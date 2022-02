El ministro de Desarrollo Social (?) de Argentina, Juan Zabaleta calific贸 a las marchas piqueteras, de las que la del d铆a 15 de febrero fue multitudinaria, como 鈥渆xtorsi贸n鈥

M谩s all谩 de la existencia de discrepancias y rebeld铆as en el oficialismo, el acuerdo con el Fondo avanza imperturbable. Ya se perciben los primeros s铆ntomas acerca de que la protecci贸n de los sectores m谩s postergados se encontrar谩 entre las primeras v铆ctimas del pacto.

En estos d铆as Alberto Fern谩ndez ha vuelto a llamar 鈥淲adito鈥 al ministro del interior, Eduardo de Pedro. Para quienes valoran los peque帽os gestos, la actitud presidencial entra帽ar铆a la b煤squeda de recuperar lazos con La C谩mpora, que tiene al ministro entre sus figuras m谩s caracterizadas.

En el mismo sentido se inscribi贸 una aparici贸n conjunta y en tono amable con la titular del PAMI, Luana Volnovich, tan cuestionada hace pocas semanas por sus vacaciones en una isla tropical. No faltaron tampoco los rumores acerca de alguna conversaci贸n cordial mantenida con M谩ximo Kirchner. La finalidad es transparente: El voto favorable de la agrupaci贸n para el acuerdo con el Fondo.

El gesto de rebeld铆a que marc贸 la dimisi贸n del jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) no adquiere consistencia. La vicepresidente hasta ahora s贸lo acompa帽贸 con el silencio. No hubo discursos o documentos p煤blicos despu茅s de la carta que anunci贸 la renuncia e intent贸 fundamentarla. M谩ximo parece encontrarse m谩s c贸modo en su nuevo papel de presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Podr铆a decirse que el gesto trasunta todo un modo de entender la pol铆tica: Ante una situaci贸n de conflicto, la b煤squeda de refugio en el aparato burocr谩tico. No le falt贸 entretenimiento. Debi贸 cerrar listas para la renovaci贸n de autoridades del Partido Justicialista en los 135 municipios de la provincia. Pacientes negociaciones. Y b煤squeda de 鈥渓istas de unidad鈥 que eviten sorpresas desagradables.

El destino del tratamiento legislativo del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene pron贸stico favorable, a despecho de los gestos de descontento. Minor铆as del Frente de Todos en la c谩mara de Diputados y del Senado podr铆an abstenerse o hasta votar en contra. De cualquier modo lo previsible es que la derecha de Juntos por el Cambio (JxC) ayude a que la ley que convalide lo acordado con el FMI tenga un curso favorable.

Los dirigentes de JxC que se inclinaban por no votar el acuerdo si el FdT no lograba uniformidad en sus propias filas parecen haberse replegado. S贸lo se mantendr铆a la exigencia de que el acuerdo de pago no incluya el establecimiento de nuevos impuestos.

Esto 煤ltimo puede compatibilizarse con la hoja de ruta esbozada por el ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n. La atenci贸n estar谩 puesta en mejorar la recaudaci贸n de los tributos existentes y no en agregar nuevos grav谩menes.

El hambre se llama 鈥渆xtorsi贸n鈥

El que s铆 ha tenido una definici贸n clara es el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Declar贸 que no habr谩 incorporaci贸n de nuevos planes sociales. S贸lo creaci贸n de 鈥渢rabajo genuino鈥. Y calific贸 a las marchas, de las que la del d铆a 15 de febrero fue multitudinaria, como 鈥渆xtorsi贸n鈥.

鈥淣o va a haber m谩s altas de planes sociales, tampoco va a haber ajuste. Al pedido de m谩s alta de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para generar trabajo鈥, declar贸 Zabaleta en declaraciones a radio Mitre.

En las mismas expresiones incluy贸 la afirmaci贸n de que el pacto con el FMI no afectar谩 en nada a los planes sociales. Ning煤n malpensado deber铆a suponer que el 鈥渃ongelamiento鈥 anunciado tiene algo que ver con los condicionamientos establecidos por el organismo internacional.

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni explic贸 el martes: 鈥淣o hay asistencia alimentaria a los sectores populares de cantidad y calidad y se han cerrado a los programas sociales cuando vemos un ajuste (鈥) Necesitamos que nos den los recursos y que nos den una respuesta sobre el trabajo genuino鈥.

Lo que pone en evidencia este dirigente es que el reemplazo de los planes por trabajo sigue siendo una promesa. No queda claro si no es un mero atajo discursivo para encubrir la disminuci贸n de recursos destinados a pol铆ticas sociales.

Las que resultan indudables son las agudas carencias que incluyen en lugar destacado las dificultades de amplios sectores para conseguir una alimentaci贸n adecuada. Situaci贸n que tender谩 a empeorar si crece el n煤mero de quienes quedan a la intemperie porque no acceden siquiera a los 16 mil pesos que se cobran en el plan 鈥淧otenciar Trabajo鈥.

Todav铆a no se ha firmado el acuerdo con el Fondo y sin embargo las medidas de reducci贸n del 鈥済asto social鈥 ya se ciernen sobre las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos.

Se anuncia que el presidente enviar谩 al Congreso el proyecto que avala el acuerdo con el FMI la semana pr贸xima. Los devaneos de la dirigencia pol铆tica, sus cartas y sus silencios, se vuelven irrelevantes en relaci贸n con la sombra de un porvenir ominoso para la mayor铆a de la poblaci贸n.

La perspectiva de que el saqueo por la deuda odiosa adquiera fuerza de ley se torna inminente.

Y frente a la convergencia 鈥渂icoalicionista鈥 en ese lamentable prop贸sito legislativo, s贸lo cabe la protesta activa, masiva, extendida sobre el territorio nacional.

Que ya deber谩 visualizar el horizonte de que, si se consuma la aprobaci贸n de la norma, ese mismo d铆a deber谩 comenzar la lucha contra la implementaci贸n de las medidas de 鈥渁juste鈥.

La Haine