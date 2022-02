–

Rebelión en

Asturias Albert Camus Traductor: Alfredo

Álvarez Álvarez Editorial: Altamarea Año: 2022 ISBN: 978-84-18481-34-5 Páginas: 112 PVP: 11,90€

Todo empieza con la

punzada de la humillación y la conciencia de la injusticia que

alimenta el instinto subversivo: abonado a ratos con rabia y rencor,

a ratos con ensoñaciones utópicas de fraternidad universal. Luego

se forma el partido o el sindicato, los humillados se organizan, sea

con el viento de la Historia soplando a popa o a merced del capricho

de las mareas, y se acaban tomando las armas. Se derrota, con

sacrificios, al viejo orden y comienza a construirse uno nuevo.

También con sus excesos e iniquidades, sus verdugos y sus víctimas

inocentes. El viejo mundo reacciona y aplasta la revolución,

tortura y asesina a los rebeldes, y sus cadáveres acaban

sepultados bajo la nieve, en las arenas del desierto o en el fondo

del mar. Una dialéctica trágica que la humanidad ha visto repetirse

cientos de veces.

Y en una ocasión sucedió

en Asturias, en octubre de 1934: el ciclo completo que va desde la

humillación hasta la derrota, con una fugaz parada en la esperanza.

El drama universal del poder y la rebeldía, representado en

esta ocasión entre las cuencas mineras asturianas y ciudad

de Oviedo, inspiró al joven

Albert Camus, por entonces un estudiante de Filosofía en la

Universidad de Argel afiliado al Partido Comunista, para escribir

junto a tres amigos su primera obra literaria: “Rebelión en

Asturias”.

Esta obra de teatro, casi

inencontrable hasta la fecha y ahora felizmente recuperada por la

editorial Altamarea con prólogo

y traducción de Alfredo Álvarez, se concibió como un “ensayo de

creación colectiva” para el Théâtre du Travail, un colectivo de

jóvenes intelectuales de izquierda que adaptaban y representaban

obras en los círculos obreros de Argel. No pudo ser el caso de

“Rebelión en Asturias”: Augustin Rozis, a la sazón alcalde

ultraderechista de Argel, no autorizó la representación por miedo a

que suscitase veleidades revolucionarias entre los jóvenes de la

ciudad.

Albert Camus, tercero por la derecha, en 1936

junto a sus compañeros del periódico Alger républicain





Camus y sus compañeros

no disimulan el carácter militante de la obra, en cuya presentación

se refieren a “nuestros camaradas que fueron muertos por las balas

de la Legión”. Pero no se trata de una mera celebración de la

épica revolucionaria o un alegato colérico del fusil y la dinamita.

En sus personajes, en sus monólogos y en sus escenas ya se advierten

algunas de las ideas sobre la rebeldía, la violencia y el poder que

vertebrarían luego la obra del Camus maduro.

Y eso no anula el

compromiso político y de clase que anima “Rebelión en Asturias”.

La obra se compuso para ser una puñalada de la que el espectador no

pudiera zafarse: “El decorado está pensado para impedirle

defenderse”, dicen. Camus y sus colegas quieren obligarle a “entrar

en una acción que los clásicos prejuicios le obligarían a ver

desde el exterior”. “Rebelión en Asturias” no aspira a ser

una plácida experiencia estética, sino más bien una octavilla

ardiendo en las manos del espectador-lector. A esa atmósfera

sofocante contribuyen también las constantes locuciones de radio,

que interrumpen las escenas de la obra para dar el parte de la

avanzadilla militar y actualizar la contabilidad de los muertos.

La obra denota un notable

conocimiento de los sucesos de octubre del 34, apareciendo citados

personajes secundarios de la revolución, como el periodista Javier

Bueno o el sacerdote fusilado Eufrasio del Niño Jesús. Según se

cuenta en la introducción, Camus y los demás supieron de la

insurrección asturiana por un reportaje del periodista André Ribard

aparecido en la revista Monde con el título “Oviedo, la vergüenza

del gobierno español”. El relato debió conmover a estos jóvenes

proletarios de la lejana y calurosa Argel, que de inmediato

reconocieron su camaradería con los revolucionarios del norte.

Albert Camus, con un cigarrillo en los labios, en la redacción del diario ‘Combat’

en 1944. Foto: René Saint Paul







Es muy probable que Camus

conociese más tarde en París a algunos de los protagonistas de la

revolución exiliados en Francia. El compromiso del escritor con los

derrotados de la guerra de España no remitió con el paso de los

años, y nunca dejó de participar en mítines sindicales,

escribir en la prensa libertaria y denunciar la tiranía del

régimen franquista. Aunque no hay documentos que lo prueben, no

sería descabellado aventurar que en alguno de aquellos actos Camus

estrechó la mano y conversó con, por ejemplo, el

cenetista gijonés Ramón Álvarez Palomo.



“Rebelión en

Asturias”, como decimos, es una primera aproximación a los

conflictos y preguntas que constituirán luego la obra literaria y

filosófica del futuro Premio Nobel. Si bien su implicación social

no decayó nunca, tampoco se dejó tentar por un realismo político

que, en palabras de su contemporáneo George Bernanos, no es más que

“la buena conciencia de los hijos de puta”. Sánchez, uno de los

personajes de “Rebelión en Asturias”, insiste con delectación

en que “la revolución no se hace con abanicos”.

Es él quien manda a

morir en primera línea a sus compañeros, y después quien ordena

fusilar al farmacéutico y al tendero sin darles la oportunidad de

defenderse. Sánchez es el arquetipo del revolucionario justiciero

para el que la política no debe entramparse en las sutilezas de la

moral. La política de morir o matar, de vencer o ser derrotado,

siempre disgustó a Camus, y ello le granjeó la enemistad con la

troupe estalinista de la intelectualidad parisina de la época. La

revolución era odiosa para el argelino si la animaban la venganza o

la cólera. Es bien conocida aquella frase suya cuando Argelia vivía

una ola de atentados de los independistas del FLN: “Entre la

justicia y mi madre, prefiero a mi madre”.

Oviedo después de 1934

Pero en los textos de

Camus la interpretación política va siempre enhebrada con la

angustia de una conciencia que se interroga sobre el sentido y la

trascendencia de sus esfuerzos en el mundo. Recordemos el mito de

Sísifo, con el que el escritor tituló uno de sus más conocidos

ensayos: condenado por los dioses a cargar una y otra vez con una

pesada piedra monte arriba. Así los mineros una de las últimas

noches de la revolución, mientras escuchan por la radio que los

legionarios se acercan con “sed de victoria” y órdenes de

liquidarlos. El ciclo está a punto de cerrarse.

Los revolucionarios son

torturados a manos de los militares y fusilados luego. Las nieves de

noviembre—la obra estuvo a punto de titularse así: “La nieve”

o “La breve vida”—cubren la fosa común y su recuerdo. En el

último acto, las voces de los mineros muertos se preguntan “¿y

quién se acordará? Es imposible que todo esto no sirva para nada”.

Albert Camus se duele de la derrota y del olvido de los suyos, pero

sabe que el invierno no dura para siempre. Unos años después,

durante la Segunda Guerra Mundial, escribía: “Cuando vivía en

Argel, esperaba siempre pacientemente durante el invierno, porque

sabía que en una noche, en una sola noche fría y pura de febrero,

los almendros del valle des Consuls se cubrirían de flores blancas.

Después me maravillaba al ver cómo esa nieve frágil resistía

todas las lluvias y el viento del mar. Sin embargo, todos los años

resistía lo suficiente para preparar el fruto”.

