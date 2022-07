–

De parte de La Peste July 19, 2022 160 puntos de vista

Las protestas contra la catastr贸fica situaci贸n socioecon贸mica en Sri Lanka, que hab铆an estado en curso desde marzo, escalaron hasta convertirse en un levantamiento a gran escala el 9 de julio. Grandes multitudes de manifestantes tomaron el palacio presidencial y prendieron fuego a la casa del primer ministro del pa铆s.

En Sri Lanka, un pa铆s llevado a un estado de colapso econ贸mico, no hay suficientes alimentos, combustible y medicinas. Los ingresos del turismo han ca铆do por la represi贸n sanitaria del 芦coronavirus禄. la deuda externa alcanz贸 los 50.000 millones de d贸lares; la inflaci贸n ha superado el 50%. Las autoridades prohibieron la venta de combustible para todos los veh铆culos excepto autobuses, trenes y veh铆culos de emergencia. Las escuelas est谩n cerradas, el tratamiento del c谩ncer y otros procedimientos m茅dicos de rutina se han suspendido y muchas familias luchan por conseguir una comida al d铆a. En mayo, las autoridades incumplieron y el presidente Rajapaksa nombr贸 primer ministro al l铆der del opositor Partido Nacional Unido, de derecha, que est谩 buscando ayuda del Fondo Monetario Internacional. 脡l, a su vez, como de costumbre, exige que la poblaci贸n se apriete a煤n m谩s el cintur贸n, y esto provoca un enfado a煤n mayor de los habitantes. El FMI busca una mayor destrucci贸n del sector p煤blico, la privatizaci贸n de empresas y servicios estatales y mayores impuestos. Todo ello conducir谩 inevitablemente a una nueva bajada de salarios, recortes en los servicios sociales y subida de los precios de la luz y el agua.

Los activistas de las redes sociales que lideran las protestas en el paseo mar铆timo Galle Face Green de la ciudad han pedido una 芦protesta popular masiva禄 el 9 de julio, tres meses despu茅s de las protestas, diciendo que ser谩 芦el mayor levantamiento en la historia de Sri Lanka禄. Sin embargo, el 芦Plan de Acci贸n para la Lucha Futura禄, anunciado por los l铆deres el 5 de julio, no conten铆a ning煤n

programa real para resolver la m谩s aguda crisis social. Al exigir la dimisi贸n del presidente y del primer ministro, s贸lo dispuso la creaci贸n de un gobierno interino 芦de todos los partidos禄, incluidos, entre otras cosas, los partidos de oposici贸n de izquierda. Los autores del plan sugieren que tal gobierno tendr铆a que aceptar los 芦objetivos y esperanzas econ贸micas, sociales y pol铆ticas de la lucha del pueblo禄, incluyendo asegurar el suministro de las personas con lo m谩s necesario, incluyendo combustible y alimentos, pero no mencionan c贸mo podr铆a lograrse esto. Tambi茅n se propone la creaci贸n de un 芦Consejo del Pueblo禄 con la participaci贸n de representantes del 芦pueblo combatiente禄, que deber谩 ejercer presi贸n sobre el nuevo gobierno. Luego, se programa un refer茅ndum sobre una nueva constituci贸n que abolir谩 la rep煤blica presidencial y elecciones libres durante todo el a帽o. No se habla de cambiar el sistema.

El 9 de julio, personas de todo el pa铆s acudieron a participar en una marcha de protesta sin precedentes exigiendo la renuncia del presidente y del primer ministro. El toque de queda anunciado el d铆a anterior solo aument贸 la indignaci贸n y tuvo que ser cancelado. Los manifestantes viajaron al centro de Colombo en autos y camionetas, otros en trenes que tomaron. Se reunieron al menos 100 mil personas. La polic铆a trat贸 de detener a los manifestantes con gases lacrim贸genos y ca帽ones de agua, pero fue rechazada. 33 personas, incluidos polic铆as, fueron trasladadas al Hospital Nacional con heridas. Los manifestantes con banderas estatales y negras llenaron el distrito de la capital, donde se encuentran los edificios gubernamentales, y rompieron los cordones policiales. Los guardias del orden capitalista incluso dispararon al aire, pero esto no pudo detener a nadie.

Miles de personas irrumpieron en la residencia oficial del presidente, que apenas tuvo tiempo de abandonarla y refugiarse en una base militar. Muchos llevaban cascos. Los manifestantes se instalaron en habitaciones y dormitorios, tendidos en lujosas camas presidenciales. Cientos de personas se acomodaron en el c茅sped, muchos chapotearon en la piscina presidencial. Los hambrientos finalmente tuvieron la oportunidad de comer en abundancia de las reservas de la cocina del palacio. Algunos hac铆an t茅 o hac铆an gimnasia. Otros hicieron declaraciones en la sala de conferencias, haci茅ndose eco de las demandas de la salida de los que est谩n en el poder. Reinaba el ambiente de una fiesta nacional. 隆Fue una verdadera expropiaci贸n popular!

Las personas que se apoderaron del palacio se negaron a irse hasta que las autoridades del pa铆s se fueran. Otro grupo de manifestantes irrumpi贸 en la residencia privada del primer ministro y la prendi贸 fuego por la noche.

Fuentes: https://www.wsws.org ; https://www.bbc.com ; https://www.npr.org ; https://www.jungewelt.de/

VACACIONES FOLKL脫RICAS

El s铆mbolo de Colombo del poder de la era colonial proporcion贸 una imagen del 芦poder del pueblo禄 el s谩bado cuando masas de ciudadanos irrumpieron en el palacio presidencial y se apoderaron de todos los rincones de la casa. El presidente se refugi贸 en un buque de guerra y prometi贸 dimitir el 13 de julio. Miles de hombres, mujeres y ni帽os ingresaron a la imponente mansi贸n estatal, haciendo fila para sentarse en la silla presidencial en el 煤ltimo piso, mientras ni帽os y padres tocaban el piano debajo鈥

芦Expresamos nuestro descontento sosteniendo la bandera, diciendo que el sistema que han mantenido durante 74 a帽os es represivo con relaci贸n a nuestro pueblo, nuestros derechos. Oprimieron a la gente. Simplemente se aferraron al poder usando a los militares, por eso nuestro cartel era la bandera negra, mostrando la ca铆da del gobierno. La juventud est谩 en contra de este sistema禄, cit贸 la agencia de noticias ANI a uno de los manifestantes.

La gente en la casa del presidente se tom贸 selfies con autos caros, algunos c贸modamente acostados en la ropa de cama del dormitorio. Surgieron videos de personas nadando en la piscina, y algunos estaban compartiendo una comida. Alguien estaba haciendo t茅. Otros hicieron declaraciones en la conferencia de prensa. En el imponente Gordon Garden, familias sonrientes hac铆an un picnic. Y los monjes budistas con la cabeza rapada y vestidos con t煤nicas color azafr谩n admiraban los suelos de m谩rmol y se maravillaban con el sistema de aire acondicionado central.

芦Ahora estamos libres de corrupci贸n; todo es pac铆fico. Vine aqu铆 para celebrar en familia, con ni帽os. Todos almorzamos aqu铆 en el palacio presidencial禄, dice un residente local.

Los l铆deres del movimiento de protesta en Sri Lanka, que expulsaron al presidente y al primer ministro de sus residencias oficiales, dijeron el domingo que ocupar谩n los edificios hasta que dejen sus puestos. 芦Voy al campamento de protesta todos los d铆as y no me detendr茅 hasta que Gotabaya deje su puesto禄, dijo a la agencia de noticias AFP Chamari Wickremasinghe, de 49 a帽os, madre de dos hijas. 芦No nos vamos a ir de aqu铆禄, dijo en el vest铆bulo de la Secretar铆a de la Presidencia, que hasta 1982 fue el parlamento nacional. 芦Prometer salir antes del 13 de julio no es suficiente. Debe irse ahora禄.

Mientras tanto, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (CDS), General Shavendra Silva, inst贸 a los manifestantes a mantener la calma y cooperar con el ej茅rcito y la polic铆a (https://www.livemint.com)

MANIOBRAS DE POTENCIA

Poco despu茅s de la ca铆da del palacio presidencial, Rajapaksa anunci贸 que renunciar铆a el 13 de julio. El 11 de julio, intent贸 dos veces salir del pa铆s, pero en ambas ocasiones se le prohibi贸 volar porque se neg贸 a unirse a la cola de inmigraci贸n. Los ayudantes de Rajapaksa llegaron al aeropuerto de Colombo el lunes con 15 pasaportes pertenecientes al presidente y su familia, incluida la primera dama Yoma Rajapaksa, que hab铆a reservado asientos en un vuelo de Sri Lankan Airlines a Dub谩i a las 6:25 p.m. por hora local. Pero los funcionarios de inmigraci贸n se negaron a procesar los pasaportes que les enviaron los asistentes presidenciales porque Rajapaksa y su familia no estaban f铆sicamente presentes en los controles cruzados. Como resultado, el vuelo parti贸 sin el presidente y su familia a bordo. Se hizo otro intento de poner a la familia en un vuelo de Etihad, que estaba programado para volar de Colombo a Abu Dhabi a las 9:20 pm, sin embargo, surgi贸 el mismo problema cuando la familia de Rajapaksa se neg贸 a unirse a la cola de inmigraci贸n para el vuelo. En ambas ocasiones, la familia estaba en la sala de espera de un aeropuerto cercano esperando la confirmaci贸n de que pod铆an saltarse la cola del p煤blico a bordo. El 12 de julio, un video publicado por un exoficial de polic铆a afirmaba que Rajapaksa se alojaba en una casa privada perteneciente a un comandante de alto rango de la Fuerza A茅rea. La Fuerza A茅rea de Sri Lanka neg贸 el reclamo, calific谩ndolo de propaganda destinada a empa帽ar la imagen del cuerpo y su comandante. que puedan subir a bordo sin hacer cola entre los miembros del p煤blico.

Tras los hechos del 9 de julio, el primer ministro Ranil Wickremasinghe tambi茅n prometi贸 dimitir. Se iniciaron continuas consultas pol铆ticas partidarias e interpartidistas.

Al final, las autoridades decidieron reagrupar sus fuerzas. En la ma帽ana del 13 de julio, sin anunciar formalmente su renuncia, Rajapaksa abandon贸 el pa铆s, volando en un avi贸n militar AN-32 a las Maldivas con su esposa y dos guardaespaldas. El control del tr谩fico a茅reo en Maldivas neg贸 la solicitud de aterrizaje hasta que intervino el presidente del Parlamento y expresidente de las Islas Nasheed. Durante la 芦ausencia禄 del presidente, el poder, seg煤n la constituci贸n, pas贸 temporalmente al primer ministro saliente Wickremasinghe, la persona que negocia con el FMI. Prest贸 juramento como jefe de Estado interino y prometi贸 transferir el poder al 芦gobierno de todos los partidos禄. Tal reorganizaci贸n provoc贸 un nuevo estallido de ira entre los manifestantes, que recay贸 sobre el primer ministro, quien, poco despu茅s del juramento, declar贸 el estado de emergencia y el toque de queda.

Miles de manifestantes marcharon hasta la oficina de Wickremasinghe, exigiendo su renuncia, e irrumpieron en el local, demoliendo la entrada y rompiendo la valla. La polic铆a us贸 gases lacrim贸genos; las botellas volaron hacia los guardianes del orden capitalista. La gente segu铆a llegando por las calles y callejuelas. Cuando los helic贸pteros aparecieron sobre sus cabezas, los manifestantes levantaron el dedo medio. Despu茅s de una batalla con la polic铆a armada en la puerta, los manifestantes ocuparon el territorio de la oficina. Seg煤n el Hospital Nacional, al menos 30 personas resultaron heridas. Una enfermera del hospital le dijo a CNN que muchos fueron gaseados y otros ten铆an cortes y moretones, posiblemente por asaltar la cerca. En el balc贸n de un edificio de oficinas que data de la 茅poca colonial, se pod铆a ver a la gente encendiendo petardos y ondeando la bandera de Sri Lanka. Los manifestantes afuera coreaban que ni el presidente, ning煤n primer ministro debe ser perdonado. Seg煤n otras fuentes, al menos 84 personas resultaron heridas.

Se desconoce el paradero del primer ministro. Mientras los manifestantes tomaban las calles, Wickremasinghe nombr贸 un comit茅 de altos mandos militares, encabezado por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teniente General Shavendra Silva, para 芦restaurar la ley y el orden禄 en el pa铆s. El presidente interino declar贸 estado de emergencia en todo Sri Lanka y toque de queda en Colombo, pero luego cancel贸 estas 贸rdenes. Cerca de la antigua residencia oficial de Rajapaksa, que los manifestantes asaltaron el 9 de julio, hay patrullas militares.

En Colombo, un grupo de manifestantes irrumpi贸 en el edificio de la empresa de radio estatal Rupavahini y negoci贸 con los empleados, persuadi茅ndolos de que no proporcionaran tiempo al aire a Wickremasingha y otros pol铆ticos. En cambio, se emitieron programas sobre historia y cultura.

Por la ma帽ana, los residentes continuaron acudiendo en masa al palacio presidencial. Una fila creciente esperaba para entrar. Vino mucha gente de fuera de la capital. Los manifestantes bailaron y corearon consignas anti-Rajapaksa. Al amanecer, interrumpieron su canto cuando el himno nacional son贸 a todo volumen en los altavoces de la radio; algunos empezaron a ondear banderas.

Malik D鈥橲ilva, un manifestante de 25 a帽os que estaba en la oficina del presidente, dice que Rajapaksa 芦destruy贸 este pa铆s y rob贸 nuestro dinero禄. Dijo que vot贸 por Rajapaksa en 2019, creyendo que su experiencia militar mantendr铆a a salvo al pa铆s despu茅s de que m谩s de 260 personas murieran en los atentados del Estado Isl谩mico a principios de ese a帽o.

Cerca de all铆, Sitara Sedaralianage, de 28 a帽os, y su madre, de 49, lucen pancartas negras en la frente que dicen 芦Gotha, vete a casa禄, el grito de guerra de los manifestantes. 芦隆Esper谩bamos que estuviera tras las rejas y no en una isla tropical! 驴Qu茅 es esta justicia? Sedaralianage dice. 芦Esta es la primera vez que el pueblo de Sri Lanka se rebela contra un presidente. Queremos algo de responsabilidad禄.

A medida que las protestas se intensificaron el mi茅rcoles cerca del complejo del primer ministro, su oficina declar贸 el estado de emergencia que otorga mayores poderes al ej茅rcito y la polic铆a y anunci贸 un toque de queda inmediato de 24 horas en la provincia occidental que incluye a Colombo. Posteriormente se extendi贸 a todo el pa铆s. Pero la gente ignora las prohibiciones y sigue saliendo a la calle.

芦La renuncia de Gotabai es la soluci贸n a un problema, pero hay muchos m谩s禄, dice Bhasura Wikremesinghe, un estudiante de ingenier铆a el茅ctrica marina de 24 a帽os (sin relaci贸n con el primer ministro). Se quej贸 de que la pol铆tica de Sri Lanka hab铆a estado dominada durante a帽os por 芦viejos pol铆ticos禄 que ten铆an que irse. 芦La pol铆tica debe tratarse como un trabajo: debe tener las calificaciones para ser contratado, no por su apellido禄, dijo, refiri茅ndose a la familia Rajapaksa ( https://www.jungewelt.de ; https://edition.cnn.com ; https://www.npr.org/2022 ; https://www.wsws.org )

隆Qu茅 ingenuidad! 驴Y cu谩nto m谩s tendr谩n que soportar los trabajadores de Sri Lanka antes de que su amarga experiencia los convenza de que no hay buenos pol铆ticos, ya que todos ellos no son 芦servidores del pueblo禄, sino sus amos?

Por la Secci贸n rusa de la AIT

Traducci贸n autom谩tica A-infos

Fuente: https://aitrus.info/node/5988

Recibido el 19 de julio del 2022