April 11, 2021

La reuni贸n de primavera (del norte) del FMI y el Banco Mundial aport贸 nuevas proyecciones sobre la evoluci贸n de la econom铆a mundial. Dice el organismo que el rebote ser谩 mayor al previsto hasta hace muy poco, pero con tendencia a reducir el ritmo de recuperaci贸n para el pr贸ximo a帽o. Dice el informe de la reuni贸n de los organismos:

鈥淟a econom铆a mundial est谩 recuper谩ndose de la crisis m谩s velozmente de lo previsto el pasado mes de octubre, gracias a una respuesta de pol铆ticas sin precedentes y a la rapidez con que se desarroll贸 la vacuna. Pero las perspectivas para la recuperaci贸n son muy inciertas y desiguales entre los pa铆ses y dentro de cada pa铆s debido al variado margen de maniobra para la aplicaci贸n de pol铆ticas, las diferentes estructuras y rigidices econ贸micas, las vulnerabilidades preexistentes y el acceso desigual a las vacunas. Las elevadas vulnerabilidades financieras podr铆an plantear riesgos en el caso de que las condiciones financieras mundiales se endurecieran bruscamente. La crisis puede dejar cicatrices duraderas y exacerbar la pobreza y las desigualdades, al tiempo que el cambio clim谩tico y otros retos comunes se est谩n tornando m谩s apremiantes.鈥漑1]

El debate se centra en el rebote respecto de la ca铆da global del 2020, en el mundo, la regi贸n y el pa铆s. La tabla que sigue incluye los datos del informe de actualizaci贸n de las perspectivas econ贸micas realizado por el FMI.[2]

Territorio 2020 2021 2022 Mundo -3,3% 6% 4,4% EEUU -3,5% 6,4% 3,5% China 2,3% 8% 5,6% Europa -6%, 4,4% 3,8% Am茅rica Latina y el Caribe -7% 4,6% 3,1%

Resulta notoria la situaci贸n divergente entre EEUU y China por un lado y el resto, a煤in cuando en nuestra tabla solo incluimos, adem谩s de los mencionados a Europa y a Am茅rica Latina y el Caribe. Lo concreto es que el rebote de la econom铆a es desigual, con China y EEUU como motores de la econom铆a mundial, seg煤n los organismos internacionales. La perspectiva de mediano plazo es a la ralentizaci贸n del crecimiento.

Es en ese sentido que debe analizarse la capacidad de satisfacer necesidades del rebote de la econom铆a en el 谩mbito mundial y en cualquier territorio.

La gran ca铆da del 2020 oper贸 sobre una ralentizaci贸n de la econom铆a global desde la crisis 2007/09, una tendencia que se sostendr谩 en el mediano plazo, agudizando los problemas sociales y la regresividad del orden econ贸mico y social.

Por casa como andamos

Para la Argentina, las previsiones locales ubican un rebote en torno al 6%, sobre una ca铆da del 9,9% en el 2020.

La recuperaci贸n solo podr铆a lograrse con la evoluci贸n econ贸mica del 2021, si es que no se agrava el cuadro sanitario y econ贸mico de la 鈥渟egunda ola鈥 de contagios, postergando soluciones urgentes ante el deterioro social que se manifiesta en pobreza, indigencia, desempleo, precariedad y p茅rdida de expectativas en atender las necesidades cotidianas de la mayor铆a de la poblaci贸n.

Por eso hay que prestar atenci贸n a los datos de la realidad. La informaci贸n sobre el impacto pueden leerse en el reciente informe sobre la distribuci贸n del ingreso.[3] Si bien los datos remiten a 28.739.630 personas, de 31 aglomerados urbanos, los montos son representativos y permiten inferir la situaci贸n global. En ese sentido hay que destacar:

El ingreso promedio per c谩pita del total de la poblaci贸n alcanz贸 los $19.524, mientras que la mediana del ingreso per c谩pita fue de $14.357

Un 58,6% de la poblaci贸n total percibi贸 alg煤n ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306

Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $37.910, mientras que el de las mujeres fue de $28.937

En cuanto a la poblaci贸n asalariada, se registraron 7.943.398 personas con ingreso promedio de $36.246

El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $44.613, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivali贸 a $18.676

Como puede apreciarse, son todos valores que no alcanzan la l铆nea de la pobreza, explicando el porqu茅 del 42% de pobreza y que el 57,7% de los menores de 14 a帽os sobreviven en la pobreza.

Es mejor que haya rebote en la econom铆a, pero como vemos, est谩 muy lejos de resolver la desigualdad construida en tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo.

No puede resolverse el tema de la pobreza, si no es con distribuci贸n progresiva del ingreso. En una sociedad mercantil, la satisfacci贸n de necesidades se logra si existe ingreso distribuido al conjunto de la poblaci贸n.

El Ingreso es equivalente al Producto, por lo que el crecimiento del producto debe distribuirse acorde con un objetivo de pol铆tica econ贸mica que priorice la eliminaci贸n de la pobreza.

Hay dos formas de medir la distribuci贸n del Ingreso, una es la funcional, que explica cuanto del producto es apropiado por los/as propietarios/as de medios de producci贸n y cuanto por aquellos/as que ofertan su fuerza de trabajo. Otro mecanismo es la distribuci贸n personal, que explica el ingreso en agrupaciones de personas seg煤n sus ingresos, desde el 10% m谩s rico al 10% m谩s pobre.

La distribuci贸n funcional es m谩s dif铆cil de explicar desde las cuentas nacionales, pero puede inferirse una distribuci贸n del 60% para la minor铆a propietaria de medios de producci贸n y un 40% para la fuerza de trabajo. En la distribuci贸n personal se destaca que el 10% m谩s rico percibe el 22,1% del total, mientras que el 10% m谩s pobre solo accede al 3,1%.

Solo sumando los ingresos del 40% m谩s pobre de la poblaci贸n, reci茅n se igualan los ingresos percibidos por el 10% de mayores ingresos. El 30% de mayores ingresos perciben el equivalente del 70 % de menores ingresos.

En este marco, hay que proponer una reversi贸n de este cuadro de realidad, pero, adem谩s, modificar sustancialmente las fuentes financieras del Estado para atender esta situaci贸n. Por un lado, avanzar en una reforma tributaria y modificar sustancialmente la pol铆tica relativa al endeudamiento externo.

Impuestos y deuda

Hay que avanzar en la progresividad tributaria. No alcanza con la actualizaci贸n del m铆nimo no imponible, ahora ley y establecido en 150.000 pesos mensuales, especialmente porque el salario no es ganancia. Habr谩 que avanzar en aumentar las tasas de las ganancias empresarias y para ello puede inspirarnos la pol铆tica tributaria estadounidense de recuperaci贸n de la tributaci贸n a las ganancias corporativas.

Si Trump redujo la tasa de imposici贸n corporativa del 35% al 21%, la actual gesti贸n Biden pretende llevarla al 28%, y, adem谩s, sugiere mundializar la iniciativa. Dice Yellen:

鈥淪e trata de garantizar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes p煤blicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al gobierno鈥.[4]

El tema es que EEUU se propone una inversi贸n en infraestructura superior a los 2 billones de d贸lares para sostener la reactivaci贸n de la econom铆a, para lo que se requiere incrementar la imposici贸n sobre los sectores con capacidad de ganancia pese a la crisis y para evitar que estas empresas migren de EEUU hacia otros territorios el mensaje pretende mundializarse, tal como se帽ala la Secretaria del Tesoro:

鈥淓stamos trabajando con las naciones del G20 para acordar una tasa impositiva corporativa m铆nima global que pueda detener la carrera hacia el fondo鈥.

Argentina tendr谩 que tomar el ejemplo y no dejarse chantajear por aquellos que sostienen el car谩cter inconstitucional de la imposici贸n a las grandes fortunas o que solicitan una menor presi贸n fiscal. Los datos de la regresividad social imponen una carga impositiva sobre aquellos con capacidad de acumulaci贸n.

Los organismos internacionales discuten mecanismos financieros para mejorar la situaci贸n de pa铆ses empobrecidos.

Entre otras cuestiones sugieren condonaciones de deudas en algunos casos; bajas de las tasas de inter茅s para no ahogar a deudores con problemas; nuevas fuentes de financiamiento para atender la crisis sanitaria; e incluso una emisi贸n de 650.000 millones de d贸lares en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

Al mismo tiempo que el FMI sustenta el tradicional 鈥渁juste estructural鈥, promueve una pol铆tica de sostenimiento del gasto fiscal en la emergencia para evitar la conflictividad, en la esperanza que la producci贸n, distribuci贸n y aplicaci贸n de las vacunas aleje a la humanidad de la situaci贸n pand茅mica actual.

En ese marco es que Argentina negocia la reestructuraci贸n de los pagos por desembolsos del orden de los 45.000 millones de d贸lares. El FMI pretende operaciones a 10 a帽os y voces oficiales demandan el doble de tiempo. En rigor, ni 10, ni 20 resolver谩n el problema y tal como se帽ala la auto convocatoria por la suspensi贸n de los pagos y una auditoria con participaci贸n popular, que esa es una deuda odiosa y por ende debe repudiarse el pr茅stamo.[5]

Buenos Aires, 10 de abril de 2021

