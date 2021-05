RECHAZAMOS LA  IMPOSICIÓN Y SIMULACIÓN DE CONSULTAS INDÍGENAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO

–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno May 20, 2021 29 puntos de vista

20 de Mayo de 2021

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

COMUNICADO COLECTIVO

A los Pueblos Ind铆genas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, M茅xico y el Mundo

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena / Concejo Ind铆gena de Gobierno

A los medios de comunicaci贸n

A las organizaciones sociales

A la opini贸n p煤blica

Por este medio denunciamos la imposici贸n de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) del megaproyecto llamado Corredor Interoce谩nico, mediante una serie de eventos relacionados con la simulaci贸n de procesos de 鈥淐ONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA鈥 en las comunidades IND脥GENAS.

En SANTA MARIA MIXTEQUILLA el pasado 16 de mayo de 2021 se llev贸 a cabo una supuesta asamblea de consulta respecto del PODEBIS, a la cual acudieron autoridades federales, municipales y agrarias, representantes de la Subsecretar铆a de Desarrollo Democr谩tico, Participaci贸n Social y Asuntos Religiosos de la Secretar铆a de Gobernaci贸n (Segob), servidores p煤blicos del Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas (INPI) adem谩s de observadores de la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en presencia de menos de 500 personas, la mayor铆a de ellos trabajadores y familiares de los trabajadores del ayuntamiento municipal simpatizantes con el candidato impuesto de MORENA y actual Presidente Municipal que busca la reelecci贸n con dicho partido, URYEL BAUTISTA V脕SQUEZ; dicho PROCESO DE CONSULTA no represent贸 un porcentaje aceptable para tomar decisiones de una poblaci贸n de aproximadamente 4,500 habitantes.

Sin embargo, a pesar de que representantes del Gobierno Federal, mantienen el discurso de que 鈥渆l compromiso del Presidente de M茅xico de continuar el di谩logo鈥 hasta este momento, han evadido responder sobre temas de preocupaci贸n para la poblaci贸n como el IMPACTO AMBIENTAL y SOCIAL, as铆 como el USO Y EXTRACCI脫N del AGUA, vital l铆quido para los campesinos y tema que mantiene un conflicto entre la poblaci贸n y Petr贸leos Mexicanos; adem谩s de que no han dado informaci贸n con respecto al, esclarecimiento sobre la concesi贸n MINERA con el nombre de 鈥淩iqueza Marina 3鈥 a la empresa 鈥渕inera Zalamera鈥 S.A de C.V. en territorio comunal de Santa Mar铆a Mixtequilla.

Hasta este d铆a las autoridades Federales, principalmente el Director del proyecto 鈥淐orredor Interoce谩nico del Istmo de Tehuantepec鈥 RAFAEL MAR脥N MOLLINEDO, as铆 como el titular de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del CIIT, H脡CTOR RAM脥REZ REYES, han mantenido un discurso en el que se habla de la SEGURIDAD QUE SE DEBE BRINDAR A LAS EMPRESAS para que inviertan en los Parques Industriales, as铆 como las supuestas oportunidades de empleo para la poblaci贸n de Mixtequilla, sin embargo sobre la seguridad de la poblaci贸n en su conjunto, principalmente la poblaci贸n en edad no laboral como ni帽os, adolescentes y ancianos no hay respuestas claras y responden con evasivas con el argumento de que, al no tener nombres de empresas que se instalar谩n dentro del pol铆gono, no hay a qui茅n dirigir documento alguno que brinde seguridad al pueblo, sin embargo la insistencia sobre la venta de tierras comunales ha imperado. Ante la inconformidad de parte de la asamblea, este d铆a dieron por aprobado la instalaci贸n del PODEBI sobre promesas hechas al aire y sin ning煤n fundamento jur铆dico, es importante recalcar que desde el inicio de dichas asambleas el 4 de abril las autoridades federales han presionado sobre la urgencia de terminar con el proceso de consulta, OMITIENDO en todo momento, las sugerencias de los asamble铆stas de realizar el proceso con tiempo y brindando mayor informaci贸n a la comunidad, dentro del marco legal del derecho a una asamblea 鈥減revia, libre e informada鈥.

En este mismo contexto se encuentra la comunidad de CIUDAD IXTEPEC, en donde el pasado 15 de mayo se llev贸 a cabo otra supuesta asamblea de CONSULTA, a la cual asistieron un poco m谩s de 350 personas de la comunidad y 17 representantes de autoridades municipales, comunales, federales y estatales. El procedimiento inici贸 el 2 de mayo, en una reuni贸n informativa. A partir de esta fecha fijaron un margen de 15 d铆as para convocar a la CONSULTA DELIBERATIVA. El n煤mero de asistentes no alcanza ni el 5% de la poblaci贸n total de Ixtepec. Los asistentes expresaron la necesidad de informar a m谩s personas, y precisar el pol铆gono afectado, as铆 como los beneficios e impactos, entre ellos el Manifiesto de Impacto Ambiental.

En dicho proceso los representantes del gobierno federal, se limitaron a engrosar el discurso de la actual administraci贸n en el poder en favor del MEGAPROYECTO. El discurso de los representantes gubernamentales estuvieron centrados en el instrumento de asamblea como medida para la toma de decisiones en el estado de Oaxaca. En ese sentido, tambi茅n hablaron de la importancia de la consulta como instrumento de derecho internacional, cuyo hecho no tiene precedente en la historia de la entidad, ya que para el gobierno actual es importante el di谩logo, m谩s all谩 de obligar a los pueblos.

Por ello, denunciamos la actuaci贸n de los representantes del gobierno federal por su discurso fincado en las pr谩cticas tradicionales de los pueblos ind铆genas, con la intenci贸n de persuadir sobre la forma y toma de decisiones de los participantes. Que en un intento burdo de justificar la implementaci贸n de los Parques Industriales, mediante un discurso de respeto a los pueblos ind铆genas y a los tratados internacionales, llevados a cabo como meros procesos burocr谩ticos, cargados de una visi贸n, pr谩ctica y un discurso puramente indigenista, que solamente obedece y representa a los intereses del CAPITAL, por convertir a la regi贸n del Istmo de Tehuantepec en un CORREDOR de ensamblaje y maquilizaci贸n, aprovechando los recursos naturales y la mano de obra barata, de la regi贸n, que son necesarios para la reducci贸n de costes de producci贸n y circulaci贸n, que requieren los centros de consumo del CAPITAL INTERNACIONAL.

Y asimismo han omitido todos los mecanismos que se requieren y explicitan para llevar a cabo la 鈥淐ONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA鈥, ya que esta ha sido entendida y llevada a cabo por el Estado como un mero Proceso Informativo, en donde las autoridades tanto del estado como representantes Federales y Municipales, exponen a los pueblos ind铆genas DECISIONES PREVIAMENTE ADOPTADAS Y EN EL CUAL NO HAY NING脷N TIPO DE INCIDENCIA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES, siendo estas empleadas por el ESTADO como meros requisitos formales para legitimar cualquier acci贸n y decisi贸n, que en el fondo no cuenta con la opini贸n real de las comunidades y en el que se les violentan todos sus derechos como PUEBLOS IND脥GENAS.

RECHAZAMOS LA IMPOSICI脫N Y SIMULACI脫N DE CONSULTAS IND脥GENAS PARA LA INSTALACI脫N DE LOS PARQUES INDUSTRIALES DEL CORREDOR INTEROCE脕NICO

LOS PUEBLOS EXIGIMOS NUESTRO DERECHO A LA LIBRE AUTODETERMINACI脫N Y A LA AUTOCONSULTA SIN INTERVENCI脫N DEL GOBIERNO O LAS EMPRESAS.

Firmando con rabia y dignidad:

Asamblea permanente de Puente Madera, habitantes en resistencia de Sta. Mar铆a Mixtequilla y Cd. Ixtepec, Campa帽a Global 鈥淓l Istmo es Nuestro鈥.