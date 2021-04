–

El 17 de diciembre de 2020 el Colectivo de Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes de Córdoba, Desaparecidos y Detenidos de Córdoba, la Mesa Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba, y los abogados Claudio Bonetto y Claudio Orosz presentaron una nota al Colegio de Abogados de Córdoba manifestando su procupación por el dictado de una capacitación donde se habló expresamente de «manipulación mental (lavado de cerebro)», la «implantación de falsas memorias» y del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), utilizado como estrategia legal para defender a pedófilos en causas de abuso sexual infantil. Aún no obtuvieron respuestas. «Hoy el Colegio de Abogados vuelve a proponer la misma capacitación, a cargo de las mismas personas y, en su cuerpo docente vuelve a incluir a la psiquiatra que el año pasado incluía en los contenidos de su clase al falso SAP. Resulta altamente preocupante que mientras somos muches quienes venimos tratando desde hace rato de desterrar esta práctica nefasta de la justicia, desde un colegio de abogados se sigan promoviendo estos contenidos que vulneran derechos», expresó Gabriel Martín, uno de los abogados que realizó la presentación. Por ANRed.

Así lo denunció Gabriel Martín, abogado, ex Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Córdoba y uno de los qui hizo la presentación el año pasado: «El 17/12/2020, junto a @silvinarivilli, @manxilla2, @ednamarysel (Colectivo Dchos NNyA Cba), Gustavo Tissera (Desaparecidos y Detenidos Cba), Cristina Techera (Mesa Permante DDHH Cba), Claudio Bonetto, y @claudioorosz1, presentamos esta nota al Col de Abogados de Cba. Esa nota contó también con la adhesión del Observatorio de Derechos Humanos del @SenadoArgentina, a través de la firma de su director @MartinFresneda, y del Colectivo Nacional de Dchos de la Infancia. De más está decir que al día de la fecha no hemos obtenido respuesta alguna», denunció.

«En ese escrito manifestábamos nuestra preocupación por el dictado de una capacitación sobre la figura del abogado del niño y que, en el marco de dicha capacitación, se difunda expresamente el Falso SAP – detalló el abogado – Concretamente, nos referíamos a la clase dictada bajo el título de ‘Herramientas imprescindibles para el abordaje de la problemática que presentan ante el abogado los NNA, en especial en los procesos de vinculación paterno filial’. En esa clase se habló expresamente de ‘La manipulación mental (Lavado de cerebro)’; la ‘implantación de falsas memorias’; y de la alienación parental, citando a autores (por ejemplo, Richard Warshak) que reivindican de modo manifiesto las enseñanzas del pedófilo Richard Garner. En aquella presentación reseñamos los numerosos pronunciamientos en contra del falso SAP, por ejemplo de la FePRA, el Colegio de Psicólogos de Cba, SeNAF Nación, @defensora_nna, e incluso la opinión de @NenePedernera, Presidente del Comite de Dchos del Niño de la @ONU_es».

Pero el conflicto que suscitó la presentación – que no obtuvo aún respuesta – no quedó ahí: «lo sorprendente de todo esto es que ahora el Colegio de Abogados vuelve a proponer la misma capacitación, a cargo de las mismas personas y, entre su cuerpo docente, vuelven a incluir a la psiquiatra que el año pasado incluía en los contenidos de su clase al falso SAP», remarca Gabriel Martín, y agrega: «Damos por descontado que hay docentes del curso (por ej. @agildominguez o @herreramarisa12, entre otres), que ni siquiera han sido anoticiados que desde esa capacitación se hace una difusión del falso SAP. Queremos pensar que la nota que presentamos en diciembre todavía no ha llegado a manos de @NachoseguraOK, ya que no imaginamos que el presidente del colegio avale contenidos que constituyen una severa e inocultable vulneración de derechos. convencionales y constitucionales de NNyA».

En la misma línea, agrega: «resulta altamente preocupante, y en algún sentido también provoca frustración, que mientras somos muches quienes venimos tratando desde hace rato de desterrar esta práctica nefasta de la justicia, desde un Colegio de Abogados se sigan promoviendo estos contenidos que vulneran derechos. Reiteramos al respecto lo solicitado en la nota de diciembre: un pronunciamiento donde se establezca que la utilización del Falso SAP por parte de les abogados/as, como una estrategia de defensa en causas de ASI, constituye una expresa violación a las normas de ética profesional».

Además, reclaman «una clase adicional del Curso de Especialización del Abogado de NNyA, a los fines de aclarar que los contenidos impartidos en la clase del 17 de junio de 2020 resultan contrarios al derecho de NNyA, impartiéndose ese mismo día contenidos acordes con los DD.HH. de las infancias. Por último, nos parece importante que el @MinJusyDDHHCba, como autoridad de aplicación de la ley 10.636, tome cartas en el asunto y garantice que no se difundan contenidos contrarios a los derechos de NNyA en capacitaciones que son obligatorias en los términos de esa ley», culmina el hilo de tuits de Gabriel Martín.