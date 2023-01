–

El presidente Alberto Fern谩ndez oficializ贸 el nombramiento de Antonio Aracre, ex Ceo de Syngenta, como Jefe de Asesores del Presidente de la Naci贸n. Asumir谩 formalmente su cargo 1 de febrero. Ante la novedad, personalidades acad茅micas, de la cultura y de la lucha ambiental como Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi, Guillermo Folguera y Rafael Colombo, lanzaron una carta p煤blica en rechazo a su designaci贸n. 芦Aracre fue durante 36 a帽os empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio y la mayor fabricante de transg茅nicos y agrot贸xicos del mundo. Este caso nos recuerda al de Juan Jos茅 Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, a帽o en el que fue nombrado como Ministro de Energ铆a de la Naci贸n en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Esta problem谩tica es conocida popularmente en todo el mundo como 鈥榩uertas giratorias鈥: se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la funci贸n p煤blica, y viceversa, garantizando as铆 pol铆ticas p煤blicas ben茅ficas para las corporaciones. 驴Alguien puede asegurar que en sus tareas de asesor铆a no intervendr谩 o influir谩 rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta?禄, se preguntan. Por ANRed.

En declaraciones con Futurock, Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta y que asumir谩 formalmente el 1 de febrero como Jefe de Asesores del Presidente de la Naci贸n, manifest贸 que su principal desaf铆o es llevar adelante una mesa de di谩logo en el marco de la proximidad de las elecciones presidenciales: 芦en el Congreso es muy dif铆cil avanzar en cualquier iniciativa y tratar铆a de acercar en una mesa a la oposici贸n, los sindicatos, los empresarios y al Gobierno para discutir no m谩s de 4 0 5 temas que son cr铆ticos y claves para que la Argentina pueda avanzar禄, expres贸.

Asimismo, el empresario y flamante funcionario rechaz贸 las cr铆ticas a su asunci贸n por su procedencia del mundo empresarial: 芦no creo que el gobierno de Alberto Fern谩ndez se convierta en un gobierno de CEOs con mi presencia, sino que intentar茅 complementar la experiencia y el conocimiento de mis dem谩s colegas en el gabinete con una visi贸n desde el sector privado. Que simplemente la complemente, ni siquiera que la defina禄, argument贸.

Como antecedente, el empresario y Alberto Fern谩ndez ya se hab铆an mostrado juntos en la Quinta de Olivos el 19 de diciembre de 2022, cuya reuni贸n fue dada a conocer por el propio Aracre a trav茅s de sus redes sociales.

Ayer Campeones del Mundo con la selecci贸n de 鈿斤笍 y hoy Desayuno en Olivos con el Presidente @alferdez

Podr谩n empezar la semana mejor que yo? pic.twitter.com/7hiucOiwVY 鈥 Antonio Aracre (@tonyaracre) December 19, 2022

Ante la novedad, reconocidas figuras acad茅micas, de la cultura y de la lucha ambiental hicieron p煤blica una carta abierta (que puede leerse y firmarse aqu铆) en rechazo a la designaci贸n de Aracre: 芦recientemente tom贸 estado p煤blico la noticia que el Sr. Antonio Aracre ser谩 el nuevo Jefe de Asesores del Presidente de la Naci贸n. Aracre fue durante 36 a帽os empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio, y en los 煤ltimos 12 a帽os se desempe帽贸 como CEO de esa compa帽铆a para Latinoam茅rica Sur. El 31 de diciembre pasado dej贸 su empleo privado para asumir, casi autom谩ticamente, como funcionario p煤blico禄, comienza la carta.

En la misma l铆nea, la carta detalla: 芦Syngenta fue fundada en el a帽o 2000 tras la fusi贸n de dos de las principales compa帽铆as del agronegocio: Novartis y Zeneca. Actualmente (como Syngenta Group) est谩 registrada en Shanghai y es propiedad del gobierno de China. El grupo est谩 integrado por miles de empresas alrededor del mundo, con presencia en m谩s de cien pa铆ses. Con su casa matriz en Suiza, Syngenta Group tiene cuatro unidades de negocio: Syngenta Crop Protection con sede central en Suiza; Syngenta Seeds, con sede central en Estados Unidos; Adama, con sede en Israel; y Syngenta Group China. En Argentina es titular de 14 eventos transg茅nicos y 166 ingredientes activos de agrot贸xicos aprobados por el Estado Nacional, y est谩 asociada para la comercializaci贸n del trigo transg茅nico HB4 en el exterior; adem谩s de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas. Syngenta es la mayor fabricante de transg茅nicos y agrot贸xicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de d贸lares, un aumento de 4900 millones, lo que representa un 24% m谩s con respecto al a帽o anterior. En 2021 el mercado m谩s grande de Syngenta fue Am茅rica Latina, que represent贸 aproximadamente el 33% de sus ventas. El crecimiento no fue producto del azar: con un perfil cuidadosamente m谩s bajo que la empresa Monsanto, Syngenta fue clave en la consolidaci贸n de la sojizaci贸n transg茅nica de Am茅rica del Sur, bajo un proyecto que se dio a conocer en el a帽o 2003 como 鈥楲a Rep煤blica Unida de la Soja鈥, pasando as铆 por encima de las fronteras y los intereses nacionales禄, explican y alertan.

Asimismo, se帽alan que 芦hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato禄. Sobre estos agrot贸xicos, especifican:

En cuanto a la figura de Antonio Aracre, recuerdan que 芦tom贸 un relativo conocimiento p煤blico en los 煤ltimos a帽os a trav茅s de la millonaria pauta publicitaria que puso Syngenta, y que fue distribuida generosamente en medios de comunicaci贸n 鈥 de ambos lados de la 鈥済rieta鈥 -, lo cual le garantiz贸 una cantidad ins贸lita de amables 鈥榚ntrevistas鈥 en radio, televisi贸n y medios digitales. Este caso nos recuerda al de Juan Jos茅 Aranguren, que fue CEO de la petrolera Shell desde el 2003 al 2015, a帽o en el que fue nombrado como Ministro de Energ铆a de la Naci贸n en el gobierno del presidente Mauricio Macri hasta junio de 2018鈥.

Esta problem谩tica, explican, es conocida popularmente en todo el mundo como 鈥puertas giratorias鈥: 芦se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la funci贸n p煤blica, y viceversa, garantizando as铆 pol铆ticas p煤blicas ben茅ficas para las corporaciones. En la mayor铆a de los pa铆ses esta pr谩ctica est谩 sujeta a limitaciones o es considerada directamente un delito. La 鈥楥onvenci贸n de las Naciones Unidas contra la Corrupci贸n鈥, ratificada en Argentina por la Ley 26.907 en el a帽o 2006, establece la obligaci贸n de 鈥prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas鈥. En nuestra legislaci贸n interna la problem谩tica se encuentra prevista por la Ley 25.188 de 脡TICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCI脫N P脷BLICA. Esta ley establece la incompatibilidad con el ejercicio de la funci贸n p煤blica, indicando que deber谩n abstenerse de tomar intervenci贸n p煤blica aquellas personas que han dirigido -en los 煤ltimos tres a帽os- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado (*). Seg煤n dicta la ley, entonces, las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercializaci贸n de semillas o la venta y aplicaci贸n de agrot贸xicos, entre muchas otras m谩s禄.

En ese sentido, advierten: 芦si bien el cargo de Jefe de Asesores del presidente de la Naci贸n no otorgar铆a al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dict谩menes, 驴alguien puede asegurar que en sus tareas de asesor铆a no intervendr谩 o influir谩 rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulaci贸n de agrot贸xicos (5) en el pa铆s hasta la sanci贸n de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio, son 谩reas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro pa铆s. Pero tambi茅n es necesario cuestionar cu谩l ser谩 el lugar de un asesor que dej贸 el trabajo en una compa帽铆a transnacional para inmediatamente dedicarse a la funci贸n p煤blica en infinidad de tem谩ticas como la propia cotizaci贸n del d贸lar, o las pol铆ticas relacionadas con la importaci贸n o exportaci贸n o una eventual regulaci贸n del comercio nacional de granos. En todas esas 谩reas Syngenta tiene intereses directos, particulares y concretos, muy distintos a los intereses generales y de la Rep煤blica Argentina. Los funcionarios p煤blicos tienen que defender el inter茅s nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta芦, remarcan.

Finalmente, destacan que 芦mientras el gobierno de Gustavo Petro y Francia M谩rquez, en Colombia, promueve la protecci贸n de la Amazon铆a, la defensa del campesinado y la salida de los combustibles f贸siles; y el flamante gobierno de Lula da Silva, en Brasil, crea el Ministerio de Pueblos Originarios a cargo de la lideresa ind铆gena S么nia Guajajara y nombra nuevamente como Ministra de Ambiente y Cambio Clim谩tico a la reconocida ecologista Marina Silva; en Argentina el retroceso no puede ser mayor, tal como lo muestra el nombramiento en un influyente cargo, cercano al Presidente, de una persona que fue los 煤ltimos doce a帽os el m谩s alto gerente en la regi贸n de una multinacional con el prontuario de Syngenta禄.

Por todo lo se帽alado, es que solicitan 芦se revea la decisi贸n de nombrar al ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, como Jefe de Asesores del Presidente de la Naci贸n禄, finaliza la carta.

Notas:

(*) 鈥 Ley 25.188:

-ARTICULO 13. 鈥 Es incompatible con el ejercicio de la funci贸n p煤blica:

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesi贸n o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por 茅ste, siempre que el cargo p煤blico desempe帽ado tenga competencia funcional directa, respecto de la contrataci贸n, obtenci贸n, gesti贸n o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

-ARTICULO 15. 鈥 En el caso de que al momento de su designaci贸n el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Art铆culo 13, deber谩: (鈥)

b) Abstenerse de tomar intervenci贸n, durante su gesti贸n, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los 煤ltimos TRES (3) a帽os o tenga participaci贸n societaria.