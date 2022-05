–

De parte de Indymedia Argentina May 4, 2022 6 puntos de vista

Asambleas socioambientales de diez provincias, pueblos originarios, organizaciones campesinas y personalidades rechazan “el nuevo embate de la megaminería sobre los territorios”, luego de que el gobierno de Alberto Fernández lanzara la “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac)”, donde el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara de Empresarios Mineros llaman al “diálogo” para el avance de nuevos proyectos mineros. “¿Qué conflictos quieren ‘destrabar’ si la participación es con organizaciones que no tienen contacto con los territorios afectados, que no nos representan, y no cuentan con nuestra legitimidad? Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. Repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como ‘ambientalistas’ mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios”, sentencian, en referencia a la participación en esta mesa de las ONG’s Jóvenes por el Clima y EcoHouse.

Asambleas socioambientales de diez provincias, pueblos originarios, organizaciones campesinas y personalidades se manifestaron “preocupados” ante lo que consideran “un nuevo embate del Gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios”, en referencia a la llamada “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac)”, donde el Ministerio de Desarrollo Productivo – a cargo de Matías Kulfas – junto a la Cámara de Empresarios Mineros (que reúne a las grandes transnacionales del sector).

“Nos preocupa aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los 90′ – sostienen – El único y exclusivo objetivo de esta mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las siete provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera, y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares. Porque sobre este punto es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales”, aclaran.

En la misma línea, remarcan: “no rechazamos los diálogos y debates; por el contrario, los propiciamos y los protagonizamos. Dos décadas de historia así lo demuestran: hemos iniciado el procedimiento constitucional de iniciativa popular en la provincia de Chubut en dos oportunidades, una plebiscito en Esquel (Chubut, 2003) y otra en Loncopué (Neuquén, 2012), los dos únicos que desde el poder se permitieron. Hemos participado en infinidades de audiencias públicas gubernamentales en la provincia de Mendoza y en todo el país, en el debate parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (que violan la gran mayoría de las empresas); hemos participado ampliamente en cada una de las leyes que prohíben en siete provincias el uso de sustancias tóxicas en la actividad. Hemos participado en la creación de ordenanzas municipales en Catamarca, en la publicación de libros de investigación y de divulgación sobre los mitos de la actividad minera, en foros públicos en las Universidades Nacionales de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, entre muchas otras actividades participativas más. En suma, hemos participado en debates de todo tipo, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Nos informamos científicamente y también porque conocemos nuestros ríos, nuestra tierra y porque sufrimos en nuestros cuerpos y nuestra vida esta actividad”, destacan.

En ese sentido, puntualizan: “lo que rechazamos son las falsas mesas de ‘diálogo’ que tienen un objetivo prefijado (‘destrabar la actividad’, es decir, avanzar con la megaminería) subestimando los saberes territoriales y populares. Pretenden invisibilizar más de 20 años de resistencia en los territorios. ‘No entendieron’, ‘faltó conocimiento’, ‘información falsa’. Sí entendimos y sí tenemos mucha información y conocimiento real, concreto y situado”.

“Diálogo unilateral, falso, sin horizontalidad, sin interlocutores válidos, que parte de premisas falaces tales como que el problema es ‘la ignorancia de las comunidades’ – agregan – Porque cuando el único territorio de las organizaciones que participaron hoy como legitimadoras del encuentro son los medios de comunicación y las redes sociales, se pierde la visión de los territorios. Así pretenden bastardear 20 años de resistencias territoriales contra la megaminería en Argentina. ¿Qué conflictos quieren ‘destrabar’ si la participación es con organizaciones que no tienen contacto con los territorios afectados, que no nos representan, y no cuentan con nuestra legitimidad?”, se preguntan.

Asimismo, agregan: “pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado”, sentencian.

“Repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como ‘ambientalistas’ mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios”, remarcan, en referencia a la participación en esta mesa de las ONG’s Jóvenes por el Clima y EcoHouse.

Finalmente, señalan: “no es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería; lo hacemos porque se ha impuesto en nuestro país sin licencia social, con gran conflictividad, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política, con persecuciones judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso que, con los ecos cercanos del ‘Mendozazo’ y el ‘Chubutazo’ seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida”.

Como muestra de esta nueva avanzada megaminera que denuncian las organizaciones socioambientales, este martes 3 de mayo por la tarde-noche la Policía de Catamarca reprimió y desalojó violentamente a los vecinos y vecinas de Choya, localidad del departamento de Andalgalá, que mantenían un acampe en el camino de acceso al proyecto megaminero MARA, evitando el paso de maquinarias y combustible para las obras, en defensa del cerro y del agua de la zona.

#Catamarca #AndalgalaResiste Así comenzaba la policía provincial el desalojo del acampe de vecinas y vecinos en #Choya contra la megaminería Los y las vecinas acampaban para evitar que ingresen maquinaria y combustible para el proyecto minero #MARA. pic.twitter.com/y7pQG8ZsL4 — ANRed #25Años (@Red__Accion) May 4, 2022

#Catamarca #AndalgalaResiste Así reprimió anoche la Policía de Catamarca a vecinas y vecinos del pueblo #Choya, en #Andalgalá, que mantenían un acampe contra el proyecto megaminero MARA y en defensa del cerro y del agua. pic.twitter.com/JBg3KJPZH7 — ANRed #25Años (@Red__Accion) May 4, 2022

#Catamarca #AndalgalaResiste La megaminería se quiere instalar en Andalgalá con palos y represión Manifestantes mostraron las heridas tras la represión que sufrieron anoche tras ser desalojados de su protesta por la policía. Video: Vecinos de #Choya pic.twitter.com/9A3kwFnw6g — ANRed #25Años (@Red__Accion) May 4, 2022

#Catamarca #Choya Así detenían a Karina Orquera, vecina en defensa del agua y del cerro La comunidad concentró en la comisaría de #Andalgalá por su liberación: “el gobierno Jalil y Proyecto Mara son responsables”, remarcaron. pic.twitter.com/JAoJapJW0i — ANRed #25Años (@Red__Accion) May 4, 2022

Compartimos el listado completo de asambleas socioambientales, pueblos originarios, organizaciones campesinas y personalidades que hasta el momento firmaron esta declaración:

Firman: Asamblea Jáchal No Se Toca (San Juan). Confederación Mapuche del Neuquén (Neuquén). Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH). Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza). Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro (Río Negro). Red Nacional de Acción Ecologista (Renace). Comunidad Mapuche-Tehuelche Meli Witral Mapu Kimun (Chubut). Asamblea El Algarrobo, Andalgalá (Catamarca). Asamblea Provincial Pucará (Catamarca). Fiambalá Despierta (Catamarca). APCA Allen (Rio Negro). Alicia Chalabe, comunidades indígenas de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc (Jujuy). Comunidades mapuche de Rio Negro en defensa del agua y el territorio: Amulen Che (Mencue), Ragiñ Plang Kura Mew (Blancura Centro), Pulan Lafken (Laguna Blanca), Newen Ñuke Mapu (Cañadon chileno, Tres Cerros, Anecón Chico, Canteras Comallo y Fitahuau), Ancalao (Ñorquinco) y Mariano Solo (Colan Conhue). Basta es Basta: Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos (Entre Ríos). Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos). Asamblea Riojana Capital. Organización Ecologista Piuke (Río Negro). Asamblea Tupungato por Agua Pura (Mendoza). Asamblea No a la Mina Esquel (Chubut). Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn (Chubut). Asamblea de vecinxs de Epuyen (Chubut). Organización Identidad Territorial Malalweche, Pueblo Mapuche (Mendoza). Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján de Cuyo (Mendoza). Cátedra libre de Agricultura Salud y Alimentación UNPSJB (Chubut). Asamblea de Vecinos Rawson Playa (Chubut). Unión de Asambleas de Comunidades Trelew (UAC Trelew). Secretaría de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma (Chubut). Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides (Chubut). Departamento de Géneros y Diversidades de ATE (Chubut). Trabajadorxs de Ciencia, Educación y Salud de Chubut -TraCES- (Chubut). Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides (Chubut). CTA Autónoma Puerto Madryn (Chubut). Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén (Chubut). Comisión de Vecinxs por la Bajada de los Palitos, Comodoro Rivadavia (Chubut). Asamblea por el Agua de Godoy Cruz (Mendoza). Asamblea Permanente por los DD.HH. -APDH- Regional Esquel (Chubut). Sociedad Ecológica Regional de El Bolsón (Río Negro). Capibara: Naturaleza, Derecho y Sociedad (Santa Fe). Asamblea de Gaiman en defensa del Medioambiente (Chubut). Asamblea por el Árbol (Mendoza). Asamblea Maipucina por el Agua (Mendoza). Movimiento Antinuclear Zárate Campana (Buenos Aires). Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén (Mendoza). Vecinos Autoconvocados de San Carlos (Mendoza). Asamblea de Las Heras por el Agua Pura (Mendoza). Les Pibes San Carlos (Mendoza). Equipo de Ecología Política del Sur, IRES Conicet (Catamarca). Asamblea del Pueblo de General Alvear (Mendoza). Asamblea por el Agua de San Rafael (Mendoza). Las Pibas del Agua (Mendoza). Asamblea Ecos de Mar (prov de Buenos Aires). Autoconvocados por el agua de Tunuyán (Mendoza). Comunidad Colla Queyunp (Mendoza). Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata (Mendoza). Asamblea socioambiental Zona Este (Mendoza). Multisectorial Paren de Fumigarnos (Santa Fe). Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente (Santa Fe). Marcha Plurinacional de los Barbijos (Santa Fe).

Adhieren: Maristella Svampa (socióloga y escritora), Enrique Viale (abogado ambientalista), Soledad Barruti (escritora, periodista), Guillermo Folguera (biólogo, filósofo), Jorge Nahuel (Confederación Mapuche del Neuquén), Gabriela Cabezón Cámara (escritora), Pablo Bergel (sociólogo), Rafael Colombo (abogado ambientalista), Horacio Machado Araoz (politólogo), Consciente Colectivo, Claudia Aboaf (escritora), Dolores Reyes (escritora), Colectivo #Mirá, Marcos Filardi (abogado de DDHH y ambientalista), Marina Aizen (periodista).

Fuente: https://www.anred.org/2022/05/04/rechazan-la-mesa-nacional-sobre-mineria-abierta-a-la-comunidad-el-unico-objetivo-es-romper-las-resistencias-territoriales/