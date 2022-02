–

De parte de ANRed February 8, 2022 95 puntos de vista

Para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos, a cargo de Soledad Acuña, la pandemia terminó y las clases comenzarán el 21 de febrero sin protocolos sanitarios. Así lo anunció este lunes: «¿Cómo es la escuela en 2022? Sin pase sanitario (no será condición para ir a la escuela). Cambio en los aislamientos (los casos positivos se quedan en casa y el resto del grupo sigue aprendiendo en la escuela). Barbijo no pobligatorio (hasta tercer grado no será necesario el uso de tapabocas). Chau burbujas (la interacción social entre estudiantes y docentes vuelve a la normalidad)». La Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) repudió el anuncio: «una vez más están dejando a su suerte a las escuelas, como en el peor momento de la pandemia, que ahora deberán lidiar con la falta de recursos y sin medidas de prevención para evitar la circulación del Covid y los contagios entre la comunidad educativa». Ante esta situación, reivindican «el derecho de suspender la actividad en los lugares de trabajo y estudio hasta que no estén dadas las condiciones de higiene y salubridad para defender la salud y la educación de toda la comunidad educativa». Por ANRed.

A poco de comenzar las clases del período 2022, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos, a cargo de Soledad Acuña, consideró que la pandemia terminó y las clases comenzarán sin protocolos sanitarios.

Así lo anunció este lunes por la noche en sus redes sociales: «¿Cómo es la escuela en 2022? Sin pase sanitario (no será condición para ir a la escuela). Cambio en los aislamientos (los casos positivos se quedan en casa y el resto del grupo sigue aprendiendo en la escuela). Barbijo no pobligatorio (hasta tercer grado no será necesario el uso de tapabocas). Chau burbujas (la interacción social entre todos los estudiantes y docentes vuelve a la normalidad)«, es la simple explicación que el ministerio expone por medio de placas gráficas.

En tanto, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta amplió esta mañana, sobre las nuevas medidas dispuestas por su gestión que, ante un caso de coronavirus positivo en el aula, «se tiene que aislar solo el chico o el adulto» y que «nadie va a perder días de clase«. Además, expresó que no regirá el pase sanitario en las escuelas, ya que cada familia decidirá «con libertad en qué momento vacunar a sus hijos».

«Vamos a eliminar el sistema de burbujas. Hasta diciembre cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Eso vuelve a la normalidad. Todos los espacios de interacción van a ser libres«, continuó Larreta, en una conferencia de prensa de la que participó también la ministra Acuña y el Ministro de Salud Fernán Quirós.

Finalmente, también anunció que algunas medidas del protocolo dejarán de ser obligatorias y «se transformarán en recomendaciones», mientras que otras se «eliminan completamente», como la demarcación del sentido de circulación en los pasillos, el ingreso escalonado al inicio de la jornada, las burbujas en los recreos y los turnos en el comedor.

Ante esta situación, desde la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) salieron a cruzar rápidamente el anuncio oficial: «en el día de hoy (por este lunes 7) el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el fin de los protocolos escolares para Covid en las escuelas. De forma unilateral, como es habitual, el anuncio que llegó a las escuelas no se acompaña de ningún criterio científico y epidemiológico para guiar la nueva etapa escolar».

Asimismo, repudiaron los dichos de Soledad Acuña ante los medios, en los que se manifestó abiertamente en contra de cualquier protocolo y donde aseguró: «vamos a eliminar la palabra protocolo de las escuelas. A partir de ahora no hay más protocolos, no hay más palabras raras». Ante esta consideración de la ministra, el gremio expresó: «lamentablemente, siguen los contagios diarios y hasta las muertes, a pesar de que el nivel de vacunación es importante y ofrece cobertura para evitar casos graves. Parece que fuera necesario aclarar que la pandemia continúa y que, además, no sólo no han recibido vacunación los menores de 3 años sino que, aún teniendo las vacunas, no pueden descartarse graves secuelas para niñes y adultos que padezcan la enfermedad. Por ello es necesario sostener medidas preventivas para evitar los contagios», remarcan desde el gremio docente porteño.

En la misma línea, agregan: «sin embargo, las indicaciones para este ciclo lectivo eliminan las medidas de prevención tales como la distancia social, la toma de temperatura, la ventilación, el uso de barbijo para niñes de grados inferiores, el fin de la figura de contacto estrecho para aislamiento de estudiantes o docentes, salvo excepciones, incluso en caso positivo sin síntomas determina la eliminación del aislamiento del docente, entre otras cosas».

Asimismo, recuerden que si «las medidas preventivas son necesarias» en este contexto de continuidad de la pandemia, «se requieren destinar recursos para tal fin». En ese sentido, consideran que «el fondo de los anuncios es un fuerte ajuste presupuestario, porque de lo contrario el gobierno debería reacondicionar las aulas, adquirir medidores de dióxido de carbono, construir más aulas, nombrar docentes para el caso de los aislamientos preventivos para mantener la continuidad pedagógica, instalar testeos en las escuelas y repartir barbijos«, entre otras medidas preventivas.

«Siguen la línea común de los empresarios y la UIA que insta a eliminar para las empresas y fábricas la figura de contacto estrecho y caso positivo, al que han adherido toda la normativa nacional y jurisdiccional, para enviar a los y las trabajadoras a sus lugares de trabajo enfermos. Lo mismo sucedió con la negativa de las ART para considerar enfermedad laboral al Covid, que avaló el propio Ministerio de Trabajo Nacional. Una vez más están dejando a su suerte a las escuelas, como en el peor momento de la pandemia, que ahora deberán lidiar con la falta de recursos y sin medidas de prevención para evitar la circulación del Covid y los contagios entre la comunidad educativa«, denuncian.

Finalmente, en este contexto convocan «a las escuelas a debatir las exigencias de medidas de prevención adecuadas para la etapa, como así también el derecho de suspender la actividad en los lugares de trabajo y estudio hasta que no estén dadas las condiciones de higiene y salubridad para defender la salud y la educación de toda la comunidad educativa», finaliza el comunicado de Ademys.