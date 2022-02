–

De parte de Indymedia Argentina February 18, 2022 8 puntos de vista

El reglamento donde se present贸 Bubani junto a dos colegas exige que el 50% del equipo est茅 integrado por mujeres. Luego de denunciar, aceptaron evaluar el proyecto.

Por Rosario Marina.

La investigadora trans Fran Bubani present贸 un proyecto junto a tres colegas ante una Agencia del Ministerio de Ciencia, Tecnolog铆a e Innovaci贸n. Uno de los requisitos para ser admitido era que contara con el 50% de mujeres en el grupo responsable. A los d铆as se enteraron que hab铆a sido rechazado.

鈥淓l proyecto fue considerado no admisible, y est谩 en el dictamen, porque no cumple con el requisito de 50% de mujeres. Y eso es porque soy una mujer trans. Y para la persona que hizo la verificaci贸n de admisibilidad no consider贸 que soy mujer鈥, explic贸 Fran a Presentes.

El dictamen dice, textual, lo siguiente: 鈥淧or la presente cumplimos en informar que de acuerdo a la DI-2021-36-APN-DNFONCYT#ANPIDTYI de fecha 1潞 de diciembre de 2021, su proyecto presentado en la convocatoria PICT Aplicados 2021, Categor铆a I Proyectos de Investigaci贸n Cient铆fica y Tecnol贸gica de Aplicaci贸n Intensiva 鈥揵ajo el c贸digo PICT-2021-CAT-I-00072 鈥 fue declarado No Admisible seg煤n la siguiente observaci贸n: El proyecto presentado no cumple con el criterio que indica que 鈥榓l menos la mitad de los integrantes del Grupo Responsable deber谩n ser mujeres鈥欌.

El proyecto se llama 鈥淒esarrollo de bombas de calor geot茅rmicas basadas en materiales elastocal贸ricos: tecnolog铆a clave para mejorar la habitabilidad en zonas patag贸nicas禄. Seg煤n lo explic贸 Bubani, tiene impacto social y ecol贸gico: busca calefaccionar residencias en la Patagonia usando energ铆a geot茅rmica, sacando calor del suelo. La idea es desarrollar la tecnolog铆a para calentar los espacios sin quemar combustible ni gas, sin liberar di贸xido de carbono. Lo presentaron a esa convocatoria para conseguir recursos y as铆 poder desarrollarlo.

El CUIL o la discriminaci贸n

Al enterarse de que el proyecto no se admiti贸 por 鈥渘o cumplir con los requisitos鈥, Fran decidi贸 quejarse. Llam贸 al Ministerio de las Mujeres, G茅neros y Diversidad de la Naci贸n y tambi茅n a la Agencia Nacional de Promoci贸n de la Investigaci贸n, el Desarrollo Tecnol贸gico y la Innovaci贸n (Agencia I+D+i), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnolog铆a e Innovaci贸n de la Naci贸n, que le estaba negando la admisi贸n del proyecto.

Consultada por Presentes, el 谩rea de comunicaci贸n de la Agencia dependiente del Ministerio de Ciencia indic贸 que 鈥渉ubo un error administrativo ya que el software vigente tom贸 como par谩metro el campo de los CUIL de postulantes, en el marco de las acreditaciones de m谩s de 3500 proyectos en diferentes convocatorias de todo el pa铆s que recibimos desde el 煤ltimo trimestre del a帽o pasado hasta febrero de este a帽o鈥.

Para Fran no es tan simple: 鈥淪iempre que sucede alg煤n evento discriminatorio aparece alguna excusa, alguien diciendo que el problema fue el sistema. Nadie nunca reconoce que hubo discriminaci贸n鈥, cont贸.

Desde la Agencia explicaron que se est谩 trabajando en sistemas inform谩ticos y las instancias de control que 鈥渟e ajusten a las nuevas pol铆ticas de inclusi贸n鈥 y est谩n siendo actualizados 鈥減ara acompa帽ar las pol铆ticas de g茅nero鈥.

驴Hace falta que llegue a la presidencia para que digan: 鈥榮铆, es una mujer鈥?

Para resolver el problema tuvieron que intervenir las autoridades de la Agencia. 鈥淢e llamaron de la presidencia de la Agencia pidiendo perd贸n, y admitiendo que soy una mujer. Me dijeron algo que tiene que ver con el n煤mero de cuil para establecer el g茅nero鈥, cont贸 Fran Bubani a Presentes.

Lo mismo explicaron desde la Agencia: supieron del problema el martes 8 de febrero y al d铆a siguiente 鈥渟e resolvi贸 favorablemente para el grupo de investigaci贸n, por v铆as extraordinarias dado la relevancia del tema鈥.

El proyecto finalmente fue admitido. El siguiente paso es que el organismo analice, junto al resto de los proyectos, cu谩les recibir谩n la financiaci贸n.

鈥淎hora, -se pregunta Fran- 驴hace falta que llegue a la presidencia para que digan: 鈥榮铆, es una mujer鈥? Hace 10 a帽os que est谩 la ley (de identidad de g茅nero)鈥.

Su camino en la investigaci贸n

Fran Bubani naci贸 en 1980 en Belo Horizonte (Brasil), se gradu贸 en Ingenier铆a Mec谩nica y en 2008 lleg贸 a la Argentina para hacer un doctorado en el Instituto Balseiro, uno de los m谩s importantes en el ambiente cient铆fico del pa铆s.

Ahora es investigadora adjunta del Conicet y docente en el Instituto Balseiro, en Bariloche. Su transici贸n empez贸 en 2015, y para enero de 2020 ya hab铆a rectificado los datos de su DNI para que concordaran con su identidad de g茅nero.

Cuando se enter贸 que no hab铆an admitido el proyecto, no lo pod铆a creer. Pero sab铆a lo que pasaba: 鈥淧or ser trans tengo que comprobar una y otra vez que soy una mujer. Qu茅 pelea, todo el tiempo tengo que pelear porque soy una mujer. Va mucho m谩s all谩 de tener un DNI o haber pasado por cirug铆as鈥.

El 11 de febrero, d铆as despu茅s de esta serie de situaciones que vivi贸 Fran fue el d铆a de la mujer y la ni帽a cient铆fica. En el pa铆s se realizaron una serie de actos y homenajes al respecto.

En mayo de 2020, Fran contaba a Presentes que era la primera trans visible, -en el 谩mbito cient铆fico- de su lugar de trabajo: 鈥淒ecir que soy la primera trans visible significa que seguro hay m谩s personas que no se identifican con el g茅nero asignado al nacer, pero que deciden no hacerlo p煤blico porque no se sienten protegidas. Tampoco conozco a nadie m谩s que haya hecho una transici贸n social y cambiado su DNI aqu铆 adentro鈥.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2022/02/15/la-cientifica-fran-bubani-presento-un-proyecto-y-no-lo-admitieron-por-no-considerarla-mujer/