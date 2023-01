–

De parte de Indymedia Argentina January 7, 2023 227 puntos de vista

Unos 2300 referentes de la academia, el ambientalismo y movimientos sociales firmaron una carta p煤blica para pedirle al presidente Alberto Fern谩ndez que d茅 marcha atr谩s con el nombramiento de Antonio Aracre. Un llamado de alerta por el conflicto de intereses y repaso por las posiciones de Aracre ante el inminente debate de la Ley de Agroindustria y un posible avance contra la Ley de Semillas.

鈥淗e designado a Antonio Aracre como jefe de Asesores de la Presidencia. Le encomend茅 seguir trabajando para ampliar las redes entre Estado, sector social e inversiones privadas para capitalizar y potenciar las oportunidades de la Argentina.鈥 El presidente Alberto Fern谩ndez confirm贸 as铆 el salto del ex CEO de Syngenta-Chemchina 鈥攎ultinacional del agronegocio que controla el 60 por ciento del mercado de semillas transg茅nicas en la Argentina y lidera en venta de agroqu铆micos鈥 a la funci贸n p煤blica. Frente a este nombramiento, la Asociaci贸n Argentina de Abogades Ambientalistas public贸 una carta p煤blica de rechazo y pedido de renuncia de Aracre que sum贸 2300 firmas en pocos d铆as. 鈥溌緼lguien puede asegurar que en sus tareas de asesor铆a no intervendr谩 o influir谩 rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta?鈥, cuestiona el documento.

La pregunta que abre la carta firmada por referentes de la academia, del ambientalismo, de movimientos sociales y de la cultura se帽ala el desembarco del poder de lobby del agronegocio en el coraz贸n del Gobierno. Aracre fue el CEO para Latinoamerica Sur de Sygenta-Chemchina en los 煤ltimos 12 a帽os y en el 煤ltimo tiempo se posicion贸 como la voz del sector en los medios de comunicaci贸n para impulsar todas las medidas a favor del agronegocio.

El flamante asesor presidencial respalda desde la Ley de Agroindustria 鈥攑resentada por el Gobierno en octubre de 2021 e impulsada para ser aprobada en sesiones extraordinarias este verano鈥, a la modificaci贸n de la Ley de Semillas 鈥斺減ara usar Netflix tributamos costos, pero en tecnolog铆a agropecuaria tenemos algunas deudas鈥, considera Aracre鈥 y celebr贸 la implementaci贸n del 鈥渄贸lar soja鈥 como una respuesta al mercado 鈥斺渓as personas act煤an en base a los incentivos econ贸micos y no a las cuestiones ideol贸gicas鈥, sostuvo en una entrevista a Radio Con Vos en julio pasado鈥.

La posici贸n del asesor presidencial est谩 lejos de las pol铆ticas reclamadas por los campesinos y peque帽os productores. La Mesa Agroalimentaria Argentina ante la reedici贸n del 鈥渄贸lar soja鈥 lanzada a fines de noviembre insistieron: 鈥淓l gobierno nacional beneficia, una vez m谩s, al complejo sojero concentrador de las multinacionales del agronegocio. Esta medida no s贸lo no contempla a los peque帽os productores sino que los perjudica鈥.

El primer gesto del presidente Alberto Fern谩ndez con el ex CEO de Syngenta fue antes de llegar a la Casa Rosada. En octubre de 2019, durante la campa帽a presidencial anunci贸 el Programa Argentina Contra el Hambre y agradeci贸 a Aracre por la promesa de donar el 1 por ciento de la producci贸n al programa. 鈥淪yngenta y el agronegocio no pueden alimentar a los argentinos鈥, le hab铆an advertido a Alberto entonces desde Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular y le recordaron que 鈥淪yngenta junto a un pu帽ado de corporaciones, entre las que se destaca tambi茅n Bayer-Monsanto, es la responsable de la expulsi贸n de miles de campesinas y campesinos a las grandes ciudades鈥.

Aracre tampoco coincide con los posicionamientos de acad茅micos y organizaciones socioambientales que advierten sobre la imposici贸n de modelos econ贸micos extractivistas impuestos desde el exterior. Durante el debate generado en torno a la instalaci贸n de megagranjas porcinas 鈥攊mpulsadas por el gobierno de China, que controla Syngenta鈥, Aracre hab铆a sostenido: 鈥淨uieren voltear cualquier proyecto de inversi贸n que est茅 vinculado a la generaci贸n de industrias para la producci贸n de carne, para la exportaci贸n o cualquier modelo de escala de producci贸n de granos que no simpatice con la ausencia de tecnolog铆a y con las pr谩cticas m谩s del tipo veganas u org谩nicas鈥.

Una pol铆tica de 鈥減uertas giratorias鈥 para el ingreso de Antonio Aracre

鈥淓l 31 de diciembre pasado dej贸 su empleo privado para asumir como funcionario p煤blico, generando as铆 el mecanismo conocido como de 鈥減uertas giratorias鈥 donde funcionarios de altos cargos en empresas privadas pasan a la funci贸n p煤blica, garantizando as铆 pol铆ticas p煤blicas ben茅ficas para las corporaciones鈥, sostiene la carta firmada por 2300 referentes referentes de la academia, del ambientalismo, de movimientos sociales y de la cultura y compara la llegada de Aracre con la de Juan Jos茅 Aranguren, CEO de Shell primero y ministro de Energ铆a durante el gobierno de Mauricio Macri.

La carta p煤blica sostiene, en el pedido a Fern谩ndez para que revise el nombramiento de Aracre, que en muchos pa铆ses el salto de empresarios a la funci贸n p煤blica est谩 limitada o considerada un delito y se帽ala la vigencia de la 鈥淐onvenci贸n de las Naciones Unidas contra la Corrupci贸n鈥 鈥攔atificada en Argentina por la Ley 26.907鈥 que establece la obligaci贸n de 鈥減revenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas鈥.

Adem谩s, la carta indica que en la legislaci贸n este conflicto de intereses tambi茅n est谩 abordado en la Ley 25.188 de 鈥溍塼ica en el Ejercicio de la Funci贸n P煤blica鈥. 鈥淓sta ley establece la incompatibilidad con el ejercicio de la funci贸n p煤blica, indicando que deber谩n abstenerse de tomar intervenci贸n p煤blica aquellas personas que han dirigido -en los 煤ltimos tres a帽os- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado鈥.

鈥淪i bien el cargo de jefe de asesores del presidente de la Naci贸n no otorgar铆a al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dict谩menes, 驴alguien puede asegurar que en sus tareas de asesor铆a no intervendr谩 o influir谩 rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta?鈥, advierten los firmantes de la carta.

De todas formas, la llegada de Aracre a un lugar de decisi贸n en la pol铆ticas p煤blicas no desentona con el lugar que los sectores del agronegocio ya ocupa en lugares claves. En 2017, se revel贸 que la Comisi贸n Nacional de Biotecnolog铆a (Conabia), entidad p煤blica que aprueba los eventos transg茅nicos en Argentina, est谩 compuesta por representantes y cient铆ficos cercanos a las empresas productoras, entre ellas, Syngenta. La firma que dej贸 hace pocos d铆as Aracre tiene 14 eventos transg茅nicos y 166 ingredientes activos de agrot贸xicos aprobados por el Estado Nacional. Adem谩s, est谩 asociada desde 1998 con la empresa bonaerense Rizobacter, controlada, desde 2016, por Bioceres, due帽a de la tecnolog铆a HB4.

Los lugares de decisi贸n ocupados por representantes del agronegocio no son exclusivos de la Conabia. En junio pasado, el Gobierno ratific贸 el asiento para la Sociedad Rural en el directorio del Conicet. Mientras las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar contin煤an reclamando un asiento en el INTA, que hist贸ricamente est谩 ocupado por las entidades reunidas actualmente en la Mesa de Enlace.

El flamante jefe de asesores de Presidencia fij贸 en su perfil de Twitter el fragmento de un video en el que delinea otra pol铆tica p煤blica que podr铆a quedar bajo la influencia de las pol铆ticas del agronegocio. 鈥淟a educaci贸n p煤blica de calidad ser谩 la llave de acceso para nuevos puestos de trabajo de las ciencias del conocimiento鈥, sostiene el ex CEO de la empresa de semillas transg茅nicas.

El fragmento es de un acto que Aracre comparti贸 con Alberto Fern谩ndez en la planta de Syngenta-Chemchina en Venado Tuerto, Santa Fe. El acto ocurri贸 el 4 de diciembre de 2020 y coincidi贸 con el D铆a Internacional de No Uso de Plaguicidas. El martes, cuando se conoci贸 su designaci贸n, el flamante asesor presidencial escribi贸 en Twitter: 鈥淢i primera tarea ser谩 abrir el gobierno al mundo de las inversiones privadas que generen trabajo y le puedan cambiar la vida a la gente鈥.

鈥淟os funcionarios p煤blicos tienen que defender el inter茅s nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta鈥, alerta la carta p煤blica.

He designado a @tonyaracre como jefe de Asesores de la Presidencia. Le encomend茅 seguir trabajando para ampliar las redes entre Estado, sector social e inversiones privadas para capitalizar y potenciar las oportunidades de la Argentina. https://t.co/N68r9SOb1f 鈥 Alberto Fern谩ndez (@alferdez) January 3, 2023

Las ganancias de Syngenta, de la mano de agrot贸xicos prohibidos en el resto del mundo

La multinacional del agronegocio que hasta el 31 de diciembre encabez贸 Aracre para Latinoam茅rica Sur tiene su casa matriz en Suiza y conforma el Syngenta Group, que tiene cuatro unidades de negocio: Syngenta Crop Protection con sede central en Suiza; Syngenta Seeds, con sede central en Estados Unidos; Adama, con sede en Israel; y Syngenta Group China.

Aracre deja su puesto como CEO con cifras 鈥渆xitosas鈥. En 2021, el mercado m谩s grande de Syngenta fue Am茅rica Latina, que represent贸 aproximadamente el 33 por ciento de sus ventas. En agosto de 2022, la Revista Fortuna del grupo Perfil otorg贸 a Syngenta el premio 鈥淔ortuna de Plata 2022, a la mayor empresa del pa铆s鈥, por crecer un 126 por ciento en ventas entre sus dos 煤ltimos balances: pasando de 63.000 millones de pesos a 143.000 millones.

Como describi贸 la periodista Anabel Pomar en una nota de perfil de la multinacional del agronegocio publicada en Agencia Tierra Viva, esas ganancias provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato. La Atrazina es un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 pa铆ses y desde hace 20 a帽os en la Uni贸n Europea. El Paraquat es altamente t贸xico y persistente, prohibido en 72 pa铆ses, la Uni贸n Europea, Reino Unido e incluso en China y Suiza. El Glifosato, desde 2015, fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigaci贸n del C谩ncer de la OMS (IARC) como un probable cancer铆geno en humanos, cancer铆geno en animales y genot贸xico.

En otra serie de notas publicadas en Tierra Viva, Pomar entrevist贸 al toxic贸logo y ex empleado de la Syngenta, Jon Heylings, quien denuncia los encubrimientos corporativos, la corrupci贸n cient铆fica y la complicidad de los organismos de control para ocultar los impactos en la salud del Paraquat. 鈥淟a industria de pesticidas tiene la capacidad de usar solo los informes y datos que quieren mostrar a los reguladores鈥, sentencia Heylings, quien declar贸 en 2021 y 2022 ante el Poder Judicial de Estados Unidos por demandas iniciadas contra la multinacional del agronegocio.

Por otro lado, el bi贸logo e investigador Tyrone Hayes es perseguido por Syngenta por denunciar los da帽os provocados por la Atrazina, uno de los agrot贸xicos m谩s utilizados en Argentina. 鈥淓n humanos la exposici贸n a atrazina puede producir c谩ncer de pr贸stata, c谩ncer de mama, problemas de fertilidad y reproductivos. Esta asociaci贸n est谩 demostrada y hay estudios alrededor de todo el mundo鈥, sostuvo Hayes en di谩logo con Tierra Viva.

En su mensaje tras ser nombrado jefe de asesores, Aracre celebr贸 la oportunidad para 鈥渁prender acerca del Estado y contribuir en todo lo que pueda para construir la Argentina que todos queremos y nos merecemos鈥.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/rechazo-a-la-designacion-del-ex-ceo-de-syngenta-como-jefe-de-asesores-de-presidencia/