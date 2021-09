Rechazo absoluto a la agresión lesbófoba ocurrida la semana pasada en Uribarri

–

Rechazo absoluto a la agresi贸n lesb贸foba ocurrida la semana pasada en Uribarri

Un grupo de hombres agredieron verbalmente a una persona LGTB, insult谩ndole y haciendo comentarios LGTBfobos, con la complicidad de otro grupo de hombres sentados en otra mesa de una terraza.

En el contexto general de violencia LGTBfoba a nivel estatal y en Euskal Herria, hoy nos vemos obligades a salir a la calle una vez m谩s para denunciar que la semana pasada se dio una agresi贸n lesb贸foba en Uribarri. As铆 lo hicimos con las agresiones de Basauri, Zornotza, Gasteiz y el Casco Viejo, y con el asesinato de Samuel, porque si tocan a une, nos tocan a todes. Es por eso que hemos llamado a una concentraci贸n tanto en Uribarri/aqu铆, como en Barakaldo, ya que no s贸lo denunciamos esta agresi贸n sino tambi茅n la oleada de violencia LGTBfoba que est谩 sacudiendo el estado.

Denunciamos que no es un caso aislado, sino un problema estructural que castiga y ataca toda disidencia sexual o de g茅nero. Un sistema de dominaci贸n que nos violenta en las calles cuando tomamos el espacio p煤blico.

No toleraremos comportamientos as铆 en nuestros barrios. Aqu铆 estamos pues para hacer frente a la LGTBfobia. Porque entendemos que esta violencia no viene s贸lo de unas mentalidades atrasadas y reaccionarias que podemos reformar con pedagog铆a. La represi贸n de nuestras vidas ayuda a afianzar el orden pol铆tico, social y econ贸mico que padecemos.

No es tan sencillo como culpar a la 鈥渆xtrema derecha鈥 o a partidos pol铆ticos concretos, debemos afrontar la realidad de que estos mismos comportamientos tambi茅n se encuentran a nuestro alrededor. Se acab贸 aguantar chistecitos e insultos por el mero hecho de 鈥渉acer unas risas鈥.

Ya no hay equidistancia que valga. No necesitamos vuestra tolerancia. No queremos ser tolerables. Necesitamos posicionamientos contra la violencia sist茅mica que sufrimos todas las personas atravesadas por el cisheteropatriarcado, el racismo y el capitalismo. Quedarse en silencio, mirar a otro lado, no es una opci贸n.

隆Autodefensa y organizaci贸n siempre! 隆Fuego al cisheteropatriarcado! 隆Ninguna agresi贸n sin respuesta!

Estatu mailako eta Euskal Herriko indarkeria LGTBfoboaren testuinguru orokorrean, gaur kalera atera behar izan gara beste behin, joan den astean Uribarrin eraso lesbofoboa izan zela salatzeko. Hala egin genuen Basauri, Zornotza, Gasteiz eta Alde Zaharreko erasoekin eta Samuelen erailketarekin, gutako bat ikutuz gero, denak ukitzen gaituztelako. Horregatik deitu ditugu Uribarriko eta Barakaldoko elkarretaratzeetara; izan ere, eraso hori ez ezik, estatua astintzen ari den indarkeria LGTBfobo uholdea ere salatzen ari gara hemen.

Salatzen dugu ez dela kasu isolatu bat, sexu- edo genero-disidentzia oro zigortzen eta erasotzen duen egiturazko arazo bat baizik. Espazio publikoa hartzen dugunean kaleetan eraso egiten digun dominazio sistema bat.

Joan den astean eraso lesbofoboa izan zen Uribarriko terraza batean. Gizon talde batek hitzez eraso egin zion LGTB pertsona bati, irainduz eta iruzkin LGTBfoboak eginez, terraza horretan jesarrita zeuden beste gizon talde batzuen konplizitatea zuela.

Ez dugu horrelako jokabiderik onartuko gure auzoetan. Hemen gaude, beraz, LGTBfobiari aurre egiteko. Gure ustez, indarkeria hori ez dator pedagogiaz alda ditzakegun pentsamolde atzeratu eta erreakzionarioetatik soilik. Gure bizitzaren errepresioak pairatzen dugun ordena politiko, sozial eta ekonomikoa sendotzen laguntzen du.

Ez da 鈥渆skuin muturrari鈥 edo alderdi politiko jakin batzuei errua botatzea bezain sinplea, jokabide horiek gure inguruan ere badirela dioen errealitateari aurre egin behar diogu. Amaitu da txisteak eta irainak jasan behar izatea.

Ekidistantziak ez digu balio. Zisheteropatriarkatuak, arrazakeriak eta kapitalismoak zeharkatzen gaituen pertsonok, pairatzen dugun indarkeria sistematikoaren kontrako posizionamenduak behar ditugu. Isilik gelditzea, etxean gelditzea, ez da aukera bat.

Autodefentsa eta antolakuntza beti! Zisheteropatriarkatuari sua! ERASORIK EZ ERANTZUNIK GABE

