De parte de A Las Barricadas February 12, 2022 55 puntos de vista

It’s Going Down

Al principio de la pandemia, el Estado afirmaba que las mascarillas eran in煤tiles, pero esto se deb铆a a su escasez y a la negativa del gobierno [Nota ALB: todo el art铆culo tiene una perspectiva de Estados Unidos, que es desde donde se escribe] a regular el mercado libre para aliviar el dolor de la pandemia. Una vez que las empresas lograron cubrir la demanda, la narrativa cambi贸. Es probable que muchas personas murieran innecesariamente como resultado de esto.

El uso de mascarillas puede ayudar a salvar vidas no es una declaraci贸n pol铆tica en s铆 misma, como algunos parecen pensar. Llevar la mascarilla no es una forma de contrarrestar las voces del culto a la muerte en el lado abiertamente derechista de esta guerra cultural, es simplemente decencia com煤n. En un nivel m谩s amplio, le sirve a los intereses del Estado que se meta m谩s ruido sobre el uso de mascarillas que sobre la fallida infraestructura sanitaria en todo el mundo, o sobre c贸mo el establishment m茅dico global s贸lo sirve a los ricos. Me estremezco cuando veo a un liberal [all铆 equivale a decir socialdem贸crata o, m谩s correctamente, socio-liberal] llevando una mascarilla como si fuera una se帽al de virtud simb贸lica, como el BLM y la agricultura org谩nica. Apoyar las mascarillas, fomentar las vacunas y no querer que mueran grupos demogr谩ficos vulnerables es algo que podemos tener en com煤n con alguien del bando liberal de esta guerra cultural -una guerra cultural que ha sido fabricada por los medios de comunicaci贸n estatales y por lo peor de Internet- pero no significa que podamos alinearnos con los liberales.

Mientras Omicron, barr铆a como era previsible, la Tierra ante un despliegue de vacunas obstaculizado por los intereses de los capitalistas, la pandemia que ha plagado nuestras vidas est谩 mostrando signos de que puede estar aqu铆 para quedarse. Dinamarca ya lo ha reconocido: teniendo en cuenta su privilegiada situaci贸n en materia de vacunas, el pa铆s ya ha abandonado todas las restricciones en materia de coronavirus. Hong Kong, un pa铆s con algunas de las restricciones m谩s duras del mundo, est谩 luchando contra la inutilidad de sus propios mandatos cov铆dicos a la luz de Omicron y podr铆a ondear la bandera blanca pronto. A煤n as铆, muchas personas mueren en todo el mundo, como tambi茅n mueren de c谩ncer, enfermedades card铆acas, hambrunas y guerras, aunque el capitalismo parece considerarlas el coste de hacer negocios. Han pasado muchas cosas desde marzo de 2020, cuando comenz贸 este aburrido apocalipsis.

No me entusiasma escribir otro art铆culo sobre el covid, pero es un acontecimiento realmente sin precedentes. Incluso m谩s all谩 de la escala de muertes que ha causado, sus efectos en cadena y sus implicaciones pol铆ticas son esenciales para discutir, no importa si estamos cansados de ello. La pandemia sigue dominando nuestras vidas a pesar de una cat谩strofe clim谩tica inminente y en curso, una crisis mundial de refugiados, el hiperresurgimiento del fascismo y un mundo cada vez m谩s estratificado. El mundo nunca ser谩 el mismo. Como anarquistas, sin embargo, tambi茅n debemos evaluar nuestro propio comportamiento para crecer y fortalecer nuestras comunidades de resistencia a la luz del mundo que viene.

Puedes leer mi 煤ltimo art铆culo sobre los movimientos de la derecha anti-vacunas y anti-cierre que se aprovecharon del miedo de los abrumados por este evento sin precedentes. No suscribo este pensamiento basura. Me he vacunado; la primera vez para ayudar a los dem谩s, la segunda para poder viajar y entrar en un maldito bar. Considero que la narrativa de gran parte de los movimientos antivacunas y anticonfinamiento sigue estando dominada por el doble rasero, las incoherencias y las atroces influencias del oportunismo derechista y antisemita, pero que los gobiernos pretendan que la pandemia es culpa de los no vacunados no funciona conmigo, porque s茅 de qui茅n es la culpa. Omicron es el resultado directo de las empresas de vacunas que bloquean el reparto de patentes y de las pr谩cticas capitalistas del “primer mundo”.

No me interesa entrar en los juegos de los gobiernos del mundo, gobiernos que han demostrado que existen 煤nicamente para preservar las comodidades de los ricos y mantener el orden social de miseria existente para la mayor铆a de nosotros. El covid ha hecho esto a煤n m谩s evidente. Despu茅s de los argumentos de los defensores del Estado de que los asesinos y los violadores son inherentes a la humanidad (y no un resultado de la pobreza y de una sociedad patriarcal), las plagas y los acontecimientos mundiales sin precedentes son probablemente lo siguiente que se utilizar谩 para defender y racionalizar los horrores del gobierno. Sin embargo, el covid ha demostrado que el gobierno realmente no sirve para nada m谩s que para sus propios intereses, y culpar谩 cobardemente a aquellos sobre los que gobierna si no puede gestionar lo que supuestamente existe para gestionar.

Estoy a favor de las vacunas del mismo modo que estoy a favor de la quimioterapia. Ambos son m茅todos para tratar una cosa horrible producida por la misma sociedad horrible responsable de la creaci贸n del problema. Soy cauteloso y me preocupo por las personas con las que entro en contacto porque me doy cuenta de que los excluidos y explotados tienen m谩s probabilidades de verse afectados por esta pandemia, pero tambi茅n creo que muchos est谩n sufriendo por esta pandemia m谩s all谩 del elemento m茅dico del covid en s铆. Si no ves esto, probablemente tengas un trabajo c贸modo o una existencia segura, porque al menos en mi caso, me pregunto si el estr茅s de esta epidemia va a matarme antes que la epidemia.

Animo a la gente a vacunarse y a tomar precauciones para “detener la propagaci贸n”; pero las implicaciones de la vacunaci贸n obligatoria me preocupan. Me preocupan sistem谩ticamente todas las oportunidades que el Estado puede ver en el miedo causado por la pandemia o los tiempos confusos en general; este nuevo precedente de la vacunaci贸n obligatoria me preocupa como todas las locuras que hacen los gobiernos cuando la gente tiene miedo. Est谩 bien decir esto porque es una posici贸n anarquista.

Ser anarquista significa rechazar el teatro de la pol铆tica. Formo parte de un movimiento que, en su forma m谩s sincera, no puede dejarse atrapar por las guerras culturales fabricadas para dividirnos, porque esas guerras se libran con la fe de que los sistemas en juego determinar谩n qui茅n gana. Nunca podr茅 acoger las decisiones del Estado sin cuestionarlas. Sin embargo, algunos de nosotros, ya sea por miedo a una pandemia nunca antes experimentada, o m谩s tristemente, por el miedo a ser juzgados por el establishment liberal, hemos hecho este tipo de compromisos en la posici贸n y la ret贸rica.

En mi 煤ltimo art铆culo ataqu茅 sobre todo el uso que hace la derecha de la pandemia para distraer la atenci贸n de cuestiones m谩s amplias, como el hiperprofitismo de los ricos durante la pandemia, el oportunismo estatal en la represi贸n y el autoritarismo que se hizo posible durante la pandemia, y las incoherencias rampantes expuestas por la pandemia cuando se trata de la regulaci贸n gubernamental. Al mismo tiempo, como hemos aprendido de los gobiernos de todo el mundo, los cierres no pueden ser un debate sin m谩s, y el oportunismo autoritario que la pandemia ha permitido a los gobiernos de todo el mundo es algo que deber铆amos haber visto y desafiado en el proceso de ruptura con el an谩lisis contrarrevolucionario de la derecha. No podemos temer el juicio de los establecimientos liberales y de izquierda de todo el mundo que han aceptado ciegamente las decisiones del gobierno y que intentan desprestigiar a cualquiera que desaf铆e las decisiones del gobierno como si estuviera aliado con los supremacistas blancos y los fundamentalistas cristianos.

Somos anarquistas, no un partido pol铆tico que busca apaciguar a aquellos cuyos an谩lisis e ideas s贸lo existen en el marco de las estructuras de poder existentes. Somos anarquistas, es decir, somos antifascistas, antirracistas, antisexistas, etc., porque nuestra caracter铆stica definitoria es oponernos a todas las facetas de la dominaci贸n y la explotaci贸n.

El apoyo ciego a los confinamientos es inherentemente clasista, y no es coherente con una posici贸n antiautoritaria. No me gusta utilizar el t茅rmino clasista, porque el uso generalizado de esta palabra tiende a centrarse en los incidentes de intolerancia de clase en lugar de en la sociedad de clases en su conjunto, y est谩 dirigido a lograr la “paz de clase”, en lugar de presionar por la eliminaci贸n de la sociedad de clases. Dicho esto, y para hacer frente a una tendencia espec铆fica, d谩ndose cuenta o no, hab铆a algunos enfoques y tendencias clasistas bastante ofensivos procedentes de quienes fetichizaban los procedimientos pand茅micos del Estado.

Por ejemplo, la gente que se quedaba en casa y publicaba v铆deos en TikTok de comidas de fusi贸n (preparadas m谩gicamente), haciendo saber pomposamente a todo el mundo que se quedaban en casa para ayudar a los dem谩s sin reconocer que esto s贸lo es posible a costa de los cocineros, repartidores, etc. que no pueden hacer lo mismo. Est谩 casi en consonancia con la falta de respeto a los trabajadores por parte de la patronal y los fascistas, que quieren poner en duda la existencia de la pandemia s贸lo para preservar su sagrado mercado libre.

Supone que otros pueden pasar incluso una semana sin trabajar sin ayuda financiera, mientras que millones de trabajadores migrantes de todo el mundo, documentados e indocumentados, no han podido acogerse a las ayudas financieras de emergencia para la pandemia ni a los paquetes de est铆mulo de los Estados y los bancos.

Ignora el trabajo y el sufrimiento que son necesarios para que se haga una comida de este tipo en estos tiempos: los elogios al “heroico trabajador esencial” al principio de la pandemia fueron temporales y condicionales. Refleja lo peor del establishment liberal, tanto en EEUU como en los movimientos centristas imitadores de todo el mundo.

Incluso la desagradable promoci贸n de la vacuna por parte del establishment liberal como una opci贸n moral, a pesar de que la mayor铆a del mundo sigue esperando tener acceso a ella, contin煤a este clasismo. Desde el principio, los estadounidenses y, finalmente, los europeos hac铆an alarde de su condici贸n de vacunas mientras el resto del mundo suplicaba a la OMC que fabricara versiones gen茅ricas porque no pod铆an permitirse el precio de Big Pharma. Se vio a mucha gente declarando que la pandemia terminar铆a pronto porque “lo conseguimos”, 隆a pesar de que “nosotros” no inclu铆a a gran parte de la humanidad!

Ahora, cuando el mundo occidental empieza a reconocer que su enfoque de la crisis fracas贸, el reconocimiento de las posibilidades de “una pandemia permanente” s贸lo tiene en cuenta las condiciones a las que se enfrenta Occidente, y no el aumento de las muertes y las variantes que se avecinan y que seguir谩n propag谩ndose en el llamado tercer mundo, la mayor parte del cual sigue esperando que el primer mundo comparta las patentes o los excedentes de vacunas no caducadas.

Las incoherencias y la mala gesti贸n de la pandemia ponen de manifiesto los defectos inherentes al Estado. Desgraciadamente, prestar demasiada atenci贸n a los argumentos coercitivos del establishment liberal nos impide contrarrestar a los fascistas que han dominado la narrativa en torno al covid. Por eso debemos encontrar un equilibrio, sin permitirnos nunca confiar en los mandatos del Estado ni esperar que el Estado comparta los intereses de los anarquistas con respecto a la gesti贸n de la pandemia.

Trazar l铆neas requiere valor, especialmente en temas delicados, pero como anarquistas estamos familiarizados con los enfoques controvertidos. Muchos de los que dec铆an estar interesados en salvar vidas en los Estados Unidos est谩n ahora callados mientras Biden env铆a a la gente de vuelta al trabajo, obedeciendo las demandas de los jefes y del capitalismo. Es una decisi贸n seguida por pa铆ses de todo el mundo debido a las presiones que los mandatos cov铆dicos han ejercido sobre el transporte a茅reo, el traslado de mercanc铆as, etc. Salvar vidas siempre estar谩 en segundo lugar frente a salvar el capitalismo tanto en el lado izquierdo como en el derecho de los juegos de poder, sin importar si un lado tiene pelos en la lengua o est谩 dispuesto a ceder un poco.

Muchos de los que no pudieron “agacharse” y vieron sacrificado su medio de vida por los mandatos estatales se est谩n volviendo hacia la derecha. Mientras escribo, los camioneros est谩n bloqueando fronteras y ciudades en Canad谩 y Estados Unidos por la obligatoriedad de las vacunas. El bloqueo de fronteras y la ocupaci贸n de ciudades es algo que normalmente me entusiasmar铆a, pero la polic铆a y las fuerzas del Estado no han eliminado a estos camioneros como lo han hecho con los bloqueos de tierras ind铆genas y las ocupaciones contra los oleoductos en Canad谩. Las protestas de los camioneros suelen ser de los incluidos, no las de los excluidos. No desaf铆an el sistema m谩s amplio del capitalismo, y son un fen贸meno generalmente confuso para el statu quo, ya que se asemejan a su base. Los convoyes de Canad谩 y Estados Unidos son bastante preocupantes a la luz de las asociaciones y motivaciones pol铆ticas de sus iniciadores. Los bloqueos solidarios tambi茅n se est谩n poniendo de moda en Francia, Nueva Zelanda y otros pa铆ses del mundo. Estamos en conflicto con las teor铆as conspirativas m谩s amplias y las narrativas fascistas que han ayudado a formar estos bloqueos, pero debemos contrarrestarlos en nuestros t茅rminos sin parecernos a las voces del establishment liberal. Un extracto de una reciente revisi贸n sobre el terreno del convoy en Ottawa y algunos de los contramanifestantes liberales que se quejan contra 茅l ayuda a pintar un ejemplo de la vida real de por qu茅 tenemos que desafiarnos a nosotros mismos para contrarrestar estos eventos fascistas desde una posici贸n anarquista que no tiene ninguna consideraci贸n por los enfoques liberales:

Por la tarde comprobamos una contramanifestaci贸n organizada principalmente, al parecer, por los residentes del centro de Ottawa que est谩n hartos del ruido, el tr谩fico y los actos de discurso de odio, acoso e intimidaci贸n por parte de algunos de los manifestantes. Contrarrestar la protesta de los camioneros antes de que se convierta en un movimiento revolucionario neofascista en toda regla es muy, muy importante, pero sinceramente no sent铆 ninguna afinidad con esta contraprotesta en particular. La mayor铆a de las pancartas ped铆an m谩s polic铆a, se quejaban de inconvenientes como el sonido y el tr谩fico, o se burlaban de los manifestantes por no estar vacunados y/o ser est煤pidos. “Toca el claxon si has suspendido educaci贸n c铆vica”, “Los camiones autoconducidos no pueden propagar el coronavirus”, “Polic铆a de Ottawa, act煤a ya”, “Haz que Ottawa vuelva a ser aburrida”. Una se帽ora con un letrero sobre c贸mo los mandatos de las vacunas salvan vidas me confunde con un miembro de la protesta del convoy y me reprende por ser aparentemente analfabeta: “驴Has tardado unos minutos en leerlo, cari帽o?” Tengo un t铆tulo de posgrado y no tengo por qu茅 sentirme tan ofendida personalmente, pero siento una oleada de rabia hacia las 茅lites liberales del centro de la ciudad que creen que el problema es que esta gente no fue a la escuela el tiempo suficiente. Nos marchamos antes de que termine, justo cuando algunos de los manifestantes se enzarzan en un enfrentamiento verbal: los antis cantan “Vete a casa, imb茅cil” mientras los manifestantes del convoy contestan “隆Te seguimos queriendo! Os queremos. Love!” y la polic铆a forma una l铆nea m谩s fuerte entre las dos multitudes.

–Notas cr铆ticas desde el terreno en Ottawa (sobre el llamado “Convoy de la Libertad en Canad谩”).

El 茅nfasis en la sem谩ntica y la est茅tica apropiadas y educadas que ha invadido los movimientos anarquistas durante a帽os tiende a salir de los c铆rculos universitarios privilegiados donde se discuten los temas en lugar de los sistemas. Como resultado, estamos descubriendo gente en los m谩rgenes de nuestros movimientos que se sienten conectadas no por la experiencia y el descontento sino por una conexi贸n superficial de identidad. Aunque los fascistas de todos los or铆genes no merecen ni un mil铆metro de espacio, debemos admitir que permitir la mentalidad liberal “dentro” de la anarqu铆a es una raz贸n potencial por la que tantos siguen siendo reclutados por la derecha sin siquiera saberlo. Por miedo a parecernos a la derecha, nos estamos dejando censurar por el establishment liberal.

Cada vez hay m谩s disturbios en todo el mundo relacionados con las restricciones de confinamiento. En los Pa铆ses Bajos, por ejemplo, (https://itsgoingdown.org/reflections-and-report-on-the-nov-19-riots-in-rotterdam-nl/) en dos ocasiones desde que comenz贸 la pandemia se produjeron algunos de los disturbios m谩s intensos que los Pa铆ses Bajos han visto en su historia moderna, principalmente por parte de j贸venes desempleados y marginados que luchan en el pa铆s m谩s desigual de la Uni贸n Europea. Muchos liberales, izquierdistas e incluso algunos anarquistas desestimaron estos disturbios 煤nicamente por la fea chispa que pudo haber contribuido a desencadenarlos.

Los d铆as en que se produjeron estos disturbios, hubo protestas repugnantes. Lo peor de lo peor reunido: new agers, fundamentalistas religiosos, pol铆ticos de derechas y neonazis/fascistas protestando pac铆ficamente en sus desfiles groseramente blancos contra las vacunas y los mandatos de cierre. Puede que algunos de los gamberros se quedaran para los disturbios que siguieron, pero los asistentes a los actos de protesta previos a los disturbios son generalmente de los incluidos, blancos y privilegiados en Holanda, y se les pudo ver denunciando a los “gamberros” y “matones” que salieron cuando se puso el sol.

Los confinamientos fueron la gota que colm贸 el vaso para una gran parte de la juventud holandesa, que se enfrenta a la constante violencia racista de la polic铆a y a un medio de vida de segunda clase. Muchos j贸venes cabreados, desempleados y sin derechos vieron en estos acontecimientos una oportunidad para manifestar su rabia. Sin embargo, la burgues铆a liberal y los acad茅micos que desestimaron estos disturbios agruparon a los fascistas y a los pol铆ticos con los j贸venes desempleados de diversos or铆genes 茅tnicos y raciales, simplemente por el momento. 驴C贸mo pudimos sucumbir a un enfoque tan superficial y elitista para entender unas manifestaciones de guerra social que deber铆an interesar a los anarquistas? Es un momento borroso para la humanidad, incluido yo mismo, pero tenemos que mantener nuestro an谩lisis afinado.

Los anarquistas consideran el saqueo como la destrucci贸n de la mercanc铆a sagrada, adem谩s de reflejar la pobreza a la que se enfrenta el saqueador. Fin de la historia, esta es una respuesta anarquista. Sin embargo, aquellos que tienden a descartar desde las torres de marfil del mundo acad茅mico y privilegiado pueden no tener el intelecto o el deseo sincero de revuelta para siquiera apreciar tal cosa. Puede que no se manifieste la rabia en el momento precisamente oportuno o entre las circunstancias m谩s bonitas, pero es nuestra responsabilidad como anarquistas ver estos momentos en los que se manifiestan tales rupturas y tensiones y, al margen de los juicios del establishment liberal, demostrar nuestra solidaridad y apoyo.

Como anarquistas tenemos que continuar afirmando nuestra posici贸n incondicionalmente, elevando nuestras voces y comunicando nuestra posici贸n claramente para dejar claro a ambos lados de esta guerra cultural que no estamos cayendo en las distracciones. Queremos una guerra social hacia la liberaci贸n.

Hemos aprendido mucho desde marzo de 2020. El hecho de que rechacemos militantemente el culto a la muerte de la derecha no significa que como anarquistas debamos ceder ante los establishments moderados de la derecha, el centro o la izquierda. Ya sean las guerras civiles de la historia, o Black Lives Matter, Occupy, el movimiento antiglobalizaci贸n, o la pandemia de hoy, esperamos que el movimiento anarquista siempre recuerde que “Por un lado est谩 el camino que lleva a las instituciones, por otro, el camino de las calles. Estos caminos no pueden coexistir”.