De parte de Indymedia Argentina

La convocatoria a las urnas fue atravesada por una situaci贸n econ贸mica cr铆tica, generada por el mayor incremento de la inflaci贸n en tres d茅cadas 鈥13% anual contra un promedio de 3% en los 煤ltimos a帽os鈥 y una ca铆da de los precios internacionales del cobre, el principal producto de exportaci贸n del pa铆s.

Por Cecilia Vergara Mattei.

El domingo 4 de septiembre los chilenos decidieron rechazar la propuesta de Nueva Constituci贸n, elaborada durante un a帽o, desde el 4 de julio de 2021 por una Convenci贸n Constituyente elegida por la ciudadan铆a que le pon铆a fin a la Carta Magna decidida por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.

El triunfo del rechazo, con el 63% de votos, se ubic贸 muy por sobre las proyecciones de las encuestas, que hab铆an adelantado que la opci贸n de rechazo al cambio constitucional se impondr铆a pero no con este nivel de diferencia. Una mayor铆a no quiso dejar atr谩s la herencia de Pinochet. La participaci贸n fue r茅cord, porque se trataba de una elecci贸n obligatoria. 13 millones de electores, m谩s del 80 por ciento de los inscriptos.

El triunfo del Rechazo representa, en primer lugar, un duro golpe para el presidente Gabriel Boric. Analistas lo apuntan como el mayor fracaso pol铆tico desde que asumi贸 el gobierno en marzo 煤ltimo. Para el gobierno de Boric, la apuesta por el proceso constituyente fue uno de los ejes de su campa帽a y un compromiso de su administraci贸n.

La derecha m谩s radical, excitada por el resultado, pidi贸 la cabeza del presidente.

Los primeros an谩lisis de la amplia victoria del rechazo apuntan a un voto traslado, un voto castigo de parte de la poblaci贸n que normalmente no va a las urnas electorales, a una situaci贸n socio- econ贸mica que va m谩s all谩 de la gesti贸n del actual gobierno, pero que no ha mejorado con 茅ste.

En un mensaje posterior al resultado, el presidente Boric reconoci贸 que el pueblo no qued贸 satisfecho con la propuesta y por eso la rechaz贸. Dijo que es necesario m谩s di谩logo para tener una propuesta que interprete a todos y que el maximalismo y la violencia deben quedar de lado.

Boric convoc贸 a los presidentes de partidos, con representaci贸n parlamentaria, a participar ya en la tarde de este lunes de 鈥渦n espacio de di谩logo transversal sobre los desaf铆os que debemos enfrentar como pa铆s para dar continuidad al proceso Constituyente鈥.

Adem谩s se comprometi贸 adem谩s construir un nuevo itinerario para una nueva constituci贸n. Un recorrido que es incierto, ya que deber谩 partir de un acuerdo en el Congreso, donde se concentran, en diferentes expresiones pol铆ticas, los sectores que m谩s adversaron un proyecto de Constituci贸n inclusivo y moderno, que ahora quedar谩 en el olvido.

El proceso de cambio profundo que comenz贸 en las revueltas de 2019 y logr贸 primero la Convenci贸n Constituyente, y en el mismo impulso la expectativa con la llegada de Gabriel Boric al gobierno, naufraga ahora por vacilaciones, mensajes poco claros y negociaciones de altos funcionarios, mientras fue torpedeado a diario por enemigos que se mueven a sus anchas amparados en lo viejo, y avalados por los medios hegem贸nicos. Pero las causas que llevaron al estallido siguen ah铆, intactas.

驴Y ahora?

A la luz de los resultados en el plebiscito, la cuesti贸n ahora es si este gobierno posee la fortaleza pol铆tica para sostenerse, para cumplir su programa, para terminar su per铆odo presidencial. Sin una nueva constituci贸n, y con un senado adverso, muchas de las medidas y promesas del presidente Gabriel Boric se desvanecen.

En ese marco, el refer茅ndum parece transformarse en un juicio del gobierno de Gabriel Boric, dejando de lado el verdadero origen de la consulta, ligado a las transformaciones exigidas por la sociedad chilena, planteadas desde octubre de 2019 cuando se inici贸 la revuelta popular.

Seguir谩 rigiendo en el pa铆s la Constituci贸n que se estableci贸 en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y que durante cuatro d茅cadas ha estado vigente, a pesar de que fue reformada en numerosas ocasiones durante la denominada transici贸n a la democracia. As铆 lo ha querido el pueblo.

El triunfo de la opci贸n Rechazo es un portazo en las narices a cualquier pretensi贸n de cambio constitucional y cierra, en lo inmediato, una salida pol铆tica a la crisis que se vive en Chile. Clausurar lo pol铆tico en medio de la actual grave crisis es una idea peligrosa de imprevisibles consecuencias.

Boric reconoci贸 la derrota del Apruebo en la crucial elecci贸n de este domingo y, citando al cantante venezolano Jos茅 Luis 鈥淧uma鈥 Rodr铆guez, manifest贸: 鈥淗ay que escuchar la voz del Pueblo鈥. Pero no solo este d铆a, dijo, 鈥渟ino de todo lo acontecido hasta aqu铆鈥. De acuerdo al jefe de Estado, no se deben olvidar las razones por las que se lleg贸 a esta elecci贸n. 鈥淓se malestar sigue latente y no podemos ignorarlo鈥, agreg贸,

La opci贸n del Apruebo se impuso solamente en el extranjero. El Rechazo, en tanto, se impuso en regiones como Magallanes, con un porcentaje cercano al 60% frente a 40% del Apruebo, regi贸n ligada al presidente Gabriel Boric, y en otras zonas que eran bastiones del Apruebo. De hecho, los datos le otorgan triunfo en todas las regiones.

Cuando hoy se clausura la posibilidad de una nueva constituci贸n鈥 驴se est谩 aboliendo, tambi茅n, toda posibilidad de paz social?, pregunt贸 el analista 脕lvaro Cuadra.

Un triunfo, en fin, que solo ofrece una calma aparente antes de la tormenta. Entre lo poco que se puede rescatar de este fallido proceso constituyente es que han ca铆do las m谩scaras de toda la clase pol铆tica. Personajes y personajillos han mostrado su faz ante el dilema propuesto, as铆, muchos que posaban de 鈥渄em贸cratas鈥 optaron por el Rechazo, uniendo su destino a lo peor de nuestro pasado, a帽adi贸

Reacciones

Dispares reacciones tuvieron los exconstituyentes que redactaron la propuesta de nueva Constituci贸n. Mientras el coordinador del Apruebo, Vlado Mirosevich, manifest贸 que: 鈥淎ceptamos con humildad el resultado y su contenido. Como pa铆s merecemos tener una nueva Constituci贸n que contenga el sentir del pueblo de Chile鈥. La diputada Karol Cariola, se帽al贸 que 鈥渃omo fuerzas sociales y pol铆ticas nos comprometemos a encausar la voluntad popular para dotarnos de una Nueva Constituci贸n鈥

Las encuestas, costeadas en forma mayoritaria por los partidos pol铆ticos de derecha y sus financistas empresarios, alentaron una derrota del proyecto, luego de haber desatado una campa帽a de intimidaci贸n medi谩tica basada en la amplificaci贸n de los errores cometidos por los convencionales y la multiplicaci贸n de falsedades difundidas a trav茅s de los medios hegem贸nicos de comunicaci贸n y las redes sociales.

La Carta Magna actual se redact贸 en 1980 durante la dictadura criminal de Augusto Pinochet. Aunque fue modificada en algunos art铆culos, el esp铆ritu neoliberal con el que fue concebida mantiene los rasgos autoritarios que llevaron a su cuestionamiento.

La negativa de las derechas a desmontar 鈥揳unque sea parcialmente鈥 el entramado legislativo que los protege, los llev贸 a repudiar e impedir cualquier forma de democratizaci贸n. Una vez que estos sectores fueron derrotados en la elecci贸n de los convencionales, a mediados de mayo de 2021 鈥揳lcanzaron s贸lo un tercio de las bancas鈥, iniciaron el proceso de descalificaci贸n del debate: catalogaron a las iniciativas impulsadas por los distintos bloques como destructoras de la unidad nacional.

Los ejes centrales de la propuesta constitucional que fue rechazada incluyen el reconocimiento de la plurinacionalidad como mecanismo para superar la conflictividad entre el Estado y los pueblos originarios, cuyos integrantes alcanzan el 15% de la poblaci贸n total del pa铆s e institu铆a como mandato estatal el respeto para las identidades ancestrales, sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones y el reconocimiento de su valorizaci贸n en la historia nacional, invisibilizada durante m谩s de cinco siglos.

Esta revaloraci贸n del aporte 鈥揺ntre otros鈥 del pueblo mapuche fue uno de los justificativos de la derecha para impulsar campa帽as de tergiversaciones orientadas a sugerir el peligro de la balcanizaci贸n del pa铆s. Esta diseminaci贸n de versiones ajenas al articulado real de la propuesta constitucional se sirvi贸 de advertencias sobre la posible futura convivencia entre los pueblos originarios y el narcotr谩fico, y el potencial ingreso libre de cientos de miles de inmigrantes que apelar铆an al delito para sobrevivir.

Pero, en la semana del plebiscito, el gobierno detuvo y envi贸 a prisi贸n a H茅ctor Llaitul, l铆der de la comunidad mapuche en Chile y cabeza central de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), acusandolo de cinco delitos. La defensa de Llaitul rechaz贸 las acusaciones y dijo que la fiscal铆a est谩 siendo 鈥渁rrastrada por una operaci贸n pol铆tica鈥 y los analistas hablaron de una provocaci贸n que podr铆a tener consecuencias en las urnas.

Cecilia Vergara Mattei es periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2022/09/05/rechazo-de-la-nueva-constitucion-duro-golpe-para-el-proceso-de-cambio-en-chile/