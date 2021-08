–

De parte de ANRed August 2, 2021

Federaciones de profesionales de la salud, redes, colectivos, asambleas y organizaciones ambientalistas lanzaron una campa帽a de junta de adhesiones a una nota que elevar谩n la semana que viene a los ministros de Salud de Buenos Aires, Nicol谩s Kreplak, y de Salta, Juan Jos茅 Esteban Quinteros, pidi茅ndoles que retiren el suplemento nutricional para ni帽os desnutridos a base de soja, aprobado por el Ministerio de Agroindustria bonaerense y probado en Salta con 30 ni帽os wichis categorizados como desnutridos, del poblado de Alto Sierra, en Santa Victoria Este. 芦Esta es la poblaci贸n infantil de mayor vulnerabilidad del pa铆s y que registra las m谩s altas tasas de mortalidad infantil, situaci贸n generada por la desposesi贸n de sus territorios apropiados por empresarios del agronegocio para cultivar justamente soja. Esta maniobra propagand铆stica del agronegocio es inadmisible. Carece de todo sustento cient铆fico y sanitario, por lo que reclamamos que se retire cualquier aprobaci贸n del tramposo muffin y se impida que se avance en los proyectos de suministrarlos masivamente a las poblaciones vulnerables del Noroeste argentino y del gran Buenos Aires禄, sostienen. Por ANRed.

En la carta, dirigida a los ministros de Salud de Buenos Aires, Nicol谩s Kreplak, y de Salta, Juan Jos茅 Esteban Quinteros, las organizaciones remarcan: 芦el Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires ha aprobado recientemente un supuesto alimento llamado Bloque Nutricional para combatir la desnutrici贸n infantil con formato de magdalena (muffin) que es un panificado a base de soja. Con esta aprobaci贸n el gobierno de la Provincia de Salta hizo un ensayo suministrando este producto a 30 ni帽os wichis categorizados como desnutridos, del poblado de Alto Sierra en Santa Victoria Este de esa provincia. Esta es la poblaci贸n infantil de mayor vulnerabilidad del pa铆s y que tambi茅n registra las m谩s altas tasas de mortalidad infantil, situaci贸n generada por la desposesi贸n de sus territorios apropiados por empresarios del agronegocio para cultivar justamente soja禄, destacan.

芦Nos dirigimos a ustedes para expresarle que esta maniobra propagand铆stica del agronegocio es inadmisible y que, m谩s all谩 de demostrar una vez m谩s una actitud c铆nica cercana al sadismo, carece de todo sustento cient铆fico y sanitario, por lo que reclamamos que se retire cualquier aprobaci贸n del tramposo muffin y se impida que se avance en los proyectos de suministrarlos masivamente a las poblaciones vulnerables del Noroeste argentino y del gran Buenos Aires禄, remarcan, y agregan: 芦existen amplias y contundentes experiencias de tratamientos de recuperaci贸n nutricional a nivel mundial y estos no se realizan con elementos no saludables como la soja. La OMS, la UNESCO y sobre todo M茅dicos Sin Fronteras tienen amplia experiencia en recuperaci贸n de desnutridos y la realizan utilizando alimentos en base a man铆. No se necesita que el agronegocio argentino invente ahora un superalimento en base a soja. En 2002 el Presidente Duhalde intento paliar el hambre de nuestro pueblo con 鈥榮oja solidaria鈥 y en esos a帽os la Sociedad Argentina de Pediatr铆a (SAP) consider贸 que la soja se deb铆a prohibir a ni帽os de 2 a 5 a帽os porque generaba alteraciones hormonales. Adem谩s, la soja transg茅nica que utilizan para este producto tiene una carga de residuos de agrot贸xicos que no fue testeada y que convertir谩 el consumo del suplemento nutricional en un micro envenenamiento continuo. La SAP acaba de emitir un clar铆simo y contundente informe sobre los efectos de los agrot贸xicos sobre la salud infantil, la exposici贸n a baj铆simas dosis de agrot贸xicos da帽a el desarrollo cerebral infantil entre otras cosas, esta iniciativa genera m谩s riesgos que beneficios禄, sentencian.

En la misma l铆nea, sostienen que 芦el hambre, la desnutrici贸n y la malnutrici贸n de much铆simos argentinos refleja la existencia de problemas estructurales que generan la inequidad y la injusticia social禄. Adem谩s, consideran que 芦desde el punto de vista nutricional el hambre no se soluciona dando este tipo de productos ultraprocesados; lo que se necesita es variedad de alimentos, es necesario que las pol铆ticas p煤blicas tomen el concepto de soberan铆a alimentaria y no se presten a estratagemas del agronegocio que solo agravaran situaciones ya de por s铆 dram谩ticas禄.

As铆 mismo, resaltan que 芦el actual sistema alimentario argentino bajo el designio del modelo agroindustrial est谩 basado en el uso de paquetes tecnol贸gicos con intensa utilizaci贸n de agrot贸xicos. Estos afectan los sistemas biol贸gicos humanos, en particular a los ni帽os que se encuentran naturalmente en fases de crecimiento y desarrollos. Es una obligaci贸n estatal garantizar el acceso al m谩s alto nivel de salud posible, tal como lo consagra la Constituci贸n Nacional al incorporar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En tal sentido, el Bloque Nutricional propuesto y que se rechaza, va a contramano de ese acceso que debe asegurarse por el Estado禄.

Por todo lo expresado es que piden a los ministros de las carteras de salud bonaerense y salte帽a que, 芦considerando la necesidad de preservar la salud colectiva de ni帽os, ni帽as y adolescentes y de la poblaci贸n en general que habitan en dichas jurisdicciones, se retiren los permisos otorgados a Bloque Nutricional y se eliminen los proyectos de provisi贸n masiva a poblaciones de pobres y se abstengan de suministrarlos a persona alguna. Es responsabilidad de sus Ministerios por m谩s que estos proyectos se desarrollen en otras 谩reas gubernamentales禄, finaliza la carta.

Hasta el momento, las organizaciones firmantes son la Red Universitaria de Ambiente y Salud/M茅dicos de Pueblos Fumigados, la Federaci贸n de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Naturaleza de Derechos, la Red CALISA (Catedras Libres de Soberan铆a Alimentaria), el Colectivo Sanitario Andr茅s Carrasco, Huerquen Comunicaci贸n en Colectivo, Paren de Fumigarnos de Necochea Quequ茅n, el SUTEBA de Marcos Paz, el Proyecto Riachuelo, el Frente de Lucha por la Soberan铆a Alimentaria, Exaltaci贸n Salud, el Museo del Hambre, el Seminario sobre el Derecho a la Alimentaci贸n Adecuada de la Facultad de Derecho de la UBA, la C谩tedra Libre de Soberan铆a Alimentaria de la Escuela de Nutrici贸n de la UBA, la Asamblea por la salud ,la vida y el ambiente de Pergamino, el Grupo vecinal contra las fumigaciones y por la soberan铆a alimentaria (Exaltaci贸n de la Cruz, Buenos Aires), la Asamblea por la Vida (Rojas), la Red Ecosocialista y Calisa Nutrici贸n.

Se puede sumar la firma y adhesi贸n a la iniciativa desde este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb9n00sipva9et2zbvBmlvqcBwftrHil-i8paXVyTRdbFCcw/viewform