De parte de Memoria Libertaria December 23, 2021 7 puntos de vista

Arainfo

Una representaci贸n de la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Arag贸n se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Zaragoza exigiendo 鈥渓a inmediata restauraci贸n del Memorial y que se adopten medidas para su protecci贸n ante los continuos ataques鈥.

https://arainfo.org/reclaman-al-ayuntamiento-de-zaragoza-la-inmediata-restauracion-del-memorial-de-las-trece-rosas/

Foto: Juan Manzanara

Tras un nuevo ataque fascista contra el memorial a las Trece Rosas de Zaragoza, uno de los memoriales antifascistas m谩s atacados de la ciudad, ubicado en la Glorieta que lleva ese nombre en el Parque Jos茅 Antonio Labordeta de Zaragoza, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Arag贸n -PAMA- reclama al Ayuntamiento de Zaragoza 鈥渓a inmediata restauraci贸n del Memorial a las Trece Rosas y que adopte medidas para su protecci贸n ante los continuos ataques que sufre鈥, as铆 lo han exigido en una concentraci贸n a las 12.00 horas de este jueves, 23 de diciembre, en la puerta principal del Ayuntamiento de Zaragoza.

Tambi茅n han explicado la iniciativa y han dado a conocer el manifiesto ciudadano de repulsa del ataque y de exigencia al Gobierno de Arag贸n y al Ayuntamiento de la capital del pa铆s para que act煤e.

Foto: Juan Manzanara

Vuelven a matar a las 13 rosas: Manifiesto ante el nuevo acto vand谩lico sufrido por las placas que las recuerdan en Zaragoza

M谩s all谩 de la repulsa, y de la indignaci贸n, este nuevo acto vand谩lico nos produce tristeza ya que demuestra la nula humanidad de quienes, con cobarde alevos铆a, los causan. Las 13 Rosas fueron asesinadas como venganza cruel de la muerte, en atentado, de un oficial de la Guardia Civil y para hacer una demostraci贸n de la brutalidad del r茅gimen franquista que hab铆a vencido en la guerra.

Las 13 Rosas, y los 43 claveles que, el mismo d铆a, fueron asesinados, hab铆an sido declaradas y declarados 鈥渞esponsables de un delito de adhesi贸n a la rebeli贸n鈥. Era una burla cruel que quienes se hab铆an sublevado contra el leg铆timo Gobierno de la Rep煤blica acusaran de rebeldes a quienes plantaban cara a los fascistas sublevados.

Uno de estos d铆as, han vuelto a manchar el recuerdo y memoria de 13 mujeres j贸venes que, hace 82 a帽os, asesin贸 el franquismo en Madrid. Era agosto de 1939, reci茅n acabada la guerra salvaje que provoc贸 el golpe de estado fascista contra la II Rep煤blica. A pesar del “no pasar谩n” pasaron, entraron en Madrid, y lo hicieron a sangre y fuego. Impusieron el r茅gimen fascista, legitimaron la sublevaci贸n y utilizaron el c贸digo de justicia militar contra la poblaci贸n civil. En un ejercicio de cinismo inaudito los sublevados acusaron de rebeldes y sediciosos a quienes no mostraban adhesi贸n al nuevo r茅gimen.

As铆, como a miles de hombres y mujeres, detuvieron, torturaron, juzgaron y asesinaron a Martina, Julia, Virtudes, Dionisia, Carmen, Ana, Blanca, Adelina, Victoria, Elena, Joaquina, Pilar y Luisa, a las 13 Rosas. Las 13 Rosas, como tantas otras rosas rojas, fueron fusiladas, ejecutadas, en las tapias del cementerio madrile帽o de la Almudena.

Denunciamos este acto. Es consecuencia de como, poco a poco, se va “normalizando” y blanqueando a estos ultras. “Que nuestro nombre no se borre de la memoria”, son las palabras que Julia Conesa, 19 a帽os, nos dej贸 cuando fue asesinada junto a sus 12 compa帽eras un 5 de Agosto. No se ha borrado, ni se borrar谩 nunca. Ni el de Julia, ni el de sus compa帽eras. No hemos dejado que sus nombres y los de todas aquellas otras personas que fueron asesinadas por el franquismo se olviden.

No podr谩n borrarlas de la Historia quienes arrancan y vandalizan unas placas que las recuerdan. No queremos que su nombre, ni el de tantas y tantas otras personas asesinadas, se borren. Es deleznable que franquistas declarados los utilicen para llenarlos de porquer铆a, de basura y de odio. Es terrible que las inexistentes pol铆ticas de memoria de los sucesivos gobiernos democr谩ticos, hayan propiciado hechos como este y que, los blanqueadores de los cr铆menes contra la humanidad, sigan exhibiendo impunemente su desprecio a las vidas sus semejantes y a su recuerdo.

Tan despreciable es qui茅n rompe el monumento como el que intenta ensuciar un recuerdo tan precioso. Esas vidas destruidas de forma in煤til, despreciando el valor de la juventud y la inocencia. Las mataron porque pod铆an. Las mataron para aterrorizar al resto de la poblaci贸n. Las mataron porque se sent铆an impunes. No necesitaban del derecho, ni de los m谩s m铆nimos conceptos humanitarios. Quienes as铆 procedieron, hoy son reivindicados mediante la calumnia y la mentira, por cargos electos en nuestro pa铆s y, lamentablemente, son los mentores espirituales y los soportes f铆sicos de muchos j贸venes, que no conocen la historia reciente en su pa铆s, y que los siguen y les votan.

Junto al recuerdo va nuestro sincero homenaje. Lo hacemos frente al revisionismo que pretende reescribir la historia, lo hacemos frente al fascismo que resurge, lo hacemos frente a esa equidistancia que trata por igual a v铆ctimas y a asesinos. Hoy seguimos vuestra lucha por la libertad y la democracia. Hoy, y siempre, seguimos reclamando Memoria, Verdad, Justicia y Reparaci贸n.

Exigimos que los actuales cargos pol铆ticos, que regentan el ayuntamiento de esta ciudad, aunque solo sea por su obligaci贸n de mantener los monumentos que est谩n a su cargo, procedan al arreglo inmediato de este y que, de paso, tomen alguna medida adecuada para su necesaria protecci贸n.