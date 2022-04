–

De parte de Indymedia Argentina April 7, 2022 151 puntos de vista

El pedido fue realizado en el marco del D铆a Mundial de la Salud que se conmemora este 7 de abril.

La Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Rep煤blica Argentina (Fesprosa) junto a otras organizaciones gremiales y sociales, referentes sanitarios, acad茅micos y otros, elev贸 una carta dirigida al Presidente de la Naci贸n para solicitar que Argentina mantenga su postura inicial de co patrocinante frente al pedido de flexibilizaci贸n de las patentes y la propiedad intelectual sobre vacunas, medicamentos y tecnolog铆as referidas al COVID.

La Federaci贸n tambi茅n hizo un balance de la pandemia: 鈥淟o hemos dado todo para salvar a cada paciente鈥.

鈥淒espu茅s de dos a帽os de la pandemia de COVID-19, nosotros, los trabajadores de la primera l铆nea contra el COVID y de otros servicios p煤blicos sensibles, hemos visto mucho. Hemos visto el sufrimiento; hemos visto la muerte. Lo hemos dado todo para salvar a cada paciente. En otras palabras, hemos dado lo mejor de nosotros mismos para conseguir el 煤nico objetivo posible cuando nos enfrentamos a una pandemia mortal: salvar vidas. En nuestro trabajo, el tiempo es esencial.

En los 17 meses transcurridos desde que India y Sud谩frica presentaron la propuesta de exenci贸n de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), han muerto casi 5 millones de personas. Peor a煤n es el hecho de que m谩s de 3 millones de personas murieron despu茅s de que los pa铆ses de ingresos altos empezaron a vacunar a su poblaci贸n. Actualmente, los pa铆ses de altos ingresos han comenzado a planificar la cuarta dosis de la vacuna a la poblaci贸n m谩s vulnerable. En esos mismos pa铆ses, los pacientes disponen de los medicamentos eficaces contra la COVID-19 recomendados por la OMS. Este no es el caso en muchos pa铆ses de ingresos bajos y medios. Esto sucede porque hay un monopolio relacionado con la propiedad intelectual que permite a las grandes corporaciones farmac茅uticas impedir que otros laboratorios produzcan y vendan tecnolog铆as sanitarias que salvan vidas. Hay que recordar que las variantes de Delta y Omicron han hecho un alegato convincente para decir: nadie est谩 seguro hasta que todo el mundo est茅 seguro.

Algunas empresas en Asia-Pac铆fico y en Am茅rica Latina ya est谩n fabricando vacunas Covid-19, pero hay muchos m谩s laboratorios en esas y en otras regiones con capacidad para ampliar la producci贸n, de modo que se puedan salvar m谩s vidas. Pero para que eso ocurra necesitamos una verdadera exenci贸n de los ADPIC.

Hace quince d铆as se filtr贸 a la prensa un texto con un supuesto compromiso alcanzado por el QUAD (India, Sud谩frica, Estados Unidos y la Uni贸n Europea (UE)). Se puede decir que este texto no es un compromiso, ya que s贸lo refleja lo peor de las posiciones de la UE y de EE.UU. De hecho, el texto no es una propuesta de exenci贸n de los ADPIC. Por el contrario, traer铆a m谩s dificultades a los pa铆ses para aumentar la producci贸n de tecnolog铆as sanitarias, ya que crear铆a m谩s pasos para aplicar las flexibilidades existentes en el acuerdo ADPIC. Debemos recordar que el objetivo de la Exenci贸n es facilitar la entrada en el mercado de versiones gen茅ricas y biosimilares de medicamentos y vacunas en momentos excepcionales.

Los trabajadores de la salud y de otros servicios p煤blicos esenciales, acompa帽ados de organizaciones de la sociedad civil, demandamos que Argentina no respalde el texto filtrado (el llamado 鈥渢exto de compromiso鈥) y vuelva a la propuesta original de India y Sud谩frica, la que nuestro pa铆s ha apoyado como co patrocinador desde comienzos de 2020. La exenci贸n debe: (a) cubrir todas las tecnolog铆as sanitarias, no s贸lo las vacunas; (b) no tener restricciones geogr谩ficas; (c) Debe aplicarse a todas las formas de derechos de propiedad intelectual.

Por 煤ltimo, nos gustar铆a solicitar una reuni贸n con el Sr Ministro de Relaciones Exteriores o en su defecto los funcionarios que usted designe para expresar nuestras preocupaciones y mantener un debate en torno al texto filtrado del QUAD鈥.

Firman:

FESPROSA 鈥 ATE Argentina 鈥 Federaci贸n Nacional Aceitera FTCIOD y ARA 鈥 SITRE 鈥 ATE Rosario 鈥 AMSAFE Rosario 鈥 CTA Rosario 鈥 COAD 鈥 Sindicato de Aceiteros Rosario SOEAR 鈥 CICOP Posadas 鈥 SIPROSA Tierra del Fuego 鈥 CICOP Escobar 鈥 APROSA Santa Cruz 鈥 SISAP Chubut 鈥 CICOP Mercedes 鈥 APS Matanza 鈥 SIPROSAPUNE Neuqu茅n 鈥 APTS San Luis 鈥 CICOP San Isidro 鈥 ASPROSA San Juan 鈥 CICOP Open Door Lujan 鈥 APROSLAR La Rioja 鈥 APROSCA Catamarca 鈥 Asociaci贸n Prof. Hospital Sommer deleg. FESPROSA 鈥 CICOP Cetr谩ngolo 鈥 SIPRUS Santa Fe 鈥 APTASCH Chaco 鈥 CICOP G眉emes de Haedo 鈥 UTS Cordoba 鈥 ASIPROTES Formosa 鈥 SITRASAP La Pampa 鈥 ASSPUR Rio Negro 鈥 SITAS Tucum谩n 鈥 APSADES Salta 鈥 SITEBA-CTAA 鈥 FETERA 鈥 Sindicato Luz y Fuerza La Pampa 鈥 Frente Rec. Gremial AMM.

Facultad de Ciencias M茅dicas UNR 鈥 Colectivo Andr茅s Carrasco 鈥 Foro Social de Salud y Medioambiente de San Isidro 鈥揙bservatorio del Derecho a la Ciudad 鈥 El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos 鈥揈spacio Intercuencas RRR 鈥 Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas 鈥 Fundaci贸n ECOSUR 鈥 Fundaci贸n Rumbos 鈥.Asoc. Civ. PARA Todos Porque Es De Todos 鈥 Asamblea Barrial de Beccar-Asamblea 鈥淣o a la entrega de la costa de Quilmes Avellaneda 鈥 Asociaci贸n Tierra Nativa/Amigos de la Tierra 鈥 Usuarios Autoconvocados por los Trenes- Asamblea de vecinos 鈥淪i al parque p煤blico de Beccar鈥 鈥 Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente ISLYMA. Argentina 鈥揂sociaci贸n Civil Pro Vicente L贸pez (PROVILOP)- Agrupaci贸n Intervecinal del Puerto de Olivos (AIPO) -Alerta N煤帽ez Rivadavia Saavedra.

Myriam Gorban, Dra. Honoris Causa UBA, UNR y UNLP 鈥揂rq.MG Beatriz Pedro 鈥 Diputada MC, Marta Maffei 鈥 Dip.Prov. Carlos Del Frade 鈥 Dip.Prov Matilde Bruera 鈥 Eduardo Joly 鈥 Mirta Buzolino 鈥 Leonardo Perez Esquivel鈥 Jonatan Baldivieso鈥 Ana De Bonis-UNLU 鈥 Marcelo Amable-UNDAV 鈥 Susana Beatriz Iocco de HASPERUE 鈥 Elda Cedro 鈥 Vladimir Faggiani 鈥 N茅lida A. Pedroza 鈥 Silvia Etchebarne 鈥 H茅ctor R. Larsen 鈥 Luis Daniel Schinca 鈥 Stella Maris Prado 鈥 Mar铆a Margarita Laskowski 鈥 Juan Jos茅 Colella 鈥 Trinidad Gonz谩lez 鈥 Mar铆a Victoria Penalva 鈥 Claudia Ferman 鈥 Ana Mar铆a Requejo 鈥 Carlos Domingo Lucchini 鈥 Mariana Dom铆nguez 鈥 Mar铆a Cristina Palmiero 鈥 Mirta Norma Vilella 鈥 Esteban Zoric 鈥 Jorge Iturriza 鈥 Dina Wainszelbaum 鈥 Oscar Am铆lcar Miranda 鈥 Fernanda Bargas 鈥 Lucia Lazcano 鈥 Nora Graciela Saavedra 鈥 Cristiana Tapia 鈥 Magda Moyano 鈥 Gabriela Due帽as 鈥 Laura Z鈥 V. R铆os 鈥 Manuel Alderete鈥 Adriana Leonor Morgenstern鈥 Maria Antonieta Fitte鈥 Ruben Freire鈥 Norma Battaglini鈥 Silvia Ya帽ez鈥 Eliana Carreira鈥 Carlos Zermoglio鈥 Ricardo Antonio Burgos鈥 Alberto Lacuesta 鈥 Garc铆a Julio Fernando鈥 Santiago Fontana鈥 Ernesto Hernando 鈥 Francisca Sanabria 鈥 Adriana Zermoglio 鈥 Zulema Beatriz Aristizabal 鈥 Lilian Fuentes鈥揗ar铆a Irene Arecha鈥揋raciela Marzan 鈥 Ana Garcia Mac Dougall鈥揗agdalena Moyano