鈥 La gran mayor铆a de los bosques o superficie forestal extreme帽a, el 93% es privada; solo el 7% son montes p煤blicos, cuando la media nacional es del 35%. Ecologistas en Acci贸n propone que, como soluci贸n, la Administraci贸n compre fincas a particulares para hacerlas p煤blicas.

鈥 M谩s de un 50% de los incendios con causas conocidas tienen un origen agr铆cola, 鈥por lo que es necesario que se implementen medidas preventivas obligatorias鈥.

鈥 Ecologistas en Acci贸n de Extremadura propone reformular la educaci贸n forestal en la comunidad para potenciar que los extreme帽os conozcan sus bosques desde j贸venes.

Ecologistas en Acci贸n de Extremadura ha lanzado una serie de propuestas y advertencias para contribuir a la consulta p煤blica sobre el documento de alcance del Plan Forestal de Extremadura, con el objetivo de se帽alar los aspectos m谩s importantes para el Estudio de Impacto Ambiental. La principal reclamaci贸n que ha hecho esta organizaci贸n es que el Plan debe promover que Extremadura cuente con m谩s montes p煤blicos. As铆 como que la poblaci贸n local pueda participar y hacer uso de los montes y forme parte de la gesti贸n y toma de decisiones sobre los mismos, incluyendo la planificaci贸n.

La organizaci贸n ecologista afirma que 鈥la Administraci贸n tiene que ser consecuente con la creciente demanda por parte de los extreme帽os de actividades recreativas, sociales y deportivas en el medio natural y rural, para ello debe aumentar los montes de utilidad p煤blica de titularidad auton贸mica y local鈥. La gran mayor铆a de los bosques o superficie forestal extreme帽a es privada, el 93%, estando a cargo de la Administraci贸n forestal auton贸mica apenas el 9% (que incluye un 2% de gesti贸n p煤blica de zonas privadas). Es algo que no suele percibirse ya que estos bosques se concentran en zonas emblem谩ticas como el Jerte, Las Hurdes o Gata, sin embargo, fuera de estos enclaves la superficie de montes p煤blicos es muy reducida, siendo Extremadura una de las regiones con menos monte p煤blico del pa铆s. Esto es especialmente llamativo en el caso de nuestra comunidad, ya que es una de las m谩s grandes del Estado. Como contraste, a nivel nacional los montes gestionados de forma p煤blica superan el 35% de la superficie. 鈥Parece l贸gico, por tanto, exigir que los extreme帽os puedan disponer de su territorio y revertir esta situaci贸n鈥 apuntan desde Ecologistas en Acci贸n.

Este aumento de los montes de utilidad p煤blica en Extremadura podr铆a llevarse a cabo, explican, mediante acuerdos de compra-venta con particulares con los que se tengan convenios, con consorcios o con Corefex. Tambi茅n con particulares en aquellas zonas con gran valor forestal y ambiental, as铆 como en zonas con que cuentan con menos Montes de Utilidad P煤blica, como es el Centro y Sur de Extremadura. Por 煤ltimo, mediante expropiaciones, como recurso final, de aquellos montes de gran valor forestal en los que se eluda la prevenci贸n de incendios.

Fauna y flora

La organizaci贸n verde apunta que el Plan Forestal deber谩 tener en cuenta a las especies animales protegidas. Tambi茅n aquellas que suponen una amenaza para el equilibrio de los bosques, 鈥para ello habr铆a que identificar aquellas especies invasoras y tomar medidas de control y eliminaci贸n鈥. Por otra parte, creen que hay que potenciar los corredores, territorios y estructuras que sirven para conectar la fauna de estas zonas y los diferentes h谩bitats, tales como las grandes Ca帽adas Reales, las v铆as pecuarias, los r铆os y lagunas, etc. Asimismo se帽alan que es necesario tomar medidas para evitar ahogamientos de la fauna (infraestructuras contra incendios, riegos, pilares, bebederos, etc.)

Prevenci贸n contra incendios

Ecologistas en Acci贸n de Extremadura afirma que el Plan debe facilitar el cambio de pinares a especies forestales frondosas, y potenciar el resineo tradicional, como medidas de control de grandes incendios en la regi贸n. M谩s del 50 % de los de los incendios con causas conocidas tienen un origen agr铆cola, y estos son m谩s da帽inos si cabe sobre linderos, riberas e islas naturales de vegetaci贸n, 鈥por lo que es necesario que se implementen medidas preventivas obligatorias para explotaciones agr铆colas y tambi茅n en las medianas y peque帽as fincas, como ya lo son en las grandes鈥. La organizaci贸n propone que se identifiquen, teniendo como base los datos hist贸ricos, cu谩les son estas zonas y que se aumente la inspecci贸n de los planes obligatorios contra incendios. Igualmente apuntan que se deben recuperar, de forma sostenible, los aprovechamientos no maderables de 谩rboles envejecidos, dado su peligro de incendio (como el L谩dano, especies arom谩ticas, el brezo, etc.), para ello 鈥ser铆a 煤til potenciar el redileo con ganader铆a e integrar la ganader铆a en las zonas m谩s abandonadas鈥.

Regeneraci贸n y biodiversidad

Se帽alan desde Ecologistas en Acci贸n que 鈥se hace necesario identificar aquellas zonas de Extremadura que no se han regenerado tras los incendios, as铆 como identificar las masas envejecidas, secas, las plagas, la falta de densidad por cultivos antiguos o excesivos usos ganaderos, para ayudar en los proyectos de repoblaci贸n, regeneraci贸n forestal, etc鈥. E identificar tambi茅n las zonas degradadas por exceso de cargas ganaderas y estipular formas de darles descanso para que se recuperen.

Por otra parte, sostienen que hay que impulsar la biodiversidad forestal en las explotaciones, en especial para mantener el equilibrio ecol贸gico, 鈥deben establecerse cu谩les son las obligaciones de los perceptores de ayudas para repoblar, los cu谩les deben mantener estas zonas regando adecuadamente y realizando cuidados culturales鈥. Se帽alan que se debe velar para conservar la buena salud del suelo extreme帽o, y localizar aquellos suelos que han sufrido una excesiva erosi贸n o desertificaci贸n. Afirman que ser铆a muy positivo 鈥fomentar las pr谩cticas agroforestales y agroecol贸gicas regenerativas de los usos agr铆colas y pastoriles, como el Key line, la cosecha de agua, el pastoreo regenerativo, etc. As铆 como realizar una certificaci贸n ecol贸gica en los frutos forestales, como el pi帽贸n y otros frutos silvestres, que les dote de un valor a帽adido鈥.

Acercar los bosques a la gente

Ecologistas en Acci贸n de Extremadura propone reformular la educaci贸n forestal en la comunidad, no solo en las etapas educativas, sino tambi茅n en las adultas, 鈥parece evidente que se debe potenciar que los extreme帽os conozcan sus bosques desde j贸venes.鈥 Para ello entienden que habr铆a que crear un programa espec铆fico que implique a t茅cnicos, Agentes del Medio Natural, personal del Infoex, etc., y en el que se empleen todas las zonas ya disponibles (montes p煤blicos, viveros forestales, casas forestales).

Para ello, apuntan, habr铆a que contemplar recuperar las Casas Forestales en la regi贸n, sus huertas, albercas y otras instalaciones para ponerlas a disposici贸n de las acciones de educaci贸n ambiental, pero tambi茅n de las acciones forestales y agr铆colas. De igual modo, ser铆a clave impulsar la recuperaci贸n de linderos y bordes forestales para que sirvan como corredores biol贸gicos y forestales, 鈥y fomentar as铆 la diversidad paisaj铆stica y la recuperaci贸n de fuentes y abrevaderos tradicionales鈥. Sostienen que debe contemplarse recuperar el dominio p煤blico de las V铆as Pecuarias, contando con la participaci贸n de los ciudadanos en el proceso de recuperaci贸n, a trav茅s por ejemplo de un patronato.

Por otra parte, apuntan que el Plan Forestal debe tener en cuenta la posibilidad de contratos de Custodia del Territorio, tanto con asociaciones como con organismos p煤blicos, para aumentar la participaci贸n ciudadana en el cuidado del patrimonio forestal. Y que se debe formar y dotar con los medios necesarios a los trabajadores de este 谩mbito. Tambi茅n que 鈥se deber谩 considerar la creaci贸n de un verdadero Cuerpo de Agentes del Medio Natural鈥.

Otros puntos

Concluyendo, la organizaci贸n ecologista sostiene que hay que contemplar 鈥no s贸lo la ordenaci贸n de todos los montes p煤blicos, sino tambi茅n que estos planes de ordenaci贸n se lleven verdaderamente a cabo, que dispongan de los presupuestos adecuados y que se ejecuten los aprovechamientos鈥. Afirman igualmente que es necesario controlar que esta ordenaci贸n tambi茅n se lleva a cabo en los montes privados. Y que es importante potenciar no s贸lo la aprobaci贸n de Planes de Ordenaci贸n de grandes fincas sino tambi茅n de Planes simplificados de prevenci贸n de incendios para las peque帽as fincas, 鈥de manera que se publiquen convocatorias de subvenciones para los peque帽os propietarios, no solo para los grandes鈥. Y proponen: 鈥se podr铆an realizar convocatorias para densificar y repoblar dirigidas a estos peque帽os propietarios extreme帽os, que tan necesitados est谩n de ayudas para rentabilizar sus explotaciones de una manera sostenible. Para ello tambi茅n se debe fomentar la compra-venta de productos de origen forestal sostenible鈥.

Por 煤ltimo, Ecologistas en Acci贸n de Extremadura plantea que es clave que el Plan considere la adaptaci贸n de los aprovechamientos forestales, as铆 como prepararlos para la lucha contra el cambio clim谩tico. Y que hay que desarrollar una estrategia de los aprovechamientos micol贸gicos y de otros aprovechamientos secundarios potenciar el aprovechamiento de la biomasa a nivel comarcal, para evitar m谩s CO鈧. Asimismo creen que debe atender a la singularidad de las especies forestales propias de los entornos m谩s h煤medos, como los robledales de Quercus pyrenaica en el sur de la regi贸n u otras especies que est谩n en regresi贸n de Extremadura, como consecuencia del cambio clim谩tico.

Ecologistas en Acci贸n es una confederaci贸n de m谩s de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producci贸n y consumo cada vez m谩s globalizado, del que derivan tambi茅n otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecol贸gica.

