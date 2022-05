–

El Colectivo de ex Trabajadores y Trabajadoras de empresas privatizadas CORREO y SEGBA se movilizaron este miércoles 4 de mayo al Congreso Nacional y otros ocho puntos de encuentro en todo el país, a partir de las 13:00, para dar cuenta de sus reclamos a 30 años de las privatizaciones de las empresas públicas en Argentina. Entrevistamos a Héctor Barba integrante del Colectivo de ex trabajadores de empresas privatizadas. Por Mario Hernández

Entre los pedidos de los trabajadores y las trabajadoras se encuentran:

* El tratamiento de los Proyectos de ley de resarcimiento económico para los ex agentes de las empresas de energía SEGBA y CORREOS: ENCOTEL, ENCOTESA; por el reconocimiento efectivo del Programa de Propiedad Participada (PPP) de las empresas públicas privatizadas.

* Por los derechos laborales y previsionales de los ex trabajadores de YPF

“Más de dos décadas de reclamos por haber sido excluidos del pago que correspondía por ley del Programa de Propiedad Participada de las empresas públicas privatizadas. Cuando en 1989 se sancionó la Ley de Reforma del Estado, se estableció el Programa de Propiedad Participada (PPP) que implicaba que una parte del capital accionario de las empresas quedaría en manos de sus trabajadores. Pedimos el tratamiento en el Congreso Nacional de las leyes de RESARCIMIENTO ECONÓMICO 0827-D/2022; S-66/21 (Correo) 0853-D/2022; S-67/21 (Segba) y 1526-D/2022 (YPF)”, expresaron los trabajadores y las trabajadoras al tiempo que se reclamaron que el Congreso Nacional no demore más en dar respuesta a las familias damnificadas en todo el país.

Entrevista a Héctor Barba del Colectivo de ex trabajadores de empresas privatizadas

-Héctor, ¿usted a que empresa pública pertenecía?

-Pertenecía a lo que era la Empresa Nacional de Correo y Telégrafo, que después pasó a ser Correo Argentino.

–Bien, coméntenos un poco para que nuestros oyentes, que en su mayoría son jóvenes y desconocen, en qué consistía este Programa de Propiedad Participada (PPP).

-La ley 26.396, que fue promulgada por el presidente Carlos Saúl Menem, hablaba de dar una parte de las acciones a los empleados de las empresas que se privatizaban. Correos fue una de ellas, igual que otras tantas, donde el 51% estaba en poder del Estado, 35% en poder de la empresa concesionaria y el 14% correspondía a los trabajadores.

En el 2003, cuando se le retira la concesión a Franco Macri, en ese momento el Grupo Socma, jamás se obligó a reglamentar las acciones, el presidente en ejercicio de ese momento, Néstor Kirchner, no lo obligó a reglamentar las acciones.

Al año siguiente se acordó y dijo que había dado ganancia el Correo. La realidad es que el Correo toda la vida dio ganancias, jamás dio pérdidas. Todos creían que daba pérdida porque de las cuentas del Correo en ese momento venían a sacar el dinero para solventar lo que era Segba, Gas del Estado y hasta a las Fuerzas Armadas. Ahora, te ponían un jefe de Gas del Estado, un oficial de las Fuerzas Armadas y un jefe de Correo, el que menos cobraba era el jefe de Correo.

Al margen de que se le ocurrió decir que dio ganancia el Correo, a nosotros el PPP se nos iba a pagar de acuerdo por categorías, antigüedad, presentismo, si teníamos hijos y una serie de ítems que se tomaban internamente en la empresa. Cuando se acordó, de esas acciones desaparecieron todas esas planillas.

Los abogados que había puesto del sindicato en su momento se fueron por orden de la presidencia, la posterior, donde se encontraba Cristina Fernández de Kirchner, le dieron orden para que hablaran con los abogados y se presentaron todos los expedientes fuera de término. La justicia falló que por no haberse presentado en tiempo y forma quedaba sin efecto el reclamo a nivel judicial.

Así pasaron desde 1992, que fue la primera privatización hasta la fecha que estamos hablando, es decir, 30 años.

-¿Cuál es la cantidad de trabajadoras y trabajadores afectados?

-Estamos hablando por el Correo de 20.000 trabajadores. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la gente de Segba que tiene el mismo problema, ellos son 16.000 trabajadores. También estábamos trabajando, que ahora se volvió a integrar, con la gente de YPF. A ellos les habían aprobado la ley cuando fue aquel famoso subsidio a Repsol de 7.500 millones de pesos. Para darle ese subsidio le aprobaron la ley con una serie de recortes infernales, pero que a su vez en la actualidad hay mucha gente que no ha cobrado.

Lo bueno es que venimos trabajando en conjunto las tres empresas. Para que no quede ninguna duda, nosotros presentamos, como no podemos hablar ya de las acciones, un Proyecto de ley por el resarcimiento económico, por el no cumplimiento del PPP, que son dos cosas distintas. Porque lamentablemente del tema acciones ya no podemos hablar más nada, porque desgraciadamente desaparecieron todo. No en el caso de Segba porque ellos tienen los bonos otorgados, pero tuvieron que ir a un juicio, tienen una sentencia ahora 1.800 trabajadores, pero el reclamo es por 16.000 que no entraban en el conjunto.

–¿Este reclamo dónde lo hacen?

-A nivel Congreso de la Nación, hay expedientes y proyectos presentados en Diputados y en Senadores. En Senadores se encuentra ya en Comisiones de Trabajo, Presupuesto y Hacienda. En Diputados todavía no está en Comisiones, pero es lo que estamos trabajando. En este momento, lamentablemente, usted sabe bien que la única Comisión que se ha conformado en Diputados fue la de Presupuesto y Hacienda por el tratamiento del proyecto del FMI. A esta fecha es la primera vez que, hablamos de la época democrática, todavía no se han conformado las Comisiones. No podemos hacer nada porque nuestra Comisión madre, igual que la de Segba, es Trabajo. Tenemos que arrancar de ahí para adelante, o sea Trabajo primero, Presupuesto y Hacienda después, y en la tercera etapa nos dividimos de Segba porque ellos van con Energía y Combustible y nosotros con Comunicaciones, pero ese sería el último tramo.

-Y este reclamo ya lleva 30 años…

-30 años esperando. Nosotros desde el 2016, cuando vimos que los gremios no intervenían más para nada, empezamos a actuar nosotros. Todos somos ex empleados del Correo, y lo mismo los de Segba, y algunos son empleados de Segba actualmente. Pero empezamos a trabajar nosotros porque vimos que los sindicatos habían hecho sus arreglos, y que les importó tres bledos la gente, lamentablemente. No sería la función de ellos, pero desgraciadamente fue lo que terminaron haciendo.

-Héctor, ¿quiere agregar algo más?

-Lo único que quiero es que la opinión pública esté al tanto de lo que está pasando. También le quiero pedir a usted, Mario, la posibilidad de tener este audio, porque nosotros tenemos gente del interior del país, hemos conformado 11 grupos en el interior del país. Cuando tenemos una entrevista le pasamos la comunicación a todos los grupos, e inclusive a la gente de Edesur. Acá tenemos tres coordinadores nacionales, uno soy yo el que está hablando, Rosanna De Pascale de Correo y Jorge Galati por Segba. Y está “Pepe” que es uno de los coordinadores de YPF que se incorporó ahora, pero para nosotros sería de mucho agrado si nos puede hacer llegar este audio para poder volcárselo a toda la gente del interior también.

-Bien Héctor, yo me voy a comunicar con usted a su celular para pedirle su email y se lo voy a hacer llegar por esa vía.

-Le hago también otro comentario Mario, el 4 de mayo nosotros vamos a hacer una movilización en el Congreso, y en todo el país, desde las 13:00. Estaríamos muy agradecidos que ustedes puedan estar con la radio ahí también.

-Lo vamos a difundir.

-Le agradezco muchísimo la posibilidad que nos da de poder volcar esta información a la audiencia y que esté al tanto de lo que nos está pasando. Estamos hablando de 36.000 trabajadores, lamentablemente hay mucha gente grande, con dificultades, con problemas de salud y están haciendo caso omiso a este tema.