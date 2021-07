La CUP reclama trencar els convenis amb els centres m猫dics on no es practiquin avortaments per objecci贸 de consci猫ncia

La formaci贸 anticapitalista presenta una moci贸 al Parlament de Catalunya on demana garantir l’acc茅s a l’avortament a totes les dones que hi visquin. El text exigeix formar als professionals i crear unitats especialitzades en interrupcions de l’embar脿s als hospitals de refere虁ncia de ca颅da regio虂 sanita虁ria per trencar la depend猫ncia de les cl铆niques privades

La CUP presentar脿 la setmana vinent una moci贸 al Parlament de Catalunya sobre el dret a l’avortament al sistema sanitari p煤blic. El text, al qual ha tingut acc茅s P煤blic i que la formaci贸 detallar脿 aquesta tarda en roda de premsa, desplega 12 demandes. Una d’aquestes mesures reclama que el Departament de Salut anul路li els convenis pu虂blics o con颅tractes amb centres sanitaris on es practiquen objeccions de conscie虁ncia [per no portar a terme els avortaments] “com a mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats dels centres on l’esgle虂sia en forma part”.

En aquest sentit, la CUP tamb茅 exigeix garantir que no es produeixin objeccions col路lectives ni institucionals, com va passar a l’Hospital de Sant Pau l’any 2012. Segons dades facilitades pel Departament de Salut a P煤blic, la meitat dels ginec貌legs del sistema p煤blic -305 de 613- s贸n objectors de consci猫ncia, si b茅 la xifra no correspon a la totalitat dels professionals sin贸 que la mostra es limita al 80% dels centres del sistema sanitari p煤blic de Catalunya, que inclou tamb茅 els concertats.

Un dels objectius de la moci贸 茅s garantir l’acc茅s a l’avortament. 脡s per aix貌 que reclama desplegar el Reglament de la Llei 9/2017 d’universalitzacio虂 de la sani颅tat a Catalunya perqu猫 “totes les dones i persones embarassades” tinguin acc茅s a l’avortament. A m茅s, la formaci贸 exigeix que les dones de tot el territori puguin escollir el m猫tode farmacolo虁gic o instrumental -tamb茅 anomenat quir煤rgic- de forma igualita虁ria, evitant aix铆 que s’hagi de despla莽ar de la seva prov铆ncia o comarca. Segons l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, 482 persones es van haver de despla莽ar fora de les seves comarques el 2018 per poder avortar.

>A banda, la moci贸 demana crear unitats especialitzades en avortaments als hospitals de refere虁ncia de ca颅da regio虂 sanita虁ria perqu猫 aix铆 s’assumeixin des de la p煤blica i no se’n derivin a les privades, com va passar amb el 97,8% dels avortaments quir煤rgics a Catalunya el 2019. En la mateixa l铆nia, tamb茅 reclama que hi hagi ASSIR autoritzats per fer avortaments farmacol貌gics a totes les regions sanit脿ries.

La CUP reclama vetllar perque虁 la informacio虂 sobre l’avortament sigui “verac抬, accessible, adaptada i de proximitat per a tot la ciutadania” i que s’implementi l’article 8 de la LO 2/2010 sobre la formacio虂 de professio颅nals de la salut amb perspectiva de ge虁nere a les carreres relacionades amb la medicina i les cie虁ncies de la salut, incloent la investigacio虂 i formacio虂 en la pra虁ctica cli虂nica de la interrupcio虂 de l’embara虁s.

El text tamb茅 demana combatre els assetjaments per part de grups fonamentalistes contra dones i professionals que accedeixen als centres que practiquen avor颅taments. Segons l’Associaci贸 de Cl铆niques Privades per a la Interrupci贸 de l’Embar脿s (ACAI), 8.000 dones han estat assetjades per grups fonamentalistes da颅vant de cli虂niques on es practiquen interrupcions des de 2010.

