O colectivo Palestina.gal pide dos grupos pol铆ticos con representaci贸n no Parlamento galego (PP, BNG e PSdeG) 鈥渦n pronunciamento solidario鈥 contra a tortura e pola l iberaci贸n das presas e presos pol铆ticos nos c谩rceres de Israel , e reclama da C谩mara unha declaraci贸n institucional a favor do respecto aos dereitos do pobo palestino .

Representantes de IPalestina.gal no rexistro do Parlamento de Galiza

No escrito dirixido aos grupos pol铆ticos, a plataforma solicita un pronunciamento a favor do 鈥渞especto 谩s garant铆as democr谩ticas nas instituci贸ns penitenciarias, a prohibici贸n das torturas e os r茅ximes de illamento, a fin das detenci贸ns e procesos xudiciais arbitrarios e a liberaci贸n das presas e presos pol铆ticos, nomeadamente dos menores e das persoas idosas e doentes que Israel mant茅n nos seus c谩rceres鈥.

Ademais, con motivo da celebraci贸n o 15 de maio do d铆a da Nakba, que conmemora a cat谩strofe de 1948 co inicio da expulsi贸n da terra propia, o espolio, o exilio e a di谩spora, Palestina.gal convida o Parlamento da Galiza a promover unha declaraci贸n institucional na que, como representantes do pobo galego, insten a comunidade internacional a exixir a Israel o cumprimento das resoluci贸ns das Naci贸ns Unidas, a fin da r茅xime de apartheid e o reco帽ecemento do dereito a voto da comunidade palestina de Xerusal茅n nas elecci贸ns de xullo.

Tam茅n piden que a C谩mara demande a fin do bloqueo da Faixa de Gaza, o reco帽ecemento do dereito ao retorno das persoas e comunidades 谩s terras e casas das que foron expulsadas, o respecto dos dereitos humanos de palestinas e palestinos, dos dereitos colectivos como pobo.

73 anos despois da Nakba, m谩is de cinco mill贸ns de palestinas e palestinos sobreviven en 64 campos de refuxiados en Xordania, Siria, O L铆bano, Gaza e a Cisxordania, e constit煤en o m谩is antigo continxente de persoas exiliadas no mundo. E que mill贸n e medio de mulleres, homes e crianzas son v铆timas de pr谩cticas segregacionistas no interior do Estado de Israel.