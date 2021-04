Gran repaso a lo que es la vida, obra y calvario de este prisionero político libertario a través de varios encuentros de activistas reivindicado su libertad.

Fuente РReclamando libertad inmediata para Mumia Abu-Jamal 6.4.2021 por Carolina Salda̱a

El 24 de abril Mumia Abu-Jamal cumplirá 67 años. Habrá pasado 39 años 4 meses y 15 días en prisión por un crimen que no cometió. En su cumpleaños habrá acciones por su libertad en Filadelfia, Nueva York, Newark, San Francisco y ciudades en México, Francia y Alemania, y otros lugares en el mundo.

Durante dos meses, sus partidarios han salido a las calles de Filadelfia una y otra vez como respuesta a una crisis de dos aspectos: una vergonzosa declaración jurídica publicada el 3 de febrero por el Fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, seguida por la alarmante noticia el 27 de febrero que Mumia tiene COVID- 19, insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis del hígado y una condición debilitante de la piel que resulta en un constante comezón por todo su cuerpo. En este artículo daremos un breve resumen de algunas de las acciones y eventos celebrados.

Mumia también ha tenido reciente apoyo de la Organización MOVE con un mensaje especial de Ramona África; del luchador social y ex preso político Dhoruba Bin Wahad; de Albert Woodfox y Robert King de “los 3 de Angola”; y de varias organizaciones de trabajadores en varias partes del mundo.

¿Por qué sigue encarcelado este destacado periodista, activista, y autor de 13 libros?

Él mismo nos contesta. Dice que después de unirse al Partido Pantera Negra a la edad de 14, se volvió Ministro de Información de la agrupación en Filadelfia. Afortunadamente aprendió a ser un periodista revolucionario, trabajando en el periódico de los Panteras Negras y después aprendió a pulir su trabajo. Pero hubo algo que nunca aprendió. En un ensayo de 1999, “Palabras de un Proscrito del Cuarto Estado”, publicado en el libro All Things Censored (Todo Censurado) escribió: “Aprendí bien el oficio del periodismo. Excepto por una cosa. Nunca aprendí a doblegarme ante el poder del Estado. No escribo desde la perspectiva de los privilegiados, los establecidos, sino desde una consciencia de la opresión y la resistencia”.

Al volverse periodista de la radio en los años 70, Mumia Abu Jamal fue reconocido por siempre apoyar las luchas de las comunidades negras y por su cobertura objetiva de los conflictos de la Organización MOVE con el represor Jefe de Policía vuelto Alcalde, Frank Rizzo.

Detenido el 9 de diciembre de 1981 por el asesinato del policía blanco Daniel Faulkner, baleado, pateado y golpeado casi hasta morir, Mumia fue encarcelado, incriminado por el Inspector de Policía Al Giordano, enjuiciado, y condenado a muerte el 3 de julio de 1982. El primer día del juicio, la estenógrafa Terri Maurer Carter escuchó al juez Albert Sabo decirle a un socio, “Yo les voy a ayudar a freír al nigger”. Los enemigos principales de Mumia en la Orden Fraternal de Policía (FOP) trabajaron con el juez y la Fiscalía para lograr la muerte de un hombre inocente.

En los años 90, cuando la ausencia de justicia en el caso de Mumia Abu-Jamal se conoció más en Estados Unidos y otras partes del mundo, se hicieron grandes movilizaciones en su apoyo que lograron parar su ejecución dos veces. En el 2001, su sentencia de muerte fue declarada anti-constitucional por un tribunal superior. Mumia debería haber salido de prisión, pero terminó viviendo más de 28 años en el corredor de la muerte durante años de apelaciones. Por fin en el 2011 su sentencia fue cambiada a una de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, una forma de muerte lenta.

Cuando Mumia fue detenido, el Coordinador de la organización naturalista MOVE, John África, dijo que de ahí en adelante MOVE lo iba a apoyar, y esto siempre ha sido el caso.

Hoy en día Mumia Abu-Jamal es uno de los dos presos políticos con mayor reconocimiento en el mundo, el otro siendo el indígena Leonard Peltier. Nunca ha dejado de decir la verdad sobre la tortura que se practica en las prisiones de su país. Nunca se ha doblegado frente el terror policiaco. Nunca ha moderado sus denuncias de los crímenes del Imperio Estadounidense en el mundo. Y nunca ha dejado de darnos esperanza al destacar que ningún imperio dura para siempre.

Mitin en Filadelfia: ¿Larry Krasner se opone al linchamiento? 15 de febrero Pam Africa lee: “El 3 de febrero el Fiscal de Filadelfia Larry Krasner presentó un escrito en el caso de Mumia en el cual defiende la legitimidad de la condena de Mumia en 1982. Su oposición durante varios años a las apelaciones de Mumia ya ha sido vil y despreciable, Sin embargo, con este nuevo escrito, logra rebajarse aún más… “Lo que pasó en realidad aquella mañana cuando los agentes llegaron a la escena fue un intento de linchar a Mumia, con la policía actuando como una turba enardecida de supremacía blanca. “Antes de hablar con un solo testigo ocular, la turba brutalizó a Mumia de manera tan viciosa que cuando su hermana Lydia llegó al hospital para visitarlo, ni siquiera lo reconoció. Que no quepa la menor duda. Los agentes querían que él muriera de una herida de bala antes de recibir atención médica. Tardaron 30 minutos después de su llegada al hospital en iniciar el tratamiento –un obvio esfuerzo para ejecutarlo antes de hacer una investigación, mucho menos un proceso jurídico justo”. “Krasner ha hecho un pacto con el diablo,” dice Suzanne Ross. “Permite a algunas personas que salgan libres, pero a Mumia, nunca.” “No puede haber justicia en tierras robadas,” afirma el reverendo Keith Collins. Aunque algunas personas piensan que Krasner es mejor que su opositor derechista en las próximas elecciones, dice: “Al diablo con el mal menor”. Ikemba, de Uhuru, enfatiza que “el encarcelamiento de nuestros luchadores sociales es una táctica para darnos miedo, y Mumia expone estas contradicciones”. “Estamos en guerra” dice la vocera de la Black Radical Philly Coalition. “Mumia está en prisión porque dice la verdad. ¡Qué todos salgan libres!” “Krasner le dijo a Maureen que Mumia es culpable,” dice Pam. Cuenta que la viuda del policía Daniel Faulkner intentó provocarla, llamándola “una perra”, pero Pam no cayó en la trampa. “Dicen que hay hielo negro en las calles pero estoy prendido!” grita Gabe Bryant. “Estamos cansados de los fiscales que continúan la tradición de intentar asesinar a nuestro hermano… No vamos a permitir que lo hagan! ¿Qué es lo que nos enseñó Mumia? Qué aun estando en la barriga de la bestia, tenemos que seguir movilizándonos. Él va a seguir diciendo la verdad. Él va a seguir intentando enseñarnos. Él va a seguir intentando educarnos y ser el fuerte periodista negro y radical que siempre ha sido. Si está tras las rejas o no, él está hablando de la liberación de gente oprimida en todo el mundo. Los funcionarios en esta oficina no son estúpidos. Saben lo que hacen. No hay ningún error, ningún malentendido. Nosotros queremos abolir a la FOP. Queremos abolir a la policía. Queremos abolir a Krasner. Hay que tumbar todo. Yo creo que vamos a llevar este hombre a casa más temprano que tarde, gente”.

¡El Jamal Journal publica edición #1 de un periódico altamente informativo! 20 de febrero Fue originalmente publicado a mediados de la década de 1990 por el inquebrantable grupo de la Familia y Amigos Internacionales de Mumia Abu-Jamal, ICFFMAJ, y es impulsado de nuevo por Pam Africa. El Editor es el mismo Mumia Abu-Jamal. La historia principal es una petición (ahora actualizada) que exige al Fiscal de Filadelfia Larry Krasner un fin a su defensa de la condena de Mumia Abu-Jamal. La petición resume la contundente evidencia de la mala conducta policiaca, procesal y judicial, mucha de la cual ha sido ilegalmente denegada al equipo jurídico de Mumia. El arte original de Seth Tobocman se encuentra en el centro del periódico para apoyar la petición. Este excelente periódico destaca una variedad de artículos enfocados en los eventos recientes del caso de Mumia, igual que artículos de “Los Archivos”, los cuales dan un contexto histórico de lo que pasa ahora. Dos importantes asuntos en las apelaciones actuales tratan de (1) la credibilidad del supuesto testigo ocular Robert Chobert, y (2) la cuestión Batson, sobre el racismo en la elección del jurado. También se presentan en este número historias que llaman a la liberación de los presos políticos Sundiata Acoli, Ed Poindexter, y Russell ‘Maroon’ Shoatz. Este primer número se publica en línea. Hacen falta donativos para también reproducir copias impresas.

Conferencia de Prensa en Filadelfia 3 de marzo Se reporta que Mumia le llamó a Pam África el 26 de febrero porque pensaba que tenía COVID19 Esto no fue un rumor iniciado por un guardia en una prisión como fue el caso en abril de 2020. Esta vez el mismo Mumia reportó la respiración difícil y una fuerte presión en su pecho, como si un bebé elefante estuviera sentado sobre su pecho y pulmones. Luego le contó lo mismo a Johanna Fernandez por teléfono. Sus simpatizantes reaccionaron inmediatamente, pidiendo el envío de llamadas telefónicas y correos electrónicos al Fiscal de Filadelfia Larry Krasner, al Gobernador de Pensilvania Tom Wolf y al Secretario del Departamento de Correcciones de Pensilvania John Wetzel, para exigir libertad inmediata para Mumia Abu-Jamal y mientras tanto, su hospitalización. Debido a la presión pública, a Mumia le dio el examen en la prisión Mahanoy y los resultados salieron negativos, según los oficiales. Lo llevaron a un hospital fuera de la prisión donde sacaron 4.5 kilos de fluidos de sus pulmones. Nadie sabría hasta más tarde que el estar en el hospital, donde sus brazos y piernas fueron encadenados a las cuatro esquinas de su cama durante cuatro días fue una experiencia muy dolorosa para Mumia, una que él no quiere repetir. Al final de la Conferencia de Prensa, el abogado Bob Boyle llamó para decir que los exámenes hechos en el hospital confirmaron que Mumia sí tiene COVID- 19 y también insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis del hígado y una debilitante problema de la piel que provoca un comezón constante. En una entrevista hecha por el Jamal Journal con el asesor médico de Mumia, el Dr. Ricardo Alvarez, el doctor comentó sobre cada una de las cuatro condiciones y dio su opinión sobre el tratamiento necesario. En cada uno de los casos, el doctor dijo que sería imposible tener un tratamiento adecuado en la prisión. “La Libertad es el único tratamiento,” dijo.

Reunión Callejera Global Virtual 5 de marzo Sophia Williams nos da la bienvenida: “Saludos a todas y todos. Mumia Abu-Jamal ha sido un blanco de la policía y el Estado desde la edad de 14…La Orden Fraternal de Policía (FOP) ha sido implacable en sus maniobras para encerrar a Mumia en silencio. Su meta sigue siendo asesinarlo, con la ayuda de Maureen Faulkner Popovich, viuda del policía Daniel Faulkner… “Mumia está enfermo de nuevo. Tiene resultados positivos de un reciente examen para COVID- 19 y un diagnóstico de insuficiencia cardiaca congestiva. “Desde el mundo entero, exigimos que el Gobernador Tom Wolf, el Secretario de Correcciones John Wetzel, y el Fiscal de Filadelfia Larry Krasner hagan lo correcto y liberen a Mumia, un hombre inocente, para reunirlo con su familia y comunidad cariñosa. Gracias”. YahNé Ndgo, una integrante fundadora del Black Philly Radical Collective, destaca que Mumia no solo desafía al status quo, sino que está tan bien informado sobre la naturaleza del sistema que articula su mensaje de una manera que la gente entiende. “Hay que luchar por nuestro hermano. Lo tienen que liberar y devolver al pueblo,” dice. Betsey Piette presenta a Linn Washington, Noelle Hanrahan y Johanna Fernandez para hablar sobre algunos aspectos básicos del caso de Mumia Abu-Jamal. Le pide a Noelle comentar sobre el escrito de Krasner del 3 de febrero. Noelle explica que muchas personas en la oficina de Krasner hacen el mismo tipo de trabajo que se ha hecho en la Fiscalía durante 30 años. Se enfocan en los asuntos de procedimiento y consideran que los únicos méritos del caso son los dictámenes del juez Albert Sabo del 1982. Pero mucha evidencia ha salido durante los últimos 38 años, incluyendo las fotos de Pedro Polakoff y la carta de Robert Chobert, que deben ser presentadas en una nueva audiencia evidenciaría. Noelle habla de las personas negras y morenas enviadas al sistema carcelario por el beneficio de los 6,500 agentes policiacos, principalmente blancos, que reciben doble pago por detenerlos. “¿A qué está jugando Larry?” pregunta. Es cierto que presentó evidencia encontrada en la Fiscalía después de llegar al poder, diciendo que sería una violación de la Constitución no hacerlo. “Pero a Mumia Abu-Jamal le hace falta tener alivio ahora. Está enfermo, peligrosamente enfermo,” afirma. “Krasner sabe y nosotros sabemos que este sistema puede abrir la puerta en cualquier momento que la gente haya ejercido suficiente presión para liberarlo. Ellos pueden inventar otro pretexto para soltarlo. Pueden hacerlo y nosotros exigiremos que lo hagan. Lo que haga la gente es más importante que el trabajo de la comunidad legal, pero hacen falta los dos para liberar a Mumia Abu-Jamal”.

Betsey: ¿Larry Krasner tiene la autoridad jurídica para liberar a Mumia? Linn: “Tiene la autoridad para retirar el procesamiento contra Mumia, lo cual podría iniciar el proceso para liberarlo en base a la justicia y los hechos. En realidad, el gobernador de Pensilvania es el que tiene la autoridad para liberar a Mumia por compasión”. Johanna: “Los fiscales en todas partes del país han usado un enorme poder para liberar a personas. Larry Krasner tuvo un papel clave en liberar a ‘los 9 de MOVE’, un caso que también involucró el supuesto asesinato de un policía. “También lo podría hacer a través de su programa de condenas erróneas. Éste es uno de los casos más importantes en la historia de Filadelfia. Ahora tenemos nueva evidencia que sugiere un procesamiento tan corrupto, tan hostil, tan mentiroso y tan lleno de la falsificación de evidencia por policías, que el caso en su contra es indefensible. “En julio de este año Larry Krasner le dijo a Amy Goodman que el caso de Mumia es un microcosmos de todo que está mal con el sistema de justicia penal y con el papel de la policía en criminalizar a la gente acusada. Pero ahora él está jugando a la política con la vida de Mumia y las vidas de otras personas porque si hay un cambio decisivo en el caso de Mumia, como Noelle sugirió y como Linn ha dicho, van a rodar cabezas. El aparato entero del encarcelamiento va a caer, porque el caso de Mumia se conoce localmente, nacionalmente e internacionalmente, y será un escándalo de proporciones épicas. Entonces estamos pidiendo al Fiscal no mantener la corrupción, maldad y hostilidad hacia los acusados y no mantener la supremacía blanca de sus antecesores. Él fue contratado por la gente negra de la clase trabajadora de Filadelfia para hacer lo correcto.” Terri Mauer-Carter agradece a todos y se acuerda de algo que escuchó hace muchos años: Preferirían darle a Mumia una Uzi que un micrófono. “Creo que ustedes saben que yo escuché al juez Sabo decir al principio del juicio tras la bambalinas, ‘Les voy a ayudar a freír al N-word’. Sabemos lo que dijo, y quiero que ustedes entiendan que yo no esperé 20 años para hablar de esto. Les dije a todo el mundo en el sistema judicial. Durante años he platicado con jueces sobre esto. No es que no escucharon pero básicamente dijeron, “No te preocupes. Mumia está loco.” Pero yo tengo que decir que él es la voz más sana que he escuchado en toda mi vida… De todos los con quienes hablé, ni una sola persona en esos 20 años dijo, “Oh, esto no suena como el juez Sabo”. De hecho dijeron, “Ah sí, él es así”. Solamente unas pocas personas me dijeron, “No digas demasiado o tendrás problemas”.

Suzanne Ross habla del juez Sabo: “Sabo tuvo una larga historia de involucrarse con la policía antes de que se hizo juez. Luego se hizo notorio por sus sentencias de muerte. Durante 14 años el presidió juicios en los cuales 31 personas recibieron sentencias de muerte, y 29 de ellos eran gente de color. “Sabo también ocultó de la defensa evidencia favorable a Mumia. La más importante era que otro individuo, no Mumia, le disparó a Faulkner y huyó de la escena del crimen después de hacerlo. “Cuando alguien como el Fiscal Larry Krasner dice que él apoya el veredicto de culpabilidad para Mumia, tenemos que dejar en claro que esencialmente está apoyando el ultrajante comportamiento de Sabo en el tribunal, sus dictámenes, y finalmente, la condena y sentencia de muerte que emitió. Esto es lo que Krasner está diciendo. No nos dejemos engañar por sus palabras benévolas. “Krasner conoce el caso y sabe lo que hizo Sabo para definir el caso históricamente. Ahora Larry Krasner apoya esto. Está en el lado equivocado de la historia y tenemos que hacerlo responsable e insistir que haga un cambio dramático aunque le de miedo hacerlo”. Pam Africa afirma que ésta es una conspiración para cometer un asesinato ante los ojos del mundo: “Le pedimos a Krasner visitar a Mumia y dijo que no pudo hacer esto. Pero fue a visitar a Meek Mill en prisión. Nada en contra de Meek porque fue el deber de Krasner hacer esto para él y todos los demás. “Fuimos al Congreso RebLaw en la Universidad Yale…Habían invitado a Krasner a ser el orador principal, pero cuando se enteraron de lo que él había hecho, invitaron a Mumia en su lugar. Por un rato Krasner modificó su posición con respecto a las apelaciones de Mumia…Pero el 3 de febrero Krasner dijo que Mumia era culpable y que no había evidencia de la mala conducta judicial y procesal. “He sabido de dos distintas maneras para iniciar procedimientos ahora. Uno a través del programa de condenas erróneas y el otro a través del gobernador.” John Thompson: Sí, soy John Thompson, un organizador para el Centro de Derecho Abolicionista, ALC, en Filadelfia. Conocí a Mumia en 1999 cuando yo estuve encarcelado durante 37 años. Salí de ahí hace tres años. Conocí a Mumia en el patio de la prisión supermax del condado Greene. Compartimos unas palabras y fue un placer para mí conocerlo. Había escuchado tanto de él. Pasamos casi dos horas platicando de asuntos políticos, del clima político y ese tipo de cosas. Pero hoy quiero hablar de los presos políticos con largas sentencias. Ellos sufren más que nadie. Algunos han estado ahí durante 20, 30, 40 años. Mumia tiene más de 30 años ahí. Están sentados en esas jaulas, cuando la sociedad sabe que Mumia debe estar libre. Estos otros presos también. Deben estar libres ahora, no mañana, no el mes que viene. Hay que liberarlos ahora! Gabe: …El artista del Hip Hop en Chicago, Vic Mensa, ha trabajado con Chance the Rapper y otros. Queremos destacar su apoyo para Mumia Abu-Jamal en su nueva canción, “Shelter” y su trabajo en apoyo a Mumia en su plataforma social. Nuestros jóvenes y los que forman parte de la generación de Hip Hop son parte del trabajo para liberar a Mumia Abu-Jamal y todos los presos y presas políticas. Gracias, Vic Mensa. De Vic Mensa para Mumia: “Sí. Paz. Soy Vic Mensa, un artista del Sur de Chicago. Supe que aventaste letras con unos de mis escritores favoritos, tal vez cuando Talib Kweli salió con ‘Free Mumia’. “Aunque supe de tu encarcelamiento desde mis primeros días de la adolescencia, no fue hasta la tormenta de fuego del año pasado que leí tu obra maestra Live from Death Row. Tus palabras saltaron del papel en breves ráfagas automáticas como las de un corresponsal de guerra en primera línea de lucha, como, por supuesto, lo eres. “A decir verdad, sentí que eran palabras de hip hop. ¿Cuál ha sido el papel de escribir de tu sobrevivencia, tu lucha para vivir en medio de la máquina de muerte americana? Hay que tener el valor de creer en lo que no podemos ver si vamos a crear un futuro en el que podamos vivir”. Dra. Krystal Strong del Black Philly Radical Collective considera que los presos políticos son claves para la abolición. Dice: “Tenemos un plan de cinco años para la abolición que incluye quitarles fondos a la policía hasta que esté abolida, liberar a nuestros presos políticos y todas las personas médicamente vulnerables tras las rejas, abolir a la FOP y la Comisión de Asesoría Policiaca, y redirigir esos recursos a nuestras comunidades como un aspecto de las reparaciones que merecemos. Primero que nada exigimos libertad inmediata y permanente para Mumia Abu-Jamal y también otros presos políticos negros como Major Tillery, Russell Maroon Shoatz, Omar Askia, Joe-Joe Bowen, y muchos más…”

Desde San Francisco, un saludo de Santiago Álvarez: “Aquí estamos en San Francisco, California en la Costa Oeste con el Fiscal Chesa Boudin (hijo del preso político David Gilbert y ex presa política Kathy Boudin). Ahora él está enviando un texto a Larry Krasner and le vamos a pedir leer en voz alta lo que envía. “Estamos aquí para exigir la libertad inmediata de Mumia Abu-Jamal, un hombre mayor de edad que tiene 66 años y hoy por la mañana recibió resultados positivos de un examen para COVID- 19. Esto nos preocupa mucho…” NPR comisiona obituario de Mumia 12 de marzo En un mitin urgente afuera de la Fiscalía en Filadelfia, Pam Africa anuncia que la Radio Pública Nacional (NPR) comisionó a la reportera de WHYY, Annette John-Hall escribir un obituario para Mumia Abu-Jamal. Pam explica que ella, Noelle Hanrahan, y Johanna Fernandez han recibido llamadas de la reportera, preguntando varios detalles sobre la vida de Mumia. A Pam le preguntó sobre el trabajo periodístico de Mumia. Al principio pensaron que eran preguntas típicas que las reporteras suelen hacer, pero Noelle descubrió el motivo de las llamadas y lo reportó a Pam, diciendo que ella ya no hablaría con Annette John-Hall. Lo que es especialmente indignante es que la noticia viene cuando Mumia está en medio de una grave crisis de salud con COVID’ 19, insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis del hígado y una debilitante condición de la piel. Nuestro enfoque es su recuperación, y no las preparaciones para su muerte. Como dijo Mumia hace varios años, “Estoy preparando para la vida, no para la muerte.” Que no cabe la menor duda. ¡MUMIA ESTÁ VIVO! En el mitin Janine Africa gritó: “¡No exageremos! Mis familiares fueron asesinados a través de la negligencia médica en prisión. Ésta es la perfecta oportunidad para que Mumia sea asesinado también, y no podemos permitir esto!” Preguntó Janet Africa: “¿Cómo es posible escribir un obituario para alguien que está vivo? ¡Esto es un atropello muy grande! ¡Hay que pararlo! No se olviden. ¡Si lastiman a Mumia, los lastiman a ustedes!” Y Pam Africa tiene un mensaje para Larry Krasner: “Una cosa es cierta, Krasner. NPR ha comisionado a WHYY un obituario para Mumia. Más te vale rezar a Dios, hijo de la chingada. Más te vale rezar a Dios que nada malo le pase a Mumia. Eres un chingado Judas para la humanidad. Eres un chingado Judas para la justicia. ‘Krasner y el Mesías Negro’. Cuando veas las fotos de Mumia, piensa en lo que has hecho. Mumia podría estar aquí ahora si hubieras hecho lo correcto. Estamos organizando en todo el mundo para que todos sepan que pasa aquí. ¡El 24 de abril vamos a cerrar esta chingada ciudad! Video gracias a Sunny Singh

El Único Tratamiento es su Libertad Foro con el Prisoners Solidarity Committee, Workers World 18 de marzo El moderador Ted Kelly da la bienvenida al foro y presenta un panel que nos dirá por qué la liberación inmediata de Mumia Abu-Jamal es tan crucial. El primer participante es el activista de muchos años, Larry Holmes: “Hace un cuarto de siglo, en el verano de 1995, Mumia se enfrentaba a una fecha de ejecución. La fecha estaba programada. Teníamos una misión: detener la ejecución. Y de alguna manera, a través de la movilización masiva, a través de mucha unidad, mucha coordinación, ayudamos a detener esa ejecución. Lo hicimos. Desde entonces, como muchos de ustedes saben, ha pasado un largo cuarto de siglo, 26 años. Hemos planteado una lucha audaz, interminable, a veces frustrante y desalentadora para liberar al camarada Mumia, nuestro prisionero político en la cárcel, luchando por la libertad de la nación negra. Ahora, en mi opinión, enfrentamos una situación similar a la que enfrentamos en 1995, cuando había una fecha de ejecución para Mumia en el calendario. Tenemos que sacarlo de la prisión, camaradas, ¡y debe ser ahora!… Mumia no debe morir en una mazmorra. Es lo que quiere la policía. Es lo que quiere la Orden Fraternal de Policía (FOP). Es lo que quiere el opresor: Quisieron ejecutarlo, pero no pudieron. Entonces le robaron la vida, 40 años. Ahora, debemos negarles la victoria final de verlo morir en una mazmorra.” La Dra. Johanna Fernández comenta que “él está encarcelado en parte porque sus análisis representan una continuidad en la tradición radical negra, de disidencia desde los años 60 hasta ahora. Y es por eso que el estado reserva una virulencia especial para Mumia.” Ted Kelly destaca la lucidez de Mumia y su incisivo análisis, luego pasa el micrófono Betsey Piette, quien estuvo fuera de los muros de la prisión Ática en solidaridad con los presos rebeldes hace casi 50 años. “Sí,” dice Betsey, “y veo la lucha por Mumia y Black Lives Matter como una continuación de esa lucha…En las prisiones de Pensylvania ahora estamos viendo la muerte debido a la negligencia médica… Desde Marzo pasado, los presos son sometidos a la fuerza al acceso al virus traído por los guardias y otros miembros del personal penitenciario que entran libremente del exterior al interior de la prisión. No hay pruebas obligatorias para los guardias. A los presos les dan exámenes. Han impuesto una forma de tortura a los presos al mandar un encierro de 23 horas cada día. Están en sus celdas 23 horas y afuera una hora. Pero como no son ellos los que transmiten la enfermedad, esa práctica no hace nada para detener la transmisión de la enfermedad. Parte de esto también ha sido poner fin a las visitas en persona. Y esto es algo que se está volviendo cada vez más preocupante. “También nos preocupa la enfermedad cardíaca congestiva. Es una condición tratable. Hay una tasa de supervivencia del 50%. Pero eso depende de que la persona tenga acceso a una atención médica adecuada, a una dieta adecuada, al ejercicio, al aire libre, a todas esas cosas que marcan la diferencia en si uno sobrevive a la enfermedad o no. Las condiciones dentro de la prisión hacen imposible que Mumia sobreviva a la enfermedad. “Y estamos consternados por el obituario que se está escribiendo para Mumia. Piensen en eso, camaradas, ya saben, que el estado ya está considerando escribir el obituario de nuestro camarada, y no podemos permitir que eso suceda nunca.” Ted Kelly está de acuerdo en que “es increíblemente exasperante, incluso sabiendo que es una práctica común que los medios de comunicación preparen obituarios, hacer esto cuando Mumia está experimentando esta crisis de salud, y particularmente, dado que hace décadas, Mumia mismo fue corresponsal de WHYY y trabajó para NPR.” Johanna Fernandez vuelve a la pregunta de por qué tanta virulencia contra Mumia con un análisis histórico. “Es por todo lo que él representa — su análisis político, su atención a las causas profundas de problemas sociales, su compromiso solidario. Mumia escribe sobre problemas domésticos e internacionales. Tiene una crítica del Estado y del capitalismo. Representa una continuidad en la tradición radical negra. Su voz es peligrosa. “Históricamente el Estado ha intentado hacer un ejemplo de personas que se atreven a desafiar el Imperio. A finales del siglo XIX, obreros activistas asociado con Haymarket fueron detenidos, acusados de crímenes que no cometieron y sentenciados a muerte. A principios del siglo XX, los anarquistas Sacco y Vanzetti fueron ejecutados por el Estado. En los años 50, los Rosenberg fueron ejecutados por el Estado por ser comunistas. Y en la Era post-derechos civiles, Mumia se volvió la figura que el Estado quiso usar para amedrentar a la gente, enviando un mensaje a todos los que se atrevan a resistir la autoridad, al Estado, al capitalismo, al imperio, que esto es lo que te pasará.

“En la década de 1960, los Panteras Negras popularizaron el término «cerdo» para acabar con la noción de que la policía es nuestra amiga, y tuvieron éxito. A finales de los 60, todo el mundo sabía lo que representaba el término «cerdo», y se utilizaba con frecuencia en los Estados Unidos. En respuesta, la policía lanzó una campaña de contra-propaganda contra los Panteras Negras. Estamparon las palabras ‘servir y proteger’ en sus autos. Y esencialmente, esta fue la cooptación del eslogan de los Panteras, ‘servir al pueblo’. Pero lo que representa la maniobra más perjudicial de la policía ideológicamente fue la popularización del término ‘asesino de policías’. Esto se volvió el arma ideológica que en el periodo después de los años 60s reemplazó la violación mitológica de la mujer blanca como el motivo para el linchamiento de hombres negros en particular. Y cuando uno piensa en los asesinos de policías, piensa en hombres negros, pero la mayoría de personas que asesinan a policías en Estados Unidos, la gran mayoría, son hombres blancos. “Entonces, ¿por qué es necesario liberar a Mumia? ¿Apoyarlo? ¿Estar con él? Porque nos representa a todos, y ha sido identificado por la policía, por la Orden Fraternal de Policía, por el Estado como una de las figuras más peligrosas de este país debido a lo que él promueve, que es la resistencia, una determinación implacable de exponer la desigualdad, exponer a la policía y su carácter, pero también de luchar por un mundo completamente diferente organizado en torno a las necesidades humanas. La lucha para Mumia es una lucha para nosotros mismos y nuestras aspiraciones más altas.” El siguiente panelista es Santiago Alvarez, un estudiante en UC Santa Cruz, donde Mumia también estudia. Él creció en una familia de activistas y simpatizantes de Mumia. Ted Kelly recuerda que para muchos jóvenes, era común escuchar el término “asesino de policías” usado como si fuera parte del nombre de Mumia. Le pregunta cómo superó esa propaganda para llegar a ser un activista él mismo.