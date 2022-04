–

Referentes piqueteros, sindicales y políticos dieron una conferencia de prensa en la plaza Belgrano para exigir por la libertad y el desprocesamiento de Sebastián Copello y Juan Chorolque, mientras dos delegaciones se reunieron con el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Normando Álvarez García, y con el juez que entiende en la causa, Rodolfo Fernández. En ninguno de los dos casos obtuvieron respuestas concretas sobre la situación de los detenidos. Allí anunciaron para este martes otra movilización en San Salvador de Jujuy para reclamar la libertad de los detenidos. Por El Submarino Radio (Jujuy).

El diputado nacional por Jujuy Alejandro Vilca (FIT), que participó de la reunión con Álvarez García, relató a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), que el funcionario les pidió tiempo para «ponerse al tanto» de la situación, aunque les aclaró que desde el gobierno provincial consideran que se trata de «un problema judicial».

«A ellos lo que les preocupa es que esto tenga una escalada política mayor», comentó Vilca.

Mientras se desarrollaba esa reunión, otro grupo pidió una reunión con el juez Rodolfo Fernández, que es quien debe definir la situación de Copello, del Polo Obrero y Partido Obrero, y Chorolque, del MTR 12 de Abril. «El juez nos dijo que pensaba tomarse cinco días para tomar una decisión», refirió el legislador porteño Gabriel Solano (PO), a El Submarino Radio.

Vilca contó que el ministro Álvarez García expresó que desde el gobierno toman este caso como un tema que debe resolver la justicia. «Sin embargo a nosotros nos parece, por las expresiones de Morales, que tiene un fuerte contenido social, político, sobre todo hacia los movimientos de desocupados», señaló el diputado.

«Se busca criminalizar la protesta, no solo en Jujuy sino a nivel nacional», advirtió, y mencionó como ejemplo declaraciones recientes del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional de derecha Javier Milei, «que tratan de delincuentes a los pobres».

En este sentido, Vilca analizó la situación en un contexto más general: «Esto también tiene que ver con que los sueldos no alcanzan, en Jujuy las paritarias están a la baja y muchos sectores son cada vez más pobres. Entonces tememos que esta sea la metodología, a la pobreza taparla con represión y palos».

«Para nosotros es grave. En muchos casos son causas o contravenciones que son excarcelables, sin embargo Morales ya los tiene detenidos a los compañeros hace casi una semana -continuó-. Nos preocupa porque al parecer los tiempos legales se están estirando y los compañeros podrían estar detenidos hasta después de Semana Santa».

El diputado jujeño consideró que la situación «es casi como tomar como rehenes a los compañeros y mostrar a los pobres que el que se manifiesta va preso, no importa el reclamo», y agregó: «Esto nos hace pensar que en Jujuy no hay un régimen democrático».

Sebastián Copello (PO )y Juan Chorolque (MTR-12 de Abril) llevan 5 días detenidos x luchar en la Jujuy de Morales.

En un sentido similar se expresó Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero de la Ciudad de Buenos Aires: «Los dos compañeros están siendo rehenes del gobierno de Morales, porque no hay ningún motivo desde el punto de vista legal y jurídico para estar detenidos porque no cometieron ningún delito; porque ir a una marcha no es un delito en ningún lugar del país, tampoco en Jujuy».

«Morales da la orden y se pavonea por los medios de comunicación diciendo que él es macho, que reprime, que encarcela, y la justicia solo mete la firma para las decisiones políticas que él toma», completó Solano.

A su entender, las detenciones de Copello y Chorolque son «arbitraria e inconstitucionales».

Al igual que Vilca, puso este caso en un contexto más amplio y opinó que «hay una campaña nacional contra la protesta social», pero advirtió que «hay lugares donde es más fuerte y Jujuy es el epicentro».

«En Jujuy existe un régimen represivo claramente diseñado por el gobierno de Morales para manejar la justicia, y de esta manera manejar todos los resortes de poder y hacer que los fallos que salgan siempre sean de acuerdo a su decisión política», describió.

Y apuntó: «Esta parece una medida decidida políticamente de que no haya marchas, que no se puede estar en la calle. Pero en un país que tiene el 50 por ciento de pobreza, cómo el pueblo no va a salir a la calle y va a aceptar mansamente ser condenado a la pobreza y la indigencia».

Referentes piqueteros, sindicales y políticos dieron una conferencia de prensa en la plaza Belgrano para exigir por la libertad y el desprocesamiento de los dos detenidos. La actividad contó con la participación de dirigentes y representantes de organizaciones no sólo de Jujuy sino también de la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país. Allí anunciaron para este martes otra movilización en San Salvador de Jujuy para reclamar la libertad de Copello y Chorolque.

La abogada Claudia Ferrero denunció en la conferencia que existe una «doble persecución penal», ya que por uno de los hechos que se les imputa, Copello y Chorolque ya estaban procesados y citados por la justicia contravencional. “Esto es motivo suficiente para que sean liberados”, señaló.

