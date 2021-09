–

De parte de ANRed September 1, 2021 49 puntos de vista

M茅dicos y m茅dicas llevaron a cabo un reclamo frente a las puertas de la Secretar铆a de Salud P煤blica de la Municipalidad de Rosario. Exigieron por la continuidad laboral frente al inminente cierre del dispositivo COVID. Por ANRed.

Un grupo de j贸venes m茅dicos y m茅dicas se concentraron en las puertas del Centro M茅dico de Especialidades Ambulatorias (CEMAR), donde se encuentra la Secretar铆a de Salud P煤blica Municipal de Rosario, para reclamar por el inminente cierre del dispositivo COVID que funciona en el Hospital Carrasco. Fueron notificados por la administraci贸n de Pablo Javkin, que el s谩bado 4 de septiembre el dispositivo dejar铆a de funcionar.

El dispositivo comenz贸 a funcionar en abril del 2020 absorbiendo todos los casos sospechosos y confirmados de covid19 en la ciudad de Rosario y alrededores. En el mismo trabajan m谩s de 29 m茅dicos y m茅dicas.

鈥淣os hab铆an prometido la continuidad durante todo el mes de septiembre y luego la planificaci贸n a futuro del dispositivo. La semana pasada nos informan que a partir del 15 de septiembre iba a ver una reducci贸n del 70% de las horas, por lo cual nos movilizamos el viernes pasado, frente a las puertas del Hospital Carrasco, para visibilizar esta problem谩tica. Y la respuesta a nuestro pedido fue enterarnos, en el d铆a de ayer, el cierre definitivo del dispositivo este s谩bado.鈥 鈥淎ctualmente nos estamos movilizando, exigiendo una mesa de di谩logo, la cual nunca tuvimos durante todo este tiempo con los directivos del hospital y la secretar铆a de salud municipal de Rosario. A煤n estamos sin respuesta, sin una mesa de di谩logo. Exigimos la continuidad del dispositivo por el mes de septiembre, como hab铆a sido la prometida. Exigimos la reasignaci贸n en nuevos puestos laborales de los m谩s de 29 m茅dicos y m茅dicas que est谩n en el hospital Carrasco.鈥 Conclu铆a Atena, m茅dica del dispositivo covid Hospital Carrasco.

Adem谩s los profesionales se帽alaban la condici贸n de precariedad con la que fueron convocados. 鈥淭enemos una relaci贸n a trav茅s de un convenio con la Municipalidad, a trav茅s del Colegio de M茅dicos. Un convenio al cual nunca pudimos tener acceso para saber de las condiciones laborales, lamentablemente nunca pudimos acceder al mismo. Exigimos en varias oportunidades, tanto en medios formales como en medios informales, y hasta el d铆a de hoy jam谩s lo pudimos leer.鈥 Los profesionales fueron convocados como monotributistas, cobrando s贸lo por las horas que trabajan, sin derechos laborales b谩sicos.

鈥淩eclamamos una mesa de di谩logo para ver qu茅 podemos hacer, c贸mo podemos dejar deprecarizar el trabajo de los m茅dicos y m茅dicas de Rosario, pasa esto, somos muy descartables y desprotegidos. El Colegio no nos da respuesta, no nos representa y no responde.鈥 agreg贸 Maira, otra m茅dica afectada a la medida.