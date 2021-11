–

En portada: Saturaci贸n de reclusos en c谩rcel de S茫o Paulo, Brasil. Foto: Jusbrasil

El Grupo de Litigantes contra la Tortura en Am茅rica Latina, una plataforma conformada en 2019 por 17 organizaciones en 10 pa铆ses, denunci贸 ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la pandemia de Covid-19 ha agudizado la ya dram谩tica crisis carcelaria en Latinoam茅rica.

En toda la regi贸n se ha aumentado las medidas que suspenden o limitan la comunicaci贸n de las personas privadas de libertad con el mundo exterior. Es decir, hay la reducci贸n o suspensi贸n de las visitas, de las actividades educativas y laborales y hasta de las consultas m茅dicas.

Estas medidas 鈥渉an generado una situaci贸n de aislamiento y desconexi贸n que, en muchos casos, ha permanecido desde hace 19 meses, con consecuencias dram谩ticas para la salud mental y f铆sica de las personas, y un incremento de suicidios y violencia penitenciaria鈥, sostiene Melissa Scott, del Centro de Prevenci贸n, Tratamiento y Rehabilitaci贸n de V铆ctimas de la Tortura y sus Familiares, de Honduras.

Adem谩s, la suspensi贸n de las visitas impide que las personas privadas de libertad obtengan alimentos y productos de higiene de sus familiares. 鈥淟o que hemos visto es que esta medida ha generado hambre dentro de las penitenciarias [ya que el Estado no destina recursos suficientes] y no ha impedido la llegada del Covid鈥, sostiene Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU).

Sin informaci贸n

La omisi贸n de informaci贸n por parte de las autoridades carcelarias ha dificultado el conocimiento de c贸mo, en realidad, est谩 la situaci贸n en las c谩rceles.

鈥淓n los pa铆ses que hemos trabajado pudimos constatar que la opacidad de los lugares de detenci贸n ha incrementado desde el inicio de la pandemia. Las administraciones penitenciarias han tenido vac铆os y retrasos injustificables en la transmisi贸n y publicaci贸n de datos sobre el manejo e incidencia en la pandemia鈥, explic贸 David Mej铆a, abogado perteneciente al grupo de litigantes.

De acuerdo con el abogado, las organizaciones han impulsado solicitudes de informaci贸n en los diferentes Estados para conocer la respuesta estatal frente a la pandemia. En Honduras, por ejemplo, hasta ahora no se conoce un informe oficial sobre los casos de muertos por Covid-19 dentro de las prisiones, tampoco sobre el presupuesto designado para hacer frente a la pandemia.

鈥淣os preocupa que hemos documentado un n煤mero significativo de casos en los cuales los familiares solo recibieron informaci贸n acerca de la salud de las personas detenidas una vez que estas fallecieron a causa de Coronavirus鈥, sostuvo Mej铆a. 鈥淭ememos que hay un gran subregistro de casos鈥, agreg贸.

Adem谩s, pudieron constatar que falta informaci贸n sobre protocolos de higiene, control y prevenci贸n de contagio dentro de las c谩rceles. 鈥淓n muchos casos la imposibilidad de implementar medidas adecuadas de sana distancia, higiene y limpieza han sido factores que aumentan el riesgo de brote de virus en la poblaci贸n recluida鈥, explica Mej铆a.

Migrantes en M茅xico

En M茅xico, el Observatorio de Prisiones, de la organizaci贸n Documenta, registr贸 256 muertes por Covid-19 de personas privadas de libertad hasta junio de 2021.

En el caso de personas migrantes privadas de libertad, en lugares destinados a detenci贸n administrativa migratoria, el grupo de organizaciones denunci贸 que hay una negativa por parte de las autoridades de presentar informaci贸n, incluso en relaci贸n al proceso de vacunaci贸n.

鈥淟a pol铆tica nacional de vacunaci贸n no establece las medidas a seguir para la vacunaci贸n de personas privadas de libertad en estaciones migratorias y en estaciones provisionales. Por la informaci贸n que contamos hasta el momento no se les ha empezado a aplicar la vacuna y no hay un plan para eso鈥, dijo Mej铆a.

Reducci贸n de poblaci贸n

Reclusos protestan por hacinamiento y falta de pruebas para detectar casos de Covid-19 en Per煤. Foto: AP

El funcionario de las Naciones Unidas, Jarab, sostiene que un tercio de la poblaci贸n encarcelada en Am茅rica Latina est谩n bajo prisi贸n preventiva, es decir, todav铆a no est谩n condenadas y necesitan pasar por un juzgamiento, lo que eleva de manera innecesaria el n煤mero de personas encarceladas.

La CIDH ha orientado a los Estados a implementar acciones para reducir el n煤mero de personas encarceladas, principalmente con el inicio de la pandemia. 鈥淓s cierto que en diversos pa铆ses se impulsaron medidas legislativas, administrativas y judiciales tendentes a descongestionar el sistema penitenciario, pero estos han sido insuficientes鈥, explica Dania Coz, abogada de la Comisi贸n de Derechos Humanos (COMISEDH), de Per煤.

En M茅xico, por ejemplo, la Ley de Amnist铆a Federal, con la cual se esperaba liberar a m谩s de 6,000 presos, no ha tenido el impacto esperado. De acuerdo con la abogada, de las m谩s de 1,500 solicitudes de amnist铆a, 47 han sido declaradas procedentes y solamente cinco personas han sido liberadas. 鈥淣o existe transparencia ni regularidad en el funcionamiento de la Comisi贸n de Amnist铆a. Adem谩s, solamente cuatro estados mexicanos han aprobado leyes necesarias para su implementaci贸n鈥, dijo la abogada.

En agosto de 2021, se aprob贸 una nueva Ley de Amnist铆a, la cual contempla la creaci贸n de un comit茅 permanente encargado de gestionar las solicitudes, pero hasta ahora no se ha designado a los funcionarios para conformar dicha comisi贸n.

Monitoreo: una misi贸n casi imposible

El monitoreo independiente realizado por organizaciones de la sociedad en los lugares de privaci贸n de libertad es una de las herramientas de prevenci贸n a la tortura. Adem谩s es el 煤nico mecanismo posible que permite detectar y denunciar pr谩cticas que atentan contra la dignidad de las personas privadas de libertad.

En Am茅rica Latina, incluso antes del inicio de la pandemia exist铆a dificultades para llevar a cabo estos controles de forma adecuada. 鈥淓so bajo la excusa de que no se pod铆a garantizar la seguridad de las personas que iban realizar estas inspecciones. La pandemia fue el pretexto ideal de los Estados para evitar los controles externos, prohibiendo los ingresos de las organizaciones de la sociedad civil en la mayor铆a de los pa铆ses鈥, denunci贸 el abogado Lucas Lecour, de la Fundaci贸n Xumek, de Argentina.

Los impedimentos ofrecidos a los monitoreos han provocado, de acuerdo con el abogado, la invisibilizaci贸n de las graves violaciones de los derechos humanos que se comenten a diario en los lugares de encierro en la mayor铆a de los pa铆ses de la regi贸n. 鈥淟o que ha impedido los controles preventivos y denuncias de las pr谩cticas carcelarias que atentan contra la dignidad de las personas privadas de libertad鈥.

De acuerdo con la abogada Helena Sol谩 Mart铆n, de la Organizaci贸n Mundial Contra la Tortura (OMCT), es necesario que los Estados tomen medidas para terminar con el aislamiento y la falta de informaci贸n que ha caracterizado la gesti贸n de la pandemia del sistema penitenciario.

鈥淪olo as铆 se podr谩 mitigar la crisis humanitaria y de salud mental y f铆sica sin precedentes que est谩 generando la pandemia y sus consecuencias en las personas privadas de libertad y en sus familiares y que impacta a toda la sociedad. Tendr谩 consecuencias nefastas si no se act煤a鈥, advierte Mart铆n. El Grupo de Litigantes contra la Tortura en Am茅rica Latina debe publicar en los pr贸ximos meses un informe en el cual sistematizar谩 la situaci贸n de las personas privadas de libertad en Am茅rica Latina en contexto de pandemia.