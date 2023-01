–

ANRed

Flavia Romero, integrante del Frente Popular Darío Santillán y vecina de la villa 21-24 Zavaleta, es una de las 35 mujeres que estuvieron a punto de perder su puesto laboral como recolectoras de basura. Recién el 20 de enero, luego de varios días de lucha, consiguieron renovar los contratos con el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Romero pasó por el programa radial Mis hijos están con el padre y contó lo sucedido. Por La Retaguardia.



Entrevista: Braulio Domínguez/Silvio Florio

Redacción: Braulio Domínguez

Edición: Pedro Ramírez Otero

“Antes de que nosotros empezáramos a realizar este trabajo no había recolección ni barrido en la villa 21-24. Veíamos que en la vereda de enfrente sí pasaba el recolector. Como al Gobierno no le interesan los barrios populares nos pusimos al hombro el trabajo. Así que armamos un grupo y durante dos años hicimos recolección de basura casa por casa y barrido sin goce de sueldo. Hasta que peleamos por un sueldo. Salimos a la lucha y lo pudimos conquistar”, comenzó a contar Flavia Romero, integrante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), vecina de la villa 21-24 Zavaleta y una de las recolectoras de basura.

“Venimos trabajando hace más de 8 años recolectando la basura puerta por puerta en la villa 21-24. Cada año firmamos contrato, este año teníamos que volver a hacerlo y cuando nos citaron nos dijeron que este año trabajarían 15 compañeras menos”, dijo.

Según relató Flavia, el Gobierno porteño insistía para que las otras 20 mujeres firmaran, pero en vez de poner la firma, firmes se mantuvieron: “Nosotras le dijimos al Gobierno que de ninguna manera. Cuando les preguntábamos, ellos no tenían ningún argumento para explicar por qué despedían a 15 personas, porque nosotros jamás dejamos de trabajar, siempre cumplimos las horas que teníamos que cumplir”, recordó.

La integrante del FPDS explicó cómo fue el recorrido para conseguir el objetivo que necesitaban: “Hicimos varias movidas para que nos escuchen. La última, un poco más grande, con el apoyo de más organizaciones, con más compañeros, y el 19 de enero hicimos una toma pacífica en el Ministerio de Espacio Público. Entraron 30 compañeros y pudimos bancar hasta la última consecuencia. Estuvimos varias horas largas haciendo el aguante para que el Gobierno de la Ciudad diera una explicación. Por la tarde llegó una negociación. Si no sucedía, íbamos a acampar. Porque tampoco habían vuelto a llamar siquiera a las 20 personas que sí íbamos a firmar según la primera propuesta. Así que estábamos en riesgo los 35, nos iban a despedir sin indemnización, porque firmamos contrato cada año”.

Entre la alegría por el éxito de la lucha y la conciencia de lo que aún falta, comentó: “La victoria que conseguimos es muy grande, porque dejar 35 compañeras en la calle, sin sueldo, implicaba cortar con un montón de cosas que nosotros venimos construyendo. Porque el Gobierno de la Ciudad no quiere hacer nada en los barrios populares, no quiere hacer la recolección de la basura. Por eso nos reunimos en organizaciones sociales porque también nosotros nos merecemos levantar la basura, tener los pasillos limpios, las calles limpias. Además, hacemos tareas de desmalezamiento, saneamiento, limpieza de contenedores y descacharreo (sacar de los hogares todo tipo de objetos que representen un potencial criadero de mosquitos). Por eso consideramos que esto es una gran victoria, una gran conquista. Ya firmamos las 35 compañeras nuevamente. Estuvimos todas estas semanas con angustia y desesperación, y hoy (por el 20 de enero) sentimos una paz”. En este conflicto, la precariedad se manifiesta también en el salario: están cobrando 39.200 pesos al mes, otro motivo para continuar la lucha

A continuación, Flavia detalló cómo es la dinámica que observan en el barrio en épocas de campaña política, lo cual podría estar relacionado con el intento del Gobierno de la Ciudad de contratar otras personas en lugar de quienes iban a ser expulsadas: “Cuando llegan las elecciones meten gente que no labura, pero tratan de hacer lo que ellos les parezca que a los vecinos les conforme, para que los voten. Eso lo tenemos claro y sucede cada vez que hay elecciones. Y esa es la bronca que tenemos nosotros. El Gobierno juega con las necesidades, porque cuando terminan las elecciones se borran y no aparecen más en los barrios populares. Sin embargo nosotros, como vecinos, seguimos sin luz, sin agua, cuando llueve nos inundamos… Tenemos que destapar las cloacas, conseguir agua. Vivimos en una situación bastante complicada acá en los barrios populares. Entonces en las organizaciones populares tratamos de darnos una mano mutuamente con los vecinos en lo que podemos. ¿A quién no le gustaría vivir dignamente? Que no se te corte la luz, el agua, que no te inundes, no te llenes de mierda.”.

La vecina de la villa 21-24 Zavaleta ilustró la relación entre el barrio que habitan y el trabajo que realizan: “Ojalá tuviéramos una vivienda digna. Sin embargo nos tocó vivir donde estamos hoy en día, pero somos gente laburadora, luchadora, que queremos lo mejor para nuestra familia y para el barrio. El laburo que hacemos nos gusta porque es para el barrio. Buscamos la manera de progresar de alguna manera, también nos gusta tener la vereda limpia, sin bolsas de basura. Al Gobierno no le interesa, pero a nosotros sí”.

Finalmente, ejemplificó con las distintas tareas tan variadas y fundamentales que llevan a cabo: “Las organizaciones sociales tenemos locales en el barrio. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos durante la pandemia, abrimos comedores para todos los vecinos que se quedaron sin trabajo. Abrimos ollas populares en distintas manzanas, colaboramos todos sinceramente. Cosa que el Gobierno tendría que hacer, pero sin embargo nos pusimos nosotros esta situación al hombro. Con el Frente Popular Darío Santillán tenemos la radio FM Che Barracas. Armamos recreación en los locales para que las compañeras que salen a laburar puedan dejar a los pibes y las pibas con alguien que los cuide sin pagar una niñera. Tenemos bachillerato popular, una primaria. Tenemos un espacio para juventud, un espacio para los pibitos del barrio, para que no estén en la calle, que reciban contención, que tomen la merienda, salimos a la plaza. Hacemos todo con muchas ganas porque lo necesita el barrio”.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/01/recolectoras-de-basura-en-los-barrios-populares-torcieron-el-brazo-del-gobierno-porteno.html