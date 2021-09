–

De parte de Periodico Anarquia September 24, 2021

Cuando resurge el poder en las internas de nuestros colectivos o proyectos hay momentos de desesperación y rabia, pero luego la mente debe volver a aclararse. La responsabilidad de lxs anarquistas con sus proyectos es máxima y cuando los espacios se enturbian, cuando el enemigo autoritario es interno brotan las mismas dudas que nos constituyen. Como anarquistas somos seres que dudamos y cuestionamos, pero no podemos vivir en la duda porque sólo quedaríamos inmovilizadxs.

No somos solo rebeldes sino que pretendemos ser anarquistas, lo que significa para mí que estamos siempre en realizaciones, realizaciones colectivas, proyectos donde la tensión con el poder se concretiza.

Cuando no vencidxs por el enemigo externo sino por el resurgimiento de lo político, de la parcialización y la estupidez nuestros proyectos se asemejan a un teatro de lo real, no es fácil recomenzar. Ser atacadxs por la “exterioridad” capitalista, por sus fuerzas del orden es “fácil”, ver minados los proyectos por las pequeñas luchas de poder es patético y mucho más complicado de sobrellevar. Nunca nos vamos a acostumbrar a lo que produce la impotencia en las personas.

Por supuesto que en nuestras reflexiones los apartados para “esto es solo un intento” y “el capitalismo se debe combatir en nuestras prácticas e interioridades” ha estado desde siempre. Por lo tanto, nadie debiera alarmarse, pero cuando vemos el egoísmo capitalista superar toda comprensión y capacidad un halo oscuro quiere volver a reposarse en nuestras vidas. En ese sentido, volver a los fundamentos siempre es un alivio. Lxs anarquistas son gente sencilla. Respetuosxs con las personas, intransigentes con las ideas, esa es nuestra conducta de vida.

Esquivar lo político en su sentido estatal, la perversión por ganar cualquier parcelita, imponer el punto de vista, no estar dispuestx a cambiar. El asesino del monstruo fascista que todxs tenemos en nuestro interior no busca reconocimientos y actúa en las sombras pero cuando actúa todxs lxs que estamos alrededor salimos beneficiadxs.

R.M.