De parte de A Las Barricadas November 8, 2021

La multinacional capitalista Meta, due帽a de Facebook, Instagram, Whatsapp entre otras, anunci贸 el 2 de noviembre de 2021 que pronto desactivar谩 el reconocimiento facial en Facebook, incluso para los usuarios que lo hab铆an activado voluntariamente[3].

La prohibici贸n del reconocimiento facial es una reivindicaci贸n del movimiento por la libertad digital y de la UCL desde hace a帽os. Por un lado, este anuncio puede verse como una victoria para nuestro bando, conseguida gracias a la presi贸n ejercida sobre Meta por las revelaciones de la denunciante Frances Haugen, la ex empleada de Facebook que est谩 detr谩s de los “Archivos de Facebook” [1]. Esta es solo una de las muchas alertas -evasi贸n fiscal a gran escala, colaboraci贸n con la NSA en el marco de los programas de vigilancia del Estado estadounidense, participaci贸n en el esc谩ndalo de Cambridge Analytica, etc.- y, por tanto, es la gota que colma el vaso.

Pero este anuncio tambi茅n puede entenderse como una t谩ctica barata de distracci贸n mientras se desata la tormenta en torno a Mark Zuckerberg y su familia. Al anunciar esta prohibici贸n autoinfligida (y, por tanto, perfectamente reversible), el jefe de uno de los grupos m谩s ricos y poderosos del mundo presenta una cara conciliadora, cercana a las preocupaciones de los internautas y, en general, de la poblaci贸n preocupada por los constantes retrocesos en materia de libertades civiles, y espera no tener nada que conceder m谩s. Pero no nos enga帽amos. 驴Tenemos alguna idea de cu谩nto durar谩 esta prohibici贸n? 驴Cu谩nto le costar谩 a la empresa? 驴De su alcance real en Facebook, con las excepciones ya mencionadas? 驴Por qu茅 no se ven afectados el resto de los servicios del “metaverso” ni el sector de investigaci贸n y desarrollo de algoritmos de DeepFace [2]? 驴Se supone que esta pseudoprohibici贸n debe hacernos olvidar que Facebook ha participado en gran medida en la generalizaci贸n del reconocimiento facial?

La Uni贸n Comunista Libertaria sigue pidiendo que se proh铆ba el reconocimiento facial. Una verdadera prohibici贸n, impuesta desde abajo, por el pueblo a los capitalistas, y que afecta a todas las empresas del capitalismo de vigilancia, sean americanas, europeas o de cualquier otro lugar. 驴Zuckerberg nos da v铆a libre? 隆Impongamos mediante la movilizaci贸n el control de la autogesti贸n sobre la mano, el brazo y todo el resto del cuerpo del monstruo!

Uni贸n Comunista Libertaria, 5 de noviembre de 2021.

Traducido por Joya

Original: