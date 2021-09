–

Estrenem la nova secci贸 de la web: 芦Reflexions禄. Complementar脿 la secci贸 que hi havia fins ara: 芦Hist貌ria禄. La primera reflexi贸, sobre el sentit de Reconstruir el Comunal i les perspectives actuals de col路lapse de les nostres societats.

芦La progressiva desaparici贸 de l鈥橧mperi Rom脿 fa que s鈥檈nsorrin tots els mecanismes econ貌mics que el sustentaven. (鈥) Al segle III, sobretot a partir del segle V, hi ha una s猫rie de canvis molt dr脿stics en l鈥檈conomia. (鈥) Es torna a una economia de subsist猫ncia, ser脿 la base de tota l鈥檃ctivitat econ貌mica. La producci贸 d鈥檃liments tornar脿 a ser la prioritat de les comunitats pageses. (鈥) En el model imperial els aliments es produ茂en sobretot per mantenir l鈥檃parell burocr脿tic i l鈥檈x猫rcit.禄

(Meritxell Bru, 芦Pagesos sense senyors禄)

芦Quan cau l鈥橧mperi Rom脿 鈥搃 es podria fer un paral路lelisme amb la situaci贸 actual del capitalisme, que pot caure de la nit al dia鈥, qui pitjor ho passa s贸n les ciutats. Les ciutats cauen perqu猫 les infraestructures necessiten de tot el sistema que hi havia fins aleshores i la gent va sortint de les ciutats i es va instal路lant als llocs m茅s salvatges.禄

(Itziar Madina, presentaci贸 de 芦Comunidades sin Estado en la Monta帽a Vasca禄)

芦La comunitat rural catalana t茅 els seus or铆gens a l鈥橝lta Edat Mitjana, arran l鈥檈nfonsament de les restes de l鈥橧mperi Rom脿 d鈥橭ccident, formalment dissolt el 476. La desestructuraci贸 del sistema esclavista i la desintegraci贸 parcial de l鈥橢stat, de la fiscalitat, dels grans latifundis conreats per esclaus i de la ciutat antiga, van permetre la recomposici贸 de l鈥檈conomia camperola amb elevats nivells d鈥檃utonomia entorn la c猫l路lula familiar conjugal, possibilitant l鈥檈xtensi贸 dels conreus i l鈥檃rtigament de terres.禄

(Joan Carles Gelabert贸, 芦Hist貌ria de la revolta a Catalunya禄)

芦Tot sembla indicar, o aix铆 ho afirmen diferents historiadors, que l鈥橝lta Edat Mitjana va estar caracteritzada per un buit de poder hegem貌nic. La pagesia europea va poder con猫ixer els seus millors dies. Sense carregar el pes que les elits dominants anirien acumulant a les seves esquenes amb el pas dels segles.禄

(Marc Badal, 芦Vidas a la intemperie禄)

芦La principal debilitat de l鈥橢stat fossilista* 茅s que 茅s massa complex per sostenir-se en un entorn d鈥檈nergia disponible en declivi. Com hem vist, les organitzacions sociopol铆tiques dominadores complexes (que s贸n grans consumidores d鈥檈nergia i recursos) acaben trobant creixents problemes simplement per conservar l鈥檚tatu quo, i majors inversions en mantenir la complexitat deriven en costos creixents i immanejables. 脡s la llei de rendiments decreixents aplicada a les estructures institucionals.禄

(Ram贸n Fern谩ndez Dur谩n i Luis Gonz谩lez Reyes, 芦En la espiral de energ铆a禄)

[* d鈥檈nergies f貌ssils: petroli, carb贸 i gas natural]

鉂

L鈥檌mpuls de Reconstruir el Comunal d鈥檈studiar i fer divulgaci贸 sobre 芦el comunalisme禄 en la nostra hist貌ria i en la d鈥檃ltres pobles no es deu principalment a la intenci贸 de fer un exercici intel路lectual o historiogr脿fic.

L鈥檌mpuls sorgeix sobretot de la voluntat de fer una aportaci贸 煤til al desenvolupament d鈥檜na consci猫ncia a favor d鈥檜na transformaci贸 profunda positiva de l鈥檃ctual ordre social i de l鈥檃ctual sistema de valors i creences.

La vict貌ria de l鈥橢stat i el Capitalisme sobre el poble 鈥揷onsolidada al nostre territori amb les grans desamortitzacions de terres comunals del segle XIX [1], el triomf de l鈥檃ixecament militar de 1936 i la consolidaci贸 del Parlamentarisme i l鈥櫬獷stat del benestar禄鈥 ens ha dut a un escenari molt fosc.

Un escenari turbulent que es preveu que entri en crisis encara molt m茅s fortes. Cada cop m茅s veus apunten que afrontem en el futur proper un per铆ode de col路lapse de les societats occidentals [2] tal com les coneixem. Dos grans factors que el causarien s贸n la crisi energ猫tica i de recursos i la crisi ecol貌gica. Un altre a tenir en compte seria la crisi humana 鈥揹eixem aquest per m茅s endavant鈥. La causa 煤ltima d鈥檃quests factors s贸n les din脿miques del sistema actual.

Hi ha dues persones que s贸n referents molt interessants tractant les perspectives de col路lapse en base als dos primers factors mencionats. Perqu猫 s鈥檈xpliquen b茅 i fan una bona feina de divulgaci贸, perqu猫 aborden les q眉estions amb rigor i en profunditat i perqu猫 sembla que prefereixen dir el que pensen que 茅s veritat i no el que l鈥檕ient o el poder vol escoltar. S贸n Antonio Turiel i Carlos Taibo. El primer, autor del bloc 芦The Oil Crash禄 i del llibre 芦Petrocalipsis. Crisis energ茅tica global y c贸mo (no) la vamos a solucionar禄. El segon, autor dels llibres 芦Colapso: capitalismo terminal, transici贸n ecosocial, ecofascismo禄, 芦Ante el colapso. Por la autogesti贸n y por el apoyo mutuo禄 i 芦Iberia vaciada. Despoblaci贸n, decrecimiento, colapso禄.

Els dos tenen, a m茅s, moltes xerrades i pon猫ncies disponibles a Youtube 鈥搈茅s avall recullo quatre que proposo per introduir-se al tema鈥. Suggereix Taibo, a l鈥檌nici d鈥檜na: 芦Imagineu que esteu a un port i voleu anar a una illa i heu de pujar a un vaixell i alg煤 us diu que aquell vaixell t茅 un risc del 7% d鈥檈nfonsar-se en el transcurs del viatge. Sospito que ning煤 pujaria al vaixell a menys que tingu茅s una necessitat inexorable d鈥檃rribar a l鈥檌lla. Jo parteixo de la ferma convicci贸 que el risc d鈥檜n col路lapse general del sistema est脿 molt per sobre del 7% i, no obstant aix貌, cada dia seguim pujant en aquest vaixell del sistema.禄 Doneu un cop d鈥檜ll als v铆deos de m茅s avall, doncs, no entrem aqu铆 en mat猫ria.

Afrontar les greus realitats de la crisi energ猫tica i de recursos i la crisi ecol貌gica pot generar sentiments de por o angoixa, pel que pugui venir. El patiment que poden causar les conseq眉猫ncies dels esdeveniments 茅s la part negativa m茅s evident de la q眉esti贸 鈥搎ue realment pot ser terrible鈥. La part positiva 茅s que un per铆ode de crisi profunda del sistema podria permetre el ressorgiment de formes d鈥檕rganitzaci贸 i valors molt millors. Tamb茅 sembla una bona not铆cia que els nivells de consum de certs productes trobin un fre: si el fenomen dels smartphones i el consum de masses de 芦noves tecnologies禄 no trob茅s un topall, voldr铆em veure com serien els nostres besn茅ts? A mi la idea m鈥檈spanta. La fi dels xips barats t茅 el seu encant [3].

Salvant les dist脿ncies 鈥搈il cinc-cents anys鈥 i agafant-ho amb pinces, es podria comparar el per铆ode que sembla que est脿 per venir amb la caiguda de l鈥橧mperi Rom脿 occidental? Es va tornar a una economia de subsist猫ncia, per貌 es va deixar enrere l鈥檈sclavitud. Es van abandonar massivament les ciutats i es va repoblar el m贸n rural, fundant nous assentaments poblacionals. Aquests es van basar en molt铆ssims casos en un dret consuetudinari popular local, diferent del dret rom脿, que instaurava l鈥檃ssemblea ve茂nal, els b茅ns comunals i els treballs col路lectius com a bases socials [4]. Despr茅s del patriarcat extrem rom脿, les dones van con猫ixer una 猫poca molt millor a l鈥橝lta Edat Mitjana: participaven en les assemblees ve茂nals, rebien les her猫ncies a parts iguals amb els seus germans masculins, tenien molts drets civils鈥 鈥揳 la Baixa Edat Mitjana la seva condici贸 comen莽aria a patir un retroc茅s a partir de la feudalitzaci贸 de la societat i el renaixement del m贸n urb脿鈥 [5].

Tenim al davant la mateixa tasca: fer que la crisi del sistema sigui un auge de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Que sigui una represa d鈥檃quest 芦fil comunal禄 de formes de viure, de treballar, de relacionar-nos, d鈥檕rganitzar-nos i de ser. Una revoluci贸 popular democr脿tica, una reconstrucci贸 civilitzat貌ria.

El sistema actual no d贸na a con猫ixer la nostra hist貌ria m茅s digna. No vol que estudiem els seus crims contra aquesta hist貌ria. Vol que pensem que 芦qualsevol passat va ser pitjor禄 i donem aix铆 gr脿cies pel que tenim 鈥揺l que ens imposa鈥. Vol que pensem que 芦no hi ha alternativa禄 a les formes estatals i capitalistes d鈥檕rganitzaci贸 social. Ens vol enfonsats i paralitzats en la misantropia, l鈥檃uto-odi: 芦l鈥櫭﹕ser hum脿 茅s i ha estat sempre una merda禄.

Per aix貌 nosaltres s铆 que l鈥檈studiarem. Perqu猫 la humanitat 鈥揺n general i als nostres territoris鈥 s鈥檋a organitzat durant molts per铆odes llargs de maneres molt m茅s lliures, descentralitzades, sobiranes i dignes que les que actualment coneixem. Connectant amb les millors creacions i gestes de la nostra esp猫cie guanyarem estima pel potencial bo que tenim com a humans, i aquesta estima ens donar脿 el sentit i els motius pels que lluitar. Si durant segles els nostres avantpassats es van organitzar en veritable democr脿cia (directa, de base local), van establir i conservar b茅ns i drets comunals, van treballar junts, van ajudar-se i van conviure鈥 Nosaltres tamb茅 ho farem, lluitarem per fer-ho.

Si el col路lapse del sistema succeeix 鈥搄a sigui m茅s progressiu o m茅s sobtat鈥, ens portar脿 a situacions on estar脿 en joc la nostra superviv猫ncia, la de molt铆ssima gent. En la lluita per sobreviure, haurem d鈥檈scollir sobreviure amb els altres i no contra ni sobre els altres. En aquest cam铆 de la superviv猫ncia individual i col路lectiva, procurant no deixar ning煤 enrere, assentarem les bases d鈥檜na societat m茅s justa i lliure. La confrontaci贸 amb les elits de la societat actual, que concentren una acumulaci贸 de riquesa i poder sense precedents, ser脿 inevitable. Haurem de plantar cara.

Una dona de la PAH a qui el banc va prendre la casa va dir, seriosa i sincera, que 芦al perdre-ho tot, va guanyar-ho tot禄, referint-se a all貌 guanyat descobrint una dimensi贸 de la vida de caliu comunitari, suport mutu i mobilitzaci贸 contra la injust铆cia. Sense menystenir, com deia abans, el patiment que pot esperar-se del col路lapse, tenim molt a guanyar.

Pol Font

鉂

NOTES:

[1] Daniel L贸pez Garc铆a, 芦La llei del saqueig del medi rural禄.

https://reconstruirelcomunal.suportmutu.org/la-llei-del-saqueig-del-medi-rural

[2] Tamb茅 la d鈥檃ltres societats no occidentals i, com apunta Carlos Taibo, hi ha moltes altres societats que 芦ja estan vivint el col路lapse禄.

[3] Antonio Turiel, 芦El fin del pl谩stico y los chips baratos禄.

https://crashoil.blogspot.com/2021/03/el-fin-del-plastico-y-los-chips-baratos.html

[4] David Algarra Basc贸n, 芦El com煤 catal脿. La hist貌ria dels que no surten a la hist貌ria禄.

https://reconstruirelcomunal.suportmutu.org/el-comu-catala

[5] Teresa Vinyoles Vidal, 芦Hist貌ria de les dones a la Catalunya medieval禄.

https://reconstruirelcomunal.suportmutu.org/dones-catalunya-medieval

鉂

V脥DEOS:

Qu猫 茅s el peak oil? Explicaci贸 d鈥橝ntonio Turiel, il路lustrada. Duraci贸: 6 minuts

Pon猫ncia d鈥橝ntonio Turiel al Senado, abril de 2021. Duraci贸: 53 minuts

Presentaci贸 de Carlos Taibo del seu llibre 芦Colapso禄. Duraci贸: 57 minuts

Presentaci贸 de Carlos Taibo del seu llibre 芦Iberia vaciada禄. Duraci贸: 2 hores