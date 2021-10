–

Al igual que el liberal apela a la palabra libertad (antojadizamente claro est谩) para no desprenderse de su privilegio de clase que el sistema econ贸mico perpet煤a, el izquierdista progre o el anarquista racionalista apela a lo cient铆fico para no desprenderse de su privilegio de especie que la civilizaci贸n perpet煤a.

Y dicen con regocijo que la ciencia y su racionalidad mat贸 al dios de varias religiones con sus respectivas interpretaciones, pero no dicen que tambi茅n otras mentes disidentes le mataron o contribuyeron a ello, por eso es que tampoco aceptan que la ciencia se convirti贸 en un nuevo dios o diosa a la cual ahora se arrodillan y defienden contra la herej铆a antidesarrollista anticivilizatoria y antiprogresista.

Pero todo a su ritmo y comprensi贸n, que la deconstrucci贸n no viene de una, y el cuestionamiento profundo a la civilizaci贸n y su progreso siempre fu茅 minimizada por las corrientes racionalistas siendo adoptado el racionalismo por gran parte de la movida porque era m谩s c贸modo una lucha reformistya tal como las reformistas 8 horas de aceptaci贸n a una esclavitud salarial que termin贸 lapidando al luddismo. No por nada el sistema Estado-Privado acept贸 dentro de sus filas, al sindicalismo, para pactar horas, condiciones y escenarios del tripalium/torura/trabajo porque con lxs ludditas no pod铆an haber pactado nada.

Que sorpresa que ahora la ciencia y sus profetas el estado y el privado, nos traen otra segregaci贸n: la segregaci贸n sanitaria 4.0 con la Tarjeta Verde o Pasaporte Verde.

Nos dicen que no es una obligaci贸n vacunarnos, pero nos condenan moralmente dici茅ndonos que si no nos vacunamos pondremos en peligro a otras personas incluyendo las m谩s cercanas.

Me acuerdo cuando sal铆an comerciales publicitarios hechos por el Estado y el Privado para condenar moralmente a quienes no acaten el 芦hastag禄 Qu茅dateEnCasa

Qu茅date en Casa para prevenir el Contagio por COVID 鈥 19

://yewtu.be/watch?v=hZFfliiTJhk

O los comerciales que apelaban al Patriotismo

馃嚨馃嚜 Qu茅date en casa Per煤 鈥 Vamos a ganarle al Coronavirus ://yewtu.be/watch?v=BSViS4TQ11g O los comerciales que hac铆an quedar al polic铆a como el bueno el que nos cuida y hasta se sacrifica por nosotrxs. siendo la polic铆a junto con la milicia las fuerzas represivas que persiguieron y detuvieron a quienes no cumpl铆an ese mandato o a quienes por cosas del mismo sistema no pod铆an llegar a hora a sus casas y les agarraba el Toque de Queda, y a lxs ambulantes y dem谩s personas que sal铆an a la calle a ganarse el d铆a a d铆a Quedate en casa Polic铆a Nacional del Per煤 covid 19 4K ://yewtu.be/watch?v=KibdeL2i6lA

Nos dicen que no es una obligaci贸n vacunarnos, pero no solo nos cierran las puertas a sus servicios de consumo, sino que crean en lxs creyentes del discurso 芦sanitario禄 una enemistad hacia nosotrxs: lxs que no nos vacunamos somos la nueva peste.

Mayormente lxs 煤nicxs que pod铆an darse el lujo de quedarse en casa, eran gente que ten铆a los recursos econ贸micos, es por eso que sus comerciales no los pod铆an ocultar

芦Qu茅date en casa, cierra la puerta a los contagios禄

://yewtu.be/watch?v=IW68uDZQWHQ

Otro grupo que pod铆a permitirse quedars e en casa eran personas que ten铆an a otras personas que les apoyen, y mayormente la tercera edad es gente que vive sola, pero sin embargo esto nunca se tom贸 en cuenta. A lo mucho la prensa s贸lo repet铆a un discurso superficial del 芦hay gente que no puede quedarse en casa, pero no hay de otra si no quieren morir o contagiar a otrxs, tiene que poner de su parte porque todxs estamos en el mismo barco禄

驴Qu茅 viene luego, llevarnos a campos de concentraci贸n por no ser tecno禄inmunes禄, tal como antes se llev贸 a millones por no ser de la raza aria?

Y sobre la inmunidad, con el discurso oficial se ha hecho creer que s贸lo las vacunas nos dar谩n la inmunidad, pero es falso. Tambi茅n nuestros organismo generan una propia inmunidad, sin otros agentes externos m谩s que la comida que debe ser nutritiva y no la comida industrial. Nuestro sistema inmunol贸gico habita en la Flora Intestinal, conocido reci茅n ahora por la ciencia oficial como el segundo cerebro. Un conocimiento ancestral que ahora la ciencia se ha reapropiado para mediante sus medicamentos y vitaminas manejarlo a su manera como siempre lo ha hecho, y no para darnos paso a nuestra autonom铆a.

De hecho al esperar que otrxs nos curen o nos den la inmunidad, estamos perdiendo y cediendo nuestra autonom铆a. Es como pedirle al Estado y su sistema 芦sanitario禄, o al polic铆a o a la industria que nos cuide que nos sane que nos alimente o que nos de libertad.

Eso no quedar谩 ah铆, ya que el Transhumanismo que est谩 detr谩s del avance del progreso nos quedr谩 llevar a campos de concentraci贸n a quienes no aceptemos la mejora biotecnol贸gica y nos llamen despectivamente (seg煤n su ideolog铆a especista) lxs chimpanc茅s del futuro.

Para que esto no sea un texto super largo, dejaremos los enlaces para que quienes tengan la intenci贸n de un cuestionamiento real a la dictadura bio-tecno-cient铆fica bajo la premisa 芦guerra sanitaria禄, puedan leerlo de a pocos, analizarlo luego debatirlo y tener quiz谩s una nueva perspectiva que vaya m谩s all谩 de tildar de conspiracionismo todas aquellas ideas que critiquen la civilizaci贸n y su ciencia.

Vacunas son control, segregaci贸n, p茅rdida de autonom铆a, obediencia, f茅 al Estado y al Privado ,鈥 y son herramientas de la Civilizaci贸n y su Progreso mediante su avance biotecnol贸gico.

Animales con rabia anticivilizatoria y antidominaci贸n

Recibido el 7 de octubre del 2021

