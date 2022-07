–

De parte de CNT Comarcal Sur Madrid July 1, 2022 283 puntos de vista

Hace 1 año que nuestro compañero Abdel perdió la vida mientras trabajaba. Queremos recordarle para que accidentes de esta índole no vuelvan a suceder en Rivamadrid.

El caso sigue en manos de la justicia, por lo que no vamos a entrar aquí en valoraciones que no corresponden. Tan sólo mencionar que a raíz de la muerte de Abdel cambiaron cosas en la Empresa Municipal de Servicios. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad y se modificaron herramientas de protección en los vehículos. Siempre podemos hacer más por cuidar de nuestra seguridad y salud laboral. No esperemos a situaciones tan trágicas para recordarlo.

Queremos agradecer públicamente la labor de los servicios jurídicos y el asesoramiento recibido por la familia de Abdel por parte de los sindicatos CGT y CNT. En una situación dolorosa a más no poder, nuestros compas han ayudado a resolver los papeleos del laberinto burocrático para que su mujer y su hijo pudieran recibir las indemnizaciones y pensiones correspondientes.

También deseamos la pronta recuperación del compañero que se vio implicado en el trágico accidente laboral.

Abdel sigue vivo en la memoria de muchos compas. Su recuerdo nos tiene que enseñar que nadie debe perder la vida trabajando y que nuestra salud y seguridad deben estar por encima de todo.

Abdel: un año sin ti, un año contigo 🖤

Comunicado relacionado:

https://comarcalsur.cnt.es/abdel-nuncamas/

Secciones sindicales de CGT y CNT en Rivamadrid