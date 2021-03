–

GRACIAS

Chato muri贸 la madrugada de un d铆a como hoy hace un a帽o.

Hab铆a superado, sin apenas problemas, la quimio y la radio por el c谩ncer de pulm贸n que le diagnosticaron. Fueron cinco meses de preocupaci贸n y de mucho amor, pero el covid entr贸 y, aunque lo pele贸, sus maltrechos pulmones no aguantaron.

Enfrent贸 la muerte consciente, valiente y sereno, como 茅l era, en paz, agradecido a la vida y satisfecho con la mochila con la que part铆a.

“Me han cuidado bien” me dijo al despedirse.

Gracias al personal sanitario que le cuidasteis en el hospital p煤blico “La Paz”, a quienes ara帽asteis unos segundos de vuestro tiempo para darle aliento. Gracias a ese extraordinario m茅dico que con su humanidad le tendi贸 la mano y le acompa帽贸. Gracias Manolo por hacerme llegar sus palabras que guardo en mi coraz贸n como el m谩s preciado de los tesoros.

Gracias a todas y todos por vuestras palabras llenas de cari帽o y respeto a Chato por su integridad y firmeza, por su pasi贸n y humanidad en su compromiso inquebrantable con todas las causas justas, por nunca agachar la cabeza ante ning煤n poderoso… y por su sonrisa.

Gracias a Loles, a Paco y a quienes estuvisteis cerquita esos d铆as, familia y amigues. Sin vosotros no habr铆a podido.

隆Tendr铆a que agradeceros a tantas y tantos! Os aseguro que cuando escribo estas l铆neas os tengo a todas y cada uno presentes, lo sab茅is, no hace falta que os nombre.

Gracias porque de mil maneras distintas me hicisteis y me hac茅is llegar vuestro cari帽o y apoyo, porque me hab茅is hecho vivir el sentido profundo de la amistad, que es lo mejor que se puede tener, y me siento muy afortunada por ello.,

En este a帽o han muerto miles de personas, en ocasiones en circunstancias terribles. Amigas y amigos muy queridos tambi茅n est谩n de duelo. Y hemos encontrado apoyo mutuo en las palabras de unas y otros pero las circunstancias no nos han permitido abrazarnos y llorar juntos. Pero llegar谩n los abrazos.

Gracias a mis amigas y amigo Causa Rius que hoy llevar谩n “un ram de flors vermelles” donde dejamos sus cenizas, en el mar en el que Chato era tan feliz y adonde no he podido ir. Ese mar ser谩 testigo de palabras de amor, del agradecimiento de tanta gente por lo que Chato nos ha dejado y del firme compromiso de seguir luchando “cuchara a cuchara” como 茅l hizo y nos ense帽贸 porque, como a 茅l le gustaba decir “aqu铆 no se rinde nadie”.

Gracias 隆que hermosa palabra!