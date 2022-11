–

De parte de Acracia November 14, 2022

Recordamos con este texo la falsa controversia entre las tesis de Darwin y de Kropotkin, que no se enfrentan entre s铆, sino que se complementan; como es sabido, la erudita obra del anarquista ruso se esfuerza en demostrar que en la evoluci贸n, tan importante o m谩s que la competencia, resulta primordial la sociabilidad y el apoyo mutuo.

Se ha comentado ya mucho sobre aquel viaje de Charles Darwin, iniciado en 1831, por Am茅rica del Sur e islas del Pac铆fico, que le permiti贸 recoger un impresionante caudal de datos geol贸gicos, bot谩nicos y zool贸gicos. Pasar铆an varios a帽os, con la consecuente ordenaci贸n y sistematizaci贸n de esa informaci贸n, para que elaborara su teor铆a de la evoluci贸n. Durante algunos a帽os, se pens贸 que Darwin lleg贸 a sus conclusiones a partir de la lectura de Malthus y su famosa teor铆a sobre el crecimiento de la poblaci贸n humana, mayor que los recursos necesarios para la subsistencia, lo cual generar铆a una 芦lucha por la existencia禄. Hoy, se piensa que lo que Darwin sac贸 de Malthus es que el proceso de selecci贸n natural ejerce una presi贸n que fuerza a algunos a 芦abandonar la partida禄 y a otros a 芦adaptarse禄 y a 芦sobreponerse禄. En cualquier caso, un a帽o despu茅s de aquel famoso viaje, Darwin empez贸 a creer la teor铆a de que todas las especies podr铆an provenir de un tronco com煤n. La 芦selecci贸n natural禄 se producir铆a por las alteraciones org谩nicas engendradas por la lucha por la existencia, en el curso de las cuales sobrevivir谩n solo los m谩s aptos.

Darwin dej贸 muy claro que la selecci贸n natural no induce a la variabilidad, sino que implica solamente la preservaci贸n de las variaciones que aparecen y que son beneficiosas para el ser en sus condiciones de vida; esa variaciones adquiridas ser谩n transmitidas a los descendientes. Las tesis de Darwin fueron presentadas en El origen de las especies, en 1859, obra con sucesivas revisiones en los a帽os posteriores. El darwinismo suscit贸 la l贸gica oposici贸n entre los medios teol贸gicos, los cu谩les consideraron la teor铆a un ataque a sus creencias y a su interpretaci贸n literal de la Biblia. Otros, vieron el cuerpo de doctrinas de Darwin como la expresi贸n de un pensamiento radical y revolucionario y una importante lucha contra el tradicionalismo y el Ancien R茅gime. Aunque, tanto la teor铆a de la evoluci贸n, como la del origen del hombre, a partir de otras especies no eran originales, s铆 resultaban innovadores la gran cantidad de datos emp铆ricos aportados por la obra de Darwin y los caracteres que imprimi贸 a la noci贸n de 芦selecci贸n natural禄. Como es l贸gico, existen algunas fisuras y objeciones a algunas de las teorias de Darwin, algunas admitidas por 茅l mismo en su momento, lo cual no supone necesariamente la entrada de consideraciones teleol贸gicas (煤ltimo subterfugio empleado por las creencias religiosas, con la recurrente teor铆a del dise帽o inteligente como ejemplo).

Puede decirse, pese a quien pese, que el alcance y profundidad en la revoluci贸n de las ideas originadas en Darwin (con posteriores revisiones y evoluciones) son solo comparables con los derivados de Marx, Freud y Einstein. Huxley (1825-1895), firme defensor de las teor铆as evolucionistas de Darwin, por considerarlas m谩s satisfactorias que cualesquiera otras hasta esa fecha, y opuesto a toda pretensi贸n de conocimiento absoluto, era partidario de las leyes mecanicistas como explicaci贸n de la estructura de los seres org谩nicos. Al aceptar la lucha por la supervivencia del m谩s apto, Huxley consider贸 que el evolucionismo no pod铆a dar cuenta de los actos morales (y, a煤n menos, de los ideales morales); en honor a este autor, al que tantas veces se le ha nombrado como un int茅rprete extremista de las teor铆as evolutivas de Darwin (en cualquier caso, solo en el terreno biol贸gico), hay que recordar que afirm贸 que el hombre deb铆a oponerse a tendencias evolucionistas cuando 茅stas fueran inmorales o amorales. Puede decirse que el socialismo en general reconoci贸 la teor铆a darwiniana de la evoluci贸n como algo liberador de prejuicios y un considerable ataque al antropocentrismo, habitualmente unido a ideas reaccionarias, y al providencialismo. No obstante, el llamado 芦darwinismo social禄, apoyado en algunas de las teorias darwinistas de la evoluci贸n, supondr谩 ideas pol铆tico-sociales opuestas al socialismo, en las cuales se considera la desigualdad y la competencia como factores determinantes para la supervivencia de los m谩s aptos y para la 芦evoluci贸n禄 de la sociedad.

Se puede afirmar que el capitalismo, sea cual fuere la fase del mismo en que nos encontramos a principios del siglo XXI, contin煤a recogiendo ese herencia social-darwinista en la que el factor 茅tico queda relegado en nombre de una pervertida noci贸n de progreso y del bienestar (o supervivencia) de 煤nicamente una parte de la poblaci贸n. Parad贸jicamente, el norteamericano Sumner (1840-1910), principal defensor del darwinismo social, rechaz贸 toda noci贸n de derechos naturales (en el que podr铆a entrar la igualdad, el humanitarismo o la democracia), ya que ello supondr铆a aceptarlos como 芦verdades eternas禄 y los desde帽贸, miserablemente, en nombre de la 芦evoluci贸n social禄. Uno de los factores decisivos para combatir esta degeneraci贸n social del evolucionismo darwinista es la llamada 芦茅tica social禄, tan importante en la obra de Kropotkin. Una conferencia pronunciada por el zo贸logo ruso Karl F. Kessler en 1880, 芦Sobre la ley de ayuda mutua禄, inspirar铆a a Kropotkin para desarrollar una obra en torno al cooperativismo presente en la naturaleza. El anarquista ruso consider贸 que, junto a la ley darwiniana de lucha por la superviviencia, exist铆a la llamada ley de 芦apoyo mutuo禄 entre los miembros de una misma especie; la competencia no ser铆a el aut茅ntico motor de la evoluci贸n, sino la cooperaci贸n. Al d铆a de hoy, a pesar de que la obra de Kropotkin al respecto no ha sido lo suficientemente reconocida, contin煤an los estudios actuales recibiendo la influencia de ambas posturas y puede decirse que no se ha desde帽ado la importancia del factor cooperativista en la evoluci贸n, siendo la sociabilidad un concepto claramente importante en la sociobiolog铆a. Habr铆a que hacer justicia a la obra de Kropotkin, sin olvidar el tiempo que vivi贸 y situ谩ndolo en una corriente que, sin ser mayoritaria, s铆 fue m谩s amplia de lo que se deja ver en los libros de historia.

Hay que insistir en que la teor铆a de Kropotkin no se opuso necesariamente a la de Darwin, el cual entendi贸 la 芦lucha por la existencia禄 en un sentido mucho m谩s amplio que las posteriores interpretaciones y tergiversaciones (las cuales llevaron a introducir el t茅rmino 芦ego铆smo禄 como factor evolutivo determinante, antag贸nico al 芦altruismo禄 que quer铆a ver Kropotkin), y s铆 pod铆a considerarse como una aportaci贸n a la misma. Reconociendo que exist铆a la forma competitiva de lucha, se esforz贸 Kropotkin en equilibrar esa competencia con el factor cooperativo e, incluso, darle predominancia. Finalmente, trat贸 de hacer de la ley de 芦apoyo mutuo禄 el fundamento de toda sociedad animal, incluida la humana; esa b煤squeda de beneficio para sus semejantes ser铆a, para Kropotkin, un impulso b谩sico para el ser humano. Porque el anarquista ruso equipara el impulso 茅tico a 芦lo natural禄, deposita una completa confianza en la naturaleza y trata de indagar en la misma, con el fin de ajustar el comportamiento humano a una ley natural, producto de un orden c贸smico en los que cabe la bondad y la belleza. Del mismo modo, considera Kropotkin que naturaleza es sin贸nimo de ciencia y asentar谩, de ese modo, una de las m谩s poderosas se帽as de identidad de los libertarios de su tiempo: la plena confianza en lo cient铆fico. Una confianza en la ciencia que, a mi modo de ver las cosas, deber铆a ampliar su horizonte de manera constante y mantenerse a salvo de un culto excesivo.

Ciertas lecturas posteriores, as铆 como consecuentes pol茅micas bien planteadas al servicio de un pensamiento emancipador, han demostrado la capacidad de la tradici贸n 谩crata para huir del dogma y para revitalizar sus propuestas. Malatesta, contradiciendo en este asunto a su, para tantas otras cosas, maestro Kropotkin y tratando de salvaguardar tanto la libertad como la voluntad del hombre, rechaz贸 el cientificismo y todo fatalismo producto de una supuesta ley natural. Para el italiano, la anarqu铆a ser铆a una aspiraci贸n humana al margen de una supuesta ley o necesidad natural, un programa elaborado por la voluntad del hombre (y no una especie de filosof铆a cient铆fica) tratando de combatir, precisamente, las desarmon铆as que pueden encontrarse en la naturaleza. Se resume muy bien lo que Malatesta pensaba, al respecto, en la bella frase: 芦La fe, en nuestro caso, no es una creencia ciega; es el resultado de una firme voluntad unida a una fuerte esperanza禄.

Volviendo a Kropotkin, a pesar de que el trabajo del autor de El apoyo mutuo y de la inacabada 脡tica sea de un rigorismo cient铆fico cuestionable (sin olvidar que, del mismo modo, multitud de darwinistas concedieron excesivo cr茅dito a la tesis opuesta), aunque no exento de datos hist贸ricos y naturales bastante impresionantes y muy 煤tiles, su cr铆tica a ciertos factores y circunstancias negativas para la conducta humana (como la presi贸n del Estado y de los grupos sociales) y la mencionada confianza que depositaba en una 茅tica social son de un inter茅s y de una vigencia impagables. Tambi茅n me gustar铆a dejar claro que las m煤ltiples facetas de Kropotkin, resumidas en dos v铆as, la sociopol铆tica y la cient铆fica, no tienen por qu茅 mezclarse en una lectura f谩cil, que empuje a creer que sus prejuicios ideol贸gicos le empujaron a sus tesis biol贸gicas. De hecho, es complicado saber qu茅 faceta del ruso influy贸 m谩s en la otra; incluso, al contrario de lo que se suele pensar, es posible que la visi贸n que ten铆a de la naturaleza tuviera m谩s influencia en el desarrollo de sus tesis sociales e ideol贸gicas que al contrario. En cualquier caso, de la obra de Kropotkin se desprende siempre honestidad, y su pensamiento contiene la suficiente brillantez para ser recuperado en muchos 谩mbitos del desarrollo humano.

Frente a la controversia no resuelta acerca de la naturaleza humana, ego铆sta o altruista, b茅lica o sociable, mi opini贸n es que nuestra af谩n categorizador y tendencia al manique铆smo (y, por lo tanto y por definici贸n, 芦reduccionista禄) nos conduce a otra suerte de fatalismo. No creo que exista una respuesta definitiva para buscar una condici贸n inherente cercana a Ca铆n o a Abel (por usar el mito judeo-cristiano que forma parte de nuestro acervo y, tal vez por ello, supone que caigamos constantemente en el infantilismo). La historia del movimiento libertario y de sus pensadores m谩s notables nos demuestra tolerancia, autocr铆tica, una f茅rrea 茅tica social e individual, muy necesaria para la 茅poca en que nos encontramos tan falta de valores, y un af谩n indagador y enriquecedor constante. Es posible que la bondad y el optimismo que caracterizaban a Kropotkin, unido a su innegable erudici贸n, le llev贸 a ese intento de sistematizar las ideas y de indagar en teor铆as acerca de lo que es o no 芦natural禄. Otros, no exentos de sentimiento y de voluntad, y viendo la ciencia simplemente como un instrumento emancipador 煤til, han aportado tambi茅n grandes cosas a la tradici贸n 谩crata. Tal vez, habr铆a que observar la naturaleza de forma objetiva, asumiendo su falta de moralidad y siendo cauto con ciertas visiones alentadoras (unidad, orden, armon铆a鈥) m谩s cercanas a la met谩fora y a la tranquilidad existencial que a una visi贸n cient铆fica (insisto, no defiendo la ciencia como una dogma, pero tendemos a mezclar cosas dispares). Las respuestas a cuestiones morales y sociopol铆ticas debemos buscarlas, en mi opini贸n, en nosotros mismos (una especie m谩s en la naturaleza, con mayores capacidades que otras para transformar el medio, pero sin ning煤n 芦toque禄 de una divinidad ni de ning煤n otro factor externo), huyendo de todo determinismo aprior铆stico y sin subterfugios de ninguna clase.

J. F. Paniagua