De parte de Paco Salud June 18, 2021





Recordando a Juan Castillo –

anarquista de Malaga

En 1933 nació Juan Castillo Guerrero,

el que con el tiempo se convertiría en uno de los mejores militantes que ha

tenido la CNT, que por fortuna han sido muchos, y muy buenos. Falleció el 16 de

junio de 1991 en la cuidad de Málaga a la edad de 57 años.

En la década de los sesenta militaba

en la CNT del exilio, en Francia y fue delegado al congreso de la AIT celebrado

en Burdeos. Al finalizar la dictadura franquista funda el Sindicato de

Transporte de Málaga del que fue Secretario, también fue SG de la FL de CNT de

Málaga, contribuyendo a su relanzamiento e implantación, intervino en multitud

de mítines y conferencias; fue delegado del Sindicato de Transporte de Málaga a

todos los congresos de CNT, el último congreso que asistió fue al de Bilbao,

pocos meses antes de fallecer.

En el V congreso se ratificaron los

principios, tácticas y finalidades y se sentó las bases de la acción sindical

de la CNT, desde la transición, hasta la actualidad; pero desgraciadamente

dicho congreso estuvo marcado por la perversa traición de los reformistas, que

eran partidarios de la participación en las elecciones sindicales, los cuales,

al ser rechazadas sus propuestas por amplia mayoría, se marcharon del congreso,

creando la tristemente famosa Comisión Impugnadora, consumando así, la más vil

de las traiciones, haciéndole un daño irreparable a la CNT.

En el VI congreso volvió a parecer la

lacra reformista, que no había sido eliminada totalmente en el V, y que se

había estado reorganizando desde la misma finalización del mismo, como ya

hicieron con anterioridad, comenzaron a copar los cargos y comités de la

organización, a manipular plenos y plenarias, cuando en el congreso se llegó al

punto de Acción Sindical el enfrentamiento y el clima de tensión fue tal, que

no se pudo llegar a un acuerdo definitivo, dilucidándose este punto en el

Congreso Monográfico, convocado expresamente para tratar dicho tema, en este

congreso volvió a resultar ampliamente mayoritaria la no participación enlas

elecciones sindicales y comités.

En dicho Congreso Monográfico, de

Torrejón de Ardoz, Juan Castillo estuvo en la Comisión refundidora de la

Ponencia de Acción Sindical, único punto a tratar, donde se volvió a ratificar

la acción sindical que la CNT había seguido tradicionalmente, de acción directa

y de rechazo a los comités de empresa y a las elecciones sindicales.

Uno de los sindicatos partidarios del

reformismo, y que más se destacó en el intento de imponer sus tesis, fue el

Sindicato de Sanidad de Málaga, en el extremo opuesto estaban Jubilados y

Pensionistas y Transporte de Málaga, y como uno de sus más destacados

militantes estaba, Juan Castillo, que siempre se destacó como un defensor a

ultranza del anarcosindicalismo y de la acción directa, Juan, no solamente fue

un azotecontra el reformismo, sino que también era un magnífico compañero, de

unas cualidades humanas extraordinarias, con grandes dotes de oratoria, una

inteligencia privilegiada y un amor incondicional a las ideas anarquistas, a

las que fue fiel hasta su muerte.

Algún día habrá que rendirle el

homenaje que se merece, se lo debemos. Los que tuvimos el honor y el privilegio

de conocerlo y compartir con él, la lucha y el amor por el más noble de los

ideales, por el pensamiento más elevado que ha desarrollado el ser humano, no

podremos olvidarlo nunca, le estaremos eternamente agradecidos por lo que

aprendimos junto a él.

Con dolor tengo que decir: que si Juan

pudiera volver a vivir, y viese lo hay hoy día dentro de nuestra querida y

tristemente denostada organización, seguramente se volvería a morir, de pena, o

tal vez de asco.

La conspiración reformista vuelve a

emponzoñarlo todo con su veneno, y como siempre siguen atados al mismo

principio, de que el fin justifica los medios.

El peor enemigo de la CNT no es la

CGT, el principal enemigo desdichadamente hoy por hoy, está dentro, y como la

carcoma o un cáncer maligno, nos está autodestruyendo.

Los reformistas nunca han sido

mayoría, ni lo son ahora, sin embargo muchos de los acuerdos que se toman son

fruto de sus manipulaciones y de sus engaños. Uno de esos acuerdos vergonzosos

son: las ponencias presentadas en el último congreso de la AIT en Brasil,

emanados principalmente del pozo negro de corrupción, en que se convertido la

CNT hispalense, donde se proponía de manera más o menos encubierta la

autodestrucción de la AIT, afortunadamente el resto de las secciones de la AIT

no han perdido el juicio, y siguen fieles al anarcosindicalismo, rechazando

entre aplausos nuestras infames propuestas.

Este año se celebra nuestro primer

centenario y si no lo impedimos probablemente también será nuestro último año

como organización anarcosindicalista, de hecho el que se haya elegido Sevilla

como sede del próximo congreso no es por casualidad, esta bella ciudad que en

otro tiempo ha dado a nuestra

organización ingentes cantidades de magníficos luchadores, compañeros que lo

dieron todo por nuestras ideas libertarias; sin embargo ahora: se ha convertido

miserablemente, en una ciénaga de corrupción y reformismo donde se pretende dar

jaque mate al anarcosindicalismo definitivamente en dicho congreso.

Es increíble que se insista en

celebrarlo en dicho lugar, donde las evidencias ponen de manifiesto que se ha

caído en el reformismo y en la corrupción más absoluta, de todo esto hay

cientos de pruebas que lo confirman sin ningún género de dudas, solo hace falta

que la censura que ejercen algunos comités no impida que esa información llegue

a todos los sindicatos para que actúen en consecuencia. también hay que decir,

en honor a la verdad que en la FL de Sevilla hay algunos compañeros y

compañeras que con valentía y a pesar de las dificultades, se están enfrentando

a las irregularidades y a los cabecillas de dicha trama.

Muchos son los cómplices, y otros son

los incautos que se han dejado embaucar y manipular por cantos de sirena, y por

el último payaso reformista de turno.

Compañeros: por muy duro que nos

parezca, esto es lo que hay, es hora de enfrentarse a la realidad, de coger el

toro por los cuernos; no querer verlo, más que una insensatez, sería un

suicidio, la pasividad en estos momentos no deja de ser también otra forma de

traición.

Si la CNT sucumbe a la nueva embestida

reformista, todo habrá sido en vano, toda la historia de la CNT y las vidas de

miles, millones de luchadores, entregadas a la lucha por nuestra causa, no

habrán servido para nada.

CONTRA EL REFORMISMO Y EL EJECUTIVISMO

ANARCOSINDICALISMO.

Extraido del blog LA ULTIMA BARRICADA