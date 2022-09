–

RECORDANDO A LOS SOCIALISTAS DE LA

RECONVERSION INDUSTRIAL Y LOS PENSIONISTAS

Las oscuras razones del ex ministro

Solchaga para emprenderla contra los jubilados

21/09/2018

Detr谩s de cada declaraci贸n, de cada

posicionamiento pol铆tico, se esconde siempre una raz贸n, un motivo. A

determinados niveles institucionales nada carece de objetivo. Siempre existe

alg煤n tipo de motivaci贸n que se pretende mantener oculto. Las 煤ltimas declaraciones

del ex ministro Carlos Solchaga no son una excepci贸n. Solchaga fue aquel

pol铆tico que en los a帽os 80 pronunci贸 la celeb茅rrima frase de 鈥淓spa帽a es el

pa铆s del mundo donde m谩s r谩pido puede uno hacerse rico鈥. El pol铆tico

socioliberal termin贸 poniendo su biograf铆a profesional en sinton铆a con la frase

de su invenci贸n. M谩ximo Relti descubre para nuestros lectores, algunas de esas

facetas biogr谩ficas.

Portando 40 kilos m谩s de los que

sosten铆a su esqueleto en la d茅cada de

los 80 del pasado siglo, este mi茅rcoles

se present贸 ante los medios de comunicaci贸n quien durante varias legislaturas

fuera Ministro de Hacienda, Econom铆a del Ejecutivo de Felipe Gonz谩lez, Carlos

Solchaga Catal谩n, para caer en barrena y con sa帽a rabiosa sobre los

pensionistas espa帽oles y sus movilizaciones.

Con

la actitud prepotente que siempre lo caracteriz贸, el hoy multimillonario

Carlos Solchaga proclam贸 urbi et

orbe que los pensionistas que protestan en las calles de todo el Estado

para conseguir la revalorizaci贸n de sus

pensiones,鈥渘o tienen raz贸n鈥.

鈥淣o tienen raz贸n porque ninguno de

ellos 鈥 aleg贸 desafiante 鈥 ha pagado ni la mitad de lo que hoy est谩n percibiendo鈥︹ agregando seguidamente

que 鈥渄ejar el sistema de actualizaci贸n de las pensiones tal y como est谩 en la actualidad, es m谩s

prudente que volver al IPC鈥.

Como se recordar谩, Carlos Solchaga fue

aqu茅l celeb茅rrimo ministro de los

primeros Ejecutivos de Felipe Gonz谩lez que planific贸 la mal llamada鈥渞econversi贸n

industrial鈥, desmantelando o vendiendo

la industria p煤blica espa帽ola a

los peores postores extranjeros, y

arrojando a la calle a decenas de miles de asalariados . No se reconvirti贸

nada. Por exigencias del gui贸n europeo, simplemente se hizo desaparecer todo el

complejo industrial espa帽ol.

Durante su permanencia en los

Ministerios de los que fue titular,

Solchaga asumi贸 el papel de impulsor

principal de la teor铆a y la pr谩ctica neoliberal en los gobiernos de Felipe Gonz谩lez. Si hubiera que encontrar un personaje

parangonable con 茅l en Europa podr铆a decirse, sin margen ning煤n margen de

error, que la brit谩nica 鈥淢argaret Thatcher鈥

fue su espejo y arquetipo.

Mientras decenas de miles de

trabajadores espa帽oles perd铆an sus puestos de trabajo, como efecto fulminante

de la privatizaci贸n salvaje de las empresas estatales, Solchaga hac铆a un desgarrado llamamiento al capital extranjero 鈥 particularmente al capital alem谩n 鈥 para

que se quedara a precio de saldo con los restos del patrimonio industrial del

Estado espa帽ol. Aquel desmantelamiento

industrial y agr铆cola no fue, ciertamente, un capricho personal de Carlos

Solchaga, sino una exigencia sine qua

non de la Uni贸n Europea para queEspa帽a pudiera ingresar en la misma. Carlos

Solchaga solo se limit贸 a ser el

miserable ejecutor de aquella consigna del gran capital germano y noreuropeo.

Con la finalidad de animar la codicia

de los capitalistas extranjeros a

invertir en Espa帽a, Solchaga cre贸 un lema

que quedar谩 hist贸ricamente registrado

y acompa帽ar谩 su lamentable

figura hasta su muerte:鈥淓spa帽a es el

pa铆s del mundo donde m谩s r谩pido puede

uno hacerse rico鈥.

Pero el ex ministro de Econom铆a e Industria no se

conform贸 con este pat茅tico eslogan. Patent贸 igualmente otro, cuyas

consecuencias a煤n hoy seguimos pagando: 鈥溌縌u茅 tiene de malo que los espa帽oles

asumamos el papel de ser el sector servicios de los europeos?鈥

鈥淓NFILANDO鈥 CONTRA LOS PENSIONISTAS

Muy pocas horas han bastado para que

las declaraciones de Solchaga hayan logrado levantar un aut茅ntico vendaval de

indignaci贸n. El ex ministro no se

content贸 con decir que los pensionistas no se merec铆an cobrar las pensiones de

miseria que la mayor铆a de ellos perciben, sino que se atrevi贸 a agregar,

adem谩s, 鈥渜ue las pensiones en Espa帽a son mucho m谩s altas que las de la media

europea, y que el dinero que se destina a pararlas es tambi茅n muy superior鈥

En un momento de la entrevista, Carlos

Solchaga trat贸 con inusitado cinismo

situarse en el mismo plano que los pensionistas espa帽oles, a帽adiendo la

coletilla de que 茅l 鈥渢ambi茅n era pensionista鈥. Es un hecho cierto que lo es,

porque necesariamente su edad -74 a帽os- lo sit煤a en esa franja de la

poblaci贸n. Pero como podr谩

constatarse a continuaci贸n, la edad es

la 煤nica coincidencia que Carlos Solchaga tiene con los millones de

pensionistas de este pa铆s.

LAS

RAZONES POR LAS QUE SOLCHAGA 鈥淓NFILA鈥 CONTRA LOS PENSIONISTAS

Y es que Carlos Solchaga no s贸lo fue

el autor de la frase de que 鈥淓spa帽a era el pa铆s del mundo donde m谩s r谩pido uno

pod铆a hacerse rico鈥, sino que, adem谩s,

procur贸 que su biografia profesional estuviera en consonancia con el slogan de su invenci贸n.

Solchaga dispone ahora mismo de la

titularidad de un 鈥渂ufete de asesor铆a

empresarial鈥 que devenga unos beneficios anuales netos que superan el medio

mill贸n de euros. No se trata, desde luego, de una asesoria cualquiera. La dedicaci贸n preferencial

del despacho del ex Ministro socioliberal consiste en ejercer de

鈥渓obbysta鈥 intermediariode sociedades del Ibex. Es decir, de favorecer la

gestiones y relaciones de las empresas clientes para que estas puedan

multiplicar o cuadruplicar sus beneficios.

Pero esa no es la 煤nica dedicaci贸n de

don Carlos. Pertenece, asimismo, a varios Consejos de Administraci贸n de las

empresas espa帽olas m谩s cotizadas.Ni que decir tiene que esa actividad

le proporciona anualmente sustanciosos ingresos. Sin ir m谩s lejos, seg煤n

los datos de los que disponemos, hace tres a帽os el 鈥淭hacher espa帽ol鈥 recibi贸 en calidad de vocal

del Consejo de Administraci贸n de la empresa vasca 鈥淐IE Automotive鈥, la

friolera de 鈧120,000. Y un dato m谩s: durante la investigaci贸n period铆stica

sobre los llamados 鈥減apeles de Panam谩鈥, esta misma empresa, la 鈥淐IE

Automotive鈥, apareci贸 como una empresa participada desde un para铆so

fiscal. 驴Resultado, tal vez, de las

asesorias del 鈥減ensionista鈥 Don Carlos Solchaga.

El ex ministro de la 鈥渂eutiful people鈥

de Felipe Gonz谩lez es, igualmente, vocal de otras dos compa帽铆as cotizadas, de

las que percibe una remuneraci贸n conjunta de m谩s de 335.000 euros anuales.

De acuerdo con los datos de que

disponemos 鈥 que posiblemente s贸lo constituyan una m铆nima punta del lobby a

cargo de Solchaga 鈥 en junio del 2015,

de la mano del tambi茅n ex ministro, y

hoy imputado, Narcis Serra, entr贸 en la biofarmac茅utica Pharma Mar. En ella,

ambos ex ministros ocupan tres de las cuatro sillas destinadas por la empresa a

consejeros 鈥渋ndependientes鈥. Y, tambi茅n,

de acuerdo con los mismos datos, los dos

ex ministros se soplaron en el 2017 la friolera de 鈧388,000

Como podr谩 f谩cilmente deducirse por

estas m铆nimas referencias, la calidad de 鈥減ensionista鈥 del hoy multimillonario Carlos Solchaga, no

deja de ser escandalosamente 鈥減eculiar鈥. 驴Logra deducir el lector las

fort铆simas razones del ex ministro para 鈥渆nfilar鈥 su furia en contra de los

pensionistas y la batalla que estos libran

para garantizar y revalorizar sus pensiones?

La Coordinadora Estatal en Defensa de las

Pensiones P煤blicas responde a las declaraciones de Carlos Solchaga contra los

pensionistas

La Coordinadora Estatal en Defensa de

las Pensiones P煤blicas repudia las declaraciones del ex-ministro socialista,

Carlos Solchaga, por su desprecio y falta de respeto a los millones de

pensionistas que con su trabajo han contribuido decisivamente a levantar este

pa铆s, enfrent谩ndose muchas veces a los ataques que los distintos gobiernos han

perpetrado contra los derechos de los trabajadores. Entre ellos, los

protagonizados precisamente por Carlos Solchaga, primero con el

desmantelamiento industrial, en su 茅poca de ministro del ramo, y despu茅s, ya

como titular de Econom铆a y Hacienda, con la Ley de Pensiones de 1985, que

increment贸 los a帽os de cotizaci贸n de 10 a 15 para cobrar una pensi贸n y ampli贸

de 2 a 8 a帽os el c贸mputo para el c谩lculo de la misma. 鈥淭u problema, Carlos, son

los trabajadores; te has equivocado de trinchera鈥, le espet贸 Nicol谩s Redondo,

entonces secretario general de UGT, ante las c谩maras de Televisi贸n Espa帽ola.

Estas y otras pol铆ticas antisociales

dieron lugar a la huelga general del 14 de diciembre de 1988, la primera de la

democracia y la m谩s grande que ha habido en Espa帽a, con la participaci贸n de m谩s

de ocho millones de trabajadores, adem谩s de estudiantes y aut贸nomos.

Pues bien, treinta a帽os m谩s tarde,

este tipo sigue demostrando que 鈥渟u problema son los trabajadores鈥. Hace d铆as,

en un foro empresarial, ha dicho que los pensionistas que se manifiestan en las

calles por la revalorizaci贸n de las pensiones 鈥渘o tienen raz贸n, pero ninguna

raz贸n, ninguno de ellos ha pagado, o la mayor铆a de ellos ha pagado, ni la mitad

de lo que perciben鈥 Si hubieran tenido un sistema de capitalizaci贸n, estar铆an

cobrando ahora una pensi贸n que ser铆a aproximadamente la mitad鈥. Adem谩s, el

ex-ministro ha defendido que 鈥渄ejar el sistema de actualizaci贸n de las

pensiones como est谩 (25%) es m谩s prudente que volver al IPC鈥. Sin comentarios,

tambi茅n dijo en su momento que la reforma laboral del PP iba a ser beneficiosa

para el empleo鈥

Lo sentimos por los anhelos

privatizadores de D. Carlos Solchaga, pero el sistema de seguridad social

espa帽ol es, ha sido siempre y lucharemos porque siga si茅ndolo un sistema de

reparto, de solidaridad intergeneracional. Las y los pensionistas de hoy,

cuando 茅ramos trabajadores activos, cotiz谩bamos para sufragar las prestaciones

de los pensionistas de entonces. Cumplimos con nuestro deber legal y leg铆timo pagando

las pensiones de los que entonces eran nuestros mayores, como hoy los que

trabajan cumplen con su deber pagando las nuestras.

Y ahora unas precisiones r谩pidas:

1. No es cierto que las y los

pensionistas de hoy cobren m谩s del doble de lo que cotizaron; antes al

contrario.

2. El dinero que deb铆a haber sido

empleado exclusivamente para el pago de las pensiones ha servido muchas veces

para pagar partidas de ministerios como los que detent贸 el se帽or Solchaga,

cuando las cotizaciones sociales NUNCA debieron ni deben ser utilizadas a fines

diferentes al pago de las prestaciones.

3. El dinero de las pensiones ha

servido y sirve para mantener operativos negocios con dificultades de solvencia

econ贸mica, mediante aplazamientos en la recaudaci贸n de las cuotas sociales,

convirti茅ndose en un mecanismo de financiaci贸n indirecta de empresas en crisis.

4. Los pensionistas nunca dejan de

aportar a la Seguridad Social la cuota que les corresponde, mientras que a los

empresarios y como 鈥渕edida de est铆mulo a la contrataci贸n鈥, el gobierno de turno

suele concederles bonificaciones en sus cotizaciones. Solo en el 2016 la Seguridad Social dej贸 de ingresar por este concepto 2.100

millones.

5. D. Carlos Solchaga ha 鈥渕atizado鈥,

dicen las informaciones al respecto, 鈥渜ue 茅l tambi茅n es pensionista鈥 y no

queremos dejar de recordarle que los pensionistas de este pa铆s tienen que

trabajar 36 a帽os y 6 meses para tener derecho a una pensi贸n del 100% de su base

reguladora (muy pocos son los que lo consiguen), mientras 茅l, con solo 11 a帽os

de ministro, estuvo en situaci贸n de no trabajar nunca m谩s hasta los 65, para

tener igual derecho a la pensi贸n de jubilaci贸n en su base m谩xima. Y eso sin

considerar que desde 1996, que dej贸 la pol铆tica activa, las puertas giratorias

se le abrieron de par en par; ocup贸 diversos cargos de consejero y consultor

externo en grandes corporaciones. Antes hab铆a sido presidente del comit茅

interino del Fondo Monetario Internacional y sigue siendo, a sus 74 a帽os,

director de una importante consultor铆a con sede en Madrid. Mientras tanto, los

trabajadores de este pa铆s con menos de 15 a帽os cotizados y gracias a la reforma

que 茅l mismo promovi贸 en 1985, no tienen derecho a jubilaci贸n.

6. El ex鈥搈inistro dijo tambi茅n que en

Espa帽a las pensiones son mucho m谩s altas que la media europea y el dinero que

se destina a pagarlas tambi茅n es muy superior. Ni una cosa ni otra es cierta.

La pensi贸n media en Espa帽a es m谩s baja que la media en la Europa de los 28, y eso a pesar de que el PIB en nuestro

pa铆s es muy superior y con respecto a los recursos que se dedican a pagarlas

estamos muy lejos de alcanzar los niveles que destinan los pa铆ses de nuestro

entorno. Al contrario de esa mentira tan repetida de que las pensiones en

Espa帽a son muy generosas, s贸lo apuntaremos que m谩s de la mitad de los jubilados

sobreviven con menos del Salario M铆nimo Interprofesional.

Y esta situaci贸n se la debemos a

pol铆ticos con la misma mentalidad que el se帽or Solchaga. Los 煤ltimos gobiernos

que hemos sufrido, tanto del PP como del PSOE, con sus respectivas reformas

laborales y del sistema de pensiones, han provocado la actual crisis que

estamos viviendo. Revertir esas reformas antisociales es nuestro objetivo a

medio plazo, lograr unas pensiones dignas y suficientes para todas y todos los

trabajadores espa帽oles 鈥揹e ahora y del futuro鈥 es nuestra meta final. Por eso

seguiremos ocupando las calles y rodeando el Congreso, por eso seguiremos

luchando, mal que le pese a este tipo de personajes cuyo problema son los

trabajadores.

