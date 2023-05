–

Escrito por el entonces preso pol铆tico Sundiata Acoli y le铆do en un evento en tributo a Zayd en mayo de 2017 en Harlem.

[El 2 de mayo de 1973, Zayd Malik Shakur muri贸 en una emboscada tendida por la polic铆a en la Autopista de Nueva Jersey para tres Panteras Negras e integrantes del BLA. Assata Shakur fue detenida y pas贸 6 a帽os y medio en prisi贸n antes de fugarse y encontrar asilo en Cuba. Sundiata Acoli fue detenido un d铆a despu茅s de la emboscada y qued贸 preso durante medio siglo hasta ganar su libertad el 16 de abril de 2002.

Cabe mencionar que Sekou Odinga pas贸 34 a帽os en prisi贸n por la liberaci贸n de Assata Shakur, Mutulu Shakur pas贸 37 a帽os por ser el 鈥渃erebro鈥 de la fuga, y Kamau Sadiki, el padre de su hija Kakuya, sigue en prisi贸n por negarse a ayudar a agentes del gobierno atrapar a Assata.

Al hablar de Zayd Malik Shakur, Assata Shakur dijo: 鈥淓ra mi amigo y compa帽ero m谩s cercano. Nunca en mi vida he sentido un dolor tan profundo. 脡l hab铆a jurado protegerme y ayudarme llegar a un lugar seguro. Est谩 claro que perdi贸 su vida intentando protegerme a m铆 y a Sundiata.鈥

Cuando logr贸 reunirse con Sundiata Acoli, descrito por el juez como 鈥渦n revolucionario de hueso colorado鈥, Assata dijo: 鈥淣unca me hab铆a sentido tan feliz de ver a alguien鈥implemente ver a Sundiata me tranquiliz贸. Hay algo en 茅l que transmite la calma. En cada aspecto de su ser, puedes sentir su esp铆ritu y fervor revolucionario. Y su amor para la gente negra es tan intenso que lo puedes palpar. Es muy sencillo, muy gente.鈥]

Saludos a todas y todos,

Este es el tipo de discurso que siempre me agrada presentar, hablando de los camaradas que se han mantenido en la 鈥淪cratch line,鈥 (l铆nea de batalla). En caso de que no conozcas este t茅rmino, Standing at the Scratch Line, es un libro sobre las crudas realidades de la vida, escrito por Guy Johnson, hijo de la gran actriz/poeta, ya fallecida, Maya Angelou. El libro es un favorito de los lectores negros, que sean revolucionarios, presos, g谩nsteres, o personas de comunidades de color, etc. Cuenta las vidas, pruebas, tribulaciones y triunfos de una familia negra de Nuevo Orleans durante tres generaciones, un poco parecido a la serie actual de televisi贸n, Imperio.

鈥淪cratch line鈥 tambi茅n es el nombre de un viejo juego de los ni帽os en el Sur del pa铆s, en el que rasgan una l铆nea en el suelo y la banda intenta luchar por cualquier medio necesario a quien quede en la l铆nea. El 煤ltimo que quede de pie, sin competidor en la l铆nea de batalla, es el ganador.

En Texas, el mismo juego se llama 鈥淒owning Ground.鈥 Tiene el mismo prop贸sito: Ser la 煤ltima persona de pie mientras los dem谩s intentan tumbarte a ti o a alguien m谩s por cualquier medio necesario. Todo se vale: tacleadas voladoras, ataques por sorpresa, codos, zancadillas, o lo que sea. Hay que poner una rodilla al suelo o ser derribado.

Hay un pasaje en el libro donde un familiar dice: 鈥淓l gobierno de la ciudad hace todo lo posible para matarnos mientras intentamos mantenernos en la l铆nea de batalla.鈥 Pues, eso era Zayd Malik Shakur.

Era un hermano chido que d铆a con d铆a se mantuvo en la l铆nea de batalla, por su pueblo, su familia, sus camaradas y cualquier persona que estaba con 茅l. Para 茅l y nosotros, eso fue el Partido Pantera Negra (BPP). Zayd era el Ministro de Informaci贸n para el partido en el Bronx, NYC. Yo era Jefe de Finanzas para el BPP en Harlem, NYC. Aunque vivimos y trabajamos en distritos diferentes, era com煤n toparnos cuando and谩bamos por la ciudad involucrados en actividades de los Panteras.

Zayd Shakur era hermano de sangre del fallecido Lumumba Shakur, Capit谩n de Defensa del BPP en Harlem, querido y respetado por todos y la raz贸n principal por la cual tantos activistas, en aquel entonces y ahora, se apellidan Shakur, incluyendo su esposa, Afeni Shakur, ( despu茅s la madre de Tupac Shakur), Assata Shakur (t铆a-camarada de Tupac), Mutulu Shakur (padrastro de Tupac), su esposa anterior Shadia (no s茅 si se escribe bien su nombre) Shakur y sus hijas e hijos, y muchos otros Shakurs no relacionados鈥.

Lumumba, Afeni, varios otros Panteras y yo fuimos detenidos en las redadas para atrapar a 鈥渓os 21 Panteras鈥. Sekou Odinga evit贸 la detenci贸n y entr贸 en la clandestinidad. Zayd Shakur no ten铆a cargos y sigui贸 dando liderazgo al BPP en Nueva York. Durante los 2 a帽os que estuvimos en la c谩rcel y durante nuestro juicio, Zayd y algunos l铆deres sustitutos mantuvieron el BPP en Nueva York y recaudaron suficiente dinero para pagar las fianzas de Dhoruba bin Wahad, Michael Cetewayo Tabor, Afeni Shakur y Joan Bird. Los dem谩s nos quedamos encarcelados durante 2 a帽os antes de que todos fu茅ramos exonerados de todas las acusaciones en un juicio donde el jurado deliber贸 menos de 2 horas.

Al ser liberados, la polic铆a cuadruplic贸 su campa帽a de vigilancia, hostigamiento y provocaci贸n contra nosotros. No pude conseguir trabajo en mi campo profesional de la computaci贸n y eventualmente fui obligado a vivir en la clandestinidad, donde volv铆 a encontrar a Zayd y otros Panteras hostigados, ahora en la misma situaci贸n. Zayd era el mismo ser urbano de antes; sus r茅plicas ingeniosas y alegres nos animaron y nos mantuvieron en alerta. Era un gran maestro quien nos ense帽贸 sin 鈥渆nse帽ar鈥. 脡l sab铆a que el estilo de vida clandestino era algo nuevo para m铆, pero nunca dijo que era mi mentor. Simplemente empez贸 a caer por mi departamento casi todos los d铆as, sac谩ndome a la calle, con el resultado de que yo estaba con 茅l casi todo el d铆a. Le encantaba conversar; era tranquilo y divertido. Mi peque帽a hija pre-escolar lo adoraba, y su mama tambi茅n. Mientras tanto, yo aprend铆 mucho simplemente observ谩ndolo, manteniendo mis ojos y o铆dos abiertos y mi boca cerrada, y despu茅s de un rato, imit谩ndolo. Muy pronto, yo estaba movi茅ndome entre la gente como una pez en el mar.

La 煤ltima vez que vi a Zayd, 茅l hab铆a recibido un disparo que entr贸 por su pulm贸n, bazo y ri帽贸n y sali贸 por el tejido muscular de su espalda. 脡l sab铆a que estaba muriendo, pero no sinti贸 p谩nico. Estaba luminoso, en paz鈥 un maestro hasta el final.

Zayd Malik Shakur era el hermano que siempre hab铆a querido tener, y 茅l respondi贸 a mi llamado. Por esto siempre estar茅 agradecido. Que Descanse en Paz y que su Esp铆ritu Viva para Siempre. Gracias.

Sundiata Acoli

Traducci贸n: Carolina Salda帽a

