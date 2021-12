–

Por Carolina Salda帽a

A los 75 a帽os de su nacimiento, el 22 de diciembre de 1946, la memoria del Anarquista Nuevo Africano Kuwasi Balagoon es una inspiraci贸n para muchos activistas que est谩n en las calles hoy en d铆a. Despu茅s de luchar en el Movimiento de Liberaci贸n Negra en las comunidades negras de Estados Unidos durante d茅cadas, Kuwasi cay贸 preso, y durante los 煤ltimos a帽os de su vida sigui贸 fomentando resistencia en prisi贸n. 驴C贸mo ocurri贸 esto?

El 20 de octubre de 1981, una fallida expropiaci贸n de un veh铆culo blindado Brinks en Nyack, Nueva York result贸 en la muerte de dos polic铆as y un guardia y una larga serie de detenciones. En un estudio sobre el Ej茅rcito de Liberaci贸n Negra (BLA), el Profesor de Estudios Africano-Americanos, Akinyele Omowale Umoja, dice que el 5 de noviembre de 1981, el BLA envi贸 un comunicado que reivindicaba el intento de expropiaci贸n realizado por la Revolucionaria Fuerza de Tarea Armada (RATF), una alianza estrat茅gica de guerrilleros negros, luchadores por la libertad, y anti-imperialistas norteamericanas (blancos) bajo el liderazgo del BLA.

Seg煤n Umoja, la alianza inclu铆a nacionalistas revolucionarios, musulmanes, anarquistas y comunistas bajo el liderazgo Nuevo Africano. 脡sta se form贸 como una respuesta al aumento en los actos de violencia de supremac铆a blanca y las actividades del Ku Klux Klan a finales de los 鈥70 y principios de 鈥80 en Estados Unidos. 鈥淟a RATF cre铆a que este aumento estaba relacionada con el poder de los 茅lites financieros y pol铆ticos derechistas y pro-fascistas. A trav茅s de las expropiaciones a las instituciones capitalistas, la RATF esperaba juntar suficiente dinero para apoyar un movimiento de resistencia鈥 establecer unidades de auto-defensa e instituciones culturales, educativas y de salud en las comunidades negras en todas partes de Estados Unidos鈥.

Una Fuerza de Tarea Anti-Terrorista (JTTF) formada por el gobierno para investigar a las actividades del BLA dijo que el robo del 20 de octubre era uno de varios realizados por el BLA y sus aliados blancos entre 1976 y 1981, precisamente el periodo cuando el FBI hab铆a dicho que el BLA ya no exist铆a.

La investigaci贸n del JTTF result贸 en tres juicios:

El primero fue un proceso estatal contra Kuwasi Balagoon, Kathy Boudin, Judy Clark y David Gilbert, detenidos el 20 de octubre y acusados de asesinato y robo armado.

Siguieron dos procesos federales en los que los esfuerzos para criminalizar a los acusados no pudieron haber sido m谩s descarados. Por la primera vez, compa帽eros y compa帽eras que hab铆an sido revolucionarios durante muchos a帽os fueron acusados de conspiraci贸n bajo la Ley RICO (Organizaciones Corruptas Influenciadas por Negocios Ilegales), originalmente aplicada a la Mafia y otras organizaciones criminales.

Las acciones relacionadas con la liberaci贸n de Assata Shakur y con asistencia a fugitivos todos fueron incluidas en estos casos. Los acusados incluyeron Bilal Sunni Ali, Jamal Joseph, Chui Fergusen, Fulani Sunni Ali, y la ciudadana italiana Silvia Baraldini, todos detenidos en los meses siguientes, m谩s la anti-imperialista Marilyn Buck, capturada en1985 y el Dr. Mutulu Shakur en 鈥86. Tambi茅n acusada era Nehanda Abiodun, quien evit贸 captura y recibi贸 asilo pol铆tico en Cuba en 1994; ah铆 vivi贸 hasta su muerte el 30 de enero de 2019. El Dr. Shakur sigue en prisi贸n hasta la fecha donde actualmente sufre de c谩ncer y COVID 19.

Kuwasi Balagoon particip贸 en la liberaci贸n de Assata Shakur, seg煤n consta Russell Maroon Shoatz en su libro autobiogr谩fica Maroon el Implacable, pero no fue enjuiciado por esa exitosa acci贸n liberadora.

En un ensayo titulado 鈥淭he Brinks Trial鈥 (El juicio Brinks), publicado en Kuwasi Balagoon: A Soldier鈥檚 Story (La historia de un soldado), Kersplebedeb Publishing, 2003, Sakai cuenta la historia de la expropiaci贸n: Un veh铆culo blindado fue desmovilizado con un escopetazo contra el parabrisas en el Centro Comercial Nanuet cerca de Nyack, NY. Un guardia fue herido a muerte y los guerrilleros salieron con $1.6 millones de d贸lares. Pero en una balacera en un reten, cuatro personas fueron detenidos y el dinero perdido. Dos polic铆as fueron heridos de muerte por los revolucionarios que se escaparon.

En la feroz cacer铆a que ocurri贸 inmediatamente despu茅s, la polic铆a persigui贸 a balazos el coche de dos hombres negros por las calles de Queens, NY. En la balacera Mtayari Shaka Sundiata fue herido de muerte y Sekou Odinga fue capturado y torturado tan salvajemente que qued贸 hospitalizado durante tres meses; el compa帽ero pas贸 33 a帽os en prisi贸n antes de ser liberado el 25 de noviembre de 2014.

El juicio Brinks se realiz贸 en un ambiente militar con los medios exigiendo venganza contra los 鈥渢erroristas鈥. La presencia de varios equipos SWAT dio la impresi贸n que 鈥渆l p煤blico estaba en inminente peligro de un ataque 鈥榯errorista鈥欌. Hubo poco apoyo para los acusados.

Dice Sakai que Kuwasi Balagoon y Sekou Odinga quer铆an enfrentar los cargos juntos como ex Panteras Negras y guerrilleros en una guerra de liberaci贸n. Sin embargo, para confundir la cuesti贸n de la resistencia Nueva Afrikana, el Estado los separ贸 y oblig贸 a cada uno a ser enjuiciado con uno o m谩s de los anti-imperialistas.

En su juicio, Kuwasi Balagoon dijo: 鈥淪oy prisionero de guerra鈥o reconozco la legitimidad de esta corte. Est谩 claro que he estado en el Movimiento de Liberaci贸n Negra toda mi vida de adulto y que he sido combatiente en una guerra para liberar a la gente Nueva Afrikana de su yugo鈥.

David Gilbert, en una entrevista con la asociaci贸n anarquista francesa L鈥橝PA dijo: 鈥淛udy Clark y yo tomamos la postura de anti-imperialistas, combatiendo en solidaridad con la lucha por la liberaci贸n negra. Reconocimos que el imperialismo de Estados Unidos era un sistema criminal y anti-humano, y no aceptar铆amos la legitimidad de sus cortes鈥.

En una larga declaraci贸n sobre la historia de la violencia colonial contra los descendientes de esclavos africanos en Estados Unidos, incluyendo espec铆ficos asesinatos cometidos por la polic铆a de Nueva York y varios linchamientos en Atlanta y en los pueblos de Misisipi y Alabama, Kuwasi dijo que 鈥渆l trabajo y talento nuevo afrikano鈥 sigue siendo 鈥渓a fuente m谩s grande de super-explotaci贸n鈥 para el imperialismo estadounidense, 鈥渜ue obtiene recursos y ganancias de todas partes del mundo bajo su dominaci贸n鈥.

Dijo: 鈥淵a me cans茅 de andar en los pueblos y ciudades divididas en secciones donde las casas son m谩s grandes y mejor mantenidas en una secci贸n que en la otra, donde la polic铆a protege una secci贸n y aterroriza la otra, la secci贸n con mejores condiciones de vida siempre blanca y la secci贸n que m谩s se parece al infierno no-blanca鈥.

Defendi贸 la visi贸n de la naci贸n de Nueva Afrika, diciendo: 鈥淭enemos el derecho a vivir bajo nuestros t茅rminos en tierra nuestra y gobernarnos nosotros mismos, libres de las fuerzas de ocupaci贸n como la polic铆a y guardia nacional鈥︹

Kuwasi habl贸 un poco sobre su historia como organizador para ganar vivienda adecuada y con los Panteras Negras. Mencion贸 que sus 90 detenciones por delitos agravados siempre eran por motivos pol铆ticos excepto uno. Sobre el incidente Brinks, dijo que en todas las revoluciones ocurren expropiaciones donde los que no tienen nada procuran fondos de los que tienen todo鈥.

David Gilbert confirm贸 que la acci贸n del 20 de octubre era una expropiaci贸n: 鈥淓so significa tomar el dinero de aquellos que acumulan fortunas explotando a la gente y usarlo para financiar la resistencia. Toda revoluci贸n ha tenido que usar la expropiaci贸n como m茅todo de financiamiento. No vas a obtener donaciones precisamente de la fundaci贸n Ford o Rockefeller. Esta expropiaci贸n en particular estaba bajo el liderazgo del BLA en alianza con revolucionarios blancos鈥.

Con respecto a las muertes del guardia y los polic铆as, David Gilbert dijo: 鈥淏ueno, a m铆 me gustar铆a que hubiera una manera de derrotar al imperialismo sin dolor y sin derramamiento de sangre鈥, pero el prop贸sito de una expropiaci贸n no es hacer da帽o o castigar a polic铆as o guardias. El objetivo es escaparse tan r谩pido y limpiamente como sea posible con los fondos para la revuelta. El cuento de los combatientes deleit谩ndose de estar disparando al guardia de Brinks es pura creaci贸n propagand铆stica. En privado, los analistas del FBI saben e incluso afirman que la pr谩ctica del BLA no consiste en salir disparando sino en tratar de desarmar a los guardias. Los 煤nicos disparos que realizaron los revolucionarios aquel d铆a fueron en respuesta a una clara amenaza de muerte. La gente ha sido condicionada a ser sensible a ciertos tipos de muertes y no a otros. Cuando un polic铆a es asesinado nos bombardean con las im谩genes de una tragedia humana. Pero los disparos de polic铆as a gente del tercer mundo (ocasionalmente blancos pobres) son sucesos del d铆a a d铆a, casi siempre tratados como algo rutinario y aceptable鈥.

En su declaraci贸n al final del juicio, Kuwasi Balagoon respondi贸 a algo de la difamaci贸n de la lucha: 鈥淓l BLA es una organizaci贸n que ha reivindicado asesinatos planeados. Hay numerosos incidentes en los cuales hemos enviado comunicados a los medios, los cuales no los difunden porque tienen sus 贸rdenes de no hacerlo. Estas emboscadas siempre han sido en represalia por actos terroristas contra la gente negra o gente del Tercer Mundo鈥unca hemos asesinado a un guardia o cajero como parte de un plan鈥.

Kuwasi Balagoon muri贸 en prisi贸n de SIDA el 13 de diciembre de 1986.

Sundiata Acoli, encarcelado desde el 2 de mayo de 1973, ahora con c谩ncer y COVID 19, escribi贸 de 茅l:

Kuwasi Balagoon era un revolucionario, un rebelde, un poeta. Era fiel a su vocaci贸n. Una vez que pis贸 el camino revolucionario, sigui贸 en 茅l durante toda su vida, dando una pelea justa, manteni茅ndose en buena forma, escribiendo poes铆a y ayudando a las camaradas en apuros sin pensarlo dos veces, costara lo que costara. Era un rebelde natural. No aguantaba la autoridad, especialmente la autoridad ileg铆tima. Ten铆a coraz贸n de pistolero y puso sus herramientas al servicio de la gente negra durante toda su vida. Si han le铆do su poema 鈥淪oy un hombre salvaje鈥, lo conocen, porque lo describe perfectamente. Era salvaje. Lo sab铆a. Lo sab铆amos. Y lo quer铆amos por eso porque era su naturaleza鈥 la naturaleza de los tiempos a finales de los 鈥60, cuando a los Negros nos hac铆an falta hombres salvajes鈥 todav铆a nos hacen falta. Pero ahora se fue y el ritmo contin煤a. Y los que lo conoc铆amos s贸lo podemos elogiarlo y escudri帽ar el horizonte, pregunt谩ndonos cu谩nto tiempo pasar谩 antes de que aparezca otro gigante como 茅l.

Alfbert 鈥楴uh鈥 Washington, quien muri贸 en prisi贸n en el a帽o 2000, escribi贸 de 茅l:

鈥a historia de Kuwasi era una de lucha, lucha constante, un soldado de primera l铆nea que siempre estaba ah铆. Nunca deber铆amos olvidar que despu茅s de liberarse de prisi贸n, 茅l fue capturado intentando liberar a otro compa帽ero, y despu茅s se liber贸 de nuevo. Su postura en su juicio era la de luchador por la libertad, y cada d铆a de su vida 茅l pensaba en liberarse y pelear contra la opresi贸n. No era un soci贸pata sanguinario, sino un ser humano cari帽oso y comprensivo que sab铆a que la resistencia armada al terrorismo racista es un leg铆timo modo de lucha. Kuwasi era buen soldado y un buen camarada. Lo vamos a extra帽ar.

Ashanti Alston escribi贸 de 茅l:

Kuwasi Balagoon. 1946 a 1986. La esencia del forajido lumpen de la calle, rompedor de leyes, manipulador de leyes, eliminador de leyes鈥n forajido en b煤squeda de ser el actor pol铆tico m谩s efectivo para su pueblo y para la destrucci贸n de Babil贸n. Su mera constituci贸n era libertad. Su formaci贸n personal de forajido le dijo: 鈥淣o puedo aceptar ninguna ley que no est茅 en armon铆a con mi verdadero ser鈥濃e conoc铆a por su audacia que no era nada tonta sino que representaba el tipo de esp铆ritu que no se puede restringir 鈥撯揺l tipo que guiaba la audacia intelectual de Huey, la audacia literaria de Eldridge, la audacia rompe-roles de Assata, la audacia bisexual de 驴qui茅n? 鈥撯撀el mismo Kuwasi!鈥e acuerdo que cuando yo estaba en prisi贸n supe a trav茅s de la red de comunicaciones vud煤 desde Kuwasi y otros que si necesit谩bamos ayuda en saltar a los muros, que les avis谩ramos. Lo hicimos. Eso era Kuwasi鈥︹橫e arriesgo, luego existo鈥. Aunque en aquel momento no ten铆a sentido para m铆 que 茅l tambi茅n era 鈥榚l anarquista鈥, lo entiendo perfectamente ahora. Cuando la estructura del Partido Pantera Negra no pod铆a contener su esp铆ritu, el estilo an谩rquico del BLA s铆 pod铆a鈥uwasi vivi贸 su vida, su corta vida, en sus propios t茅rminos, los t茅rminos del forajido, desde lo personal a lo pol铆tico. Estaba en solidaridad con quienquiera 茅l eleg铆a, amaba a quienquiera 茅l deseaba, peleaba en cualquier terreno donde se encontraba, que fuera en las calles o en las prisiones鈥.Nos dej贸 un legado rico en acciones y palabras鈥 que desafiaban la realidad dominante que frenaba a la humanidad y que desafiaban el pensamiento revolucionario dominante cuando esto nos frenaba. Esto fue el sentido de su bandolerismo pol铆tico, su libre estilo de vida, su eterno amor por la humanidad lumpen. Es m谩s grande ahora que nunca. Con orgullo, todas y todos 鈥揺l Negro y la Negra/los Nuevo Afrikanos, la juventud, los queer, los forajidos, las comunidades, el otro y la otra 鈥 podemos reclamar parte de 茅l para motivarnos a luchar, para que cada parte se multiplique. 隆Ja! Probablemente nos invitar铆a a juntarnos colectivamente para darle un GOLPE MORTAL al enemigo infernal contra la VIDA.

Informaci贸n actualizada tomada del libro Agosto Negro: Presas y presos pol铆ticos en pie de lucha, compilado por su servidora Carolina Salda帽a y publicado en complicidad con SubVersiones en diciembre de 2016.