April 24, 2021





Recordando el acto

de inauguraci贸n de la Exposici贸n de CNT 鈥 AIT Puerto Real 25 Abril 2014

VIDEO DEL ACTO 鈥 PINCHA EN EL ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=_R3AG7-3-vc

Con un auditorio abarrotado de p煤blico se

inaugur贸 la exposici贸n que el S.O.V. CNT de Puerto Real instal贸 en el Centro

Cultural San Jos茅 con motivo de exponer su historia y sus luchas desde la

creaci贸n de las primeras organizaciones anarquistas en Puerto Real hasta

nuestros d铆as, pasando por las m煤ltiples actividades, tanto culturales como

laborales, en la que ha participado el Sindicato.

Abri贸 el acto el secretario general Paco

Arag贸n leyendo el comunicado que aprob贸 la Federaci贸n Local con motivo del acto

y que m谩s adelante lo reproducimos 铆ntegramente.

A continuaci贸n tom贸 la palabra a petici贸n

del secretario Jos茅 Luis Garc铆a R煤a presente en el acto, leyendo unas

cuartillas sobre anarquismo y que tambi茅n m谩s abajo reproducimos.

Finaliz贸 el acto con la intervenci贸n de

nuevo el secretario, aludiendo que esa exposici贸n va dedicada a la memoria de

todos los anarquistas tanto de Puerto Real como del pa铆s que fueron

represaliados y asesinados por los diferentes tipos de gobierno, haciendo

hincapi茅 en un recuerdo a los compa帽eros fallecidos de Puerto Real

especialmente a Kiko reciente fallecido esta semana.

Seguidamente se proyectaron fotos en la

pantalla instalada en el recinto cultural siendo muy comentadas y felicitadas

por los all铆 presentes del trabajo realizado por este sindicato.

Salud, Anarqu铆a y Revoluci贸n Social

S.O.V. CNT-AIT Puerto

Real Abril 2014



———————————————

Documento

le铆do por Paco Arag贸n secretario de la Federaci贸n Local en el acto de

inauguraci贸n de la Exposici贸n anarcosindicalista organizado por la CNT-AIT de

Puerto Real 25 Abril 2014

I

EXPOSICION ANARCOSINDICALISTA

(25

Abril 鈥 4 Mayo)

NUESTRA

HISTORIA

NUESTRAS

LUCHAS

Cuando se fund贸 el n煤cleo de la Primera

Internacional en Espa帽a el 21 de Diciembre de 1869 y se constituy贸 en secci贸n

de la AIT, meses m谩s tarde pas贸 por Puerto Real Anselmo Lorenzo

integrante de aquel n煤cleo, manteniendo una reuni贸n con puertorreale帽os con la

idea de captar adeptos a las ideas internacionalistas para intentar celebrar un

congreso obrero. De hecho ya particip贸 Puerto Real como delegaci贸n en

representaci贸n de los campesinos en el Congreso de Barcelona que se celebr贸 el

19 de Junio de 1870 en el Teatro del Circo.

En Puerto Real en la d茅cada de los 70 y 80

del siglo XIX ya se empez贸 a trabajar las ideas anarquistas en la clase

trabajadora, varias huelgas en la construcci贸n del dique de Matagorda, huelga

de braceros, en la Carraca, gremio de zapateros etc.

A finales de los 90 ya empiezan a

preocuparse las instituciones locales y de la provincia por el movimiento

anarquista ya que el ayuntamiento edita una lista negra de personas (20) con

direcciones y profesiones.

Comienza el siglo XX en Puerto Real con la

creaci贸n de muchas sociedades obreras de tendencia anarquista como los

cargadores y estibadores, panaderos, carboneros, salineros etc…

En 1902 se registra la sociedad de oficios

varios 鈥淔raternidad鈥 este mismo a帽o visita nuestra ciudad Teresa Claramunt y

Bonafulla para dar un mitin en el Teatro Principal, que no se celebr贸 por su

prohibici贸n y adem谩s siendo detenidas pasando 8 d铆as en la c谩rcel. En la

primera d茅cada del siglo se constituye como sindicato CNT, se sigue

constituyendo sociedades y sindicatos incluidos todos en el SOV.

En Marzo de 1911 huelga de mujeres en

apoyo de sus maridos en la huelga de carboneros, parando los establecimientos y

comercios arrojando piedras contra ellos obligando a cerrar. Despu茅s en 1919

huelga de mujeres para que se rebajen los precios de los art铆culos de primera

necesidad, concentraci贸n en la plaza de abastos siendo detenidas 10 mujeres. De

ah铆 a帽os m谩s tarde resurgir铆a el grupo de Mujeres libres.

En la d茅cada de los 20 con muchas

sociedades fundadas, sindicatos y en plena dictadura de primo de Rivera, se

clausuran e ilegalizan siendo muchos militantes detenidos y encarcelados.

Alguna huelga en contra de la represi贸n por parte de grupos de trabajadores y

poco m谩s.

En los a帽os 30 resurge de nuevo el

Sindicato con m谩s fuerza ya que vuelven los militantes y trabajadores a

organizarse reivindicando mas procesos de lucha, de hecho el m谩s fuerte y el de

m谩s apoyo de los obreros fue la 鈥減roclamaci贸n del comunismo libertario鈥 en

Puerto Real el 10 de Diciembre de 1933鈥, liderado por tres de nuestros

campa帽eros m谩s significativos, Pedro Alarc贸n Guerrero, Jos茅 Carrasco P茅rez y

Fernando Chac贸n y que a帽os m谩s tarde fueron vilmente asesinados por el r茅gimen

fascista del Cerdo del Pardo.

En el a帽o 1979 se legaliza de nuevo

nuestro Sindicato de Oficios Varios. Desde entonces hemos realizado m煤ltiples

actividades, tanto culturales como laborales, bas谩ndonos en nuestros principios

ideol贸gicos el anarcosindicalismo, as铆 de esta forma lo exponemos para

conocimiento de todos y para que quede constancia de los hechos.

En esta exposici贸n podr谩s visualizar parte

de ellas como la Reconversi贸n Naval, contra la subida del 25% del IBI,

Conferencias, Jornadas Culturales, Memoria Hist贸rica, etc., que est谩n plasmada

en fotos, documentos, carteles y materiales diversos.

La CNT se enorgullece por el trabajo

incansable de sus militantes, de sus afiliados, simpatizantes y amigos que con

su asesoramiento y ayuda haya sido posible no solo esta exposici贸n sino tambi茅n

que nuestra organizaci贸n haya podido seguir luchando por la emancipaci贸n de los

trabajadores, la cultura y la transformaci贸n social sin liberados y sin

subvenciones.

Tambi茅n hacer menci贸n especial a nuestro

querido Jos茅 Luis Garc铆a R煤a que con sus 91 a帽os no se ha querido perder este

acto con su presencia, desplaz谩ndose desde Granada, Jos茅 Luis es catedr谩tico

em茅rito de Filosof铆a de la Universidad de Granada, militante de CNT, fue

Secretario de la Regional Andaluza, Secretario General de la CNT y AIT,

Director del peri贸dico CNT, desde muy joven padeci贸 el exilio y los campos de

concentraci贸n, autor de numerosos libros y en uno de ellos 鈥淩eflexiones para la

acci贸n鈥 tomo I, cuando este pueblo estaba al completo en su lucha contra la

Reconversi贸n Naval a帽o 1987, en su p谩gina 90, escrib铆a sobre los hechos lo

siguiente:

El

caso de Puerto Real es un caso 煤nico de cohesi贸n de intereses, voluntades y

decisiones, un pueblo levantado, un pueblo en pie de lucha que

escupe encima de todos los enjuagues pol铆ticos y ataca o se defiende de

la polic铆a desde los balcones, por el derecho al trabajo y por la dignidad.

Puerto

Real es por esto una luminaria, no solo para Espa帽a, sino para Europa. Es un

modelo de lucha y un modelo de finalidad contra el imperio del robot. Es por

eso por lo que Puerto Real es hoy la esperanza de la Clase Obrera.

Gracias Jos茅 Luis por estas hermosas

palabras, si quiere decir algo tiene la megafon铆a a tu disposici贸n, para

nosotros ser谩 una satisfacci贸n escuchar la voz de la persona m谩s comprometida

actualmente con el ideal anarcosindicalista.

Por todo lo expuesto anteriormente, esta

exposici贸n va dedicada a ellos a los anarcosindicalistas de Puerto Real de

principios del siglo XX que lucharon y dieron su vida por un mundo mejor y a

todos los anarquistas de este pa铆s que sufrieron represi贸n y hasta muerte en

todos los tipos de gobierno que le tocaron vivir, reinados, dictaduras,

republica, el fascismo y la democracia.

No podemos olvidar tambi茅n en este

homenaje a tres de nuestros compa帽eros que le hubieran gustado estar aqu铆

participando con nosotros en este homenaje Quique Gavi帽o Mosteiro, Juan Alarc贸n

L贸pez y Francisco Javier Barcia Rubio fallecido hace 5 d铆as, desde aqu铆 un

recuerdo para ellos y siempre estar茅is nuestros corazones.

SALUD, ANARQUIA Y REVOLUCION SOCIAL

PUERTO REAL ABRIL 2014

Gracias a todos por vuestra asistencia y

queda inaugurada la exposici贸n.

S.O.V. CNT-AIT Puerto

Real



————————————–

Documento le铆do por

Jos茅 Luis Garc铆a R煤a en el acto de inauguraci贸n de la Exposici贸n

anarcosindicalista organizada por la CNT-AIT de Puerto Real el 25 Abril 2014 en

el Centro Cultural San Jos茅

PERVIVENCIA DE LAS

IDEAS DEL ANARQUISMO

No son pocos los autores que califican de milagro el hecho

de la pervivencia social de las ideas del anarquismo, por encima de la sistem谩tica

persecuci贸n y asedio de que es objeto por parte de los poderes constituidos.

Una persecuci贸n y asedio concretada en su incesante ofensiva ling眉铆stica contra

la terminolog铆a del mundo libertario (acracia=no-poder, frente a la exaltaci贸n

del mismo y de su necesidad como garante de la justicia; anarqu铆a=no gobierno,

equivalente a desorden, capricho y caos; utopia=no lugar, significativo de

imposibilidad, de falsa ilusi贸n y fuente de enga帽o鈥), en la desfiguraci贸n de

sus t茅rminos y el cierre radical medi谩tico a cualquier via de clarificaci贸n, en

el hecho mismo de que, en el campo incluso de la pena de muerte, el anarquista

no sea merecedor de un simple fusilamiento, sino del vilipendiado garrote vil鈥

todo ello bien significativo de la voluntad estato-capitalista de borrar de

raiz, sin rastro, todo lo que afecte a ese mundo.

Pues bien, por encima de todo eso, las ideas, las

propuestas, los modos y los fines del anarquismo siguen vivos. 驴por qu茅? Un

Christian Ferrer, historiador de las ideas pol铆ticas, da su opini贸n al

respecto, diciendo: 鈥淣o ha surgido, hasta ahora, un ant铆doto te贸rico y

existencial de mejor calidad contra la sociedad de la dominaci贸n鈥. Por otro

lado, Irving Louis Horowitez, un intelectual de la misma dedicaci贸n, lo

generaliza aun mas radicalmente, con estas palabras: 鈥渆l anarquismo se libra de

la tumba porque se dirige a la condici贸n humana de todas las 茅pocas鈥. Perviven,

pues, sus ideas y modos porque responden a causas profundas y necesidades

hondas en el ser com煤n social e individual de la naturaleza humana.

Las ideas del anarquismo pretenden ser el reflejo vivo del

ser social en su desarrollo, y se concretan en el desenmascaramiento del

r茅gimen que somete y atenaza a la sociedad como un sistema de contradicciones,

fuente de los incontables modos de sufrimiento del pueblo sometido y de la

irracionalidad conjunta del Sistema. De la conciencia de todo ello y de su concreci贸n

te贸rica, surge el compromiso voluntario de adoptar una pr谩ctica revolucionaria

negativa del Sistema, como puerta de liberaci贸n y emancipaci贸n del conjunto

social. Esto no es de un tiempo o de otro: es de todos los tiempos. De ah铆 la

persistencia del anarquismo.

FORMAS DE CONTACTO

CON LAS IDEAS DEL ANARQUISMO

De una suscripci贸n o contacto superficial o a medias de o

con los imperativos del anarquismo pueden derivarse consecuencias negativas,

porque tal toma de inter茅s pueda coincidir con otros imperativos individuales

que contradigan tales adopciones.

Al contrario si los contactos son seriamente hechos, al

rango de cierto compromiso interno, el anarquismo es semilla que crece

imperativamente dentro de uno mismo, porque su propia l贸gica interna asi lo

determina.

Estos determinantes son tambi茅n los que, externamente, hacen

crecer imperativamente el anarquismo como idea, en lo que no puede dejar de afectar

a la sociedad y a su cambio permanente. Ese modo de ser, pensante, actuante y

creciente preserva al anarquismo de toda forma de estatismo.

Si el anarquismo, en el sentido imperativo de b煤squeda de

las esencias del vivie, es luz y vida, se deriva de ello que el anarquismo es

progreso humano, aunque no necesariamente en el sentido productivo del t茅rmino.

Pero si, junto a ello, y dentro del imperativo de libertad

para todos, ese imperativo se acompa帽a de una 茅tica de bien, eso mismo es lo

que determina las concretas caracter铆sticas positivas de ese progreso que el

anarquismo promueve.

Tal es, por ejemplo, el anarquismo sin fin que A.J.Carretero

Ajo descubre a prop贸sito del pensamiento de Agustin Garcia Calvo y su an谩lisis

y valoraci贸n del lenguaje.

LA JUVENTUD, EL 15M Y

EL ANARQUISMO

En la medida en que el individuo se va desprendiendo, cada

vez mas, de intereses exclusivamente personales y se va acercando, siempre mas

y mas, al ser com煤n y a la com煤n idea, los postulados y modos del anarquismo

van adquiriendo en 茅l una creciente cabida. Esto ocurre en toda clase de

individuos, en los que se den los presupuestos arriba mencionados. Pero, si

estos presupuestos se dieran en coexistencia con otras ataduras de intereses

exclusiva o preponderantemente personales, entonces las inspiraciones del

anarquismo se van dando, solo o principalmente, en forma de r谩fagas

intermitentes, y se origina una lucha o tensi贸n interna de la que pueden

derivarse muchas cosas.

El hecho de que la juventud, en general, mas en el capitalismo

moderno y m谩s aun en la situaci贸n espa帽ola, est茅 menos contaminada y

mediatizada por intereses conservativos, la hace m谩s propicia a la recepci贸n de

los modos directos y m谩s radicales del anarquismo. El fen贸meno mismo del 15M y

la fuerza de sus 茅xitos iniciales, as铆 como su metodolog铆a de acci贸n directa,

horizontal, asamblearia, apol铆tica, con rechazo de cualquier forma de divismo y

de vanguardias preconcebidas dan clara muestra de las fuentes de su

inspiraci贸n.

Incide, sin embargo, el car谩cter vario del movimiento y el

hecho de que gente sin formaci贸n ideol贸gica, sin ideas ni perspectivas

pol铆ticas es, de hecho, fuertemente atra铆da por la metodolog铆a externa de

participaci贸n y apertura, pero su ingenuidad y carencia de experiencia en las

luchas pol铆tico-sociales hace que pueda ser llevada de comparsa mec谩nica al

seguidismo de conclusiones tortuosamente tomadas, pues, a la vista est谩 la

serie de fuerzas interesadas que cercan y pesan sobre ese movimiento a fin de convertirlo

en una pieza auxiliar suya, en beneficio del Sistema. De este actual o de otro

semejante.

Por otro lado, un intelectual polaco de nombre Zigmunt

Bauman, muy dentro, a lo que parece, del pensamiento 鈥減ol铆ticamente correcto鈥,

vaticina tambi茅n la autodisoluci贸n del movimiento juvenil por ser un movimiento

carente de ideas y de car谩cter fundamentalmente emocional.

Las circunstancias en que se produce el movimiento no pueden

por menos de darle, ciertamente, un car谩cter fuertemente emocional. Sin embargo,

debiera Bauman ser m谩s prudente en sacar del hecho consecuencias

autodisolutorias. Debiera, por ejemplo, no dejar de tener en cuenta que ning煤n

movimiento de real alcance hist贸rico se produjo nunca, si no fue acompa帽ado o

promovido por la furia, el empuje y la energ铆a disparada que conlleva el

movimiento emocional, ya que las ideas, por si solas y por su mismo car谩cter,

nunca han producido movimiento ninguno de real alcance hist贸rico. Da Bauman la

impresi贸n de ignorar que la emoci贸n lleva necesariamente al movimiento y que

茅ste no puede dejar de conducir a la conciencia de su debilidad en la propia

marcha, sin la visi贸n te贸rica y la reflexi贸n estrat茅gico-t谩ctica de la idea

revolucionaria, que se ve necesitado de buscar.

A nosotros no nos cabe duda alguna de que el movimiento o

los movimientos de tipo 15M que se produzcan no pueden dejar de terminar

buscando aperturas mas amplias y contactos mas directos con el mundo libertario

organizado. Lo que, por otro lado, estimo que no debe poder faltar es el concurso

de las organizaciones libertarias a los movimientos radicales de base popular

para informarlos y fortalecerlos.

PREGUNTAS

1 鈥 No crean que

las ideas libertarias son un dogma; que la anarqu铆a es invulnerable,

indiscutible, venerada por sus partidarios. Nosotros no somos creyentes, no nos

inclinamos ante un Eliseo Reclus, ni ante un Kropotkin (E.Henry)

No s茅 quien es E, Henry. Hay, en la expresi贸n un mal enfoque

que pareciera destinado a socavar la confianza del anarquista en sus creencias.

La imagen de la inclinaci贸n ante el se帽or y due帽o no es la apropiada para

definir la relaci贸n del anarquista a los textos cl谩sicos. Otra cosa es el

respeto que, en nuestra valoraci贸n de los textos, tengamos por la capacidad y

la intenci贸n del autor del texto. El contenido del texto debe ser enjuiciado

siempre desde su relaci贸n a los principios del discurso general que a todos nos

unen en su creencia, en cuanto a lo que nos declaramos ser. No hay dogma, hay

mayor o menor acierto teorem谩tico en una formulaci贸n deducida de un

encadenamiento de teoremas que conducen a los principios. Se trata de un mayor

o menor grado del respeto a la coherencia que debe atravesar y determinar el

discurso total.

2 鈥 Todo

libertario tiene contradicciones 驴Qu茅 es el hombre sin contradicciones (aforismo

谩crata?

No sabemos donde se afora ese pretendido aforismo. Hay o

puede haber en un libertario contradicciones que pueden tener diversos

or铆genes. Pero, en cuanto aparecen en su conciencia como tales, ning煤n

libertario puede convivir con ellas en perfecta y natural aceptaci贸n de las

mismas, sino que, desde ese momento, es lo normal que se origine en 茅l una

lucha m谩s o menos tensa por buscar el modo de uniformar su pensamiento y su pr谩ctica.

El libertario lo es porque ama su libertad como la libertad de los dem谩s, su

propio bien como el bien de los dem谩s. Pero un libertario que, como tal venera

su libertad y a la vez acepta y busca la esclavitud de sus vicios, de la 铆ndole

que fueren; un libertario que ama y exige verdad y vive del enga帽o sistem谩tico;

un libertario que tiraniza a su compa帽era y maltrata a sus hijos; un libertario

que explota a sus pr贸jimos en la forma que fuese鈥se, todos ellos, no pueden

ser libertarios aunque asi se llamen.

3 鈥 Nosotros, los

anarquistas, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones (B. Durruti)

Un libertario, sin el sue帽o de un mundo nuevo, tampoco es un

libertario.

4 鈥 la lucha

contra el sistema que nos rodea no es m谩s importante que la lucha contra lo que

del sistema tenemos interiorizado. (Revista El Fuelle)

No habr谩 una intenci贸n real de transformar el mundo, sin una

real intenci贸n de transformarse a si mismo. Pero tampoco habr谩 una intenci贸n

real de transformarse a si mismo, sin la intenci贸n real de transformar el

mundo.

5 鈥 Hemos

cometido errores y dado pasos en falso. Pero no es el error a lo que tenemos

miedo, sino a la pasividad y a la indiferencia y, sobre todo a la impostura.

Mas funesto que el error es la persistencia en 茅l, la incapacidad para

rectificar las equivocaciones. (Abad de Santill谩n).

Nosotros si creemos que hay que temer el error. Sobre todo,

por el da帽o que puede causar a los dem谩s. Por eso, frente a la pasividad, la

indiferencia y la impostura, preferimos la prudencia y la reflexi贸n. Muy de

acuerdo en que lo peor es la persistencia en el error, pero, sin que esa

disposici贸n nos sirva de una especie de refugio que siempre nos libere de los

efectos de la ligereza.

6 鈥 El sistema de

la representaci贸n democr谩tica es el de la hipocres铆a y el de la eterna mentira.

(M.Bakunin)

De acuerdo. Dar un cheque en blanco a un 鈥渞epresentante鈥 es

una forma hip贸crita de ocultar la voluntad de negarse uno mismo a su propia

responsabilidad.

7 鈥 Todo gobierno

es da帽ino. Por eso no elijo entre un gobierno malo y otro peor.

El Estado, m谩s abstracto en su ocultaci贸n, muestra su cara

externa en el gobierno.

8 鈥 Creo recordar

que existe el capital que explota y el estado que oprime. 驴Qui茅n ha dicho que

el anarquismo est谩 desfasado? (aforismo)

En la primera parte del acto, ya se dieron razones sobre el

tema.

9 鈥 La rebeli贸n

ha de ser tanto individual como social. De lo contrario, se corre el riesgo de

que solo quede en un cabreo personal o en una algarada popular, sin mayores

consecuencias.

Rebeli贸n individual no debe entenderse por intereses exclusivamente

personales y no generalizables. Una tal situaci贸n pudiera no ser por s铆 misma

racional. La rebeli贸n social, en cambio, parte de lo com煤n, y, en ello, hay ya

un principio de objetividad.

10 鈥 nuestra

acci贸n debe consistir en una rebeli贸n permanente mediante la palabra, lo

escrito, el fusil, la dinamita, y tal vez. A veces, tambi茅n el voto. (P.

Kropotkin)

No son frecuentes, en Kropotkin expresiones as铆, pero s铆

afirm贸 que el poder no se entrega a s铆 mismo gratuitamente y no fueron tampoco

motivos de violencia los que le llevaron a la desaprobaci贸n de la revoluci贸n

rusa. De acuerdo, pero, en lo del voto, ha de ser solo entre iguales.

11 鈥 Rechazamos

cualquier forma de cooperaci贸n con individuos, grupos y asociaciones que,

declar谩ndose libertarios, pero colaborando con instituciones del poder buscan

transformar el movimiento libertario en un componente natural del juego

pol铆tico de la sociedad democr谩tica.

De acuerdo

12 鈥 Que no

hablen de nuevas t谩cticas que abandonen los principios revolucionarios.

De acuerdo

13 鈥 Ante el tipo

de respuesta y enfrentamiento social que actualmente se da contra el Sistema,

concluyo que el desencanto no es m谩s que comprobar que lo que nos tem铆amos era

cierto. (aforismo)

Si el texto se refiere a la manipulaci贸n de masas, de

acuerdo, pues no son, precisamente, sociales todos los movimientos que se dan

en sociedad, aunque tambi茅n los hay de esta 铆ndole que merecen nuestro apoyo.

14 鈥 Don Quijote

buscaba aventuras y sancho llenar la panza. 驴Cu谩l es el camino de la Humanidad?

(aforismo).

Independientemente de la inoportuna mezcolanza de t茅rminos,

el camino de la humanidad ha de ser el de la superaci贸n de todas las

contradicciones que traban y perturban el entendimiento de una relaci贸n de

igualdad racional entre los hombres.

15 – Los libertarios disponemos actualmente de

unos modos demasiado exiguos para enfrentarnos eficazmente al Estado. Somos una

peque帽a hormiga que intenta picar el lomo de un elefante, pero dicha hormiga

puede resultar muy molesta colocada en alg煤n punto clave de la anatom铆a del

paquidermo.

No se trata de hormigas ni de elefantes. Tampoco se trata de

picar por picar o joder. De lo que se trata es de actuar operativamente en

forma de producci贸n y acrecentamiento de la conciencia social y de la fuerza

real en los enfrentamientos de las luchas de clase, de modo que la dial茅ctica

Estado-capitalista y Sociedad se vaya dibujando, cada vez, con mayor claridad.

EL PELIGRO DE LA

INTEGRACION

Partimos de que el capitalismo es un sistema de

contradicciones. Y lo es porque el mantenimiento de la contradicci贸n es el

mantenimiento del Sistema.

Tambi茅n hay que partir de que el capitalismo no es

conscientemente suicida. Las tareas de riesgo que emprende las emprende por

creer disponer de sus correspondientes formulas de salida.

Sortea sistem谩ticamente, por integraci贸n, los diversos

inconvenientes que le van apareciendo. Est谩 obligado, por eso, a ser el r茅gimen

de las mil caras. No rechaza la evoluci贸n. Al contrario, la busca porque es su

vida, la de seguir siendo capitalismo.

Es as铆 como tiene asumido o va asumiendo el ecologismo, el

feminismo y el pacifismo en la forma que le conviene.

Se sabe que la atmosfera ya no puede sostener, si graves

alteraciones, mas de 2000 millones de toneladas anuales de carbono. Pero USA, Jap贸n

y otros emiten ya entre 12 y 27 veces m谩s de lo que supone el ritmo autorizado

o indicado a cada naci贸n. Pero las naciones hiperindustrializadas compran el

cupo o parte del mismo a las naciones pobres no industrializadas, y, aun asi,

se sigue superando el montante total. Se va aprobando la 鈥渢asa Tobin鈥 para el

pago de los desarreglos, y los 煤nicos problemas de los que el capitalismo se

hace sensible son los de quien debe pagar los costes del equilibrio ecol贸gico.

Los verdes son ya un hecho real en la pol铆tica capitalista, y el recurso, por

parte del Estado, a los 鈥渃onsejos鈥 y 鈥渁probaciones鈥 de los ecologistas m谩s

radicales aparece siempre que se le requiere.

Los partidos, organismos e instituciones tienen ya muy

superasumido el reparto equilibrado de cargos para las mujeres, y, en su

lenguaje, la forzada y formalizada indiferenciaci贸n de los 鈥渙s鈥 / 鈥渁s鈥 no deja

de salir de su boca. En la misma polic铆a y en el ejercito, aparece el prurito

de ir buscando ese equilibrio formal. Su tratamiento en el campo de trabajo

tropieza con intereses directos del capitalismo, y ah铆 se cuidan mucho de que

no aparezca la cosa como una explotaci贸n de sexo, aun a costa de que se muestre

como una superexplotacion econ贸mica.

El voluntariado, las ONGs solucionan graves problemas al pseudohumanismo

burgu茅s. Y el pacifismo, como actitud t贸pica es una pera en dulce para el

sistema estato. Capitalista.

El gran peligro de todas las doctrinas revolucionarias de

todos los tiempos fue, siempre, el poder de integraci贸n del sistema imperante.

Solo hay un modo de librarse de tal peligro, y son una o dos

cosas: a) no salir nunca del terreno de la sociedad como suelo y fin b) no

perder nunca el sentido de rivalidad y antagonismo con el Estado, pues ello es

fuente alimentaria de la conciencia de clase. De manera que: del Estado, ni la

sombra. Ni rozarlo como 谩rea interna de acci贸n.

Sobre todo, no perder nunca de vista que uno de los grandes

peligros del Estado es su gran capacidad de atracci贸n, de ofrecimiento y enga帽o

para ocultar y escamotear las fatales consecuencias de su acceso a 茅l.

OTROS GRANDES

PELIGROS DE LA INTEGRACION

Como ya se ha dicho, las ideas y modos del anarquismo

perviven porque responden a causas profundas y necesidades hondas en el ser

social e individual de la naturaleza humana.

En 茅poca de crisis sobre todo, muchos o bastantes elementos

de las clases medias se hacen eco de la raz贸n de esas pervivencias. La dureza,

sin embargo, de una adhesi贸n entera y pr谩ctica a las mismas, con resultado de

una militancia de fuerte compromiso social que supone la entrada en una zona

donde se es objeto de constante persecuci贸n por el Sistema, reduce

considerablemente las consecuencias l贸gicas de aquella primera toma de

conciencia. En este trance de reticencia, los concernidos son ayudados, adem谩s,

por los escr煤pulos y dudas que, normalmente, sobrevienen a una falta de

convencimiento entero y pleno, lo que, con frecuencia, da lugar a una forma

blanda de adhesi贸n en el terreno de las ideas, que les lleva a creer que lo

efectivo no es el enfrentamiento claro y directo con el Sistema, sino una

actividad opositora dentro de la adaptaci贸n al mismo. Y, sin dejar de creer que

ese puede ser el camino para un real cambio, parecen imbuirse de un cierto

esp铆ritu libertario, con el que no dejan de tratar de influir en la situaci贸n

pol铆tica reinante.

Mientras tal cosa se mantenga en esos t茅rminos, el fen贸meno

no es ni mayor ni medianamente peligroso, pues no deja de pertenecer a la

habitual evoluci贸n psico-social e ideal de las clases medias. Lo verdaderamente

peligroso, en su caso, es el paso a su autocalificacion como sostenedores de

l铆neas anarquistas, dando, con ello, lugar al consecuente confusionismo social

y a la puesta en escena de una desfiguraci贸n de las ideas, a las que se las

hace servir de encubridoras de un imperativo de practica cripto-politica, como

es el caso de algunos 鈥渁narquismos鈥 americanos de procedencia o vigencia USA.

Afortunadamente, en este terreno, ya Bakunin dio pistas

adecuadas para la preservaci贸n de ideas y movimientos. Cuando el esp铆ritu

marxo-engelsista propuso a la AIT el cambio de estatutos para participar en la

vida parlamentaria de la burgues铆a, con el argumento de que, desde dentro,

debilitar铆an mejor el Sistema hasta destruirlo, Bakunin les objet贸: 鈥渃on esa

practica no debilitareis ni, mucho menos, destruir茅is al capitalismo. Muy al

contrario, lo que har茅is ser谩 superfortalecerlo鈥. La historia le dio la raz贸n.

Jos茅 Luis Garc铆a R煤a