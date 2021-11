–

De parte de Paco Salud November 15, 2021 101 puntos de vista





RECORDANDO: IN MEMORIAM, PRO PRAESENTIA TUA.

Otro gran valor del

anarcosindicalismo nos abandona:

JUAN G脫MEZ CASAS (Septiembre,

2001)

Nos dej贸 en Madrid, el 28 de

agosto pasado, despu茅s de haber iniciado su viaje por los suelos de la Tierra

en el Burdeos franc茅s de 1921, en el seno de una familia obrera y luchadora,

con la que vino, en su regreso a Espa帽a, a la instauraci贸n de la II Rep煤blica y

donde comenz贸 sus primeras armas en la lucha social, acompa帽ando a su padre,

miembro activo de la CNT, y militando en las Juventudes Libertarias, desde las

que, ya a sus 17 a帽os, su impaciencia de luchador le llev贸 a enrolarse

voluntario, durante la Guerra Civil, en la Brigada Mixta 39 y a continuar,

despu茅s de la derrota, en la lucha clandestina, que se enfrentaba a los

horrores de la dictadura franquista, en tareas de coordinaci贸n organizativa y

producci贸n y difusi贸n de prensa anarquista.

En esa brega y siendo Secretario

General de las Juventudes Libertarias y del Comit茅 Peninsular de la FAI, cargos

para los que hab铆a sido nombrado en julio de 1947, en los plenos nacionales de

la FAI (Federaci贸n Anarquista Ib茅rica) y de la FIJL (Federaci贸n Ib茅rica de

Juventudes Libertarias), cuando regresaba, en enero de 1948, de una visita al

exilio, es apresado y, en julio de ese a帽o, condenado a 30 a帽os de c谩rcel, de

los que cumplir铆a encerrado m谩s de la mitad. Estos largos a帽os de

encarcelamiento, en San Miguel de los Reyes, y en los penales de Oca帽a y

Burgos, fueron aprovechados por 茅l de la manera m谩s productiva que podr铆a

hacerse, en el cultivo de su excepcional inteligencia, durante largas horas de

reflexi贸n y aprendizaje, allegando materiales, haciendo ordenaciones cr铆ticas

de textos y de hechos y disponiendo ideas, planteamientos y discursos, con lo

que mejor pudiera servir, y de hecho sirvi贸, a la clarificaci贸n, consolidaci贸n

y desarrollo del movimiento libertario.

Excarcelado en 1962, pasa, en el

mundo del trabajo, por diversos oficios a los que la necesidad le obliga, por

el suyo propio de pintor y por el de contable de un hotel madrile帽o, pero su

tarea fundamental, la que en s铆 llevaba por capacidad intelectual y por

vocaci贸n y conciencia libertaria, fue la de escribir. En este quehacer, un

autodidacta profundo como 茅l no pod铆a por menos de chocar con el

intelectualismo academicista del consabido lote de 鈥渃ascanueces vac铆as鈥 que,

aupados en los consabidos pujos de c谩tedras imaginarias, le maltrataban cr铆ticamente

o le 鈥減erdonaban la vida鈥 como historiador, si bien otras muchas honestas

gentes de la historiograf铆a tuvieron y tienen en una alta estima la labor

hist贸rica y sociol贸gica de nuestro Juan.

Como hombre de letras, G贸mez

Casas se mueve tanto en el campo de la creaci贸n, caso de Cuentos Carcelarios,

como en el campo de la investigaci贸n hist贸rica, de la divulgaci贸n y de la

traducci贸n, con una considerable cantidad de art铆culos escritos y m谩s de cien

libros traducidos, tarea en la que, con frecuencia, utiliza el seud贸nimo de

Jacques de Gaulle, o en la escritura de pr贸logos e introducciones a libros de

tem谩tica anarquista con el seud贸nimo de Benjam铆n.

La relaci贸n de sus obras podr铆a,

salvo error u omisi贸n, rezar as铆: El ya citado Cuentos Carcelarios (Madrid,

1968), Los desheredados del T铆o Sam (Madrid, 1968), Historia del

Anarcosindicalismo espa帽ol (Madrid, 1968), El Apocalipsis (Madrid, 1969),

Espa帽a 1970 (Toulouse, 1970), El Frente de Arag贸n (1973), Sociolog铆a e Historia

(Madrid, 1973), La Primera Internacional en Espa帽a (Madrid, 1974), La Pol铆tica

espa帽ola y la Guerra Civil (Madrid, 1974), Situaci贸n l铆mite (Madrid, 1975),

Autogesti贸n en Espa帽a (Madrid, 1976), Espa帽a 谩crata. Inventario al d铆a

(Caracas, 1976, con Carlos Rama como coautor), Los Anarquistas en el Gobierno

(Barcelona, 1977), Historia de la FAI (Madrid, 1977), Anarquismo y Federalismo

(Madrid, 1983), Los Cruces de caminos (Madrid, 1984), Relanzamiento de la CNT

1975-1979, con un ep铆logo hasta la primavera de 1984 (Madrid-Paris, 1984), Las

horas decisivas de la guerra civil. Nacionalimperialismo y movimiento obrero en

Europa, hasta despu茅s de la Segunda Guerra Mundial (M贸stoles, 1985), Sociolog铆a

del anarquismo hisp谩nico (Madrid, 1988).

Su tarea de articulista y difusor

de ideas es igualmente de una riqueza extraordinaria, como puede constatarse en

sus colaboraciones en Cambio 16, en Triunfo, en EL PA脧S, en Sindicalismo, en

Historia Libertaria, en Castilla Libre, en CNT, en Espoir, en Frente

Libertario, en Solidaridad Obrera, en Tierra y Libertad de M茅xico, en Umbral,

en La Voz confederal de Rub铆. Fue redactor-colaborador de la revista Adarga,

cuya temprana, casi inmediata, desaparici贸n trunc贸 una f茅rtil y gran esperanza

de muchos confederales convencidos de que constitu铆a un gran proyecto. Colabor贸

tambi茅n en La Historia de Abad, en fasc铆culos.

En la d茅cada de los setenta, se

convierte en el representante m谩s caracterizado y portavoz m谩s adecuado de la

CNT, en el crucial momento de su espectacular despegue. Fue el primer

Secretario general de la CNT, todav铆a en los dif铆ciles momentos de una

semi-clandestinidad y permisividad limitada (julio-agosto de 1976), y se

mantuvo en el cargo, hasta que, por insistencia suya, muy respetuoso 茅l de los

plazos confederales, fue sustituido en abril de 1978. Su Secretariado fue

profundamente eficaz y feraz en todos los 贸rdenes, presidiendo un gran momento

de la Organizaci贸n en expansi贸n e incidencia social. Fue el Secretariado de los

grandes m铆tines de San Sebasti谩n de los Reyes, de la Plaza de Toros de Valencia

y del Montjuich barcelon茅s, y, asimismo, de aquellas riqu铆simas Jornadas

Libertarias que llenaron de vida, ideas y alegr铆a el Cine Princesa, Las Ramblas

barcelonesas y el Parque G眉ell, en los esperanzadores momentos del julio de

1977.

Su gran clarividencia para el

an谩lisis de situaciones concretas, su profunda capacidad de visi贸n para

enjuiciar la distancia o relaci贸n de los sucesos pol铆tico-sociales cotidianos

con las exigencias derivadas de los principios libertarios y sus t谩cticas y

estrategia, para deducir de ello la posici贸n correcta de la Organizaci贸n, fue

realmente providencial para la CNT, sobre la cual, ante su negativa a la

integraci贸n en el sistema, da ahora comienzo el gran acoso gubernamental,

medi谩tico, no digamos ya eclesi谩stico y del conjunto de partidos y formaciones

que nutrieron la transici贸n y se nutren de la misma: los Pactos de la Moncloa,

el crimen de Estado del 鈥淐aso Scala鈥, el asesinato de Agust铆n Rueda a manos

funcionarios de prisiones, las elecciones sindicales como estrategia de traslaci贸n

del parlamentarismo a la empresa y la consiguiente anulaci贸n del protagonismo

obrero, las pol铆ticas de pactos sociales, el Estatuto del Trabajador, las

maquinaciones de Mart铆n Villa en la preparaci贸n del socavamiento ideol贸gico de

la CNT y de la escisi贸n encaminada a la obtenci贸n de una CNT 鈥減uramente

鈥渟indicalista鈥, a su medida….

Fue, precisamente en estos

momentos, cuando nuestro Juan despleg贸 una energ铆a indomable, concretada en su

comparecencia y enfrentamiento en todos los lugares de la confrontaci贸n:

art铆culos de refutaci贸n y clarificaci贸n, debates p煤blicos, tribunas

universitarias, escolares, vecinales, obreras. Pr谩cticamente, toda la geograf铆a

del Estado espa帽ol fue literalmente pateada por G贸mez Casas. Desde la L铆nea

andaluza al norte帽o Bilbao, desde el rinc贸n mediterr谩neo de Alicante o Murcia a

los aires galaicos, fueron muchos, much铆simos los pueblos que escucharon su

palabra, las gentes obreras con las que convivi贸 y debati贸, y su voz se dej贸

tambi茅n escuchar, plena de sentido y rica de orientaci贸n, en los 谩mbitos de la

Mutualit茅 parisina o en las tribunas de nuestro exilio confederal de Toulouse o

Burdeos. Dondequiera que hubiera CNT y sus problemas, all铆 estaba Juan.

Una de las facetas de mayor

resalte en Juan G贸mez Casas fue la profunda internalizaci贸n de la esencia

revolucionaria del anarquismo en general y del anarcosindicalismo en concreto,

su fina sensibilidad para percibir cualquier forma de reformismo y para

visualizar el crucial peligro que tales apariciones representaban para el ser y

el existir del mundo libertario en general y de la Confederaci贸n en concreto.

Lo fue ya en la detecci贸n de la postura correcta durante la escisi贸n de 1945 en

el exilio confederal y su repercusi贸n en Espa帽a, con su adscripci贸n a las

Juventudes Libertarias de Centro, de car谩cter antipol铆tico y

anti-colaboracionista, y con su actitud cr铆tica ante aquellos que, incluso

despu茅s de la falsa 鈥渦nidad鈥 confederal fabricada en el Congreso de Lyon

(1961), apenas si dos a帽os m谩s tarde y en nombre de la 鈥渆ficacia鈥, conspiraban

y maquinaban, cerca del ministro franquista Jos茅 Sol铆s y con Juan L贸pez, el

ex-ministro cenetista de la guerra, a la cabeza, el pacto de los 鈥渃inco

puntos鈥, aquellos cincopuntistas, marginados de la Organizaci贸n, que poblaron

el sindicato vertical franquista por apenas una docena de in煤tiles despachos y

que recibieron, de propina, una,

igualmente in煤til, cooperativa de tranv铆as en Valencia, sin ning煤n resultado

positivo para la clase obrera, sino al contrario, y con gran esc谩ndalo de los

trabajadores que ve铆an, de este modo, c贸mo se ensuciaba el nombre de CNT.

Pero oigamos a Juan G贸mez Casas,

鈥淛uanito鈥, como, cari帽osamente, le llamaban los compa帽eros de Madrid,

enfrent谩ndose cr铆ticamente a tama帽a maniobra: 鈥淟legaron entonces a mis manos

dos n煤meros de la revista Comunidad Ib茅rica, editada por Fidel Mir贸 en M茅jico,

en los que se hac铆a una exposici贸n favorable al pacto ya aludido. Creo que 茅sta

se deb铆a a compa帽eros exiliados, que, desde la lejan铆a, no comprend铆an la

problem谩tica y daban su visto bueno a algo que, seg煤n se les daba a entender

desde Madrid, pod铆a contribuir a forzar una apertura del r茅gimen franquista.

Ante la confusi贸n reinante, envi茅 un art铆culo a Fidel Mir贸…en el que intent茅

desmontar la argumentaci贸n de los favorables al pacto y present茅 una visi贸n

diametralmente opuesta al mismo…Infer铆a yo que la cobertura y el apoyo

incondicional que se daba a aquel grupo [de Madrid] identificado [por los

hombres del exilio part铆cipes en la maniobra] con 鈥渓a militancia en general鈥,

significaba una grave falta de consideraci贸n para los millares de hombres

dispersos que jam谩s confiaron en la colaboraci贸n ni en el di谩logo apuntado ni

en la posibilidad de una democratizaci贸n espont谩nea o inmanente de las

instituciones franquistas, incluida la organizaci贸n sindical. La mayor铆a, que

estaba en contra, dec铆a yo, cre铆a que no pod铆a haber garant铆a en ninguna ley

promulgada por el r茅gimen franquista, porque era un flagrante contrasentido que

el Estado pudiera 鈥渄ictar鈥 una ley sindical y que de ese 鈥渄ictado鈥 pudieran

derivar la democratizaci贸n, la autonom铆a y la libertad de los sindicatos

oficiales鈥 (Los cruces de caminos, 1981, p谩g. 70).

Tambi茅n hay que resaltar la

oposici贸n de G贸mez Casas al sindicalismo neutro. Dice 茅l, refiri茅ndose

cr铆ticamente a Jos茅 Luis Rubio, defensor, en la revista Sindicalismo (n煤meros

4-5 de julio 1975) del sindicalismo pol铆tico-reformista: 鈥淒ije que parec铆a

cultivar conscientemente la confusi贸n terminol贸gica porque, en realidad,

鈥渟indicalismo a secas no quiere decir nada鈥. 脡ste puede ser, dec铆a yo, como el

actual de Espa帽a, vertical, corporativo-fascista, o comunista, socialista,

anarquista o cat贸lico. La gran incoherencia de Pesta帽a estuvo ya en 1927,

cuando intent贸 hacer de la CNT un continente, es decir, algo susceptible de aceptar

diversos contenidos, o ninguno; o lo que es igual, un sindicalismo neutro. Esta

incoherencia dej贸 de serlo cuando, por fin en 1934, Pesta帽a ense帽贸 sus cartas

al crear el partido sindicalista… y fracas贸 estrepitosamente porque la CNT le

volvi贸 la espalda鈥 (Los cruces de caminos, p谩g. 146-47).

Su honestidad intelectual y su

respeto y defensa del ideario anarquista y anarcosindicalista le hizo

enfrentarse a prohombres de la historiograf铆a oficial que, al tratar los temas

libertarios, deformaban gravemente su sentido. Dice de Antonio Elorza: 鈥淓n el

cap铆tulo [se refiere a un art铆culo suyo, de Juan, en Triunfo], trato,

implacablemente, el tratamiento elorziano, todas sus anfibolog铆as, sutiles

deformaciones, errores de interpretaci贸n…sus galimat铆as, al mezclar

anarquismo, anarcosindicalismo, sindicalismo revolucionario, sindicalismo a

secas, sindicalismo pol铆tico etc.; su intento impl铆cito de identificar a la CNT

con ese sindicalismo a secas, cuando 茅l sabe que las ideas-fuerza del

anarquismo est谩n en la CNT y por eso es anarcosindicalismo…鈥 (Los Cruces de

caminos, p. 158). O cuando manifiesta, con relaci贸n a L. 脕lvarez Junco: 鈥淎

pesar de lo curioso del t铆tulo del libro, A. Junco hab铆a escrito un texto

aceptable sobre el anarquismo en Espa帽a y ello le hab铆a puesto en cierta manera

de moda en el instante mismo de la aparici贸n del libro. Pero, en las numerosas

apariciones p煤blicas que har铆a, con posterioridad, en charlas y conferencias

sobre el tema, empez贸 a marcar una postura cr铆tica y un tanto denigratoria con

relaci贸n a aquel mismo anarquismo, y ello le vali贸 bastantes enfrentamientos en

medios universitarios y culturales.鈥 (Los Cruces p. 160).

Consciente de la utilizaci贸n

instrumental que de los t茅rminos libertarios se viene haciendo por parte de

algunos, en una interesada pr谩ctica usurpatoria que apunta a alcanzar

determinados beneficios materiales de car谩cter concreto, nos dice Juan: 鈥淣o

importa que algunos grupos, que, en el fondo, no son autogestionarios, inserten

esa definici贸n en sus programas. Las palabras tienen una din谩mica interna que

no se puede traicionar. Quienes no puedan explicar o desarrollar,

satisfactoriamente, hasta sus 煤ltimas consecuencias, el concepto de autogesti贸n

quedar谩n atrapados en sus contradicciones…鈥 (Historia de la FAI, 1977, p谩g.

299).

La situaci贸n de cese de G贸mez

Casas como Secretario General de la Confederaci贸n, en su primer mandato, fue de

graves consecuencias por la calidad y comportamiento de su sucesor y por la

detecci贸n de los 鈥済rupos paralelos de afinidad anarcosindicalista鈥, as铆 como de

otros tipos de penetraci贸n tanto en la CNT como en la FAI, conspiradores todos

ellos en el interior de la Organizaci贸n y preparadores de la inmediata

escisi贸n. Sin embargo, el cargo de director del CNT, para el que hab铆a sido nombrado

(1980-81), le permiti贸 jugar un papel de relieve en el desenmascaramiento de

esta conspiraci贸n y en la calificaci贸n y definici贸n de la misma. En su obra El

relanzamiento de la CNT 1975-1979.- con un ep铆logo hasta primavera de 1984,

desarrolla todos estos grav铆simos problemas a los que se enfrentaba la

Organizaci贸n y que, 鈥渁unque el tronco de lo que constituye la esencialidad de

CNT segu铆a resistiendo, los embates que le llegaban, uno detr谩s de otro, la

afectaban gravemente鈥. Tal desarrollo Juan G贸mez Casas lo lleva a cabo con esa

pulcritud intelectual y ese acendrado esp铆ritu militante que le acompa帽贸 en

toda su existencia confederal y an谩rquica. As铆, responde, en EL PA脥S de

30-4-79, a las tergiversaciones de Alfons Quint谩 (corresponsal del peri贸dico),

que insiste en la denominaci贸n de 鈥渁narcosindicalistas鈥 para los autollamados

鈥済rupos de afinidad anarcosindicalista鈥, anunciando ya una escisi贸n inminente,

promovida por aqu茅llos de los que ya, despu茅s del Pleno Nacional de Regionales

de la CNT, de 30-3 al 1-4 de 1979, que trata la cuesti贸n, en un informe de la

Secretar铆a de Organizaci贸n del comit茅 Nacional para la comisi贸n investigadora

del caso, se dice que 鈥渟e proponen sustituir el anarcosindicalismo propio de la

CNT por un sindicalismo revolucionario de orientaci贸n marxista, estrictamente

limitado a cuestiones reivindicativas, meramente econ贸micas鈥. Y recoge, all铆,

Juan un art铆culo de Beltza en el CNT n潞 27, en el que, refiri茅ndose a las

falsedades de Alfons Quint谩 y a sus falsos informadores, se hac铆a eco de la

campa帽a orquestada, en connivencia con la prensa burguesa, que tend铆a a hacer

creer que los por ellos denominados 鈥減uros鈥, o sea, los militantes que

defienden la esencia de la Organizaci贸n, eran un grupo de pasotas y terroristas

que quer铆an hacer de la CNT un grup煤sculo violento.

En definitiva, se preguntaba el autor: 鈥溌縋or

qu茅 tanto empe帽o por parte de la Prensa en identificar a los 鈥減uros鈥 con

terroristas y a los 鈥減aralelos鈥 con aut茅nticos sindicalistas?鈥 (ver

Relanzamiento…, p谩g. 201). Y veamos ya, por seguir delineando su perfil

revolucionario, a Juan hablando de la sesi贸n del viernes 13-12-79 del V

Congreso: 鈥淵o habl茅 de numerosas reuniones que se daban dentro y fuera de los

l铆mites del Congreso. Se confirmaba que el Secretariado permanente del Comit茅

Nacional, por completo desentendido, desde la segunda o tercera jornada, de la

suerte del Congreso, jugaba sus propias bazas, contactaba con elementos afines,

proyectaba en el Congreso las alianzas que, en cap铆tulos anteriores, empec茅 a

referir como hip贸tesis, pero que ahora ya se confirmaban plenamente. Un grupo

de sindicatos, conectado alrededor del Secretariado permanente del Comit茅

Nacional, hab铆a llegado con prop贸sitos preconcebidos de hacer prevalecer su

visi贸n de las cosas, o, por el contrario, romper el Congreso… Las reuniones

por los pasillos y fuera del edificio se concretaron en una acci贸n com煤n

definida, el viernes 13 por la tarde…Enterado del prop贸sito que les guiaba,

intent茅 disuadirlos, habl谩ndoles de responsabilidad y de la posibilidad de

arruinar el Congreso, pero fue in煤til. Estaban dispuestos a llevar a cabo la

煤ltima fase de un plan previsto de antemano y con anterioridad al Congreso.

Otros hechos posteriores al

Congreso as铆 lo confirmar铆an…Tres d铆as despu茅s de abandonar el Congreso los

53 delegados, es decir, el lunes 17 de diciembre de 1979, el peri贸dico Diario

de Barcelona publicaba ya una nota suscrita por una 鈥淐omisi贸n T茅cnica

Impugnadora del V Congreso鈥, en la cual se daban las razones de la impugnaci贸n.

Uno de los firmantes era Francesc Bold煤, secretario de organizaci贸n del

secretariado permanente del comit茅 nacional [saliente]. Es decir, se hab铆a

aplicado, con la m谩xima diligencia, un plan previsto de antemano. Esto ven铆a a

confirmar que la delicada situaci贸n de la Organizaci贸n, en todo este tiempo,

con la primera culminaci贸n del ataque a los paralelos, no hab铆a resuelto,

definitivamente, la problem谩tica de la CNT鈥 (Relanzamiento…p谩g. 228). Y

termina Juan, refiri茅ndose a la pretensi贸n 鈥渞enovadora鈥 de los escisionistas:

鈥淟a CNT se ha renovado a s铆 misma de congreso a congreso, se ha ido

enriqueciendo con la consideraci贸n de problemas aparecidos al hilo de la

evoluci贸n y de los cambios experimentados en el mundo. Entonces, 驴qu茅 quiere

decir, en realidad, 鈥淐NT renovada鈥 o 鈥淩enovaci贸n鈥?. 驴No querr谩 decir justamente

lo contrario de lo que pretende?. Porque nosotros s贸lo podemos avanzar y

profundizar en los problemas a partir de la esencialidad o raz贸n de ser

profunda de la CNT. 驴Qu茅 quiere decir entonces paleo-anarquismo?. Dado que

anarquismo s贸lo hay uno, no puede haber un anarquismo 鈥渞enovado鈥 que acepte el

Estado o los chanchullos de los pol铆ticos, o un anarquismo que, para hacerse

aceptar, tenga que renunciar a sus esencias. Este es el caso de CNT鈥.

Juan, 铆ntimo Juan nuestro,

queremos hablarte donde est茅s o est谩s, o sea, en el coraz贸n de todos los

hombres y mujeres que te han querido y acompa帽ado y te siguen queriendo y

acompa帽ando. Juan, querido Juan, queremos conversar contigo, para que la

memoria de ti no sea ausencia, puro expediente de c茅lulas cerebrales pasado a

la palabra hueca, sino activa presencia dentro de nosotros. Juan, amigo, 驴qu茅

decirte? A veces, hasta las palabras dan asco. As铆 que, s贸lo gracias, gracias

por tu luz y por tu ejemplo.

Extra铆do del libro: Reflexiones para la acci贸n III, p谩gs 121-129 de

Jos茅 Luis Garc铆a R煤a