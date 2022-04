–

De parte de ANRed April 21, 2022 181 puntos de vista

El próximo 24 de abril se cumplen 107 años del Genocidio Armenio. o mejor dicho, de la fecha en la que se persiguió, encarceló y decapitó masivamente a los principales referentes políticos, eclesiásticos y económicos de la colectividad armenia en el Imperio Otomano. Fue un proceso que había comenzado en el siglo anterior y se continuó los años siguientes. Actualmente el Estado Turco, perpetrador del asesinato de más de un millón de armenios, sigue negándolo. Conversamos con Facundo Sinatra Soukoyan periodista y coordinador de la edición de Memorias de un sobreviviente del Genocidio Armenio. El libro recopila experiencias de vida escritas por Soukias Soukoyan, su abuelo. Por Ramiro Giganti (ANRed).

«Maten a cada mujer, niño y hombre armenio sin ninguna contemplación” Talaat Pasha (lider político del Comité de Unión y Progreso o «Jóvenes turcos”)

«¿Quién recuerda hoy la matanza de armenios?” Adolf Hitler.

El olvido no solo promueve la impunidad, también es funcional a repetir los hechos más tremendos de la historia. Avanzado el siglo XXI las noticias siguen siendo las guerras y los crímenes de Estado. Desde Yemen a Myanmar, desde Israel bombardeando Palestina y manteniendo un estado de Apartheid, hasta la invasión a Ucrania, y la “rusofobia” y acciones inefectivas del resto del planeta para frenar dicha guerra. Nuevas derechas avanzan con programas xenófobos y la discriminación permanece.

En este contexto, más allá de la fecha conmemorativa, resulta pertinente recordar al Genocidio Armenio, como uno de los desastres de la humanidad, negado tanto por el Estado perpetrador como por gran parte de las potencias mundiales.

“En realidad el Genocidio Armenio ya había empezado antes, hacia finales del 1800 y continuó con las persecuciones hasta 1923. El 24 de abril, o la noche del 23 al 24 de abril de 1915, fue la noche donde en la que se decapitó, se buscó, se secuestró, a la cúpula política eclesiástica y económica de la colectividad armenia y entonces se toma como fecha el 24 de abril”, explica Facundo Sinatra Soukoyan, periodista y coordinador de la edición del libro Memorias de un sobreviviente del Genocidio Armenio, que contiene las memorias de Soukias Soukoyan.

La lectura del libro resulta doblemente necesaria: primero para conocer lo vivido desde un relato propio en un territorio lejano geográficamente pero con una comunidad presente en Argentina. Segundo porque es un testimonio vivo de como pocas cosas han cambiado, de cómo se repite tristemente la historia. El libro retrata el maltrato a las comunidades migrantes en gran parte del mundo y el uso político de los peores horrores.

“En 1936, el gobierno francés sacó un comunicado en los diarios en el que se informaba a los armenios que habían ingresado con el pasaporte Nansen que el permiso de estadía había expirado, y que, los que tuvieran hasta 33 años, debían inscribirse para hacer el servicio militar por dos años. Muchos conocidos fueron y se inscribieron. A aquellos que se inscribían les daban un certificado de que hacían el servicio militar en forma voluntaria, y de que en caso de que los necesitaran, serían convocados. Mientras tanto, Alemania había comenzado con el avance hacia las fronteras, aunque no había una declaración de guerra formal”, relata Soukias en un párrafo del libro. Si alguien tenía dudas que las guerras engendran fascismos, basta con estudiar lo que fue el período “entre guerras” donde florecieron gobiernos fascistas tanto en Europa como en todo el mundo. El resultado fueron nuevas escaladas y miserias que llevaron al mundo a una nueva guerra mundial y nuevos genocidios, en nombre de nacionalismos irracionales.

“Es imposible no pensar que a 107 años seguimos viviendo momentos similares. Cuando los refugiados Sirios escapaban por las fronteras, cuando los africanos se tomaban y se toman un barco para intentar llegar a las costas de Europa. O como hoy cuando, tanto los ucranianos como los rusos escapan de la irracionalidad de la guerra… La verdad es que es triste pero a nosotros, o por lo menos a mí no me extraña porque son historias con las que uno creció. Lo que en todo caso demuestra es la imposibilidad de la humanidad con la cantidad de herramientas: la ONU, el consejo del otro consejo de la Paz, del Desarme, no logran o logramos poder pensar otras formas de resolución del conflicto, donde en esos conflictos lo que siempre se exacerba es el nacionalismo y las posiciones hacia adentro y hacia el miedo al otro. Y quienes priman, quienes ganan, básicamente, son los que tienen poder, quienes tienen hegemonía, y son los que, en definitiva más adelante, contarán la historia. Ni más ni menos que lo que sucedió en el Genocidio contra el pueblo armenio. El pueblo armenio era una minoría que ocupaba gran parte de un imperio Turco Otomano en constante decadencia para esa época. Entonces Turquía se cierra y se empodera como un nuevo Estado moderno, donde lo que quiere justamente es, haciendo un paralelismo con la historia argentina, fundar un Estado con una determinada homogeneidad que sabemos, es imposible sobre todo en Estados o países muy extensos como es Argentina de manera vertical o Turquía de manera horizontal. Pero se trata de imponer una misma norma o regla a todos los que estaban dentro de este territorio. Los armenios eran esa minoría muy grande, y si bien se apela muchas veces a lo religioso, que puede ser un elemento más, hay muchas cuestiones claramente económicas y geopolíticas donde muchas potencias internacionales estuvieron fogoneando el genocidio contra el pueblo armenio, pero como pasa muchas veces, nunca se ensucian las manos”, comentó Facundo ante la pregunta sobre como pensar el genocidio hoy.

En el libro, Soukias narra una larga historia de migraciones,, pasando por Tiflis, Baku, cruzando el canal de Corinto, hasta llegar a Marsella y muchos años después a Montevideo y luego Buenos Aires. Recuerda momentos donde fue duramente explotado, y distintos episodios de maltrato hacia la población migrante. Facundo toma la herencia y se manifiesta en consecuencia. “Muchas veces es una diferencia que tenemos dentro de la colectividad en relación a con quien empatizamos o nos hermanamos. Yo me siento hermanado totalmente con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, con el pueblo kurdo…. Y con el pueblo ucraniano y el pueblo ruso también, y con todos los pueblos porque creo que el gran ejercicio es la conciencia de clase: una conciencia entre los pueblos. Una hermandad entre los pueblos que poco tiene que ver con las políticas de Estado. Si no diferenciamos eso, desde mi óptica creo que estamos errando el camino. Yo hoy vivo en Salta, elegí vivir acá, y cunado la comunidad Wichi, la comunidad Qom, o los atacamas son despojados de sus tierras, dándoles tierras completamente improductivas en base al extractivismo y de alguna forma a los intereses transnacionales donde no hay consulta previa, yo siento que son los armenios de ayer. Yo no puedo sentirlo de otra manera. Yo creo que el despojo vinculado al odio nacionalista y al capital financiero no es ni más ni menos que lo mismo. Por eso, muchas veces, parte de la comunidad armenia se emparenta con el Estado de Israel cuando en realidad Israel (y no digo el pueblo sino el Estado) no reconoce el Genocidio Armenio y también vendió armas en la última guerra en Artsaj. Entonces yo puedo estar emparentado con el pueblo de Israel pero no con sus políticas. Esto lo narró mi abuelo en sus memorias, cuando él llegó a Francia después de una larga travesía y se casó y tuvo a sus dos primeras hijas, que hoy viven con casi 90 años ambas, a él lo alistaron al ejército para ir al frente de batalla por ser inmigrante: “carne de cañón”. Por suerte mi abuelo entendió que la guerra no era lo que él iba a hacer y menos defender intereses que nada tenían que ver con ellos y se fueron a Montevideo y estuvieron 7 años allí y luego vinieron a Buenos Aires en el 45, donde nace mi madre. Así que claramente yo tengo una hermandad con los pueblos migrantes de ayer y de hoy”.

El error de atacar a los pueblos en lugar de los gobiernos se ve con claridad en la actualidad cuando, por ejemplo, se sanciona al pueblo ruso, sus deportistas o artistas por lo que sucede en Ucrania. Al ser consultado como descendiente de una población castigada sobre la cancelación de Rusia, Facundo, quien también forma parte de la Coordinadora de DDHH de Fútbol, fue contundente. “A mí me parece que es aberrante porque una vez más se clausura al pueblo y no a determinadas políticas. Además tiene que ver con sanciones muy arbitrarias, por ejemplo Rusia no va a poder jugar el próximo mundial de fútbol en Qatar, cuando sí fue el que organizó el último mundial cuando la guerra ya estaba abierta y el escenario bastante claro. Pero bueno, ahí la comunidad internacional y sobretodo los grandes poderes del fútbol dieron la espaldas. Seguramente dentro de unos años se abra el libro de Qatar y se vean las barbaridades que se han cometido con los trabajadores, contra las minorías LGTB y demás, y una vez mas prima el poderío y el occidentalismo, que es uno de los grandes males de estos tiempos. Entonces Rusia, si bien el campo soviético cayó hace tiempo, hay una clara intencionalidad en seguir horadándolo y esto no significa poner en un pedestal a Rusia, y sí criticarlo cuando es pertinente, pero lo que se intenta es mostrar, una vez más como lo fue en el 89/91, en la caída del campo soviético era mostrar que todo lo que venía de ese lugar era malo y todo lo que viene de este lugar era bueno. Algo que, trasladándolo a nuestro país sirvió a las privatizaciones, al desguace del estado, para un discurso anti estatista en el sentido de dejar todo en manos de privados: ya sabemos y está claro que eso no funcionó. Una vez más vuelven los embates sobre Rusia y otros países mas también, pero hoy el cuco es Rusia porque disputa un poderío económico, sino no lo sería”, respondió.

Facundo mismo fue testigo de las presiones desde su lugar como periodista. El año pasado escribió un artículo para Salta 12, el suplemento regional de Página 12 en Salta, sobre la comunidad armenia en la provincia conmemorando los, en ese entonces, 106 años del genocidio y el diario recibió una carta de la Embajada de Turquía manifestando su malestar por dicha publicación.

Pero a su vez Facundo celebra que se recuerde. “Es un genocidio negado por el Estado perpetrador y por muchas otras potencias internaciones. También es poco estudiado, entonces por ende olvidado, no digo adrede, por gran parte de la población argentina y del mundo. Uno en cada lugar en el que se encuentre parado siempre va a tratar, más allá de las diferencias que pueda tener, de que se recuerde, de que se sepa, desde una comida o una anécdota, sea lo que sea para generar una empatía con el otro. Y al mismo tiempo que decir “pobrecitos los armenios” me parece genial pero también “pobrecitos los migrantes de hoy”. Yo creo que la historia la tenemos que estudiar y pensar dinámica. Si la estudiamos anclada en el tiempo 107 atrás donde persiguieron y masacraron a un millón y medio de armenios, pero nos quedamos ahí y no la ponemos en juego hoy no tiene sentido. Porque nos olvidamos, justamente, de que aunque suene muy duro todos podemos ser perpetradores de nuevos genocidios, y los genocidios empiezan desde lo micro. No empiezan con una bestia loca desaforada como puede ser Hitler o Talaat Pasha en el Genocidio Armenio. Empieza con pequeños gestos que van abonando una teoría y un desprecio hacia el otro, una construcción del “otro peligroso” y un fascismo que también lo podemos ver hoy en nuestras sociedad argentina en muchas aristas. Entonces recordar, desde mi óptica, al Genocidio Armenio es hacer un ejercicio hacia el presente de lo que nosotros tenemos que entender como sociedad, que no podemos seguir parándonos en un lugar de superioridad hacia ninguna otra cultura. Tenemos que entender al otro como un semejante y no como una relación asimétrica. Si no podemos entender que somos iguales y si seguimos entendiendo la historia y las relaciones entre los pueblos de manera asimétrica estamos en las puertas de un nuevo genocidio, sea en Ucrania, en África, en Armenia o en América Latina”.