Recuerdos y cicatrices del libro de(l pater) familia(s)

La arbitrariedad legal ha marcado el estatus jur铆dico y vital durante d茅cadas de ni帽os y ni帽as nacidos fuera de la instituci贸n matrimonial.

鈥淓l libro de familia desaparece y ser谩 sustituido por un registro inform谩tico individual鈥. Fue leer la noticia, visualizar ipso facto el dichoso librito y su portada azul gris谩cea y recordar lo mucho que pele贸 mi madre para conseguir el nuestro.

As铆 naci贸 un relato geneal贸gico y biogr谩fico que ilustra c贸mo este documento fue un arma de exclusi贸n masiva de familias, vidas y cuerpos diferentes. Por ejemplo, de quienes nacimos al final de la dictadura, fruto de una uni贸n no matrimonial, en un tiempo en que el divorcio estaba prohibido, el delito de adulterio femenino se usaba para amenazar a las mujeres y coartar sus libertades y derechos y se diferenciaba legalmente a las criaturas seg煤n el v铆nculo entre sus madres y padres. Para el derecho civil franquista, 茅ramos hijas 鈥渘aturales鈥 y, en vez de libro de familia, ten铆amos uno de filiaci贸n donde constaban los nombres de pila del padre y la madre y los apellidos de uno de los dos. Aunque en 1981 se legaliz贸 el divorcio y se equipararon nuestros derechos con los de quienes nacieron bajo el matrimonio, la arbitrariedad legal marc贸 nuestro estatus jur铆dico y vital durante d茅cadas.

Libro de filiaci贸n, estigmatizaci贸n de criaturas y riesgo para las madres

Como explica Marisa Fern谩ndez, de Dones Juristes, en la dictadura y la transici贸n 鈥渉ab铆a situaciones en que un casado ten铆a relaciones con otra mujer, y solo constaba un progenitor, para no ofender al hombre y tapar que eran hijos fuera del matrimonio鈥. Entonces, a帽ade que habitualmente, por la falta de equiparaci贸n, se pon铆a el apellido del padre; mientras que en otros casos, muchas mujeres separadas no pon铆an a las criaturas sus apellidos por el peligro de ser acusadas de ad煤lteras.

Mi madre me tuvo en 1977, separada del padre de mi hermana, y no se cas贸 con mi padre. Tras su divorcio, no logramos tener un libro de familia en el que constara su apellido hasta 1990. Con el apoyo de una abogada feminista, mi madre lidi贸 con situaciones kafkianas como cuando el registro civil de Madrid le asegur贸 que en mi partida de nacimiento constaba que ella hab铆a parido un var贸n (sic).

Fuimos muchas las que atravesamos 鈥渓a tenebrosa v铆a de los juzgados鈥, como dec铆a Miguel Hern谩ndez, para ser reconocidas. Aunque en 1981, explica Fern谩ndez, 鈥測a pod铆as tener una hija con Fulano y constaba 茅l y t煤, estuvieras casada, separada o divorciada鈥, la praxis legal discriminatoria se alarg贸 鈥渉asta los 90, que se modific贸 el C贸digo Civil por temas de igualdad鈥.

脠lia Mart铆nez-Cava se separ贸 en 1977 y tuvo a Eloi en 1980: 鈥淔uimos al registro y me dijeron que no pod铆an hacernos el libro de familia y ten铆an que ponerle solo los apellidos de su padre, Emili. Dijimos que no y Eloi estuvo un a帽o sin documentaci贸n. Usamos algunos trucos para que pudiera ir al m茅dico y nos hablaron de un juez en Barcelona al que si le hac铆as llegar papeles, facturas鈥 en que constara como Eloi Salas Mart铆nez-Cava y podr铆a acreditarlo como tal. As铆 lo hicimos. Al ir al registro con los papeles nos exigieron presentar dos testigos que acreditaran que Emili era su padre, y llamamos a unos amigos. Nos hicieron un libro de filiaci贸n donde aparec铆an los datos de Emili y los m铆os, en mi caso acompa帽ados de dos rayas rojas que dec铆an 鈥榓 efectos de notificaci贸n鈥. Pero Eloi ya exist铆a鈥, cuenta sonriendo.

La historia no acab贸 ah铆. En 1986, 鈥渄os d铆as despu茅s de parir a Guillem, fuimos al registro y la funcionaria me dijo que constaba como casada. Le expliqu茅 que mi exmarido hab铆a muerto hac铆a unos meses. 鈥楿sted me est谩 diciendo que el padre es Emili, pero podr铆a ser su exmarido鈥欌. 脠lia no daba cr茅dito. 鈥溾楽铆, claro, o el vecino de abajo, si le parece鈥. Volvimos a necesitar dos testigos que acreditaran que Emili era el padre. Y ya nos dieron un libro de familia en el que aparec铆amos los cuatro, con otra hoja por si nos lo repens谩bamos y nos cas谩bamos鈥.

Como explica Fern谩ndez, el hecho de que el libro de filiaci贸n no incluyera los apellidos de las madres de hijos e hijas naturales las situaba en una clara desventaja en caso de que el padre quisiera impedir la relaci贸n materno-filial, ya que 鈥渟i hab铆a un litigio por la custodia, t煤 no eras nadie y pod铆as perderla鈥.

El pater familias, por encima de todo

Tambi茅n estaban en riesgo las casadas. Rosal铆a Molina se separ贸 de un maltratador en 1980, un a帽o antes de la promulgaci贸n de la ley de divorcio. 鈥淢e demand贸 por adulterio鈥, explica, 鈥測 viv铆 un viacrucis para conseguir la separaci贸n, pagu茅 much铆simo a un abogado facha. 脡l se llev贸 mi libro de familia y mis hijos estaban indocumentados, lo necesitaba para cualquier cosa. Fui a los juzgados a pedir una copia y me dec铆an 鈥榮i no tiene el permiso de su marido, no se lo damos鈥. Me invent茅 que estaba fuera del pa铆s, no me lo dieron. Al final no pude hacer otra cosa que decirle a la madre del maltratador que si quer铆a ver a sus nietos me consiguiera el libro de familia. El permiso del marido estaba por encima de todo, en los 80, hablamos de hace cuatro d铆as. Es muy importante que las j贸venes sepan lo que hemos vivido鈥.

Hoy en d铆a, la primac铆a del pater familias en la estructura familiar dificulta el cobro de subsidios o pensiones. 脕urea quiso recibir apoyo como madre monomarental porque el padre de su hijo, nacido en el a帽o 95, 鈥渆ra ausente, y en el Registro Civil me exig铆an demostrar que nos hab铆amos separado, tener registro de pareja de hecho o de divorcio, cosa que no ten铆a. Les dije que en el a帽o 2000 hab铆a tenido un juicio por violencia de g茅nero y ten铆a orden de alejamiento. Por encima de mi palabra, lo que pesaba era que en el libro de familia estaba el nombre del var贸n, y tuve que llevar la sentencia. Solicit茅 una copia, no estaba digitalizada, y cuando lo consegu铆 mi hijo ya casi era mayor de edad y apenas pudimos usar el descuento de transporte unos meses鈥.

A帽os despu茅s, cuando el padre de 脕urea muri贸 y su madre quiso tramitar la pensi贸n de viudedad, 鈥渘o tener un libro de familia nos lo impidi贸 durante un mes y medio. Se hab铆an casado en Gran Breta帽a en 1964, aqu铆 no quer铆an hacer la copia y estuve en bucle del Registro Civil de Barcelona al del pueblo donde viv铆an. Me dijeron que fu茅ramos a Londres a por una copia; despu茅s, a Madrid a solucionarlo y, al fin, una funcionaria del pueblo nos dijo que denunci谩ramos la p茅rdida en los Mossos y en el registro nos dar铆an una copia鈥.

La discriminaci贸n legal por nacer o criar fuera del matrimonio ha pervivido en casos en los que interacciona con otras exclusiones, como la de ciudadan铆a. Bien lo sabe Juliana, argentina y madre de Luis, que naci贸 en Miami en 2003, donde no hay libro de familia, solo una partida de nacimiento. 鈥淐uando llegamos ac谩 y nos casamos, no dejaban que constara en el libro de familia porque hab铆a nacido antes del matrimonio. Hab铆a que hacer una demanda al juez para que hiciera constar en el Registro Civil que era hijo nuestro, y dije, v谩yanse a la mierda. Cada vez que le inscrib铆amos en el cole, viajes, m茅dicos鈥 ten铆amos que firmar los dos. Para conseguir la tarjeta sanitaria tuve que armar un esc谩ndalo. Por suerte, ya es mayor de edad, etapa superada鈥, explica.

Filiaci贸n matrilineal, madres solas, lesbianas y trans: rompiendo esquemas en el derecho civil

La preeminencia de la figura paterna obliga a que el padre autorice acciones de reconocimiento a la genealog铆a femenina, como poner el apellido materno en primer lugar a criaturas de parejas heterosexuales. Al nacer Elna, Nena y su compa帽ero decidieron ponerle primero el apellido de ella. 鈥淧ara inscribirla en el registro y en el libro de familia el apellido del padre sale autom谩ticamente en primer lugar. Para cambiarlo, tienes que hacer un documento firmado por el padre y la madre, me pareci贸 un trato discriminatorio鈥, narra.

Hasta hace muy poco, explica la integrante de Dones Juristes, 鈥渓as madres solas estaban obligadas a poner un nombre paterno y se lo inventaban鈥. As铆 lo hizo Dolo Pulido cuando fue a inscribir a su hijo Manuel en el a帽o 2000 y le obligaron 鈥渁 poner el nombre del padre porque ten铆a que llenarse el apartado. No me dejaban hacer el libro de familia si no era as铆鈥.

En las parejas de lesbianas, en las que una es madre gestante y la otra no, la legislaci贸n espa帽ola estipula que la no gestante adopte a la criatura para constar como madre. En 2010, este procedimiento dej贸 de ser obligatorio en Catalunya, gracias a la campa帽a que iniciaron Marta Estella y Montse Rif脿 con el apoyo del Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona (GLFB). Su hija Jana naci贸 en 2005, cuando se aprob贸 la equiparaci贸n civil del matrimonio homosexual. Entonces, cuenta Estella, si dos personas del mismo sexo ten铆an una criatura, ten铆an que estar casadas, y una era el padre o la madre principal y la otra adoptaba. 鈥淎ntes del parto, fuimos al Registro Civil de Barcelona y nos entrevistamos con el juez para avisarle de que ambas nos inscribir铆amos como madres. Al nacer Jana, nos dijeron que solo pod铆a haber una madre y, en todo caso, un padre. Pedimos que se nos comunicara por escrito, hicimos un recurso y nos lo denegaron. Pod铆amos ir a una instancia superior, pero nos pareci贸 demasiado arriesgado tener una ni帽a sin registrar y optamos por hacer lo que pod铆amos legalmente. Montse fue inscrita como madre reconocida y yo como madre de adopci贸n鈥, rememora. Mientras, Jana estuvo indocumentada durante cuatro meses: 鈥淣o la pod铆amos inscribir en el Centro de Atenci贸n Primaria porque el ordenador no nos dejaba y const贸 como transe煤nte, una categor铆a que permite que las personas sin papeles puedan recibir atenci贸n, gracias a que una administrativa nos facilit贸 hacerlo鈥.

La campa帽a del GLFB, suscrita por el Front d鈥橝lliberament Gai de Catalunya y el Col路lectiu Gai de Barcelona, logr贸 el apoyo de los grupos parlamentarios del Govern del Tripartit y en 2010 el Parlament aprob贸 la modificaci贸n del derecho civil catal谩n referente a familias y filiaci贸n para que dos mujeres pudieran inscribir conjuntamente a una criatura sin estar casadas y sin que una tuviera que adoptar. Desde que en 2014, el Parlament aprob贸 la ley de reproducci贸n asistida para madres solas y lesbianas, 鈥渆l C贸digo Civil catal谩n fija que las criaturas nacidas son hijas de la pareja que consienta dicho procedimiento en el centro sanitario o en un documento p煤blico鈥, subraya Marisa Fern谩ndez.

En el resto del Estado, para que la madre no gestante conste en la filiaci贸n no es obligatorio que las lesbianas se casen, pero s铆 la adopci贸n por parte de la madre no gestante, lo que ha causado problemas en casos de separaci贸n entre madres de beb茅s. Fern谩ndez explica que cuando la pareja de la madre no ha adoptado y la gestante, que tiene la potestad y la custodia, le niega las visitas, se deben permitir, siguiendo una sentencia del Tribunal Supremo de 2014.

Otro eje de exclusi贸n y lucha ha sido el de las identidades trans. Marisa Fern谩ndez ha llevado m谩s de 60 casos desde 1985: 鈥淪e hac铆a un procedimiento contra el Estado para que se reconociera el cambio de sexo, dec铆amos que se hab铆a perdido el libro de familia, y para hacerlo ped铆as el certificado de su nacimiento y el matrimonio de los padres, aunque estos no te lo quisieran dar鈥.

Ver贸nika Arauzo naci贸 en 1974 y estuvo desde los 14 a帽os indocumentada porque, hasta los 18, su padre, que ten铆a su custodia y no aceptaba su identidad de g茅nero, se neg贸 a darle el libro de familia y la autorizaci贸n para hacerse el primer DNI y us贸 la patria potestad para negarle derechos. Al reencontrarse con su madre, con quien se le hab铆a negado el v铆nculo, se hizo el DNI con nombre masculino. En 2018, la entidad Transit acredit贸 que llevaba 29 a帽os hormon谩ndose y obtuvo su primer DNI como Ver贸nika.

Recuperar estas y otras historias de lucha, revuelta y desobediencia feminista familiar e 铆ntima es parte de la labor de memoria hist贸rica, justicia y reparaci贸n que nos debemos como sociedad.

