De cada 100 bol铆vares de ca铆da de la producci贸n nacional, 60 est谩n explicados por el ataque imperialista a PDVSA

Para pronosticar la recuperaci贸n econ贸mica en Venezuela, o en cualquier pa铆s del mundo, es necesario, primero, conocer cu谩les han sido las causas de la ca铆da de la producci贸n nacional. Entre 2013 y 2020 el producto interno bruto ha registrado una disminuci贸n abismal de 73%, es decir, estamos produciendo alrededor de una cuarta parte de lo que se produc铆a hace 7 a帽os. PUBLICIDAD

Como todo fen贸meno econ贸mico, social y pol铆tico, las causas suelen ser m煤ltiples, sin embargo, entre todas ellas siempre hay algunas que m谩s peso tienen. En este caso son dos: 1) la ca铆da de las exportaciones petroleras; 2) el ataque al bol铆var. Recuperar la producci贸n nacional pasa necesariamente por revertir estos dos factores o, por lo menos, sus efectos.

1. Ca铆da de las exportaciones petroleras

Venezuela no es un pa铆s monoproductor de hidrocarburos. Desde la d茅cada de los a帽os 70, de todo lo que producimos, solo el 15% es producci贸n petrolera, el otro 85% corresponde a otras actividades econ贸micas entre ellas agricultura, manufactura, construcci贸n, servicios. Sin embargo, somos monoexportadores, el 95% de las ventas en el exterior son por concepto de petr贸leo. Aqu铆 como en cualquier pa铆s del mundo, las divisas que ingresan por exportaciones se utilizan principalmente para 1) importar no solo bienes de consumo final, por ejemplo, alimentos y medicamentos, sino tambi茅n insumos y materia prima, tecnolog铆a, maquinaria y repuestos para la producci贸n; 2) cubrir los compromisos de deuda externa; 3) ahorrar sumando a las reservas internacionales.

El ataque a PDVSA por parte del imperialismo ha sido un golpe certero en el marco de la guerra econ贸mica. En un primer momento (2013-2016) consisti贸 en la manipulaci贸n del precio internacional del petr贸leo que cay贸 65% pasando de 96 US$/barril a 34 US$/barril. Es primera vez en la historia econ贸mica mundial que el precio de los hidrocarburos cae durante 4 a帽os consecutivos. Cuando en 2017 comenzaron a recuperarse los precios, Donald Trump firm贸 un decreto bloqueando formalmente a la industria y dificultando no solo las exportaciones petroleras sino sobre todo la importaci贸n de materia prima e insumos para la propia producci贸n de petr贸leo la cual disminuy贸 82%, en 2017 se produc铆an 2.854 miles/barriles/d铆a y en 2020 tan solo 500 miles/barriles/d铆a, lo que deriv贸 en una ca铆da de 76% de las exportaciones las cuales pasaron de US$ 85.603 millones en 2013 a US$ 29.810 millones en 2019 (no disponemos de las cifras de 2020).

De acuerdo con nuestras estimaciones, de cada 100 bol铆vares de ca铆da de la producci贸n nacional, 60 est谩n explicados por el ataque a PDVSA. Somos conscientes que otras causas han incidido en la disminuci贸n de la producci贸n petrolera, entre ellas, por ejemplo, la mala gesti贸n o presunta corrupci贸n, pero el bloqueo comercial y financiero a la industria ha sido determinante.

Recuperar la producci贸n nacional pasa por aumentar las exportaciones petroleras y para ello es necesario aumentar la producci贸n de hidrocarburos lo que, a su vez, requiere sortear el bloqueo con el apoyo de pa铆ses aliados para hacernos de los insumos y materias primas. Esto es distinto a negociar la entrega de gran parte de la industria con el eufemismo de la supuesta quiebra de la empresa y la urgente 鈥渁pertura petrolera鈥 para garantizar 鈥渃onfianza鈥 a los inversores extranjeros, permitiendo la entrada, incluso, a los propios autores del bloqueo. En 1999 las exportaciones petroleras apenas sumaban US$ 16.735 millones, a帽o en el que Ch谩vez revirti贸 la privatizaci贸n de la industria.

Cada 100.000 barriles diarios de aumento de la producci贸n petrolera equivalen a US$ 2.000 millones anuales, lo que representa la importaci贸n de medicamentos para toda la poblaci贸n durante 2 a帽os (en 2005 se destinaron US$ 800 millones para la importaci贸n de medicamentos, claro est谩, sin sobrefacturaci贸n). 驴Ser谩 que podemos empe帽arnos en aumentar poco a poco la producci贸n? Un aumento de 500.000 barriles/d铆a para un total de producci贸n de 1.000.000 barriles/d铆a representar铆a US$ 20.000 millones de ingresos de divisas al a帽o.

Ese esfuerzo de producci贸n ser铆a en vano si, por una parte, dejamos que lo poco que vaya ingresando se fugue a para铆sos fiscales. Conociendo a la burgues铆a que opera en nuestro pa铆s, caracterizada por ser hist贸ricamente parasitaria, es necesario controlar la administraci贸n de dichas divisas y revertir la flexibilizaci贸n cambiaria aprobada en 2018. Adicionalmente, en guerra econ贸mica, la prioridad es el pueblo venezolano, por lo que el pago de la deuda externa, sobre todo si los acreedores son los que nos asedian, debe pasar a un segundo o tercer plano. Si sacamos la cuenta, en estos 7 a帽os se han pagado, por lo menos US$ 80.000 millones por concepto de deuda, algo as铆 como un poco m谩s de US$ 10.000 millones en promedio cada a帽o.

2. Ataque al bol铆var

De cada 100 bol铆vares de ca铆da de la producci贸n nacional, 40 han sido consecuencia del ataque criminal a nuestra moneda. La secuencia es la siguiente: manipulan el tipo de cambio lo que se traduce en un aumento de los precios de todos los bienes y servicios que, dado un salario nominal que no se ha ajustado en la misma proporci贸n y rapidez que los precios del resto de las mercanc铆as y dado un presupuesto de gasto p煤blico que tampoco se ha ajustado a los aumentos de precios, ha implicado una disminuci贸n de las cantidades demandadas por parte de los hogares y del gobierno (entre 2013 y 2017 el consumo de los hogares disminuy贸 52% y el gasto p煤blico cay贸 30%). Ante dicha ca铆da, los empresarios han disminuido la oferta y con ella la producci贸n.

La 煤nica manera de aumentar la producci贸n nacional y sobre todo las condiciones de vida del pueblo, mientras persista el ataque al bol铆var, es recuperando el poder adquisitivo de la clase trabajadora y cubriendo las insuficiencias presupuestarias del gobierno. Este es el objetivo fundamental de la propuesta de indexaci贸n de la econom铆a: neutralizar el efecto del ataque al bol铆var, lo cual requiere romper con los dogmas monetaristas.

Pueden hacerse todos los intentos para tratar de enamorar a los inversionistas privados extranjeros, ofrecerles todos los incentivos para que traigan sus capitales, pero si no hay qui茅n les compre sus mercanc铆as, 茅stos no vendr谩n, a menos que decidan producir aqu铆 en condiciones de mayor explotaci贸n que lo usual, en zonas ricas en recursos naturales y especialmente dispuestas para ellos, pero con el 煤nico objetivo de exportar. Situaci贸n que, si bien se contabilizar谩 como un aumento de la producci贸n, 茅sta no se ver谩 reflejada en mayor consumo y mejores condiciones de vida en los hogares venezolanos que, en revoluci贸n es lo que en definitiva importa.

Por 煤ltimo, visualizamos otro escenario de recuperaci贸n econ贸mica: el 鈥渕谩gico鈥. De repente o tal vez gradualmente (para que no se note tanto) sea flexibilizado el bloqueo a PDVSA y detenido el ataque al bol铆var, lo cual, evidentemente y conociendo al enemigo, no har谩 de gratis. Siendo ambas armas tan poderosas, las depondr谩n a cambio de muy, pero muy grandes concesiones econ贸micas y pol铆ticas. Este no es el escenario que se hubiese planteado Ch谩vez.

ultimasnoticias.com.ve