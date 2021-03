–

Desde la Red de Memoria India en la Ciudad de Buenos Aires, a 45 años de la última dictadura cívico militar, queremos reivindicar la lucha de lxs distintxs hermanxs que durante la década del 70 por distintas razones tuvieron que migrar a la ciudad de Buenos Aires o al Conurbano bonaerense. Aunque lejos de su tierra, no perdieron sus costumbres y la conexión con sus orígenes. Por Laura Zalazar, integrante de la Red de Memoria India en la Ciudad de Buenos Aires

Empapados en el contexto político de la época también se organizaron para fortalecer la indianidad desde la ciudad, propiciando espacios de participación y reflexión como el AIRA (Asociación Indígena de la República Indígena), Cenko (Centro Kolla), entre otros. Los mismos les sirvieron para promover expresiones culturales, reflexionar, conocerse, encontrarse, para pensar y aspirar a construir desde la política una impronta indianista.

Las organizaciones políticas indianistas, han tenido diferentes representaciones en la ciudad como en el resto de nuestro país. También participaron en encuentros internacionales junto a otrxs representantes indígenas del mundo en los cuales se debatía sobre derechos y responsabilidades que los estados nacionales debían admitir ante la presencia de poblaciones indígenas, eso valió la inclusión derechos propios como por ejemplo en la reforma constitucional del año 1994.

Además de promover derechos a nivel internacional y nacional, tuvieron que abrir camino en el sentido común porteño/argentino, un país concebido sin la precedencia indígena y reafirmarse en la ciudad. También tuvieron que romper estereotipos, culturales y territoriales de que lxs indígenas no sólo están “tierra adentro” sino que también en las grandes urbes. Además muchxs de ellxs tuvieron que vivenciar el racismo y la discriminación y organizarse para defender el territorio, resguardar la lenguas propias y la espirtualidad. Durante el proceso de dictadura, no solo fueron perseguidxs y exiliadxs, sino que también hubo desaparecidxs.

Las acciones de las Organizaciones Indígenas durante la Dictadura 1976-1983 tambien fueron controladas y vigiladas. Esto lo pudimos comprobar a partir de un arduo trabajo de desclasificación de documentos en donde encontramos en los legajos del Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), un informe fechado en octubre el 1978 donde se informa sobre la participación de miembros del AIRA, en el “Primer encuentro contra la Discriminación Primer Conferencia sobre Discriminación Racial contra Poblaciones Aborígenes en América, realizado en la ciudad de Ginebra en 1977.

Ea por ello que en este Día de la Memoria consideramos necesario el ejercicio de no olvidar el pasado reciente de nuestra historia, sino también tenemos el deber de seguir indagando, descolonizando esas prácticas negacionistas que devienen desde la conquista, consolidadas en la configuración del estado nacional hasta nuestros días. Por ello es imperioso que el Estado argentino admita responsabilidades y prácticas genocidas, ejecute reparaciones históricas y políticas públicas inclusivas desde la participación y gestión.

Fortaleciendo la indianidad

En el mes de agosto del año 2019 con lxs integrantes de la Red de Memoria India (compuesta por Silvia Depierro, Angelica Mendoza, Luis Romero y Esteban Padin) llevamos a cabo una actividad para recordar los 40 años de la fundación del Centro Kolla, organización que perseguía la descolonización de acciones llevadas a cabo por los propios indios. Fueron meses de preparación para abordar una pequeña parte del Centro Kolla. Durante la organización y el día del encuentro aparecieron volantes, documentos, revistas y distintos materiales realizados por el Centro Kolla y por otros espacios. Además de las palabras de los propios referentes, narrando y contando sus experiencias.

La Ciudad, que se pensaba europea, nos muestra su entramado, históricamente negado, de personas, de experiencias y de múltiples organizaciones indias. Pudimos notar, la necesidad de contar, recordar y mostrar esas experiencias. Por esa razón pensamos en la posibilidad de conectar situaciones y trayectorias que se dieron en la Ciudad de Buenos Aires y que tenían como principal foco al indio, a sus saberes y acciones. Es necesario visibilizar este tejido (negado) porque es constitutivo de la ciudad. Queremos colaborar en la reivindicación de un sin número de experiencias colectivas que surgen en la Ciudad de Buenos Aires y que hoy no se conocen o apenas son un suspiro en el viento. Centramos nuestra mirada en Buenos Aires pero no desconocemos la residencia de los referentes en el conurbano ni los vínculos con otras organizaciones y sujetos en la provincia de Buenos Aires.

Con la palabra “Red” buscamos acercar a todas y todos a participar y entender que la memoria es un acto colectivo y plural. El tejido que vayamos construyendo tiene que ser diverso para que nuestra red sea fuerte. Buscamos mostrar un conjunto de materiales producidos por sus protagonistas, que nos hablan de u momento particular de la historia reciente, pero que también nos permite pensar continuidades y limitaciones de la organización india actual.

La red es INDIA, porque buscamos resignificar al indio para que no sea un insulto, desprecio o racismo. La palabra indio resalta una relación de la explotación, histórica y actual, que buscamos transformar. Lo que no se nombra no existe y es por eso queremos una ciudad que escuche la palabra indio y que se sepa que Buenos Aires es tierra india.

Es importante la conexión y eso es posible de forma colectiva; la importancia está en el todo y no en las partes. Buscamos fortalecer la indianidad, posición que hermana y que permite comprender que la memoria está atravesada por diversas experiencias y organizaciones que ayudaron y ayudan a la liberación del indio.

¡Jallalla, compañerx, hermanx, desparecidos! ¡Compañeros y hermanos desaparecidos, presentes!

