–

De parte de Indymedia Argentina March 7, 2023 226 puntos de vista

La profunda crisis capitalista mundial en curso, con inflaci贸n y desaceleraci贸n econ贸mica; con mayor desigualdad en la apropiaci贸n del ingreso y la riqueza, en un marco del deterioro ambiental, con gigantescas ganancias de laboratorios y el complejo militar, entre otros, convoca a pensar en otro orden social.

El capitalismo, sustentado en la explotaci贸n y el saqueo, transita una etapa de devastaci贸n social y natural, alejado del paradigma hist贸rico del 鈥減rogreso鈥, que nos desaf铆a en pensar alternativamente.

Hace pocos d铆as se celebr贸 el 175 aniversario del Manifiesto Comunista, en el que Marx y Engels convocaban a superar el orden capitalista, aun cuando resaltaban la revoluci贸n liderada por la burgues铆a. Eran tiempos de revoluci贸n industrial y expansi贸n de la relaci贸n capitalista, con crecimiento de la base obrera y la lucha por sus derechos.

En Nuestra Am茅rica, hace un siglo, Jos茅 Carlos Mari谩tegui sostuvo que nuestros pueblos deb铆an sustentar el mito de la revoluci贸n socialista, una propuesta en pol茅mica con la tesis que demandaba el desarrollo capitalista como etapa necesaria para el objetivo socialista.

Hay que recoger para el debate actual las 煤ltimas reflexiones de Marx sobre la opci贸n socialista aun desde el retraso de las relaciones capitalistas, sustentado en la correspondencia con Vera Zasulich y los populistas rusos.

El capitalismo es mundial y, por ende, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas opera a escala global. Por eso el interrogante si es posible la propuesta para una revoluci贸n socialista. La respuesta est谩 en los intentos de la tradici贸n cultural que remite al Manifiesto e incluso a la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores.

Desde la Comuna de Par铆s, pasando por la revoluci贸n en Rusia, en China, Cuba o Vietnam, se verifica un proceso de b煤squeda por hacer efectiva la revoluci贸n. Cada una de ellas es una experiencia que contin煤a siendo evaluada y que a煤n resulta complejo hacer s铆ntesis,

Por su parte, la experiencia del capitalismo nos devuelve sus efectos sobre la sociedad y la naturaleza, los cuales nos convocan nuevamente a pensar en revoluci贸n y en socialismo.

Socialismo en el siglo XXI

Recuperemos algunos debates recientes a prop贸sito del socialismo.

Este 5 de marzo se cumpli贸 una d茅cada del fallecimiento de Hugo Ch谩vez que, entre muchos aportes al debate te贸rico y pol铆tico regional y global, propuso la recreaci贸n de la propuesta 鈥渟ocialista鈥 ante los problemas del orden social en el siglo XXI.

La temporalidad en el nuevo siglo defin铆a su pensamiento, lo que supon铆a una cr铆tica a la experiencia del socialismo en el Siglo XX, que por supuesto no ca铆a bien a proyectos que se asum铆an en esa trayectoria de construcci贸n socialista.

Era la de Ch谩vez, una contribuci贸n creativa de nueva propuesta civilizatoria en la perspectiva anticapitalista de la lucha de los pueblos.

Su formulaci贸n de 鈥渟ocialismo del Siglo XXI鈥 data de 2004/05, tiempos de los acuerdos entre Cuba y Venezuela, que dieron lugar a la conformaci贸n de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Am茅rica, ALBA. Se trataba de una r茅plica al 脕rea de Libre comercio de las am茅ricas, ALCA, proyecto impulsado por EEUU y todos los gobiernos de la regi贸n, excepto Cuba, entre 1984 y 2001.

El ALBA crecer谩 luego con varios pa铆ses de la regi贸n instalando una agenda de transformaciones econ贸mico sociales que aun hoy tiene vigencia, m谩s all谩 de los l铆mites para su realizaci贸n.

Fue en Quebec del 2001, cuando en la cumbre presidencial de las Am茅ricas, la presencia del dirigente venezolano empez贸 a cuestionar el consenso a la estrategia de integraci贸n subordinada sustentada desde EEUU y el capital concentrado en la regi贸n.

Ch谩vez desde adentro del c贸nclave presidencial y en combinaci贸n con la inmensa movilizaci贸n de la Cumbre Popular de Quebec en 2001 es que se potenci贸 un contra consenso que termin贸 de materializar el rechazo al ALCA en noviembre del 2005 en Mar del Plata, Argentina.

El socialismo, como propuesta de Hugo Ch谩vez se formula en tiempos de la mayor acumulaci贸n de poder popular en la lucha contra el Consenso de Washington y la liberalizaci贸n de la econom铆a para darle andamiaje al capitalismo en la regi贸n.

Vale recordar que durante el 2005 y en la Universidad de La Habana, Fidel Castro se帽al贸: 鈥溾no de nuestros mayores errores al principio, y muchas veces a lo largo de la Revoluci贸n, fue creer que alguien sab铆a c贸mo se constru铆a el socialismo鈥.

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html

Para el l铆der de la revoluci贸n cubana, el socialismo es una experiencia de construcci贸n, que involucra a los propios protagonistas, no solo a los dirigentes, sino al sujeto de la revoluci贸n, por lo que Fidel interpelaba a los estudiantes sobre el socialismo a construir en este tiempo hist贸rico, ya avanzando en la primera d茅cada del siglo XXI.

Se trata de una imperdible conferencia del m谩ximo constructor de la perspectiva socialista en la regi贸n latinoamericana y caribe帽a, para pensar que la propuesta socialista requiere de voluntad, decisi贸n asumida de manera consciente por un colectivo social que debe ampliarse todo lo posible.

Vale aqu铆 recordar que la direcci贸n bolchevique de octubre imaginaba la expansi贸n de la revoluci贸n sovi茅tica m谩s all谩 del propio territorio, como la direcci贸n revolucionaria cubana imagin贸 revolucionar la regi贸n latinoamericana y caribe帽a.

Ni la revoluci贸n rusa, ni la cubana fueron pensadas con limites nacionales, si no que se asumieron como propuestas anticapitalistas de contenido global, como desaf铆o para la humanidad.

Con estos antecedentes tiene sentido recuperar a Ch谩vez y su evoluci贸n en el pensamiento econ贸mico, social y pol铆tico.

En una nota que le realiza Manuel Cabieses, Director de la Revista de izquierda 鈥淧unto Fijo鈥, de Chile, y difundida en varios medios en 2005, en el fragor de un debate hacia donde se dirig铆a la regi贸n luego de a帽os de hegemon铆a liberalizadora del Consenso de Washington, el comandante bolivariano recuperaba su trayectoria, que en origen no era por el socialismo.

Recuerda Hugo Ch谩vez que: 鈥溾legamos al gobierno en 1999 y se formula el planteamiento de la revoluci贸n bolivariana que da un salto -como debes recordar despu茅s del golpe de Estado de abril de 2002. Es entonces cuando esta revoluci贸n se declara antiimperialista. Nunca lo hab铆amos asumido as铆. Fue la respuesta que dimos al golpe y nuestro pueblo lo asumi贸 con mucho vigor.鈥 (4/10/2005, en: https://www.ambito.com/politica/chavez-se-declara-plenamente-socialista-n3342995

Se帽ala en la misma nota que 鈥溾n los primeros a帽os de nuestro gobierno -y te confieso que yo lo viv铆, aunque por poco tiempo-hubo la ilusi贸n de que pod铆amos estar bien con Dios y con el diablo. Me dej茅 llevar por esa l铆nea en los primeros a帽os. Eran los d铆as de mis reuniones con Clinton y con altos empresarios estadounidenses. Fui al Fondo Monetario Internacional, estuve en la Bolsa de Nueva York y toqu茅 el martillo 茅se鈥︹

Agrega: 鈥淓n una 茅poca llegu茅 a pensar en la tercera v铆a. Andaba en problemas para interpretar el mundo. Estaba confundido, hac铆a lecturas equivocadas, ten铆a unos asesores que me confund铆an todav铆a m谩s. Llegu茅 a proponer un foro en Venezuela sobre la tercera v铆a de Tony Blair. Habl茅 y escrib铆 mucho sobre un 芦capitalismo humano禄. Hoy estoy convencido que es imposible. Pero esto ha sido producto de seis a帽os de dura brega y de aprender de mucha gente. Me convenc铆 de que el socialismo es el camino y as铆 lo dije en Porto Alegre y despu茅s aqu铆, ante la Asamblea Nacional. He invitado al pa铆s a un debate.鈥

De propia fuente reconocemos el trayecto de su evoluci贸n. Recordemos que Bill Clinton y Tony Blair eran cultores de la 鈥渢ercera v铆a鈥, entre la restauraci贸n conservadora de Reagan y Thatcher y la socialdemocracia europea. Una concepci贸n menos radical que la del 鈥渢ercer mundo鈥, entre capitalismo y socialismo, la que se sustentaba en tiempos de la bipolaridad socialismo y capitalismo.

La situaci贸n venezolana y el ascenso de las luchas contra el proyecto de poder, especialmente contra el ALCA, gener贸 condiciones de luchas concretas y de organizaci贸n que acercaron al l铆der venezolano a concepciones antiimperialistas, anticapitalistas y por el socialismo.

Se trata de un proceso que articula din谩mica social en lucha con opciones de proyectos civilizatorios que definen un momento de la pol铆tica. Vale recordar el giro al socialismo en Cuba es en las condiciones de 1961 y el ataque estadounidense a Playa Gir贸n.

En efecto, a fines del 2004 al suscribir los acuerdos con Cuba que llevar谩n al ALBA, y en enero del 2005 en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil, en un estadio a pleno, es que Ch谩vez sostuvo que el capitalismo no era soluci贸n para los pueblos y convocaba a crear el 鈥渟ocialismo del siglo XXI鈥.

Una formulaci贸n audaz que lanz贸 creativamente para alimentar la inventiva de la lucha popular en ascenso en ese momento de la lucha de clases.

Las ideas econ贸mico sociales del l铆der bolivariano que hoy recuperamos, a una d茅cada de su fallecimiento, nos interpela en las palabras de su maestro Fidel y en las propias, que el 鈥減ensamiento鈥 es una creaci贸n de la lucha y organizaci贸n popular, que no est谩 predeterminado.

Mari谩tegui discuti贸 hace un siglo con quienes sosten铆an que a煤n faltaba desarrollo del capitalismo para pensar en revoluci贸n socialista. Hoy tambi茅n puede pensarse que hay capitalismo para rato y, de hecho, la innovaci贸n define al capitalismo de este tiempo.

Hemos se帽alado que Marx y Engels resaltaban la revoluci贸n burguesa, pero eso no impidi贸 su involucramiento personal en la organizaci贸n popular para la revoluci贸n y saludar y reflexionar sobre la experiencia de la derrotada Comuna de Par铆s.

Cr铆tica, lucha y horizonte socialista

En todo caso lo 煤nico invariable, decimos con Marx, es la cr铆tica al capitalismo y a lo que se dice sobre el orden econ贸mico, social y cultural contempor谩neo. Todo lo dem谩s es creaci贸n de los propios pueblos en lucha, incluso el horizonte socialista.

Con la cr铆tica al capitalismo queremos sustentar hoy la vigencia de la revoluci贸n en contra y m谩s all谩 del capitalismo, en la perspectiva inconclusa de un proyecto socialista como asignatura pendiente de un mito que hace un siglo sostuvo Mari谩tegui, y que la revoluci贸n cubana intenta sustentar por d茅cadas m谩s all谩 de bloqueos y errores.

Con Ch谩vez, el socialismo volvi贸 a mencionarse como una posibilidad en la experiencia de lucha y organizaci贸n de los pueblos por otra sociedad, contraria a la l贸gica de la ganancia, la acumulaci贸n y la dominaci贸n capitalista, de la explotaci贸n y el saqueo, aun cuando Fidel destacaba que m谩s all谩 de pistas y aprendizajes, el socialismo es una inc贸gnita supeditada a la creaci贸n colectiva de los pueblos.

La lucha por el socialismo es el principal legado de la trayectoria pol铆tica de muchos revolucionarios en la regi贸n y en el mundo, y en estos d铆as, a una d茅cada de la muerte de Hugo Ch谩vez, queremos desafiar al pensamiento y a la pr谩ctica sociopol铆tica sobre la vigencia de un horizonte socialista para la regi贸n y el mundo.