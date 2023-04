–

Ens trobem davant d鈥檜n Primer de Maig amb regust agredol莽. Un dia festiu del qual la majoria en desconeix l鈥檕rigen i que ha perdut en gran part el factor de la combativitat. A casa nostra, per貌, es mostra amb el m煤scul d鈥檜n nou sindicalisme, en un moment de creixement i en un proc茅s d鈥檈ntesa generalitzat com 茅s l鈥檈xemple de la Taula Sindical de Catalunya.

Som en un escenari sindical complex. Formem part d鈥檜na societat en la qual nom茅s un 10 % de la poblaci贸 s鈥檌dentifica com a classe treballadora i un 48 % com a classe mitjana. En primera posici贸 del salari modal (el que m茅s persones cobren) se situa la xifra de 18.500鈥 euros anuals -549.000 assalariats-, per貌 cal recordar que en segona posici贸 es troba el sou de 13.900 euros -548.000 assalariats-, uns salaris amb els quals 茅s gaireb茅 impossible viure amb dignitat. A m茅s, amb la inflaci贸 desbocada, l鈥橢stat espanyol 茅s on hem perdut m茅s poder adquisitiu de la zona euro, segons dades de l鈥橭rganitzaci贸 per a la Cooperaci贸 i el Desenvolupament Econ貌mic (OCDE).

Els sindicats encara pateixen una caiguda en picat de la confian莽a, quedant per sota de partits pol铆tics, mitjans de comunicaci贸 o de la judicatura

Aix铆 i tot, els sindicats encara pateixen una caiguda en picat de la confian莽a, quedant aquest 2022 per sota de partits pol铆tics, mitjans de comunicaci贸 o la judicatura, amb una valoraci贸 mitjana del 3,66 sobre 10. Una caiguda de la popularitat que no s鈥檋a aturat des de fa d猫cades i que nom茅s es va frenar durant la crisi de la covid. Ni tan sols en la crisi 2008-2013, amb un context favorable a la mobilitzaci贸 i l鈥檃gregaci贸 sindical, es va saber aprofitar l鈥檕casi贸.

S贸n diversos els factors que han fet que els sindicats perdin for莽a i popularitat en les darreres d猫cades. La campanya internacional contra el sindicalisme engegada als vuitanta per Margaret Thatcher i Ronald Reagan. L鈥檈strat猫gia que es va engegar a l鈥橢stat espanyol amb Aznar i la caverna medi脿tica assimilant els sindicats amb els par脿sits. Per貌 tamb茅 podr铆em fer autocr铆tica i veure que unes centrals sindicals regades amb subvencions milion脿ries (fins i tot l鈥橝juntament de Barcelona ha donat 350.000鈥 euros a dit a CCOO i UGT), perden credibilitat davant d鈥檜na poblaci贸 que, cada dia, t茅 m茅s problemes per arribar a final de mes. Totes sabem que la pau social t茅 un preu.

Podem afinar l鈥檃utocr铆tica i veure que les estructures burocratitzades i les formes organitzatives denses i ancorades en el passat, s贸n poc din脿miques i atractives per a les noves generacions. O que les noves formes de relaci贸 laboral, estan canviant molt i potser el sindicalisme no est脿 adaptant-se als canvis a la velocitat que aquests es donen.

El model d鈥檈stressar, a la vegada que generes p猫rdues econ貌miques i ataques la imatge de l鈥檃dversari, 茅s la que est脿 portant m茅s bons resultats, com el sindicat ELA ha demostrat

Per superar la fase actual del sindicalisme, s鈥檈stan obrint debats i prenent mesures en diferents sentits i des de diversos espais. Una d鈥檈lles, 茅s deixar clar que s鈥檋a d鈥檃bandonar l鈥檈strat猫gia de la concertaci贸 social amb les patronals i els governs sense abans pressionar. Pressionar molt. Aquest model que han instaurat des de fa tres d猫cades, nom茅s ha portat retrocessos cap a les treballadores. El model d鈥檈stressar, a la vegada que generes p猫rdues econ貌miques i ataques la imatge de l鈥檃dversari, 茅s la que est脿 portant m茅s bons resultats, com el sindicat ELA ha demostrat.

Per altra banda, els sindicats de classe, que agrupen sota un mateix paraigua diferents sectors, han d鈥檈ngegar un di脿leg i apropar posicions amb el nou sindicalisme sectorial que est脿 sorgint. Parlo dels sindicats de cuidadores de treballadores de la llar, d鈥檃tenci贸 domicili脿ria, Kellys, riders, sindicats de manters, de t猫cnics d鈥檈spectacles o agrupacions de treballadors aut貌noms. Que no han trobat aixopluc en els sindicats actuals i han buscat noves formes d鈥檕rganitzaci贸. Entenent que les relacions laborals en la majoria d鈥檃quests casos no s贸n les m茅s comunes, s鈥檋a de fer un esfor莽 per a teixir ponts i practicar el suport mutu amb aquests sectors i evitar una major fragmentaci贸 de la classe.

Les estructures sindicals han de treballar des de l鈥檃utonomia de classe, des de la independ猫ncia de tot poder econ貌mic o pol铆tic, per evitar que les treballadores acabem sent moneda de canvi

Seguint en la l铆nia de superar el moment de debilitat sindical, cal remarcar la potenciaci贸 i creixement del sindicalisme combatiu. I cal remarcar que aquestes estructures sindicals ho han de fer des de l鈥檃utonomia de classe, des de l鈥檌ndepend猫ncia de tot poder econ貌mic o pol铆tic, que pugui acabar fent que les treballadores siguem moneda de canvi en el taulell pol铆tic institucional i les carreres electorals. Tal com ens tenen acostumats 煤ltimament amb la derogaci贸 fake de les reformes laborals o la Llei d鈥橦abitatge. Mesures m茅s aviat propagand铆stiques, que en el cas de la reforma laboral no han portat a la reducci贸 de la temporalitat. Mitjan莽ant els contractes fixes discontinus no es treballen m茅s hores, per貌 s铆 que s鈥檋a redu茂t el nombre de persones aturades a les estad铆stiques. I els acomiadaments encara s贸n relativament f脿cils i econ貌micament viables per a la majoria d鈥檈mpreses.

Remarcar la creaci贸 ara fa tres anys de la Taula Sindical de Catalunya, l鈥檈spai de coordinaci贸 entre els sindicats combatius. On sota un clima de respecte i col路laboraci贸 est脿 germinant l鈥檃lternativa al pactisme. Vull destacar, que un sindicat llibertari com la CGT, est脿 liderant el conflicte sindical a Catalunya. Des del 2015 茅s el sindicat que m茅s vagues convoca, i des de 2018 protagonitza les que m茅s seguiment tenen, segons mostren les dades publicades pel Departament de Treball. Tot i ser quatre vegades m茅s petit en afiliaci贸 i catorze en representaci贸 que les centrals majorit脿ries.

I, finalment, visibilitzar que quasi dues terceres parts de les persones que l鈥檃ny passat van fer vaga a l鈥橢stat eren dones. Que les dones estiguin agafant posicions i afiliant-se m茅s que els homes als sindicats 茅s una bona not铆cia. Recuperar la paraula sindicat vol dir superar la imatge de l鈥檕brer home de granota blava. Vol dir entendre el sindicat com una eina per a tota la classe treballadora, vol dir deixar pas a qu猫 les noves generacions participin i vol dir no tenir por als canvis que puguin venir.