De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 3, 2022 72 puntos de vista

(Sobre el Monogr谩fico de la revista Oveja Negra. Enero 1982)

Juan Carlos Rois

Dentro de unos meses se conmemorar谩 el 40 aniversario del ingreso de Espa帽a en la OTAN y, coincidencias de la vida, la macabra organizaci贸n militar vendr谩 a Madrid a celebrar una Cumbre en la que pretende consagrar su papel de actor militar con implantaci贸n en casi cualquier conflicto militar.

Seguramente asistiremos a diversos an谩lisis sobre el papel nefasto de dicha organizaci贸n para la seguridad humana y para la consecuci贸n de un orden internacional justo.

Nosotros queremos contribuir a nuestro modo, recuperando parte de la memoria de la lucha contra la OTAN que el antimilitarismo noviolento realiz贸 desde los primeros d铆as en que nuestra casta turnista de la sedicente izquierda y la orgullosa derecha decidieron la incorporaci贸n de Espa帽a a esta alianza.

Lo hacemos trayendo el n煤mero especial de enero de 1982 (hace cuarenta a帽os, los mismos que hace que estamos en la OTAN) que el Colectivo para una Alternativa Noviolenta (C.A.N.) realiz贸 sobre las razones del rechazo a la OTAN y al militarismo.

El texto, situado en su propio contexto, sigue siendo un documento digno de reflexi贸n y mantiene algunos de los debates que la sociedad deber铆a emprender y que han sido tradicionalmente minorizados y hurtados para mantenernos en la minor铆a de edad en materia de defensa, como, por ejemplo, qu茅 es lo que han que defender, qui茅n es el enemigo, c贸mo hay que defender, etc茅tera.

Merece la pena destacar que, hace cuarenta a帽os, el acceso a informaci贸n sobre defensa, seguridad, militarismo y tantas otras cosas no era tan f谩cil y accesible como ahora. Los temas militares eran opacos, cuando no secretos. El activismo antimilitarista y noviolento ten铆a pocas fuentes a las que acudir, m谩xime si 茅stas hab铆a que buscarlas en publicaciones o informaciones de fuera de Espa帽a y en idiomas que se nos hac铆an incomprensibles.

Por eso el texto, en la perspectiva de hace cuarenta a帽os, es un enorme esfuerzo que debemos agradecer al C.A.N.

Muchos de los que 茅ramos por aquel entonces objetores le debemos a publicaciones como esta nuestro contacto experiencial con luchas como la de la del rechazo de la OTAN, la apuesta por alternativas civiles y noviolentas de resoluci贸n de conflictos y de defensa, la apuesta por campa帽as contra la educaci贸n sexista y b茅lica y tantas otras.

El primero de los art铆culos que contiene, 鈥淚ntroducci贸n: No a la OTAN鈥 denuncia el tacticismo propio de la izquierda que dec铆a no a la OTAN con una mano y s铆 con la otra y que, en materia de defensa, no contaba (ni cuenta) con un modelo alternativo, siquiera ideal o te贸rico, al de la defensa militar que consagra dicha organizaci贸n.

La apelaci贸n al mundo sindical y del trabajo para que recupere la solidaridad internacional y el antimilitarismo de los que hicieron gala en otros momentos de su historia, al mundo de la salud, a la investigaci贸n, a la educaci贸n, a la coherencia con las ideas fraternales comunes a las religiones que se proclaman de paz, eran otras tantas apelaciones a la movilizaci贸n social contra la OTAN y en favor de un modelo alternativo de defensa de la justicia y de la sociedad,

Conviene tener en cuenta esta perspectiva y este caudal que el antimilitarismo ha ido acumulando y enriqueciendo con su pr谩ctica en estos cuarenta a帽os.

El antimilitarismo, junto con otros movimientos sociales y pol铆ticos, supo en los a帽os 80 movilizarse y movilizar una protesta social importante contra la OTAN. En el caso del antimilitarismo, aport贸 su especial idiosincrasia y su propuesta de superar el modelo de defensa militar, algo que no compart铆an las visiones empe帽adas en la obsesi贸n del ej茅rcito del pueblo como sujeto de la aplazada revoluci贸n, o los m谩s arraigados prejuicios de que no podr铆amos ser una sociedad libre si no ten铆amos un ej茅rcito al pie del ca帽贸n, dos ideas que merecen formar parte de museo de las antiguallas y miserias de la condici贸n humana, pero respecto de las que debemos seguir argumentando y proponiendo las alternativas de defensa popular noviolenta.

Hoy en d铆a se da la paradoja de que sabemos mucho m谩s del militarismo y de sus mecanismos que nunca y, sin embargo, nuestra capacidad de movilizaci贸n y protesta no ha mejorado tanto como nuestro conocimiento.

En todo caso, merece la pena releer este n煤mero especial como parte de la recuperaci贸n de nuestra memoria.

A continuaci贸n presentamos el texto 铆ntegro del monogr谩fico de la revista Oveja Negra de Enero de 1982, al que se accede despu茅s de la Portada-脥ndice, entrando en el enlace del documento descargado. Por si puede aportar algo al debate actual sobre la OTAN y el MILITARISMO.

Fuente: https://alternativasnoviolentas.org…