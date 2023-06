–

La televisió privada catalana 8TV torna a estar d’actualitat. I, com gairebé sempre, no és per bones noticies. Aquest cop, i aquí tampoc és original, el motiu és que torna a tenir un conflicte amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) perquè l’empresa propietària del canal, Edica, no aconsegueix complir amb les obligacions que té com a concessionari d’un bé públic escàs i de (encara) gran valor: un MUX de TDT amb cobertura a tota Catalunya.

Edica, en mans de Nicola Pedrazzoli des de juliol de 2021 té problemes per omplir els quatre canals de què disposa el MUX i que és obligatori tenir ocupats per complir amb el que marca la normativa vigent. El CAC li reclama que ocupi l’espai que Fibracat va deixar lliure en aturar les emissions el passat 28 de desembre de 2022. Les propostes que fa Pedrazzoli no convencen el Consell, i ara “amenaça” amb incloure dins dels canals que gestiona les televisions ToroTV (afí a Vox) i CanalRED, impulsat per Pablo Iglesias i Podemos. No s’hi posa per poc, l’italià, a l’hora de pressionar.

El problema és que sembla que una part dels consellers del CAC s’ha cansat dels incompliments d’Edica, un fet que és substancial a la seva pròpia existència. Quan va nàixer com un projecte empresarial del Grupo Godó i afí a la difunta Convergència i Unió, ja va tenir problemes per fer els quatre canals de producció pròpia als quals es va comprometre. De fet, aquests quatre canals mai han existit i part de la freqüència s’han llogat a iniciatives tan diferents com Verdi Clàssics, Barça TV, Fibracat o BOM TV. Fins i tot el propi Pedrazzoli va intentar llogar-ne un tros per al seu Canal Català TV, però la jugada no va sortir bé. El seu currículum, televisiu i polític, no li va ajudar gaire, sembla. El súmmum dels lloguers va ser quan TV3 va pagar una bona temporada per ocupar part del MUX de 8TV per mantenir les seves emissions en HD. Ara, personalment sempre he pensat que l’incompliment més espectacular en la història de 8TV és que no va poder començar les emissions el dia que es va comprometre a fer-ho. Va trigar mesos. I, òbviament, sense els quatre canals. Per no dir res dels problemes per emetre almenys un 50% en català…

Tot plegat es pot atribuir en bona part a un seguit de males gestions empresarials, començant per Godó en solitari, seguint per Godó junt amb Mediaset i ara amb Pedrazzoli. Però el problema crec que és més complex: Catalunya no pot suportar quatre canals de televisió privada i encara menys que siguin competitius. No podia quan al 2003 se li va donar la llicència a Edica i només havia de competir amb TV3 i unes poques televisions estatals. En el nou escenari audiovisual, la seva subsistència és encara més impossible. Només cal veure les seves audiències (baixes o baixíssimes, encara que els darrers mesos viuen una època daurada) i els seus números: no només mai ha guanyat diners; és que n’ha perdut i en perd molts, sovint a carretades.

Vist tot això, crec que és l’hora de plantejar-se posar fi a l’experiment de 8TV. Les concessions de televisió no són per a tota la vida i no es pot fer amb elles el que es vulgui. La Generalitat hauria de recuperar la freqüència i pensar que es vol fer amb ella. Sembla que part de consellers del CAC vol tornar-la a treure a concurs, per si un altre operador privat se’n surt. Vista la trajectòria històrica i el complex moment audiovisual, ho dubto molt, que ningú se’n surti. Però també es pot plantejar reservar-la per a la CCMA, que ja va disposar de dos MUX els primers anys dos mil. En un moment en què sembla que el Govern català ha apostat decididament per potenciar la indústria audiovisual catalana i la Corpo està en refundació, potser un recurs tan escàs com els MUX pot ser d’interès públic.

8TV és, amb tota seguretat, el gran fracàs de les polítiques de comunicació catalanes des de la recuperació de l’autogovern. Creada a les darreries del pujolisme amb la intenció de ser el gran operador privat de televisió català, més de 20 anys després és un actor secundari que destaca per un constant incompliment de les seves obligacions com a concessionari. No sembla un gran soci per als reptes audiovisuals del país. Repensar les polítiques de comunicació per a la Catalunya de l’era digital també passa per esmenar errors dels passat. Doncs aquest és un dels grossos.

