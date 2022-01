3 DE FEBRER CONCENTRACI脫 A SUBDELEGACI脫 DEL GOVERN (CARRER MALLORCA 278 AMB ROGER DE LL脷RIA) A LES 11H

L鈥檃cord del Govern amb la patronal i les c煤pules de CCOO i UGT 茅s una nova tra茂ci贸 a la classe treballadora per part del govern m茅s 鈥減rogressista鈥 del pa铆s i els sindicats del r猫gim. M茅s enll脿 de la propaganda, el cert 茅s que el Govern incompleix les seves promeses i s鈥檕blida del seu comprom铆s de derogar la reforma laboral del Partit Popular. Aquesta nova reforma legitima i refor莽a els pilars centrals de les reformes laborals imposades pel PSOE de Zapatero primer i Mariano Rajoy despr茅s.

Amb aquest acord no es recuperen les indemnitzacions per acomiadament ni els salaris de tramitaci贸, l鈥檃utoritzaci贸 administrativa dels acomiadaments col路lectius (ERO), es mant茅 la flexibilitat per als acomiadaments objectius, no es recupera la prioritat del conveni sectorial sobre el d鈥檈mpresa, excepte en la q眉esti贸 salarial. Es recupera parcialment la ultraactivitat dels convenis, per貌 aix貌 no implica mantenir el poder adquisitiu de la majoria de la classe treballadora, perqu猫 ara per ara nom茅s el 14% de les persones treballadores estan incloses en convenis amb cl脿usula de revisi贸 salarial de l鈥橧PC, a difer猫ncia de l鈥檃ny 2008, on n鈥檋i havia un 70% de les persones assalariades. Aquesta 芦no reforma禄 continua permetent que l鈥檈mpresa pugui efectuar unilateralment modificacions substancials de les condicions laborals (com han reconegut des d鈥橝znar al mateix president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aquest acord no toca els pilars b脿sics de les anteriors reformes i aix貌 no pot considerar-se de cap manera un avan莽).

Es tracta d鈥檜na il路lusi贸 considerar que 茅s possible millorar les condicions laborals permetent que la patronal tingui dret a veto en la legislaci贸 laboral. El fam贸s 芦consens social禄 significa renunciar a establir una legislaci贸 clarament favorable cap a la classe treballadora. En un context de crisis econ貌mica i ecol貌gica com l鈥檃ctual, impulsar una legislaci贸 valenta a favor de la classe treballadora i que redueixi el poder empresarial, 茅s el m铆nim que podem exigir a un govern que s鈥檃utodenomina progressista.

Derogar les reformes laborals ha d鈥檌ncloure:

Sobre acomiadaments Sobre temporalitat Altres REDUCCI脫 JORNADA DE TREBALL A 32 HORES AMB EL MATEIX SALARI! Prohibir acomiadaments en empreses amb beneficis;Recuperar salaris de tramitaci贸 i indemnitzaci贸 de 45 dies/any treballat;Acomiadament improcedent: elecci贸 treballador/a indemnitzaci贸/readmissi贸 Desaparici贸 ETT i recuperaci贸 de les funcions del SEPE;Contractes laborals sempre indefinits i temporals un m脿xim 15% plantilla;Limitaci贸 contractes temporals Prevalen莽a conveni sectorial sobre el d鈥檈mpresa (aquest nom茅s podr脿 millorar-ho);

鈥 No externalitzaci贸 activitats pr貌pies de les empreses;

鈥 Eliminar la modificaci贸 de les condicions de treball i salari unilateralment

Contra la precarietat laboral i l鈥檃tur.

Derogaci贸 Real de les Reformes Laborals Ja!!!

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/01/Manifest-Barcelona.pdf