–

De parte de CNT Figueres March 6, 2023 532 puntos de vista

Otro a├▒o m├ís llega el 8 de Marzo, fecha que van vaciando de contenido, despojando de toda lucha de clase y de todo origen, institucionaliz├índola. Lo que comenz├│ siendo un d├şa de conmemoraci├│n por la lucha de las mujeres obreras, se ha convertido en un d├şa festivo por ser mujer, carente de sentido y sin ning├║n objetivo de lucha emancipadora.

Este feminismo ┬źbonito┬╗ que nos vende, que por ser mujer nos deben de felicitar con un buen ramo de flores, convirtiendo esta fecha en un d├şa comercial m├ís, cuando a sabiendas de todas y todos hay compa├▒eras a las que explotan precisamente en este sistema de consumo. Con el 8 M Institucional (el que solo vemos, porque ya se ocuparan sus medios de que no nos llegue otra alternativa), fecha en la que el Estado de forma tradicionalista hace de padre con nosotras dici├ęndonos que est├í bien o mal y como debe ser nuestra lucha, desposey├ęndonos, manipulando y reprimiendo cualquier movimiento que no comulgue con el feminismo ┬źoficial┬╗, sancionando a compa├▒eras que practicamos la acci├│n directa, que no nos plegamos a lo que nos impone el Estado y que no entendemos este d├şa sin un feminismo anticapitalista y de clase.

Poco tiene que ver este feminismo ┬źoficial┬╗ con la emancipaci├│n real de la mujer. Este feminismo burgu├ęs excluye a toda organizaci├│n con objetivos de lucha basados en el asamblearismo, apoyo mutuo, la autogesti├│n y la acci├│n directa, criminaliz├índonos por ello. Podemos ver que la gran mayor├şa de los actos organizados por diferentes colectivos, sindicatos del Estado e instituciones para este d├şa, est├ín m├ís relacionados con el 25 N que con lo que representa el 8 de Marzo; talleres sobre la violencia de G├ęnero, el amor t├│xico, rom├íntico o la forma terap├ęutica del ┬źcu├şdate t├║┬╗, para adaptarnos ┬źlo m├ís felices posibles┬╗ al propio sistema que nos oprime y reprime, pero olvida cualquier lucha de clase, ya que deben ver m├ís favorable a sus intereses para con las ├ęlites dichos actos, porque ya sab├ęis que es m├ís ┬źmolesto┬╗ y da menos ┬źamigas┬╗ el organizar piquetes y se├▒alar a empresarios acosadores o empresas explotadoras, muchas de ellas dirigidas por mujeres, que luego participan en las concentraciones y manifestaciones por ┬źnuestros┬╗ derechos pero ellas mismas nos explotan. Esa es la diferencia entre el Feminismo Institucional y el feminismo de clase.

Estamos hartas de ver como aquellas que hablan de que nos invisibilizan como poetas, pintoras y escritoras, al mismo tiempo invisibiliza al resto de mujeres, a todas las compa├▒eras que han estado y estamos en lucha contra la dominaci├│n de ideolog├şas autoritarias, que somos cr├şticas con la estructura del sistema, aquellas que son explotadas en todos los ├ímbitos de la vida, ya que con los a├▒os y cediendo, como buenas mujeres que somos, vamos desistiendo de ese propio espacio luchado.

┬┐D├şa de La Mujer trabajadora? No, que todas lo somos, mejor d├şa de la MujerÔÇŽ.

LAS ANARCOFEMINISTAS NOS NEGAMOS, no luchamos las obreras, ni por las mismas necesidades y derechos, ni con la misma inmunidad que las mujeres burguesas. Con todo ello han ido desposey├ęndonos de cualquier lucha de clase, aquella que lucha contra el proceso de adoctrinamiento que nos intenta imponer ese feminismo institucional, desde un lugar de privilegio, que habla de victorias (siempre que seas burguesa, blanca y a poder ser joven o parecerlo), olvid├índose de la mitad del planeta, que nos dice que luchemos contra el techo de cristal, mientras se olvidan de las Mujeres que est├ín fregando ┬źsus suelos┬╗. Ya se ha demostrado que la mujer ha podido ocupar espacios de poder, convirti├ęndolo en una lucha individual, jam├ís colectiva, que poco puede hacer por la clase oprimida, que no llega a final de mes por m├ís horas de vida que sacrifique en trabajo. Existen tanto jefes como jefas explotadoras.

El Feminismo ┬źoficial┬╗ se ha introducido en el movimiento 8 M, nos habla de apoyar a mujeres que puedan ser parte del Estado y tener cargos de poder, y como bien dec├şa Emma Goldman ┬źsi votar sirviese de algo ser├şa ilegal┬╗, esto nosotras lo tenemos claro, pero aqu├ş es donde ┬źpara su lucha┬╗ que habla de peque├▒as victorias, como que se pueden crear leyes a favor de la mujer, leyes como la de conciliaci├│n, escasa de tiempo y recursos, o ley contra la Brecha Salarial, que te asegura el mismo salario que tu compa├▒ero, pero lo que ocurre es que se va igualando a la baja, porque as├ş es como funciona el capitalismo.

Adem├ís de que la gran mayor├şa de compa├▒eras despu├ęs de una larga y mal pagada jornada laboral, llegar├ín a su espacio privado a seguir trabajando sin remuneraci├│n alguna, pues esa doble jornada es el rol social que nos ha marcado su propio sistema capitalista y patriarcal, no valorizando y sin plantearse el reparto equitativo del trabajo que se encarga del cuidado de la vida, que a ├ęste sistema le viene muy bien para tener futura mano obrera de bajo coste y de la que se desentiende, releg├índonos como meras proveedoras de fuerza de trabajo.

De poco sirve la lucha feminista sin lucha de clase contra la jerarquizaci├│n, explotaci├│n y autoridad. El 8 M lo han convertido en la representaci├│n m├ís ┬źsublime┬╗ del capitalismo, apropi├índose poco a poco del discurso, lo hemos podido ver como por ejemplo con ┬źmi cuerpo es m├şo y decido yo┬╗, que comenz├│ como movimiento sobre los derechos reproductivos y ha derivado en replantearnos el poder comercializar nuestro propio cuerpo, capitaliz├índolo y cosific├índolo, una nueva oportunidad para que el Estado siga legislando sobre ├ęl en beneficio del capital. El 8 M institucionalizado con un discurso conciliador que cierra la puerta a toda Acci├│n directa, que ┬źnos deja la calle┬╗ siempre que salgamos a ella con globos y batukadas, para ┬źcelebrar muy pac├şficamente┬╗ que el 8 M es la fiesta de las Mujeres, y que olvida que para el feminismo de clase ha conllevado represi├│n, opresi├│n, encarcelaci├│n y muerte de compa├▒eras en su puesto de trabajo por unas condiciones dignas y derechos, de ah├ş la CONMEMORACI├ôN DEL D├ŹA DE LA MUJER TRABAJADORA.

Tenemos tanto que decir, tanto que repensar y tanto por lo que luchar, que Compañeras, no nos queda otra que un ANARCOFEMISNISMO fuerte en nuestra afiliación, la única formulación de lucha feminista que no nos lleve a callejones sin salida, como se está viendo que vive el 8 M y su institucionalización, una lucha que parece que el único objetivo es dejarnos sin memoria de todo lo luchado.

SALUD Y ANARCOFEMINISMO

<!–

–>