No pasa un d铆a sin que la poblaci贸n mundial sienta el impacto de los precios de la energ铆a sobre su vida cotidiana. Las ra铆ces del problema, sin embargo, permanecen ocultas. Una guerra informativa se desga帽ita atribuyendo la crisis energ茅tica a las veleidades de grandeza de Putin y su incursi贸n guerrera en Ucrania. Sin embargo, la realidad y la reflexi贸n descascaran tal relato.

Las severas sanciones econ贸micas aplicadas a Rusia luego de su invasi贸n a Ucrania, fueron adoptadas aun sabiendo que Europa depend铆a estrechamente de la importaci贸n de muchos recursos rusos de importancia estrat茅gica. 驴Crey贸 la dirigencia europea que Rusia no reaccionar铆a ante las sanciones en su contra 鈥渕anipulando鈥 sus exportaciones de gas, que por ese entonces constitu铆an el 40% del total importado por Alemania, el dinamo de Europa? Esta subestimaci贸n de las consecuencias de las sanciones contra Rusia por parte de una dirigencia a todas luces irracional y ap谩trida, ha colocado al viejo continente ante el abismo de una r谩pida desindustrializaci贸n y contribuye a revelar que la crisis energ茅tica no es obra de Putin, aunque la invasi贸n rusa a Ucrania la haya profundizado.

Esta crisis tiene causas que por mucho tiempo se han cocinado en las entra帽as de la actual estructura de poder global. Ahora salen a la superficie y contribuyen a esclarecer el origen y la 铆ndole de los actuales conflictos geopol铆ticos y locales. Estos, a su vez, arrojan luz sobre nuevas formas de control social que hoy se expanden por el mundo sembrando el odio con un relato mentiroso que busca anular la reflexi贸n y el disenso e impedir el surgimiento de un nuevo orden global basado en el reconocimiento de los intereses de las naciones y en el respeto a la seguridad, integridad e independencia de todos los pa铆ses.

Crisis energ茅tica y depredaci贸n de recursos no renovables

La estampida de los precios del gas comenz贸 en Europa antes de la guerra en Ucrania y fue precedida y acompa帽ada por una intensa presi贸n norteamericana sobre el Gobierno alem谩n y las corporaciones de este pa铆s para que interrumpieran su participaci贸n en la construcci贸n del gasoducto Nordstream 2 que ir铆a a aumentar el abastecimiento de gas ruso a Alemania, y por esta v铆a a toda Europa [1]. El objetivo 煤ltimo de estas presiones fue sustituir la utilizaci贸n de gas ruso en Europa por el gas natural norteamericano, mucho m谩s caro que el ruso. Adem谩s de satisfacer los intereses de grandes corporaciones norteamericanas estas presiones se inscrib铆an en una pol铆tica exterior orientada a 鈥渃ontener鈥 el supuesto avance de Rusia sobre Europa y sus mercados, garantizando as铆 el control norteamericano sobre sus principales aliados.

Hoy el gasoducto yace cerrado y Biden env铆a gas natural a Europa extray茅ndolo con cuentagotas de las reservas estrat茅gicas norteamericanas, que han descendido a niveles in茅ditos. Esto muestra la imposibilidad de sustituir el gas ruso con producci贸n norteamericana, al tiempo que toma estado p煤blico la inexistencia en el mundo de capacidad productiva capaz de satisfacer las necesidades europeas de energ铆a en los pr贸ximos a帽os. Mientras tanto, la demanda mundial de gas crece impulsada por las necesidades de China, India y otros pa铆ses asi谩ticos con gran cantidad de poblaci贸n y en Ucrania la escalada militar sustituye a la negociaci贸n.

A diferencia de otras crisis energ茅ticas del 煤ltimo medio siglo, la actual est谩 marcada por la escasez relativa de petr贸leo y gas. Al tiempo que aumenta la demanda mundial de estos bienes la cantidad de energ铆a que se extrae de los mismos, sean convencionales o no convencionales, es cada vez menor en relaci贸n a la energ铆a que insume producirlos. Hacia fines del siglo pasado y principios del actual la pol铆tica financiera seguida por los Estados Unidos permiti贸 un desarrollo mete贸rico de la producci贸n de gas y petr贸leo no convencional [2]. Esto compens贸 el estancamiento de la producci贸n de petr贸leo convencional ocurrida desde 2005 y permiti贸 que Estados Unidos desplazara a Arabia Saudita y a la OPEP en la determinaci贸n de los precios mundiales de energ铆a. Sin embargo, el r谩pido decrecimiento de la productividad de los yacimientos no convencionales sumado al enorme endeudamiento de empresas y corporaciones vinculadas a la extracci贸n de este tipo de energ铆a en un contexto de recesi贸n impulsada por la pandemia, complic贸 la situaci贸n energ茅tica al punto tal que, a pesar de la estampida de los precios internacionales de la energ铆a, el total de gas que hoy produce el principal yacimiento no convencional norteamericano (permian basin) sigue siendo menor al total producido en 2019, y la producci贸n diaria de estos yacimientos declina constantemente.

Crisis energ茅tica, inflaci贸n y crisis financiera

Frente a la disrupci贸n de la oferta mundial de bienes y de una inflaci贸n de los productos energ茅ticos que parece haber llegado para quedarse la Reserva parece orientarse hacia la emisi贸n de un d贸lar digital (CBDC Central Bank Digital Currency) que supuestamente le permitir谩 el control y regulaci贸n inmediata sobre los dep贸sitos y transacciones financieras realizadas en d贸lares en cualquier parte del mundo. Esto implica una enorme concentraci贸n del poder y explica la resistencia de importantes sectores que hoy controlan la intermediaci贸n financiera. Tambi茅n se oponen a esta medida otros sectores: desde los organismos de la sociedad civil que temen la perdida de privacidad y la creciente vulnerabilidad de los dep贸sitos de los consumidores hasta los monopolios tecnol贸gicos que buscan expandir su 谩rea de influencia emitiendo distinto tipo de monedas 鈥 entre otras: criptomonedas y distintos stablecoins referenciadas al d贸lar.

Por estos d铆as un informe del Banco Central Europeo [3] recomend贸 la adopci贸n de una moneda digital pues considera que suaviza las turbulencias y garantiza la permanencia del actual sistema monetario. El informe descarta la posible p茅rdida de privacidad y rechaza de plano la emisi贸n de criptomonedas y stable coins considerando que constituyen una amenaza para la 鈥渟oberan铆a monetaria鈥. Tambi茅n felicita al gobierno de Biden por su creciente regulaci贸n de estas monedas alternativas.

Hace pocos d铆as el Presidente de la Reserva afirm贸 ante el Congreso la posible emisi贸n oficial de un d贸lar digital, al tiempo que rechaz贸 la posibilidad de que el mismo sea emitido por 鈥渆l sector privado鈥. Estas declaraciones impulsaron la introducci贸n de legislaci贸n avalada por legisladores republicanos y dem贸cratas, ordenando a la Reserva a apurar la emisi贸n de este d贸lar digital (CBDC) [4].

Esto ocurre en un contexto financiero amenazado por la implosi贸n del endeudamiento en d贸lares y la emergencia de un nuevo orden global que desaf铆a al d贸lar como valor de reserva internacional propugnando transacciones financieras y comerciales en monedas locales. Entre las distintas alternativas cobra fuerza la posibilidad de una canasta de monedas de los BRICS que incluya las monedas de grandes pa铆ses productores de petr贸leo y de oro. Se estima que los bancos centrales de dos pa铆ses: China y Rusia, contabilizan 40.000 toneladas de oro entre sus reservas internacionales. Esto contrasta con el oro incluido en las reservas internacionales de Estados Unidos y estimado en 8.000 toneladas [5].

Crisis sist茅mica y totalitarismo

La crisis energ茅tica est谩 铆ntimamente anudada a una crisis sist茅mica y multifac茅tica. Esta es una crisis profunda, cuyas dimensiones se interconectan y potencian las unas a las otras, aflorando en la superficie a trav茅s de un caleidoscopio de conflictos geopol铆ticos y locales cada vez m谩s violentos. En estas circunstancias y haciendo uso de tecnolog铆as de punta, los monopolios tecnol贸gicos crean nuevas formas de control social que, a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y de las redes sociales censuran el disenso y buscan controlar subliminalmente la capacidad de reflexi贸n y de cuestionamiento. Sin embargo, la guerra informativa en torno a lo que ocurre en Ucrania contribuye a revelar la censura y las fake news que pretenden dar sentido a la vida cotidiana y naturalizar la violencia institucional. Este totalitarismo erosiona la legitimidad institucional y los valores democr谩ticos, polariza a las elites y, parad贸jicamente, encuentra sus l铆mites.

En los Estados Unidos, centro de la estructura de poder global, este totalitarismo agudiza las divisiones dentro de los partidos pol铆ticos y saca a la intemperie el accionar de un Estado en las Sombras [6] que acude al protagonismo abierto de los organismos de inteligencia para 鈥渄epurar鈥 la pol铆tica y asegurar un determinado resultado electoral en las elecciones de medio termino a realizarse el pr贸ximo mes de noviembre. As铆, un sector del establishment de los partidos Dem贸crata y Republicano, que hoy controla el gobierno, intensifica la guerra informativa desvirtuando lo que ocurre en Ucrania, apelando a la 鈥渋nflaci贸n de Putin鈥 para explicar el deterioro del nivel de vida de los sectores de menores ingresos y atribuye a Putin cualquier informaci贸n que apunte a la connivencia oficial con la corrupci贸n y la violaci贸n de derechos.

En esta aventura los monopolios tecnol贸gicos que controlan los medios y las redes sociales ocupan un rol crucial. Esto ha quedado expuesto por estos d铆as por el titular de Meta (ex Facebook) [7] al admitir que a pedido del FBI Facebook bloque贸 durante la 煤ltima campa帽a electoral informaci贸n sobre la participaci贸n de Joe Biden en supuestos negocios corruptos y atribuy贸 la evidencia a 鈥渄esinformaci贸n proveniente de Rusia鈥.

Esta colaboraci贸n entre los organismos de inteligencia y los medios y redes sociales contin煤a en el presente y abarca una amplia gama de temas desde la presunta corrupci贸n de miembros del gobierno actual hasta fake news referidas al allanamiento de la residencia de Donald Trump realizado recientemente por el FBI. La participaci贸n en el mismo de algunos funcionarios que hoy son investigados por el Fiscal John Durham por su supuesta participaci贸n en el Russia Gate [8] ha fortalecido a Trump en las internas de su partido y en la carrera hacia la Presidencia. As铆, la censura, las fake news y la participaci贸n de los organismos de inteligencia en la vida pol铆tica contribuyen a polarizar a煤n m谩s a les elites ante la inminencia de elecciones, y repercute sobre la pol铆tica internacional del pa铆s.

Argentina, el Gobierno acorralado por el lawfare y el FMI

La Argentina posee cuantiosos recursos estrat茅gicos, poco o nada explotados y altamente demandados en la actual coyuntura internacional. Sin embargo, una operaci贸n de pinzas la ahorca y atornilla al 谩rea del d贸lar. Por un lado, el FMI busca perpetuar el endeudamiento ilimitado a trav茅s de un Acuerdo que garantiza enormes transferencias de ingresos hacia los sectores m谩s concentrados; la fuga de capitales y de riqueza hacia los mercados financieros; y las condiciones que exigen las corporaciones transnacionales para succionar los recursos naturales del pa铆s. Esto ocurre al tiempo que los monopolios locales aumentan su disputa por apropiar mayores ingresos, rentas y excedente a trav茅s de corridas cambiarias y una inflaci贸n desmadrada. El otro brazo de la operaci贸n de pinzas est谩 constituido por el lawfare: un poder medi谩tico- judicial y pol铆tico que busca asegurar el dominio hegem贸nico de los Estados Unidos erradicando al populismo de la vida pol铆tica y sustituy茅ndolo por una mafia burocr谩tica-partidaria enquistada en las diversas instituciones. Esta mafia, liderada por el macrismo, recurre cada vez m谩s abiertamente a la violencia para lograr sus objetivos: naturaliza el saqueo, la corrupci贸n y el espionaje realizado durante el gobierno de Macri, apoya la violaci贸n constante del estado de derecho, las amenazas de muerte, el juicio pol铆tico al Presidente, un golpe blando a trav茅s de una Asamblea legislativa y as铆 sucesivamente. Ambos brazos de la pinza forman parte de la estrategia del Estado en las Sombras, que desde hace d茅cadas desestabiliza en el mundo a los procesos pol铆ticos que considera peligrosos para el inter茅s hegem贸nico norteamericano. Para ello recurre al lawfare, las revoluciones de colores y los golpes militares m谩s o menos blandos seg煤n las circunstancias.

Por estos d铆as, estos actores operan a cara descubierta. La semana pasada el Embajador norteamericano inst贸 a no perder tiempo esperando a las elecciones y a constituir inmediatamente una coalici贸n pol铆tico partidaria que permita aprovechar los recursos estrat茅gicos del pa铆s. La coyuntura internacional apremia y la coalici贸n entre los 鈥渄茅biles鈥 del gobierno liderados por el Ministro de Econom铆a, y el macrismo en lo posible liderado por Horacio Rodr铆guez Larreta, permitir谩n acceder sin problemas a los recursos naturales que el pa铆s tiene y Estados Unidos y Europa necesitan. Lo central es pues eliminar a la Vicepresidenta y todo lo que ella representa: un desarrollo nacional con inclusi贸n social.

Esta semana los fiscales del macrismo siguieron las 贸rdenes del Embajador y pidieron para la Vicepresidenta 12 a帽os de c谩rcel e inhabilitaci贸n pol铆tica en una causa inventada en torno a algo que ya fue juzgado, y 鈥渘ada de lo que dijeron fue probado鈥 m谩s a煤n, se comprob贸 que era exactamente al rev茅s de lo que dec铆an鈥 [9]. La Vicepresidenta no perdi贸 el tiempo y explico que el destinatario de este embate es el pueblo y sus derechos adquiridos y que 鈥渧ienen por ustedes鈥 para disciplinarlos y poder seguir saqueando y endeudando al pa铆s como lo hizo Macri, y como se propone volver a hacerlo si no se para esta embestida.

En estas circunstancias: las movilizaciones espont谩neas en apoyo a la Vicepresidenta deben ir al coraz贸n del problema y exigir al gobierno que tome medidas contundentes e inmediatas. Entre ellas, es necesario:

鈥 Revertir los recortes realizados por estos d铆as sobre partidas que perjudican a los sectores populares y peque帽as empresas, sustituy茅ndolas por un blanqueo y ajuste de los subsidios de distinta 铆ndole (incluidos tarifarios, cambiarios y financieros) destinados a grandes corporaciones en distintas 谩reas de la econom铆a.

鈥 Parte de estos subsidios deber谩n ser reorientados hacia la conformaci贸n de un fondo especial al cual tambi茅n se sumar谩n aportes especiales de las corporaciones m谩s grandes. Los ingresos de este fondo deber谩n destinarse a la compra y distribuci贸n inmediata de alimentos, medicaci贸n y ropa entre los sectores m谩s carenciados. El hambre no espera: mata.

鈥 No prometer d贸lares especiales al pu帽ado de monopolios que, reteniendo cosechas y liquidaci贸n de divisas, aumentan sus demandas con el correr de las horas. Gravarlos inmediatamente con penalidades crecientes, seg煤n el tiempo que tarden en liquidar y aplicar la ley de Abastecimiento si no cumplen en determinado lapso. El gobierno sabe d贸nde est谩 lo que busca.

鈥 Por DNU: aprobar el salario b谩sico universal, imponer control de precios, realizar inspecciones inmediatas para controlar remarcaciones y desabastecimiento de grandes corporaciones en distintas cadenas de valor global.

鈥 Articular la participaci贸n del pa铆s en el BRICS y buscar cr茅ditos en esta 谩rea para fortalecer las reservas del BCRA en oro, rublos y yuanes.

鈥 Adoptar las medidas necesarias para anclar el peso en los recursos estrat茅gicos del pa铆s y empezar a desdolarizar la econom铆a argentina;

鈥 Transparentar las inversiones, costos, subsidios y regal铆as que se obtienen en la explotaci贸n de los recursos naturales en todo el 谩mbito del pa铆s.

Estas medidas limitadas son el comienzo de un proceso que busca impedir que el ataque del macrismo a la Vicepresidenta oculte que lo que hoy est谩 en juego es la naci贸n y los intereses y derechos de los sectores populares.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/recursos-estrategicos-y-totalitarismo/